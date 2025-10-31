Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru
Digi24.ro, 31 octombrie 2025 08:30
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, a declarat şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
08:50
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase. 6 suspecți, arestați # Digi24.ro
La nici două săptămâni de jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, în plină zi, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, din Lyon, iar pentru aceasta au folosit explozibili şi au reuşit să fugă cu maşina înainte de a fi prinşi de poliţie.
08:50
O navă de croazieră a eșuat pe Dunăre, din cauza nivelului scăzut al apei. Acum a plecat spre Viena # Digi24.ro
O navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare. În acea zonă, Dunărea este foarte scăzută. În această dimineață s-a reușit deblocarea vasului.
Acum 30 minute
08:30
După cinci ani de lucru, Michelangelo termină una dintre capodoperele sale: fresca „Judecata de Apoi” de pe peretele altarului Capelei Sixtine de la Vatican.
08:30
Şeful CNAIR: Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru # Digi24.ro
Anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7, a declarat şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
Acum 2 ore
07:50
SUA retrag militari și din Bulgaria, Slovacia și Ungaria începând de luna viitoare (Kyiv Post) # Digi24.ro
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie. anunţă Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România. Stars and Stripes relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, scrie News.ro.
07:40
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă # Digi24.ro
Mai mulți pasageri ai unui zbor al companiei JetBlue au ajuns la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida.
07:10
De ce aderarea Serbiei la UE ar putea să nu aibă loc înainte de 2030, în contextul provocărilor și rivalităților din Balcani # Digi24.ro
Serbia rămâne hotărâtă să adere la Uniunea Euroeană, dar statutul nerezolvat al statului Kosovo, scăderea sprijinului public și rivalitățile regionale continuă să îi blocheze calea, scrie it.euronews.com.
07:10
Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri ruși și-au torturat, șantajat și executat soldații din subordine # Digi24.ro
Comandanți ruși ar fi ordonat torturarea și execuția propriilor subordonați pe frontul din Ucraina, potrivit unei investigații realizate de publicația independentă Verstka, fondată de jurnaliști ruși aflați în exil. Sute de mărturii ale soldaților descriu pedepse brutale, atacuri deliberate și tentative de mușamalizare a crimelor.
07:10
Moșii de toamnă 2025: Ce alimente se împart în Sâmbăta Morților. Recomandarea preotului pentru fiecare pachet oferit de pomană # Digi24.ro
Conform calendarului ortodox, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, biserica ortodoxă prăznuiește Moșii de toamnă, zi consacrată pomenirii generale a celor adormiți. Sâmbăta Morților de toamnă reprezintă ultima mare celebrare a memoriei celor trecuți la cele veșnice din cursul anului bisericesc.
07:10
Halloween 2025: Semnificația dovleacului sculptat și cele mai populare tradiții pe 31 octombrie # Digi24.ro
Halloween-ul s-a transformat într-o sărbătoare globală, celebrată pe 31 octombrie nu numai în țările cu rădăcini celtice, ci și în alte regiuni, unde tradițiile locale și ritmul vieții moderne i-au dat propria identitate evenimentului.
07:10
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina # Digi24.ro
În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte”, în timp ce preotul paroh al bisericii din suburbia exclusivistă a spionilor lui Putin a fost prins cu imagini cu pornografie infantilă în telefon în timpul unei vizite în apropiere de linia frontului, potrivit unei investigații The Insider.
07:10
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge Ucraina, dar sprijină Republica Moldova și Balcanii de Vest # Digi24.ro
Ungaria se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințând cu veto, dar sprijină extinderea blocului comunitar către Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Premierul Viktor Orbán joacă o carte complexă între Bruxelles și Moscova, susținând că extinderea trebuie să urmeze „interesele reale ale Europei”, scrie Euronews.
07:10
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda” # Digi24.ro
O operațiune secretă israeliană care avea ca scop decapitarea grupării libaneze șiite pro-iraniene Hezbollah, în cadrul căreia mii de pagere și stații radio aflate în posesia agenților acesteia au explodat simultan în Liban în septembrie 2024, va fi ecranizată, anunță în exclusivitate Times of Israel.
