Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian

13:40

La 38 de ani, Leo Messi se pregătește pentru cariera de proprietar de club. Starul argentinian este deja implicat la două echipe din America de Sud. Una dintre ele, Leones de Rosario, a stârnit controverse în Argentina, după ce Federația de la Buenos Aires (AFA) a decis să o promoveze trei divizii, printr-un decret. Echipa […] The post Echipa lui Leo Messi, urcată trei divizii din pix: „Alții luptă ani de zile pentru o promovare!” appeared first on Antena Sport.