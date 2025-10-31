UE renunță la „Chat Control”, proiectul contestat împotriva abuzului sexual infantil
Euractiv.ro, 31 octombrie 2025 08:30
Uniunea Europeană abandonează cea mai controversată măsură din legea sa împotriva pornografiei infantile, care ar fi permis scanarea conversațiilor private, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Serbia se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la accidentul mortal de la o gară din Novi Sad, care a declanșat unele dintre cele mai mari proteste din istoria sa și a lăsat țara profund transformată și polarizată, informează AFP (Franța).
Un judecător german a ordonat trimiterea unui cetățean afgan în spital, după ce acuzatul a înjunghiat mortal două persoane, inclusiv un copil mic, în urmă cu nouă luni, într-un atac care a șocat întreaga țară, informează Reuters (Marea Britanie).
O victorie a lui Zohran Mamdani i-ar pune în pericol pe evrei și i-ar încuraja pe adepții totalitarismului de pe tot cuprinsul lumii, scrie fiolosoful francez Bernard-Henri Lévy în „The Wall Street Journal” (SUA).
După o victorie surprinzătoare la alegerile de miercuri, Rob Jetten, liderul partidului liberal de centru D66, ar putea rescrie istoria politică a Olandei, devenind cel mai tânăr și primul prim-ministru declarat homosexual al țării.
Putin ridică vocea la adresa Kievului: „Acum să decidă soarta soldaților și civililor săi” # Euractiv.ro
În spatele lui Vladimir Putin se află un afiș cu mesajul „Pentru Patrie”. Poate mai importantă este imaginea de dedesubt, care nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, scrie „Corriere della Sera” (Italia) într-un articol de Marco Imarisio.
Rusia a lansat o serie de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene în noaptea de miercuri spre joi, provocând pene de curent la nivel național și ucigând trei persoane, potrivit autorităților locale, potrivit „France 24” (Franța).
Crește îngrijorarea NATO după noi incidente care au implicat drone și aeronave rusești # Euractiv.ro
Bruxelles-ul investighează prezența a două drone deasupra unei baze militare, în timp ce mai multe avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă rusească „fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit”.
Trump îi dă undă verde Coreii de Sud pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a anunțat joi că și-a dat acordul aliatului său sud-coreean pentru construirea unui submarin cu propulsie nucleară, la o zi după ce cele două țări au încheiat un acord comercial, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
După mai mulți ani fără nicio întâlnire, liderii american și chinez s-au întâlnit în sfârșit, scrie „Le Point” (Franța), într-un articol semnat de Julie Malo.
Președintele Statelor Unite a anunțat joi reluarea imediată a testelor nucleare americane, suspendate din 1992. O decizie prezentată ca răspuns la recentele demonstrații de forță ale Rusiei, scrie „L'Express” (Franța).
Mulți utilizatori de internet și agenții de știri internaționale au presupus în mod eronat că o lege din Slovacia destinată siguranței pe străzi stabilește o limită de viteză pentru pietoni.
SUA a comounicat retragerea de trupe luni, MApN a confirmat miercuri. Cum explică Bolojan # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că România a fost informată cu doar două zile înainte despre decizia SUA de a retrage o parte din trupele americane staționate în Europa.
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Bosch au inaugurat BoschLab, dedicat tehnologiilor avansate # Euractiv.ro
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) și compania Bosch au inaugurat, joi la Cluj-Napoca, BoschLab, un laborator destinat formării studenților în domenii precum inteligență artificială, automatizare și sisteme avansate de calcul.
Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.
Guvernul ministerlor de Finanțe, Interne și Dezvoltare a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică.
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina.
Vicepremiera Oana Gheorghiu: Când oamenii se unesc și contribuie la schimbare nimic nu e imposibil # Euractiv.ro
Experiența unei comunități care a demonstrat că "solidaritatea poate construi spitale trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile", a spus noua membră a Guvernului.
Deputații PSD s-au pus pe Bolojan și îl cheamă la explicații în Parlament/ AUR a făcut același lucru # Euractiv.ro
Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților va avea loc joi a fost convocată joi, de la ora 14.00, urmată de ședința Comitetului liderilor.
DiscoverEU: 1.722 de tineri din România vor avea oportunitatea să exploreze Europa cu trenul # Euractiv.ro
A doua rundă DiscoverEU din 2025 a fost lansată joi, 30 octombrie.
Funky Citizens recrutează observatori independenți pentru alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 # Euractiv.ro
Organizația neguvernamentală Funky Citizens anunță deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.
Mercenarul Horațiu Potra anunță că vrea să revină "voluntar" în țară: Nu am de ce să mă ascund # Euractiv.ro
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină "voluntar" în România din Dubai, acolo unde a plecat după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și pro-rusul Călin Georgescu.