07:10
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Investigațiile FBI sunt afectate de cel mai lung blocaj guvernamental din ultimii ani, care a lăsat Biroul fără fonduri pentru a plăti informatori și a derula operațiuni sub acoperire. Lipsa resurselor pune în pericol anchete cheie și chiar securitatea națională a Statelor Unite, avertizează oficiali citați de Reuters.
07:10
Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității” # Digi24.ro
Schimbările climatice nu reprezintă sfârșitul lumii, potrivit lui Bill Gates. Într-o postare pe blogul său, publicată acum câteva zile, cofondatorul Microsoft - a cărui fundație a donat miliarde de dolari unor proiecte filantropice menite să atenueze un dezastru climatic - a criticat „perspectiva apocaliptică” a „comunității climatice”, potrivit UnHerd.
Acum 12 ore
00:30
Pentru prima dată, parlamentul francez a adoptat o rezoluție propusă de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen # Digi24.ro
Adunarea Naţională a Franţei a adoptat joi, pentru prima dată în istorie, un text propus de grupul parlamentar de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la riscul normalizării politice a partidului extremist, relatează POLITICO, citată de News.ro.
30 octombrie 2025
23:50
Patru senatori republicani l-au trădat pe Trump, au votat cu democrații și au respins tarifele impuse unui număr de peste 100 de țări # Digi24.ro
Senatul SUA a luat poziție împotriva tarifelor globale impuse de Donald Trump asupra a peste 100 de țări joi, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.
23:40
Scandal uriaș în Marea Britanie: Prințul Andrew își pierde titlurile și este dat afară din reședința regală. „A făcut țara de rușine”” # Digi24.ro
Scandalul izbucnit la Londra zguduie din nou monarhia britanică. Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost oficial deposedat de toate titlurile sale regale și obligat să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor, după ani de controverse și presiune publică generate de legătura sa cu Jeffrey Epstein. Palatul Buckingham a anunțat că fratele regelui va fi cunoscut de acum sub numele Andrew Mountbatten-Windsor.
23:40
După ce a devastat Jamaica și a inundat Cuba, uraganul Melissa se îndreaptă acum către Insulele Bermude. În Haiti, a ucis 24 de oameni # Digi24.ro
Uraganul Melissa, care a lăsat în urmă cel puţin 24 de morţi în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica şi a inundat Cuba, urmează să ajungă joi în Insulele Bermude, după un parcurs de mai multe zile în Marea Caraibilor, anunță BBC.
23:30
Tanczos Barna, despre retragerea unor trupe SUA: „Se poate rezolva problema și nu, n-ar trebui să umflăm mai mult tema decât trebuie” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că retragerea unor trupe SUA din România nu reprezintă o răcire a relațiilor transatlantice, soldații pot fi înlocuiți cu forțe din alte forțe militare din Europa și „n-ar trebui să umflăm mai mult tema decât trebuie”. Totodataă, el a comentat și situația geopolitică actuală și a spus că „lucrurile încep să se așeze, SUA se poziționează, câștigă la fiecare masă la care joacă”.
23:20
Cum l-a cunoscut vicepremierul Oana Gheorghiu pe Nicuşor Dan. „E un tip foarte de gaşcă, special şi cu un umor fabulos. Lumea nu ştie” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, că Nicuşor Dan e „un tip foarte de gaşcă”, cel puţin în tinereţe, „un tip special şi cu un umor fabulos, chiar dacă lumea nu ştie”. Ea a precizat că l-a susţinut de câte ori a candidat pentru că crede că este „un om foarte sincer şi foarte deştept”.
22:50
Declarațiile Oanei Gheorghiu despre Donald Trump trebuie să fie „învățătură de minte”. Tanczos Barna: „Dai socoteală la un moment dat” # Digi24.ro
Tanczos Barna, vicepremierul României, a vorbit, în direct la Digi24, despre numirea Oanei Gheorghiu în Guvern, având doar cuvinte de laudă la adresa fostei reprezentante a societății civile care a fost, astăzi, învestită în funcția de viceprim-ministru.
