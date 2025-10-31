Bucuresti.ro - Ghid de supraviețuire la metrou – regulile pe care nu le vei găsi pe panouri
Profit.ro, 31 octombrie 2025 08:30
Bucureștiul nu are un manual oficial pentru mersul cu metroul, dar are o școală neoficială de supraviețuire urbană, cu lecții predate zilnic, fără anunțuri și fără examene scrise.
Pentru mulți iubitori de animale, dormitul cu câinele în pat a devenit o rutină.
Una dintre cele mai emblematice băuturi din lume trece printr-o schimbare istorică.
Nu aș fi scris articolul anterior, dacă nu ar fi avut loc, de curând, în România, o manifestație feministă împotriva femi(ni)cidului, dar care s-a lăsat cu păruială.
Cu trimitere la capetele de afiș ale lunii noiembrie, Netflix promite abonaților mistere și monștri. În fruntea listei se regăsește Stranger Things, unul dintre cele mai apreciate seriale originale ale platformei americane, care publică luna asta prima doză a celui de-al cincilea sezon.
VIDEO Schimbări majore în energie. Costin Bănică, Head of Energy & Infrastructure, IO Partners: Componenta speculativă a fost destul de puternică, însă s-au luat măsuri pentru a mai îngrădi această parte. Din ianuarie 2026 vom intra pe licitație - Profit. # Profit.ro
România se numără printre puținele țări europene unde legislația permite o dezvoltare rapidă a proiectelor din energie regenerabilă, iar autoritățile au jucat un rol activ în atragerea investițiilor. Cu toate acestea, perioada următoare va aduce schimbări majore pentru piață, odată cu trecerea la un sistem de licitație din 2026 și cu filtrarea proiectelor speculative.
FOTO Nou vicepremier - Înainte de cariera de 13 ani de la ″Dăruiește Viață″, Oana Gheorghiu a condus 15 ani o firmă de expediții și intermedieri transporturi # Profit.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu (56 de ani), cunoscută pentru activitatea de 13 ani în calitate de co-fondatoare, vice-președintă și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, care a construit de la zero, din donații, Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, a condus anterior, timp de 15 ani, o firmă de servicii de expediții și intermedieri transporturi.
VIDEO România a devenit principala poartă pentru Republica Moldova. Andrei Crigan, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România: E cea mai comodă piață pentru a testa idei, produse și servicii - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România a devenit principala poartă comercială pentru Republica Moldova, cu schimburi bilaterale de circa 3 miliarde de euro anual. Tot mai mulți antreprenori basarabeni își extind afacerile peste Prut, peste 16.000 de firme fiind deja înregistrate în România. La rândul lor, companiile românești investesc semnificativ în Republica Moldova – de la sectorul bancar și energie, până la infrastructură și IT. Potrivit lui Andrei Crigan, potențialul de dezvoltare comună este însă mult mai mare, iar fondurile europene de aproape 2 miliarde de euro disponibile pentru Chișinău pot accelera acest proces.
Mini-reactoarele nucleare americane dorite și la Doicești: Japonia va investi până la 25 miliarde dolari în construirea de centrale în SUA, prevăd acordurile Trump-Takaichi # Profit.ro
Guvernul Japoniei și mai multe companii nipone vor investi până la 25 de miliarde de dolari pentru a construi în Statele Unite infrastructură de producție de energie electrică în bandă de mari dimensiuni, prin intermediul firmei americane de dezvoltare și operare de active energetice ENTRA1 Energy, partenerul de comercializare al NuScale, creatoarul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care și România ar putea ridica o centrală nucleară de 462 MW la Doicești.
Inspectorii ANAF vor putea desfășura inspecții fiscale la contribuabili de pe întreg teritoriul țării începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit informațiilor Profit.ro. O moficare în acest sens, astfel încât inspectorii să aibă atribuții la nivel național, fără să fie limitați de agenția județeană sau de regionala ANAF la care sunt angajați.
Apple a raportat venituri de 102,47 miliarde de dolari în ultimul trimestru, ceea ce reprezintă o creștere de opt procente față de aceeași perioadă a anului trecut.
GRAFICE Încrederea în economia românească scade pentru a șaptea lună la rând, la un nou minim al ultimilor 5 ani # Profit.ro
Indicele de încredere în economia românească a continuat să scadă și în octombrie, pentru a șaptea lună consecutiv, din care șase luni în teritoriu recesionist. Managerii din industrie, servicii și retail au arătat mai mult pesimism decât în luna precedentă, în timp încrederea consumatorilor se menține în jurul minimelor din acest an.
