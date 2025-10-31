Democraţii au fost excluşi de la o informare privind loviturile militare americane din largul coastelor Americii de Sud

08:20

Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, afirmă şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CMAIR) Cristian Pistol, care precizează că pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%, ăn timp ce, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea esre asigurată prin PNRR.