Intră pe Bluesky Chat cu Euractiv pentru a discuta cum pot fi utilizate instrumentele AI în combaterea dezinformării. (Este necesar cont Bluesky)
Aproape jumătate (46%) dintre părinții români plecați la muncă în străinătate își motivează decizia invocând salariul insuficient pentru familie.
În fața Venezuelei are loc cea mai mare desfășurare militară a SUA. „Nu vor sta să privească” # Euractiv.ro
Tensiunea din Caraibe continuă să rămână mare, și nu doar din cauza devastatorului uragan Melissa, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia) relatând despre desfășurările în forță ale marinei americane lângă coastele Americii de Sud.
„Nu există nicio modalitate de a o intercepta”. După Burevestnik, Putin își laudă arma Poseidon # Euractiv.ro
Vladimir Putin a anunțat miercuri că Rusia a testat o dronă subacvatică cu capacitate nucleară, Poseidon, la doar câteva zile după ce a declarat un test final reușit al rachetei de croazieră rusești cu propulsie nucleară Burevestnik.
Portugalia aprobă modificări la Legea naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez # Euractiv.ro
Parlamentul Portugaliei a aprobat marți modificări la Legea Naționalității, îngreunând obținerea unui pașaport portughez, scrie „20 Minutos” (Spania), precizând că legea elimină acordarea automată a cetățeniei copiilor migranților născuți în țară.
Coreea de Sud a făcut tot posibilul pentru a-l întâmpina cu mare pompă pe Donald Trump miercuri, având ca temă centrală aurul, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Un marș în memoria victimelor de la Colectiv va avea loc joi, la exact 10 ani de la incendiul care a ucis 65 de tineri în clubul bucureștean.
Serbia și UE: De ce aderarea ar putea să aibă loc abia în 2030, pe fondul rivalităților din Balcani # Euractiv.ro
Drumul Serbiei către Uniunea Europeană a început în ianuarie 2001, când partidele pro-europene au câștigat alegerile parlamentare în urma căderii lui Slobodan Milošević, în octombrie 2000, scrie „Euronews” (Italia).
Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut miercuri că nu poate candida pentru un al treilea mandat, deoarece Constituția interzice acest lucru, spunând: „Este o rușine”, scrie „El Periodico” (Spania).
Președintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenței trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnaliști la bordul avionului Air Force One.
Având în vedere că Donald Trump a închis robinetul ajutorului american, europenii trebuie să își intensifice eforturile. Datorită banilor rusești, au mijloacele necesare pentru a face acest lucru, scrie Eric Chol în „L'Express” (Franța).
Republicani din Congres se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezența trupelor SUA în România # Euractiv.ro
”Decizia transmite un semnal greșit către Rusia”, spun șefii republicani ai comisiilor de apărare din Congres, într-o declarație comună.
Grindeanu, după retragerea de soldați SUA: Preocupare a lui Bolojan, desemnarea vicepremierului # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului și a Ministerului de Externe după anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, spunând că decizia "ridică întrebări serioase".
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri seara decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Gheorghiu.
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat astăzi despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan.
Cum îi ajută pe cercetători Actul Delegat privind accesul la date, intrat miercuri în vigoare # Euractiv.ro
Actul Delegat privind accesul la date stabilește cadrul legal prin care cercetătorii acreditați vor putea solicita acces la date non-publice de la platformele online foarte mari și motoarele online de căutare foarte mari.
”Brigada 2 de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate își va reloca trupele, conform programului, înapoi la unitatea sa de bază din Kentucky, fără a fi înlocuită”, anunță Departamentul de Război, precizând că decizia este parte a procesului prin care secret
Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate față de România, un partener strategic vital # Euractiv.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat miercuri că prezența americană "solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry".
Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotrivaa măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți.
România pregătește introducerea femicidului în lege: fapta, pedepsită cu închisoare pe viață # Euractiv.ro
Un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced și care introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament.
Nicușor Dan: Prezența trupelor SUA din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan susține că, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
Reducerea prezenței militare americane în Europa, anunțată miercuri de România, este o "ajustare", a declarat un oficial NATO, potrivit Agerpres.
La începutul lunii aprilie 2025, experții avertizau că o astfel de decizie ar crea îngrijorări în rândul aliaților din NATO și l-ar încuraja pe președintele rus Vladimir Putin, relata NBC News.
Prototipuri de drone militare realizate de Carfil Brașov și o firmă din SUA, testate cu succes # Euractiv.ro
Primele două prototipuri de drone militare - Cuda și Sirin - realizate de Carfil Brașov, filială a Companiei Naționale Romarm, în colaborare cu producătorul american Periscope Aviation, au fost testate cu succes în poligonul uzinei.
De Black Friday, românii se orientează din ce în ce mai mult către cumpărături din marketplace-uri online precum eMAG sau Altex, unde mizează pe cele mai bune reduceri.
