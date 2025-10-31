„Sagrada Familia” a devenit oficial cea mai înaltă bazilică din lume, după instalarea primei secțiuni a turnului central

23:00

Afganistanul și Pakistanul au reluat discuțiile de pace la Istanbul, au declarat joi patru surse familiarizate cu situația, la o zi după ce Islamabad a anunțat că discuțiile s-au încheiat cu un eșec. Trei dintre surse au declarat că națiunile au reluat discuțiile la cererea mediatorilor Turcia și Qatar, pentru a se asigura că nu […]