22:30
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi gata în 4 săptămâni. Se face însă mai multă politică decât reformă” # Digi24.ro
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, în direct la Digi24, că noua lege a pensiilor speciale ar putea fi adoptată până pe 28 noiembrie. „Se poate - o putem face în 4 săptămâni. Este nevoie doar de o decizie, de determinare și de voință politică. La acest moment, se face mai multa politică în Coaliție decât reformă în administrație”, a punctat demnitarul. Tánczos Barna a abordat și problema reducerii numărului parlamentarilor, care ar urma „să scadă cu 10%” în următoarea legislatură, până la 419 aleși. „Cu un Parlament de numai 300 de politicieni ar fi afectată reprezentativitatea”, consideră vicepremierul.
22:30
Ministrul Moșteanu a explicat pentru Politico ce trebuie să facă industria românească de apărare pentru a lua mai mulți bani de la UE # Digi24.ro
România cheltuiește 2,3% din PIB-ul său pentru armată în acest an și intenționează să crească această proporție la 3,5% până în 2030, scrie Politico, în urma unui interviu luat ministrului Apărării Ionuș Moșteanu. Tema principală a discuției – încercarea Bucureștiului de a rupe o felie cât mai zdravănă din „tortul” fondurilor de înarmare împărțite de la Bruxelles.
22:20
„Comisia Europeană ne-a spus: acum ori niciodată”. Tanczos Barna, despre presiunea uriașă pe deficitul României # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România a fost pusă „cu spatele la zid” în fața Comisiei Europene, din cauza amânărilor repetate ale măsurilor de consolidare fiscală. Oficialul a explicat că Bruxelles-ul a transmis un ultim avertisment – „acum ori niciodată” – după ani în care guvernele de la București au promis reforme și reduceri de deficit, dar nu le-au aplicat. Vicepremierul a recunoscut că, deși veniturile bugetare au crescut cu peste 12%, cheltuielile au continuat să urce, iar marile reforme structurale nu au fost încă făcute. El a criticat derapajele din companiile de stat, unde „unii directori și-au dublat salariile în plină criză”, și a cerut revenirea la „mai multă administrație și mai puțin zgomot politic”, avertizând că economia percepe negativ incertitudinea și lipsa de decizii ferme.
22:20
Adrian Zuckerman: M-a surprins că anunțul retragerii unor trupe ale SUA s-a făcut când Trump era în Asia. E o mare primejdie # Digi24.ro
Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat, joi seară, la Digi24, că a fost surprins de anunțul retragerii trupelor americane din țară, iar că cineva de la Pentagon ar fi luat această decizie în absența președintelui Donald Trump ar fi „o mare primejdie”. Diplomatul consideră că ministrul român de Externe, Oana Țoiu, ar trebui să discute cu omologul ei, Marco Rubio, secretarul de Stat american, având în vedere că în urmă cu câteva săptămâni, când cei doi s-au întâlnit, „Rubio i-a spus că n-o să fie schimbări în România”, afirmă Zuckerman.
22:00
Tanczos Barna despre chemarea lui Bolojan în Parlament de către PSD și AUR: Poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate # Digi24.ro
Tanczos Barna a vorbit joi seara, la Digi24, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, la inițiativa PSD și AUR. Vicepremierul a spus că acest lucru „poate fi o minge ridicată la fileu dacă ar fi o normalitate”. El a mai subliniat faptul că declarațiile de acum vin și în contextul unei campanii electorale pentru alegerea primarului general al Capitalei și „trebuie să rezistăm acestei perioade, să facem tot posibilul să nu afecteze guvernarea”.
22:00
Reacția vicepreședintelui JD Vance după ce Donald Trump a ordonat teste nucleare. „Noi știm că ele funcționează, dar să ne asigurăm” # Digi24.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că testele sunt necesare pentru buna funcţionare a arsenalului nuclear american, după ce Donald Trump a anunţat cu o zi înainte reluarea de către SUA a unor asemenea teste, informează AFP.
21:50
Tanczos Barna: „Nu cred că între Grindeanu și Bolojan există o problemă personală. Fiecare politician ajuns la acest nivel are orgolii” # Digi24.ro
Prezent în studioul Digi24, vicepremierul Tanczos Barna a comentat relația dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, între care au existat în ultima perioadă multe dispute.
