„Sagrada Familia” a devenit oficial cea mai înaltă bazilică din lume, după instalarea primei secțiuni a turnului central
Aktual24, 31 octombrie 2025 08:20
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona, capodopera neterminată a arhitectului Antoni Gaudí, a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume joi, după instalarea primei secțiuni a turnului central. Cu o înălțime de 162,91 metri, construcția depășește cu exact un metru turnul Catedralei din Ulm (Germania), care deținea până acum recordul mondial. Anunțul a fost confirmat […]
• • •
Acum 15 minute
08:50
Statele Unite posedă sute de dovezi privind încălcări ale drepturilor omului comise de armata israeliană în Gaza, dar le țin la secret
Guvernul SUA deține dovezi privind „multe sute” de posibile încălcări ale drepturilor omului comise de forțele israeliene în Fâșia Gaza, relevă un raport clasificat al Oficiului Inspectorului General din cadrul Departamentului de Stat. Documentul, finalizat cu câteva zile înainte de intrarea în vigoare a încetării focului pe 10 octombrie, reprezintă prima recunoaștere oficială a amplorii […]
Acum 30 minute
08:40
Ce sărbătorim pe 31 octombrie: Halloween, Ziua lui Frankenstein, Ziua Lemurienilor și Ziua Reformei
Pe 31 octombrie, calendarul mondial este plin de evenimente diverse, de la tradiții antice la inițiative moderne de conservare și comemorări religioase. Printre cele mai notabile sărbători se numără Ziua lui Frankenstein, în SUA și Marea Britanie, Ziua Lemurienilor, în Madagascar, Ziua internațională a Mării Negre, Halloween – cu rădăcini celtice – și Ziua Reformei, […]
Acum o oră
08:20
08:10
Statele Unite au oferit militanților Hamas un coridor sigur pentru a părăsi zonele din Gaza controlate de Israel
Statele Unite au propus, prin intermediul mediatorilor egipteni și qatarezi, un coridor sigur pentru ca militanții Hamas să părăsească zonele din Fâșia Gaza aflate sub control israelian, au confirmat oficiali americani și israelieni de rang înalt. Oferta, transmisă în ultimele săptămâni, vizează stabilizarea încetării focului și prevenirea unor noi confruntări în aproximativ jumătate din enclava […]
Acum 2 ore
07:50
Sute de oameni au mărșăluit joi seară prin centrul Capitalei în memoria victimelor de la Colectiv: „ Solidaritate pentru dreptate – 10 ani fără justiție"
Sute de oameni au participat joi seară, în centrul Capitalei, la marșul comemorativ dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, la împlinirea a zece ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istoria recentă a României. Participanții s-au adunat în Piața Universității, de unde au pornit în tăcere spre locul fostului club, sub sloganul […]
07:40
Președintele Libanului a ordonat armatei să riposteze oricărei viitoare incursiuni israeliene, după un raid soldat cu moartea unui civil
Președintele Libanului, Joseph Aoun, a ordonat armatei libaneze să răspundă oricăror viitoare incursiuni israeliene pe teritoriul național, după ce un angajat municipal a fost ucis în timpul unui raid israelian desfășurat în satul Blida, din sudul țării. Incidentul a avut loc joi seară, când forțele israeliene au deschis focul asupra unui „suspect” în timpul unei […]
07:20
Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe, provocând 19 morţi în Jamaica și cel puţin 30 în Haiti
Uraganul Melissa a lăsat în urmă un bilanţ tragic în Caraibe, după ce a lovit Jamaica şi Haiti cu rafale violente de vânt, inundaţii şi alunecări de teren. Ministrul jamaican al Informaţiilor, Dana Morris Dixon, a anunţat joi seară că 19 persoane şi-au pierdut viaţa pe insulă, dintre care nouă în extremitatea vestică, regiunea cea […]
07:10
O nouă „cortină de fier"? După retragerea din România, SUA își vor reduce efectivele militare și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia
Administrația Trump a notificat discret mai multe capitale europene cu privire la un plan de „recalibrare marginală” a forțelor americane staționate în Europa de Est. Potrivit surselor citate de Kyiv Post, reducerea contingentelor din Bulgaria, Ungaria și Slovacia ar urma să înceapă la jumătatea lunii decembrie, la scurt timp după retragerea unei brigăzi americane din […]
Acum 12 ore
23:50
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, temporar, după ce au fost semnalate baloane în apropiere
