Nu suntem singurii! SUA își vor reduce efectivele militare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând de luna viitoare

Surse din Ministerul Culturii au declarat, pentru Jurnalul, că se discută, de la începutul acestui an, o comasare a Institutului Național al Patrimoniului (INP) cu ministerul - o formă de preluare a instituției, prin transformarea în departament, pentru că nu se poate face comasarea în baza legii care permite acest lucru în cazul instituțiilor cu mai puțin de 50 de angajați, INP având 120.