21:40
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi sperie” # Digi24.ro
Fostul vicepremier Dragoş Anastasiu a afirmat, joi seară, că activitatea Oanei Gheorghiu va fi sub lupă, iar greșelile îi vor fi vânate. Cu toate acestea, antreprenorul apreciază numirea şi se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă să preia funcţia.
21:40
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o premieră post-decembritsă, celălalt lucrează cu o țopăiala „tactică” # Digi24.ro
Scriitorul Andrei Pleşu afirmă că Ilie Bolojan este primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de seducţie a „poporului”, iar la polul opus se află Sorin Grindeanu, despre care afirmă că „lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială «tactică»”.
21:30
Procedura prin care se plătesc amenzile contravenționale a fost simplificată. Ce schimbări a făcut Guvernul # Digi24.ro
Toate amenzile contravenționale, indiferent de instituția care le-a emis, vor putea fi plătite într-un cont unic național, a anunțat Ministerul Finanțelor prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit instituției, procesele-verbale de constatare a contravențiilor vor fi emise în format electronic și vor conține coduri QR care vor permite plata online a amenzii.
21:30
Oana Țoiu, prima reacție despre retragerea unor trupe SUA: Vom vedea o prezenţă întărită a NATO în România până la sfârşitul acestui an # Digi24.ro
Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din România nu a fost anunţată de autorităţile de la Bucureşti.
21:10
Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu două zile înainte”. Ce spune despre chemarea în Parlament # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte şi au apărut aceste lucruri. Premierul a spus, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, mâine. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic.
21:00
O explozie la un centru de sortare din Kiev a rănit cinci persoane, joi. Poliția din Kiev a declarat că lucrează pentru a stabili circumstanțele deflagrației, care a avut loc în timp ce personalul inspecta un colet, anunță Kyiv Post.
20:20
Donald Trump limitează numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 de persoane. Sud-africanii albi vor avea prioritate # Digi24.ro
Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în SUA la 7.500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un comunicat publicat joi, se va aplica pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere dramatică față de limita anterioară de 125.000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferită nicio explicație pentru această decizie, dar anunțul preciza că era „justificată de motive umanitare sau de interes național”, anunță BBC. În ianuarie 2025, Trump a semnat un decret prezidențial prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP), afirmând că acest lucru va permite autorităților americane să acorde prioritate securității naționale și siguranței publice.
20:20
Aproximativ 300 de bucureșteni au rămas fără gaze în Sectorul 2, după o avarie la o instalație comună. Reacția Distrigaz # Digi24.ro
Aproape 300 de bucureșteni din Sectorul 2 au rămas fără gaze naturale, joi după-amiază, în urma unei avarii apărute la instalația comună de utilizare a unui bloc de pe strada Fabrica de Glucoză. Distrigaz a oprit temporar alimentarea pentru a asigura condițiile de siguranță, iar furnizarea va fi reluată după ce defecțiunea va fi remediată de o firmă autorizată ANRE.
Acum 24 ore
19:50
Oana Gheorghiu: „Mandatul meu este unul de reformă, debirocratizare și digitalizare”. Care sunt prioritățile vicepremierului # Digi24.ro
Oana Gheorghiu a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre mandatul său de vicepremier și de prioritățile sale. „Este un mandat de reformă, debirocratizare și digitalizare”, a precizat aceasta. Gheorghiu a subliniat și faptul că una dintre prioritățile mandatului său este să simplifice viața cetățeanului.
19:40
Inspector Antifraudă al Fiscului, reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei angajați ANAF, sub control judiciar. Acuzațiile aduse # Digi24.ro
Marius Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, a fost reținut miercuri, pentrun 24 de ore, de către procurprii DNA, care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, sub acuzația de luade de mită, anunță un comunicat al DNA. În același dosar au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile trei angajați ai ANAF București și alte cinci persoane, dintre care patru sunt administratori ai unor firme.
19:40
Oana Gheorghiu explică ce se va întâmpla cu spitalul și cu Asociația Dăruiește Viață, în urma plecării sale # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, la Digi24, și ce are de gând să facă în timpul ocupării fotoliului de la Palatul Victoria cu Asociația Dăruiește Viață și cu spitalul construit la Marie Curie.