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis temporar joi din cauza baloanelor meteorologice care zburau în vecinătatea sa, a anunțat aeroportul într-o postare pe Facebook. „Decizia de a restricționa spațiul aerian a fost luată din cauza unui balon (sau a unor baloane) care zburau în direcția aeroportului din Vilnius”, se arată în postare. Traficul aerian […]
23:40
Israelul a primit, joi, prin intermediul Crucii Roșii din Gaza două sicrie în care gruparea armată palestiniană Hamas a spus că se află trupuri ale ostaticilor decedați, potrivit biroului prim-ministrului israelian. Aripa armată a Hamas a anunțat anterior că a recuperat cadavrele ostaticilor israelieni Amiram Cooper și Sahar Baruch, potrivit The Times of Israel. Forțele […]
23:20
Regele Chales al III-lea al Marii Britanii i-a retras fratelui său mai mic, Andrew, titlul de prinț și l-a forțat să părăsească reședința de lângă Castelul Windsor, a anunțat joi Palatul Buckingham, pedepsindu-l pentru legăturile sale cu fostul agresor sexual Jeffrey Epstein. Andrew, în vârstă de 65 de ani, a fost supus unor presiuni tot […]
23:10
SUA vor primi doar 7.500 de refugiați din alte țări ale lumii în 2026, majoritatea afrikaneri
Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit numărul de refugiați pe care îi vor primi SUA, la 7.500 pentru anul fiscal 2026, cel mai mic număr înregistrat vreodată, se arată într-un document al Casei Albe publicat joi, parte a unui efort mai amplu de a remodela politicile privind refugiații în SUA și în întreaga lume. Trump […]
23:00
Afganistanul și Pakistanul au reluat discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi patru surse familiarizate cu situația, la o zi după ce Islamabad a anunțat că discuțiile s-au încheiat cu un eșec. Trei dintre surse au declarat că națiunile au reluat discuțiile la cererea mediatorilor Turcia și Qatar, pentru a se asigura că nu […]
22:50
Democrații excluși de la briefingul privind atacurile militare americane în largul coastei Americii de Sud, spune un senator
Administrația președintelui Donald Trump a organizat o sesiune de informare pivind atacurile americane asupra presupuselor nave folosite de traficanții de droguri din apropierea Venezuelei exclusiv pentru republicani, într-un context pe care un democrat de rang înalt l-a numit joi o tendință periculoasă de creștere a partizanatului în securitatea națională. „Nu așa ar trebui să funcționeze […]
22:30
Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat joi stare de urgență, pentru a putea elibera 65 de milioane de dolari destinați băncilor de alimente, întrucât finanțarea federală pentru programul național de tichete de hrană urmează să expire la 1 noiembrie. Statele Oregon și Virginia au emis, de asemenea, stare de urgență pentru a elibera […]
22:10
Un adolescent care a plecat singur pe un traseu spre Vârful Omu, găsit de salvamontiști după ce părinții au sunat la 112. Băiatul a suferit un traumatism al coloanei vertebrale
Un adolescent în vârstă de 17 ani, rătăcit pe un traseu spre vârful Omu, a fost căutat, joi, de echipele Salvamont cărora li s-a alăturat și un elicopter. Familia a plecat de la Peștera spre Vf. Omu, pe Valea Obârșiei.La un moment dat, părinții s-au oprit, dar fiul lor, în vârstă de 17 ani, a […]
21:50
Un bărbat din Bihor și-a bătut măr fosta iubită după ce a expiat ordinul de protecție. Acesta fusese scurtat de tribunal de la șase la două luni
Un bărbat de 35 de ani dintr-o comună din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a bătut fosta iubită în plină stradă, la o lună după ce a expirat ordinul de protecție scurtat de Tribunal de la șase luni la două luni. Polițiștii au emis un ordin de protecție […]
21:20
DNA a prins un inspector antifraudă de la ANAF cu mită. Și pe șeful inspectorului l-a băgat în urmărire penală
Un inspector din cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti a fost reţinut de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, în legătură cu favorizarea unei firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, la care se descoperiseră nereguli. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale […]
20:50
Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice
Sorin Grindeanu, actualul și viitorul președinte al PSD, pare să fi uitat lecțiile pe care le-a primit PSD în perioada Liviu Dragnea mai ales din partea străzii. Am putea merge chiar mai departe și să ne gândim chiar la Victor Ponta. Unele dintre acțiunile de azi ale PSD nu au nicio logică și sunt de-a […]
20:40
Economia zonei euro a crescut cu 0,2% în al treilea trimestru al anului 2025, depășind așteptările analiștilor, în ciuda stagnarii din Germania și Italia, conform datelor preliminare publicate joi. Expansiunea trimestrială, anunțată de Eurostat, agenția de statistică a UE, reprezintă o creștere față de avansul de 0,1% înregistrat în al doilea trimestru al acestui an […]
20:40
Olguța Vasilescu, delir: "Chiar așa o fi că Oana Gheorghiu a construit un spital? A construit un corp de spital. Noi, primarii PSD, chiar am construit spitale"
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu (vicepreşedinte PSD), a susținut joi că și Gabriela Firea și Daniel Băluță au construit spitale, nu numai Oana Gheorghiu. ”Toată presa rezist este astăzi în spatele lui Sorin Grindeanu cu toţi boţii aferenţi, spunându-i că s-a opus numirii unei doamne vicepremier pentru că ea a construit un spital şi […]
20:20
Bolojan i-a prins: "La Romatsa, conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar"
Premierul Ilie Bolojan a atacat din nou, joi seară, modul în care șefi de companii de stat, susținuți de foste guverne, au reușit să își ducă salariile la niveluri astronomice. El a dezvăluit cu exemple concrete cum fostele guverne au făcut reforme de fațadă. „Statul nu este neputincios dar prin tolerarea de către miniştri în […]
20:10
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele internaționale după sancțiunile SUA. Cumpărătorul are însă legături cu Moscova
Grupul energetic cu baza la Geneva, Elveția, Gunvor va fi cumpărătorul activelor internaționale ale companiei ruse sancționate Lukoil, a anunțat chiar compania petrolieră rusă pe 30 octombrie. „Termenii cheie ai acordului au fost conveniți anterior de către părți”, a precizat gigantul rus Lukoil într-un comunicat. Gunvor va cumpăra compania LUKOIL International GmbH, care deține activele […]
Acum 24 ore
20:00
Autoritățile din Cecenia, republică din cadrul Federației Ruse, au impus în ultimele luni un cod vestimentar strict în școli, instituții publice și spații comerciale, justificat oficial prin „siguranță” și „ordine publică”. În practică, măsurile vizează în special femeile și fetele, cărora li se cere să poarte batic/hijab și îmbrăcăminte lungă și largă, în timp ce […]
19:20
Lecție de „suveranism" pentru România din Olanda. Extremiștii pierd, dar și cei care merg cu ei
Extremiștii de la PVV ai lui Gert Wilders, care au câștigat detașat alegerile parlamentare din Olanda din 2023 și au fost cel mai mare partid din coaliția de guvernare, au suferit o corecție usturătoare la scrutinul anticipat din 2025. La fel au pățit și aproape toți cei care au fost de partea lor. Este o […]
18:40
Moșteanu pentru POLITICO: Trebuie să facem fabrici de armament în țară, banii să se întoarcă la români
România vrea ca planul de reînarmare al Europei să aducă beneficii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, nu doar celor mai mari și mai dezvoltate, conform ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare și a comenzilor de armament, estimată pentru următorii ani, ar trebui să se traducă și prin noi fabrici și […]
18:40
Oana Gheorghiu, primele declarații ca vice-premier: "Domnul Bolojan mi-a dat acel sentiment că luptă pentru țara asta". Cum a ajuns în guvern
Oana Gheorghiu a relatat, joi seară, într-un interviu la Europa FM, cum a fost contactată pentru a deveni membru al guvernului și ce va face în această funcție. Întrebată dacă până recent se aștepta să ajungă la vârful Guvernului, ea a răspuns: ”Aș fi spus, cu siguranță, acest lucru nu se poate întâmpla”. Ea a […]
17:50
China și Statele Unite colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar „uneori trebuie să-i lași să se lupte”, a declarat președintele american Donald Trump, după o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping, desfășurată joi în Coreea de Sud. Ucraina își pusese mari speranțe în discuțiile dintre cei doi lideri, sperând ca Trump să-l […]
17:50
De ce toată lumea merge (vrea) să meargă în Dubai? Dezbatere aprinsă: ce poți să faci în Dubai?