FOTO Consecințe potențiale asupra României ale acordului Lukoil-Gunvor. Partea cea mai importantă a anunțului # Profit.ro
Anunțul făcut joi de Lukoil privind “acceptarea” unei oferte din partea celui de-al patrulea cel mai mare trader la nivel global, Gunvor Group Ltd., pentru LUKOIL International GmbH (filială 100% a PJSC „LUKOIL”, care deține active internaționale ale Grupului LUKOIL), poate avea consecințe asupra business-urilor rușilor în România, chiar dacă relația dintre proprietarul Petrotel-Lukoil și rețelei de 320 benzinării, divizia de trading a gigantului rus, firma elvețiană Litasco SA, și LUKOIL International GmbH este una neclară.
Autoritatea Rutieră Română semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Dacia a atins o cotă de piață istorică în Europa și și-a egalat vânzările din anul record 2019 # Profit.ro
Piața europeană de automobile a înregistrat o nouă creștere în luna septembrie, de peste 10 procente, pe fondul cererii majorate de vehicule electrice și hibride. Dacia a profitat de momentul bun și a înregistrat un avans de aproape trei ori mai mare decât media pieței, relevă datele Profit.ro.
EXCLUSIV Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără în România un teren ce i-a aparținut lui George Becali. Cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat o promisiune de cumpărare a unui teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, care, în trecut, i-a apaținut omului de afaceri George Becali, potrivit surselor Profit.ro. Pe acest teren se va construi cel mai mare proiect de până acum al Cordia România.
ULTIMA ORĂ Vă veți lua singuri marfa din mașină. Șoferii de camioane nu vor mai putea fi obligați să descarce sau încarce - proiect # Profit.ro
Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați, prin contract de muncă, contract de transport, dispoziție internă a angajatorului sau solicitare din partea beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, să efectueze operațiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor transportate. Obligația descărcării și încărcarii mărfurilor va reveni strict beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor.
FOTO Un brand celebru pleacă, altul vine în loc. Fratelli a intrat în locul La Mama Ateneu, închis după 22 ani CONFIRMARE # Profit.ro
Fratelli Group a deschis propriul restaurant în celebrul spațiu de la Ateneu în care a funcționat 22 de ani neîntrerupți restaurantul La Mama, din centrul Capitalei.
România revine la concursul internațional de muzică Eurovision.
Amazon.com a raportat rezultate trimestriale peste așteptări pentru divizia sa de servicii cloud, Amazon Web Services (AWS).
Constructorul auto Stellantis a anunțat rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului, raportând o creștere a veniturilor nete față de anul precedent. Noul CEO a fost instalat chiar la jumătatea anului.
Dispare o bancă în România. Mesaj către clienți. Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank încheie fuziunea # Profit.ro
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank va fi acum încheiat.
ULTIMA ORĂ Gigant aerian american s-a înregistrat în România, posibil prim pas spre revenirea pe piața locală # Profit.ro
Gigantul aerian american Delta Air Lines a lansat procedurile pentru înregistrarea mărcii „Delta” în România.
Airbus a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al treilea.
O informație care „a transpirat” prea devreme. De ce a ascuns România 2 zile retragerea unor trupe SUA - Bolojan explică # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că anunțul privind retragerea unor trupe americane din România a fost amânat două zile de autoritățile de la București deoarece așa s-a convenit cu partea americană.
Investitorii de la BVB prelungesc impulsul corectiv, indicele BET pierde jumătate de procent GRAFIC # Profit.ro
După o escaladă din maxime în maxime, acțiuni importante de pe segmentul energetic bat în retragere și trag bursa în jos.
Antibioticele să coste mai mult decât bomboanele M&M! Mesaj Sandoz către guvernele din Europa # Profit.ro
Grupul elvețian farmaceutic Sandoz, lider global în domeniul medicamentelor generice și biosimilare, a cerut guvernelor europene să protejeze producția locală de antibiotice împotriva produselor chinezești mai ieftine, care au inundat piața după majorarea tarifelor vamale în SUA.
Șoferii din Pakistan, Bangladesh și Dubai salvează firmele de transport internațional din România # Profit.ro
Deficitul de șoferi este binecunoscut în România. Situația este valabilă fie că vorbim de transport rutier de marfă sau de persoane.
OpenAI pregătește terenul pentru o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania până la 1 trilion de dolari, potențial una dintre cele mai mari listări din istorie.
