Tradiții și superstiții moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine
Click.ro, 31 octombrie 2025 08:20
În prima sâmbătă a lunii noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Moșii de Toamnă, cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta Morților, o zi dedicată pomenirii celor adormiți.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
09:00
Cât câștigă Rahman din Bangladesh ca livrator în România. Spune că a auzit de țara noastră de pe internet: „Îmi asigur o stabilitate pe termen mediu” # Click.ro
În marile orașe din România, printre traficul aglomerat și livrările rapide, se află miile de lucrători străini care mențin în funcțiune serviciile de livrare, restaurantele și șantierele. Acești imigranți, veniți din țări precum Pakistan sau Bangladesh, acoperă un deficit cronic de forță de muncă
09:00
Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României, este cunoscută pentru implicarea sa în domeniul medical prin Asociația „Dăruiește Viață”, însă viața ei personală atrage și ea atenția publicului.
Acum 15 minute
08:50
Scandal în trafic cu un preot din Constanța. A fost încătușat și dus la secția de poliție # Click.ro
Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită s-a transformat într-un episod tensionat pe străzile Constanței, avându-l în prim-plan pe un preot care și-a pierdut cumpătul la volan. Supărat pe un alt șofer, acesta a reacționat violent, iar întreaga scenă s-a încheiat cu intervenția poliției și un dosar pena
08:50
Obiceiul care i-a schimbat complet viața unei femei care suferă de boala Parksinon: „Am fost uimită de efecte” # Click.ro
În vârstă de numai 45 de ani, Jules King suferă de boala Parkinson și spune că se simte ca și cum s-ar afla în corpul unei persoane de 85 de ani. Acum, ea a găsit o metodă neobișnuită care a ajutat-o să scape de dureri și să reziste mult mai bine în fața acestei boli.
Acum o oră
08:30
Horoscop săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie. Leii au parte de pierderi, noi oportunități profesionale pentru Fecioare # Click.ro
O perioadă intensă, în care răbdarea și adaptabilitatea fac diferența. Primele zile aduc tensiuni și mici obstacole, dar finalul de săptămână vine cu soluții, oameni influenți și șanse de relansare.
08:20
Tradiții și superstiții moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine # Click.ro
În prima sâmbătă a lunii noiembrie, credincioșii ortodocși marchează Moșii de Toamnă, cunoscută și sub denumirea de Sâmbăta Morților, o zi dedicată pomenirii celor adormiți.
Acum 2 ore
07:50
Manichiura cu gel și acril poate duce la afecțiuni serioase ale unghiilor! Obiceiul care amplifică riscurile dermatologice # Click.ro
Un nou studiu internațional atrage atenția asupra pericolelor la care se expun femeile care aleg frecvent manichiura cu gel sau acril.
07:40
În astrologie, unele semne zodiacale par să fie „programate” pentru a iubi viața de familie. Sunt cei care pun mereu pe primul loc binele celor dragi, care oferă sprijin necondiționat și se simt cel mai împliniți atunci când creează un cămin stabil și armonios.
07:10
Părul creț are nevoie de îngrijire specială – hidratare profundă, definirea buclelor și protecție împotriva uscării. Dacă ești în căutarea unui ser natural pentru păr creț, pe care îl poți face chiar acasă, ai ajuns unde trebuie.
Acum 4 ore
06:10
Care sunt cele mai bune hoteluri din Europa în 2025, conform specialiștilor de la Michelin # Click.ro
În 2025, Michelin a introdus o recunoaștere inedită pentru industria hotelieră: Cheia Michelin, un simbol al celor mai bune hoteluri din Europa care oferă nu doar camere confortabile, ci experiențe memorabile.
05:10
Descoperire îngrijorătoare. Un nou coronavirus identificat ar putea reprezenta un risc pandemic # Click.ro
O echipă internațională de cercetători a identificat un nou tip de coronavirus în America de Sud, care prezintă similitudini genetice semnificative cu SARS-CoV-2, virusul responsabil pentru pandemia de Covid-19.
Acum 6 ore
04:10
Ciuperca Cordyceps sinensis, cunoscută adesea ca „ciuperca tibetană”, a fost folosită de secole în medicina tradițională din Tibet și China, datorită proprietăților sale presupuse de întărire a imunității și stimulare a energiei.
03:10
Supa franțuzească de ceapă este un adevărat simbol al bucătăriei franceze, apreciată pentru gustul bogat, aroma dulceagă a cepei caramelizate și combinația delicioasă cu bagheta crocantă și brânza topită.