Dubai a devent o destinație turistică extrem de promovată în România în condițiile în care lipsesc atracțiile specifice unor orașe la fel de vizitate (arhitectură, muzee, vibe, viață de noapte, etc). O dezbatere pe această temă inițiată pe popularul forum Reddit România încearcă să găsească răspunsuri. ”Voi ați fost/ați vrea să mergeți în Dubai? Observ […]
17:50
Decizie definitivă în cazul extremistului Călin Georgescu. Porumbeii albi aduși de susținătorii săi nu au avut efect asupra judecătorilor
Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de extremistul pro-rus Călin Georgescu privind controlul judiciar. Decizia este definitivă. Magistrații au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, stabilită anterior de Judecătoria Sectorului 1. Potrivit minutei publicate pe portalul instanței, contestația a fost respinsă ca nefondată. Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții […]
17:20
Cum luptă Japonia cu urșii. Un guvernator a cerut ajutorul armatei: "Situația este dramatică"
Un guvernator din Japonia a solicitat marți intervenția armatei pentru a face față unui val fără precedent de atacuri mortale ale urșilor, care au ajuns la un nivel record în acest an, relatează AFP. Potrivit unui oficial guvernamental, zece persoane au fost ucise de urși în 2025, depășind precedentul record de șase victime înregistrat în […]
16:50
Olguța Vasilescu se laudă că l-ar fi speriat pe Bolojan: "Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de Guvern/ Se va vedea diferenţa când PSD va reveni la guvernare"
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a relatat joi un episod petrecut în cadrul unei şedinţe de Guvern, în momentul în care a fost introdusă Ordonanţa 52 – cea care interzicea organizarea târgurilor de Crăciun. „În momentul când am auzit că a intrat Ordonanţa de Guvern 52 în Guvern şi că se interzic târgurile de Crăciun, […]
16:10
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina. Acestea prevăd înghețarea tuturor activelor Rosneft și LukOil din SUA și a zeci de subsidiare ale acestora. De asemenea persoanele fizice și companiile […]
16:00
Cine candidează de la POT la Primăria Capitalei: un actor, fostul soț al Andreei Bălan, condamnat pentru că a condus drogat
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, este candidatul ”suveraniștilor” de la POT pentru Primăria Capitalei. Anunțul a fost făcut chiar de Burcea, într-o filmare postată pe Facebook. „Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele […]
15:40
CTP s-a enervat iar: "Atât de nesimțit și de nătărău este Sorin Grindeanu. Doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD"
Un nou mesaj dur al lui Cristian Tudor Popescu în legătură cu scandalul provocat de PSD și Sorin Grindeanu în cazul Oanei Gheorghiu. CTP afirmă că Grindeanu a lansat atacuri ”dezgustătoare” la adresa lui Gheorghiu: ”Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate […]
15:20
PSD copiază AUR: pesediștii îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan la „Ora prim-ministrului", la doar o zi după solicitarea AUR
Grupul parlamentar al PSD îl convoacă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a da explicații despre „lipsa de reacție a Guvernului” în urma retragerii trupelor americane din România. Demersul pesediștilor vine la doar o zi după ce AUR a făcut o solicitare similară, o coincidență care ridică semne […]
15:10
Într-un proces privind planificarea unor operațiuni de sabotaj împotriva liniilor feroviare și a infrastructurii militare din Germania, efectuate în numele Rusiei, Tribunalul Regional Superior din München l-a condamnat pe principalul inculpat, Dieter S., la șase ani de închisoare. Instanța l-a găsit pe S. vinovat de spionaj și apartenență la o organizație teroristă străină. Instanța i-a […]
14:50
Prima ședință de Guvern cu Oana Gheorghiu. Bolojan, mesaj de mulțumire. Grindeanu, mesaj acru: "Nu mi-am schimbat părerea"
Premierul Ilie Bolojan a ținut, joi, în şedinţa de guvern, să îi mulțumească Oanei Gheorghiu că a acceptat să facă parte din executiv. Sorin Grindeanu, aflat la Târgu Jiu, a transmis acru că nu a fost invitat la ceremonia de investitură de la Palatul Cotroceni. ”Vreau să îi spun un bun venit vicepremierului Oana Gheorghiu […]
14:40
„Viziunea 2030". De la regiunea futuristă NEOM la tehnologie și turism, prioritățile Arabiei Saudite se schimbă
Când Arabia Saudită a anunțat pentru prima dată planurile de a-și reinventa economia bazată pe petrol, proiecte uriașe de infrastructură precum regiunea futuristă NEOM și orașul inteligent The Line au fost promovate ca fiind centrale pentru transformare. Cu toate acestea, la aproape un deceniu de la lansarea strategiei sale de transformare „Viziunea 2030”, prioritățile Riadului […]