VIDEO ”Între cetățean și instituțiile publice există o lipsă de încredere” - Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu: Îmi doresc să contribui la schimbare. Suntem puternici atunci când ne unim. # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite că a preluat mandatul de reformă, digitalizare, de birocratizare cu credința că împreună cu echipa prim-ministrului Ilie Bolojan va putea simplifica viața cetățeanului. Ea spune că vrea să contribuie la modul în care cetățeanul percepe și simte relația cu statul român, între cele două părți fiind o lipsă de încredere.
Compania UMB Steel (fosta Eco Wind Power), controlată de familia antreprenorului Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România, care a achiziționat anul trecut în bloc activele combinatului siderurgic Oțelu Roșu, din județul Caraș Severin, cu tradiție de peste 220 de ani, lucrează acum la reabilitarea liniei de cale ferată care deservește clădirea oțelăriei din cadrul combinatului și a anexelor acesteia.
Consilierii locali din Zalău au aprobat atribuirea către Episcopia Sălajului, în folosință gratuită, a unui spațiu în Clădirea Transilvania din municipiu, pentru realizarea unei cafenele ce își propune să fie un spațiu educativ și recreativ de întâlnire pentru tineri.
Mercedes-Benz a publicat primele imagini oficiale cu un nou concept creat pentru competiție.
Ministerul Finanțelor a luat de la bănci un împrumut pe 5 ani la un randament de sub 7% pe an, lucru care nu s-a mai întâmplat din primăvară. Mai mult, în această scadență, este cea mai ieftină emisiune pentru stat în monedă națională din ultimul an.
Consiliul Municipal Buzău a adoptat un proiect de hotărâre prin care se interzice circulația trotinetelor electrice în mai multe zone din oraș, după numeroase sesizări din partea cetățenilor și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule.
Autoritățile din Bulgaria au anunțat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie.
Ion Țiriac - O nouă mare investiție. Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” # Profit.ro
Primăria Brașov anunță că a identificat mai multe „variante de amplasament” pe care fundația omului de afaceri Ion Țiriac vrea să ridice o bază sportivă care să includă un teren de fotbal pentru copii, pistă de atletism, zone pentru baschet și terenuri de tenis.
UniCredit și-a majorat deținerea la banca grecească Alpha Bank la 29,5%, după ce a primit autorizația Băncii Centrale Europene.
Aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze din România nu au realizate verificări și revizii: „Suntem latini, nu anglofoni” # Profit.ro
Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), afirmă că aproape jumătate dintre locuințele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări și revizii ale instalațiilor.
Guvernul a semnat noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă plata în numerar la Trezorerie sau la organele fiscale locale.
Autoritățile au acordat contractul primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni.
ULTIMA ORĂ Controale la aproape 500 de dezvoltatori imobiliari. Peste 3.000 de apartamente oprite de la vânzare # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafețelor utile minime.
Bolojan, chemat în Parlament de PSD să explice ”lipsa de reacție a Guvernului” față de retragerea unor trupe SUA din România # Profit.ro
Grupul pariamentar al Partidului Social Democrat a solicitar ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent la ședința plenului Camerei Deputaților din 03 noiembrie 2025, în cadrul dezbaterii politice organizate la Ora Prim-ministrului, pentru discutarea temei ”Retragerea trupelor americane din România - lipsa de reacție a Guvernului și impflcațiiie asupra angajameneloor strategice și de securitate ale României”.
Prețurile ouălor crește brusc în Germania și există mai multe motive pentru asta.
Potrivit Eurostat, economia zonei euro a înregistrat o creștere peste așteptări în trimestrul al treilea, cu un avans de 0,2% comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce Produsul Interne Brut al UE a înregistrat o creștere cu 0,3%.
Ministerul Energiei, despre sancțiunile SUA împotriva Lukoil, cu afaceri masive în România scoase la vânzare: Înainte de a lua o decizie, așteptăm poziția UE # Profit.ro
Ministerul Energiei a transmis, la solicitările repetate ale mass media, că a luat act de sancțiunile impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil, precum și de intenția rușilor de a-și vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, menționând că, înainte de a lua o decizie, așteaptă poziția Uniunii Europene asupra acestei spețe.
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, informează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
Grecia anunță un plan în valoare de 2,5 miliarde de euro pentru a combate penuria de apă # Profit.ro
Grecia a anunțat joi un plan de măsuri în valoare de 2,5 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani pentru a lupta împotriva amenințării reprezentate de penuria de apă, în special în capitala Atena și în regiunea acesteia, precum și în multe dintre insulele elene, informează AFP.
Apple Maps îți permite să descarci zone pentru navigație offline, ideal când mergi prin munți, în tuneluri sau în roaming scump.