Acum 8 ore
02:20
Doi americani s-au îndrăgostit de o țară vecină. Ce i-a convins să rămână definitiv: „Aici lucrează, apoi se opresc. În Statele Unite...” # Click.ro
Doi americani au decis să își schimbe complet viețile și să părăsească statul Colorado pentru Bulgaria. După două încercări nereușite de a-și găsi liniștea, ei se declară acum fascinați de țara vecină.
02:10
Testul banal care ar putea depista cancerul pancreatic înainte să ajungă într-un stadiu avansat # Click.ro
Cercetătorii britanici de la Imperial College London au dezvoltat un test respirator inovator care ar putea transforma modul în care este detectat cancerul pancreatic, unul dintre cele mai agresive și greu de diagnosticat tipuri de cancer.
01:10
Zodia care astăzi, 31 octombrie, va avea parte de reușita vieții. Fericirea apare, în sfârșit, și pe strada acestui nativ # Click.ro
Ziua de 31 octombrie 2025 vine cu vești extraordinare pentru nativii din zodia Pești, care vor simți cum universul conspiră în favoarea lor. Influiențele astrale pozitive creează un context unic pentru realizări importante, aducând fericire.
Acum 12 ore
00:20
Cum a ajuns Dilly Chilly de la cratița din bucătăria MasterChef direct la castel în „Trădătorii”: „Toți avem parte de trădări și minciuni” # Click.ro
Alexandra Popescu, alias Dilly Chilly de la MasterChef, concurentă în „Trădătorii”.
00:10
Fluctuațiile tensiunii arteriale, un pericol ascuns pentru creier. Ce arată studiile recente # Click.ro
Un studiu recent realizat de cercetătorii de la USC Leonard Davis School of Gerontology atrage atenția asupra unui risc adesea ignorat: nu doar hipertensiunea ridicată, ci și variațiile bruște ale tensiunii arteriale pot afecta grav creierul.
00:00
Mesajul dur al unei supraviețuitoare de la Colectiv: „O societate extrem de rigidă”. Ce spune Corina Ioniță despre statul român # Click.ro
Corina Gabriela Ioniță, una dintre supraviețuitoarele incendiului din clubul Colectiv, a publicat un mesaj dur pe rețelele sociale. La 10 ani de la tragedia care a zguduit întreaga Românie, tânăra afirmă că statul român...
30 octombrie 2025
23:40
Andra Măruță, surprinsă de cadoul primit din partea unei fane: „Și-a dorit foarte mult să ajungă la concertele mele, dar n-are bani!” Gestul impresionat pe care artista l-a făcut pentru ea. VIDEO # Click.ro
Andra Măruță a demonstrat din nou că nu este doar una dintre cele mai iubite voci ale României, ci și un om cu un suflet uriaș. Într-un moment care a emoționat fanii din mediul online, cântăreața a povestit despre un gest care i-a ajuns direct la inimă.
23:20
Ce a mâncat Teo Trandafir imediat după operația de micșorare a stomacului. Vedeta a dezvăluit cum și-a potolit o poftă greu de stăpânit: „Am mestecat-o de 40 de ori” # Click.ro
Teo Trandafir (57 de ani) a oferit noi detalii despre cum a decurs recuperarea în urma operației de micșorare a stomacului. Prezentatoarea TV a spus ce a mâncat imediat după intervenție și cum s-a bucurat de un aliment caloric la care a poftit după externarea din spital.
23:10
Ce tip de sare se pune la murături și care este cantitatea ideală. Chef Adi Hădean explică: „Nu trebuie să ne temem de gustul sărat” # Click.ro
Un ingredient estențial în rețeta murăturilor gustoase și crocante este sarea. Dar care este cantitatea exactă pe care trebuie să o folosim la saramură? Chef Adi Hădean, unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, ne explică!
23:00
Ce părere are Cătălin Oprișan despre telefoanele de ultimă generație: „Ăla de nu pornește, adică apeși și pleacă greu la drum” # Click.ro
Invitat recent în podcastul lui Jorge, jurnalistul sportiv Cătălin Oprișan a vorbit despre telefoanele de ultimă generație, abordând atât prețurile ridicate, cât și experiența utilizatorilor, cu umorul său caracteristic. Discuția a oferit publicului o perspectivă relaxată și sinceră asupra diferențe
22:30
În Anglia, nu este neobișnuit să dai peste ziduri de cărămidă cu forme neobișnuite, ondulate, care atrag privirea prin eleganța lor curbată. La prima vedere, designul poate părea ciudat, însă există un motiv practic în spatele acestor curbe: ele folosesc mai puține cărămizi decât un zid drept
22:30
Chef Ștefan Popescu deține secretul celui mai gustos ostropel de pui: „Asta îl face să fie bun”. Ce ingredient special folosește # Click.ro
Ostropelul de pui este unul dintre cele mai îndrăgite preparate ale românilor, iar dacă îți dorești să impresionezi cu adevărat, chef Ștefan Popescu propune o rețetă specială. El deține un truc datorită căruia preparatul va fi mai gustos și mai aromat ca niciodată.