19:30
Oana Gheorghiu, explicații după acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Nu sunt absolut deloc antiamericană” # Digi24.ro
Oana Gheorghiu, vicepremierul României, a vorbit, în direct la Digi24, despre criticile aduse de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa sa, cu referire la postările despre conflictul din Biroul Oval, dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump.
19:00
În prima sa apariție publică după depunerea jurământului la Palatul Cotroceni, vicepremierul Oana Gheorghiu vorbește în exclusivitate la Digi24 despre planurile sale privind reforma în Executivul condus de Ilie Bolojan.
19:00
De ce vrea Sorin Grindeanu eliminarea Oanei Gheorghiu din Guvern? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„Vicepremierul Oana Gheorghiu, omul care a construit un spital din donații, a fost atacată dur de liderul PSD Sorin Grindeanu”, notează Claudiu Pândaru. „De ce? Poate pentru că e un om din afara sistemului. Sau poate pentru că Grindeanu și-ar dori ca Ilie Bolojan să plece din Guvern și să-l înlocuiască alt liberal, docil.” Florin Negruțiu subliniază: „Ce face Grindeanu în ultimele săptămâni sfidează orice simț politic. Se afișează cu specialii, atacă o persoană onestă, simpatizată, și ridică din nou valul anti-PSD în ajunul campaniei.”
19:00
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor # Digi24.ro
Uniunea Europeană va renunţa la cea mai criticată măsură dintr-un proiect de reglementare împotriva pedofiliei online, a declarat joi o sursă a agenţiei France Presse, informează Agerpress.
18:50
Aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas a predat joi Crucii Roşii rămăşiţele pământeşti a doi ostatici, ce urmează să ajungă la armata israeliană în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, transmit agențiile internaționale de presă.
18:50
Recep Erdogan l-a apostrofat pe cancelarul Friedrich Merz: „Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?” Ce răspuns a primit # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat Germania pentru că ar ignora „genocidul”, foametea şi atacurile Israelului în Gaza, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz, ţinute joi, la Ankara, relatează Reuters.
18:40
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, suspectați de ucidere din culpă, au fost plasați sub control judiciar # Digi24.ro
Cei doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București, acuzați că nu au acordat îngrijirile corespunzătoare unui pacient cu arsuri care a murit la sfârșitul lunii august, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii susțin că unul dintre ei ar fi modificat ulterior fișele medicale pentru a ascunde neregulile din tratament.
18:40
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării americanilor din baza NATO Kogălniceanu # Digi24.ro
La Mihail Kogălniceanu, comuna constănțeană care găzduiește cea mai mare bază NATO din estul Europei, vestea că militarii americani vor pleca a stârnit îngrijorare. Localnicii, obișnuiți cu prezența acestora de ani buni, privesc spre viitor cu regret și teamă. „Din nefericire, fetele noastre au plecat. Noi nu am reușit să ținem niciun american aici”, a declarat Ancuța Daniela Belu, edilul comunei, care recunoaște că plecarea militarilor reprezintă o pierdere pentru întreaga comunitate.
18:20
Îndemn de la Vatican. Cum ar trebui să folosească tinerii tehnologia. Sfatul papei Leon al XIV-lea # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat joi pe tineri să „folosească tehnologia cu înţelepciune, dar să nu se lase folosiţi de ea”, în timpul unei întâlniri cu mii de studenţi organizată în Aula Paul al VI-lea din Cetatea Vaticanului cu ocazia Jubileului lumii educaţiei, transmite Vatican News.
18:10
„Un joc pervers cu moartea”. Oficiali și activiști ruși cer interzicerea Halloween: „Încalcă normele morale, sociale și etice” # Digi24.ro
„Gardienii moralei” din Rusia au declarat război sărbătorii de Halloween. Oficialii și activiștii au îndemnat profesorii să anuleze festivitățile, avertizând că festivitatea, extrem de populară în SUA, contravine „valorilor tradiționale” ale Rusiei și ar putea afecta psihicul copiilor. Organizatorii evenimentului de proveniență occidentală au fost chiar denunțați autorităților pentru că ar „promova satanismul” - acum interzis oficial în Rusia, anunță Meduza.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.