14:10
Politica complicată a Ungariei în procesul de extindere al UE: Nu Ucrainei, da Balcanilor de Vest, Moldovei și Georgiei
Ungaria este cunoscută pentru opoziția sa față de candidatura Ucrainei la UE, promițând deseori că își va exercita dreptul de veto în acest sens. Totuși, poziția Ungariei privind extinderea reprezintă un act de echilibru nuanțat, deoarece prim-ministrul Viktor Orbán susține eforturile țărilor din Balcanii de Vest de a adera la UE, precum și pe cele […]
13:40
Producătorul auto german Volkswagen a anunțat joi o pierdere netă de 1,07 miliarde de euro (1,24 miliarde de dolari) pentru al treilea trimestru. Aceasta este prima sa pierdere trimestrială din ultimii cinci ani, relatează Deutsche Welle. Câștigurile Volkswagen au fost afectate de multiple provocări, inclusiv tarife mai mari în SUA, precum și o schimbare de […]
13:20
"Nunta" lui Georgescu la Tribunalul București: "inimioară" din care zboară porumbei albi – VIDEO
Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții aduși de AUR să îl susțină. De data aceasta, admiratorii lui Georgescu au venit cu o ”inimioară” cu porumbei albi. Scenele au avut loc joiu în fața Tribunalului București, unde Georgescu speră din nou să scape de controlul judiciar. Un susținător de-al său a venit ca la […]
13:10
Trump în Coreea de Sud: "Le-am dat aprobarea de a construi un submarin cu propulsie nucleară"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că a dat aprobare Coreei de Sud să construiască un submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au declarat că au ajuns la un acord comercial amplu. Trump s-a întâlnit miercuri cu omologul său sud-coreean, Lee Jae Myung, în orașul Gyeongju din sudul […]
13:00
Delir la Tribunalul București. Georgescu susține că SUA retrag o parte din trupe din cauză că el e trimis în judecată: "Vor urma și alte elemente în perioada următoare"
Călin Georgescu a lansat noi acuzații delirante, joi, în fața Curții de Apel București, susținând că decizia SUA de retragere a 1.000 de soldați din România are legătură cu procesele sale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte […]
12:40
INTERVIU Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial/ CCR a devenit un arbitru al intereselor materiale, mai ales personale, își pierde vocația morală și prestigiul intelectual"
Justiția din România se află în centrul unor dezbateri aprinse, după „iertările” pe bandă rulantă decise de Înalta Curte și Curțile de Apel în numeroase cazuri flagrante de corupție, dar mai ales din cauza deciziilor controversate ale Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților. Pentru a înțelege mai bine impactul acestor hotărâri asupra sistemului judiciar […]
12:30
Scandalagiu de-al lui Georgescu, săltat de jandarmi din fața Tribunalului București. Jandarmeria acuză Realitatea Plus de fake news – VIDEO
În urma unor informații difuzate de postul de propagandă Realitatea Plus privind presupusa agresare a unei femei însărcinate de către jandarmi, Jandarmeria a difuzat un comunicat în care vorbește despre ”dezinformare”. Unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, aflați în fața Tribunalului București, a refuzat să se legitimeze, după ce i-a înjurat pe jandarmi și a […]
12:10
Victor Ponta, mesaj la 10 ani de la Colectiv: „Ipocriții și propagandiștii au câștigat, noi, toți ceilalți, am pierdut și pierdem în fiecare zi"
Victor Ponta, fostul premier care și-a prezentat demisia pe 4 noiembrie 2015 sub presiunea protestelor declanșate de incendiul de la Clubul Colectiv, a publicat joi, la exact un deceniu de la tragedie, un mesaj pe pagina sa de Facebook. În textul său, el denunță exploatarea politică a durerii victimelor și lipsa oricăror progrese reale în […]
12:10
Rusia a eșuat, Potra anunță că se întoarce în România: "Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund"
Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au transmis joi un comunicat de presă în care anunță că cei doi Potra revin în România. Decizia anunțată de cei doi vine la scurt timp după ce Rusia a eșuat în încercarea de a le împiedica extrădarea în România. Decizia […]
12:10
11:40
Deși zeci de milioane de oameni trăiesc la limita subzistenței în Rusia, numărul miliardarilor ruși a crescut, egalându-l pe al celor britanici
Numărul miliardarilor ruşi a crescut cu 8,5% în 2024, ajungând la 128 de persoane – exact cât înregistrează şi Marea Britanie. Cele două ţări împart astfel locul al patrulea în clasamentul mondial, conform celui mai recent raport Altrata Billionaire Census 2025, publicat astăzi. Studiul, ajuns la a XII-a ediţie, arată că planeta numără acum un […]