21:10
Ce spunea Prințesa Diana despre relațiile intime cu Regele Charles. Ce o nemulțumea pe Lady Di: „Era ciudat și mecanic” # Click.ro
Între anii 1992 şi 1993, în timpul şederii la Palatul Kensington, Prinţesa Diana ar fi dat interviuri private unui profesor de dicţie, înregistrate în contextul pregătirilor pentru un documentar american.
21:10
Locul de suflet în care Dana Rogoz și-a dus copiii în vacanța de toamnă: „Efectiv numărau zilele”. Amintiri pe viață! # Click.ro
Dana Rogoz (40 de ani) profită de această perioadă din an, când toamna și-a intrat în drepturi, iar peisajul este excelent pentru plimbări în natură. Actrița și-a rezervat câteva zile libere și a plecat cu familia într-un loc de suflet. Iată unde se află!
20:50
Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. George Burcea va reprezenta partidul POT # Click.ro
Actorul George Burcea a declarat pe rețelele de socializare că intenționează să candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului, beneficiind de sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT).
20:10
Elena Merișoreanu, șocată de sărăcia pensionarilor din România: „Vai de ei, plâng în fața rafturilor cu mâncare!”. Cum a ajutat o bunicuță cu portofelul gol? # Click.ro
Elena Merișoreanu, șocată de sărăcia bătrânilor din România: „Vai de ei, plâng prin magazine, în fața rafturilor”. Cum a ajutat o bunicuță?
20:10
Horoscop luna noiembrie 2025. Cele trei zodii care își schimbă destinul cu 180 de grade. Au karma de partea lor și sunt protejate de Dumnezeu # Click.ro
Horoscop noiembrie 2025. Cele trei zodii care își schimbă destinul cu 180 de grade. Au karma de partea lor și sunt protejate de Dumnezeu.
20:10
Doi americani s-au îndrăgostit de o țară vecină. Ce i-a convins să rămână definitiv: „Aici lucrează, apoi se opresc. În Statele Unite...” # Click.ro
Doi americani au decis să își schimbe complet viețile și să părăsească statul Colorado pentru Bulgaria. După două încercări nereușite de a-și găsi liniștea, ei se declară acum fascinați de țara vecină.
Acum 24 ore
19:50
Soția lui Cristi Borcea, pregătită să devină din nou mămică? Ce le-a răspuns fanilor la marea întrebare: „Vine bebelușul?” # Click.ro
Valentina Pelinel i-a surprins recent pe fanii săi prin sinceritatea cu care a răspuns unei întrebări delicate despre familie. Întrebată dacă urmează să aducă pe lume un nou copil, soția lui Cristi Borcea a oferit un răspuns care nu a lăsat loc de interpretări.
19:30
O fostă prezentatoare TV, la un pas de a fi jefuită în Italia: „M-a traumatizat”. Se simte recunoscătoare pentru că locuiește în România # Click.ro
O fostă prezentatoare TV din România a trecut prin clipe de coșmar pe străzile din Italia. Ea a fost la un pas de a fi victima unui jaf, iar experiența a traumatizat-o.
19:30
O femeie a plătit 3.300 de euro pentru o monedă de aur, dar a primit în schimb ceva neașteptat. Cum a fost păcălită # Click.ro
O femeie din Germania credea că a făcut o achiziţie inteligentă când a dat 3.300 € pentru o monedă de aur precum-prezumţionată. În realitate, ceea ce a primit în colet a fost un castravete stricat, un semnal de alarmă pentru cumpărătorii online.
18:50
Antonia, decor spectaculos de Halloween: „Avem casa bântuită”. Și-a amenajat locuința ca în filmele de groază # Click.ro
Antonia (36 de ani) a adus spiritul Halloween-ului în casa ei. Cântăreața și-a transformat locuința într-un adevărat loc al groazei, plin cu decorațiuni inspirate din copilăria petrecută în Statele Unite ale Americii.
18:30
Un studiu recent realizat de organizația InfoCons arată diferențe semnificative între sortimentele de crenvurști vândute în marile lanțuri de supermarketuri din România. Analiza, care a inclus produse comercializate de branduri precum Carrefour, Lidl, Kaufland, Auchan, Metro și Selgros
18:10
Cum a ajuns Dilly Chilly de la cratița din bucătăria MasterChef direct la castel în „Trădătorii”: „Toți avem parte de trădări și minciuni” # Click.ro
Alexandra Popescu, alias Dilly Chilly de la MasterChef, concurentă în „Trădătorii”.
18:10
Ce spune Donald Trump despre reducerea trupelor americane din România: „Nu este foarte importantă” # Click.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, că diminuarea prezenței militare americane în România „nu este foarte importantă”. Afirmația vine după ce, cu o zi înainte, Washingtonul a anunțat o reducere a efectivelor din Europa de Est, în special
18:10
Emily Burghelea, cadou inedit din partea soțului! Tânăra influenceriță va sta o lună de zile la Hong Kong! Care e motivul! # Click.ro
Emily Burghelea, tânăra proaspătă mămică de trei copii la cei 28 de ani ai săi, a primit un cadou inedit din partea soțului său, Andrei.
17:50
Simona Halep, noua țintă a bărbatului care a hărțuit-o pe Andra. Ce mesaj i-a trimis individul: „Ești…” # Click.ro
Bărbatul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță în această vară, împotriva căruia au obținut un ordin de protecție, a contactat-o și pe Simona Halep. Iată ce mesaj i-a scris!
17:10
Documentarul „Fluturi de noapte”, dedicat Marinei Voica, îşi anunţă premiera. Când va putea fi vizionat de fanii artistei # Click.ro
La 89 de ani, Marina Voica devine protagonista documentarului „Fluturi de noapte”, o producție semnată de Andrei Ștefan Răuțu care explorează vitalitatea, memoria și fragilitatea unei artiste ce refuză să îmbătrânească.
17:10
Compania japoneză de băuturi Suntory a lansat recent o apă specială care, potrivit producătorului, ar putea ajuta la reducerea grăsimii de pe abdomen. Noua băutură, numită „Special Water”, arată ca o apă minerală obișnuită
17:00
România va participa la Eurovision. După doi ani de absență, țara noastră va avea din nou un reprezentant pe scena concursului internațional de muzică # Click.ro
România revine la Eurovision. Consiliul de Administrație al TVR a aprobat participarea țării noastre la ediția din mai 2026, care va avea loc la Viena, Austria.
16:30
Horoscop vineri, 31 octombrie. Patru zodii primesc vești importante în ultima zi a lunii.
16:20
Make-up artista britanică Holly Murray și-a acoperit întregul corp cu 74.880 de cristale strălucitoare, stabilind astfel recordul mondial pentru „cel mai mare număr de cristale aplicate pe corp”.
16:10
Pe 31 octombrie se sărbătorește Halloween, așa că ce prilej mai bun pentru vedete de a se întrece în costumații? Unele dive au ales ținute cât mai sexy, menite să atragă toate privirile, în timp ce altele s-au dedicat transformării totale
15:50
Bogdan de la Ploiești, primele declarații despre mama copiilor lui. De ce nu se afișează niciodată? # Click.ro
Cunoscutul cântăreț de manele Bogdan de la Ploiești vorbește pe scurt despre mama copiilor săi, cei doi băieți pe care îi au împreună. Artistul a mărturisit cu ceva timp în urmă că Franco și Tiago sunt, de fapt, copiii lui.
15:40
Câți bani primesc medicii Spitalului Județean Buzău pentru 4 gărzi pe lună? Salariul l-a dezvăluit Ștefania Szabo: „Oferim un stimulent de 1.500 de lei lunar” # Click.ro
Moartea Ștefaniei Szabo a creat o mare revoltă, după ce au ieșit la iveală mai multe detalii despre munca depusă de medici și cum aceștia cu greu mai fac față epuizării. Într-un mesaj de angajare postat de medic cu ceva timp înainte de a se stinge din viață, s-a aflat câți bani primesc pentru 4 gărz
15:40
Circulaţia rutieră pe podul care leagă România şi Bulgaria va fi restricţionată în contextul unor lucrări de reparaţii majore. Autorităţile bulgare avertizează transportatorii să îşi planifice rutele din timp şi să ţină cont
15:40
Cum prepari gutuiata după rețeta păstrată din moși-strămoși. E una dintre cele mai delicioase băuturi de toamnă # Click.ro
În plin sezon de toamnă, gospodinele se ocupă de ultimele pregătiri pentru cămară și pentru venirea iernii. Astăzi ne reamintim o rețetă tradițională de băutură de toamnă, preparată odinioară în fiecare casă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.