Nu suntem singurii! SUA își vor reduce efectivele militare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând de luna viitoare
Jurnalul.ro, 31 octombrie 2025 08:40
Administrația Trump a notificat mai multe administrații europene despre o nouă reașezare a efectivelor militare americane staționate în Europa. După retragerea anunțată din România, Washingtonul intenționează să reducă trupele din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, conform surselor Kyiv Post. În Polonia și statele baltice, efectivele US Army rămân aceleași.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
08:50
Este alertă, vineri dimineața, în Arad, după ce un TIR și un microbuz au fost implicate într-un accident pe Autostrada A1, sensul de mers Arad - Nădlac.
08:50
De la dovlecii luminoși din America la focurile de pe dealurile scoțiene și până la festivalurile pline de flori din Mexic, Halloweenul este una dintre cele mai fascinante sărbători care a depășit granițele culturale și religioase.
08:50
Un bărbat de 52 de ani a condus mașina cu viteză prea mare în noaptea de joi spre vineri și a pierdut controlul, plonjând în pârâul Ronișoara, județul Maramureș.
Acum 15 minute
08:40
Nu suntem singurii! SUA își vor reduce efectivele militare în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând de luna viitoare # Jurnalul.ro
Administrația Trump a notificat mai multe administrații europene despre o nouă reașezare a efectivelor militare americane staționate în Europa. După retragerea anunțată din România, Washingtonul intenționează să reducă trupele din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, conform surselor Kyiv Post. În Polonia și statele baltice, efectivele US Army rămân aceleași.
Acum 30 minute
08:30
Jandarmeria l-a amendat cu 3000 de lei, joi seara, pe Marian Rădună, organizator al evenimentului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv, pentru că manifestarea a depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație, deși un număr mic de participanții se mai afla în fața fostei fabrici „Pionierul”
08:30
Horoscop săptămânal, 3 - 9 noiembrie 2025. Luna plină din Taur ne ajută să ne valorificăm timpul și talentele # Jurnalul.ro
Luna plină în Taur, din 5 noiembrie, ne amintește că, deși banii noștri sunt o resursă puternică, timpul și talentele noastre sunt comori care oferă o pace imensă atunci când sunt gestionate bine. Luna plină ne inspiră să înțelegem cum valorificăm aceste resurse pentru a găsi mulțumire.
Acum o oră
08:20
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit, în noaptea de joi spre vineri, după ce locuința sa din Valea Lupului, județul Iași, a luat foc, cel mai probabil de la o țigării uitate aprinse.
08:10
8 din 10 părinți plecați la muncă peste hotare vor să se întoarcă acasă. Ce-i împiedică # Jurnalul.ro
Numărul mamelor care lucrează în străinătate, dublu față de cel al taților
Acum 2 ore
07:50
Medicii antivacciniști, suspendați și apoi scoși din profesie, dacă recidivează. Proiect PSD, USR, AUR # Jurnalul.ro
Medicii care răspândesc în spațiul public - fie că este vorba de rețele sociale, cabinete sau diverse evenimente - informații false sau teorii conspiraționiste, care pot pune în pericol sănătatea publică, și-ar putea pierde dreptul de a-și exercita profesia în România, potrivit unui proiect de lege înregistrat recent la Parlament.
07:30
Surse din Ministerul Culturii au declarat, pentru Jurnalul, că se discută, de la începutul acestui an, o comasare a Institutului Național al Patrimoniului (INP) cu ministerul - o formă de preluare a instituției, prin transformarea în departament, pentru că nu se poate face comasarea în baza legii care permite acest lucru în cazul instituțiilor cu mai puțin de 50 de angajați, INP având 120.
07:10
Florian Coldea și-a transformat agenția de imobiliare în firmă care se ocupă cu… reproducerea înregistrărilor
Acum 4 ore
06:50
Noutate pe segmentul de conferințe și teambuilding. Harghita a devenit și locul ideal pentru turismul de business # Jurnalul.ro
În județul Harghita, spațiile de cazare s-au înmulțit, în ultimii trei ani, în urma unor investiții private, fără niciun sprijin din partea statului român.
06:30
Trăim într-o lume a tributurilor și francizelor. Concursurile de karaoke televizate par să funcționeze exact după modelul corporațiilor care comandă marfă din China. Problema pe care o are rețeta e că produsul care se mută din voce-n voce nu se mai „fabrică”. Asistăm la niște concursuri de imitație, nu de creație. Coveriștii nu riscă să devină un alt Hendrix, Joplin sau Morrison.
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, știți că una dintre plăcerile mele atunci când călătoresc prin lume este să mă așez la o masă, pe o terasă, într-o piață aglomerată și să mă uit la oameni.
Acum 8 ore
01:10
Senatul SUA a votat pentru eliminarea tarifelor vamale impuse de Trump pentru peste 100 de țări # Jurnalul.ro
Senatul SUA a luat joi poziție împotriva tarifelor globale impuse de Donald Trump, care afectează peste 100 de țări, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.
Acum 12 ore
00:50
Pase între vicepremieri: Dragoș Anastasiu crede că Oanei Gheorghiu îi va fi foarte greu # Jurnalul.ro
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu afirmă despre Oana Gheorghiu că îi va fi foarte greu, pentru că greșelile ei vor fi vânate.
00:30
Pe 31 octombrie 2025, patru zodii vor simți o alinare profundă și un semn clar de susținere cosmică.
00:20
În fiecare an, pe 30 octombrie, 64 de fotografii privesc lumea din alb-negru timp de o zi. Chipurile din panouri sunt aranjate cuminți în piațeta de lângă Maternitatea Bucur. Acum zece ani, cei din fotografii zăceau în bălți de sânge, cu pielea arsă sau își trăgeau ultima suflare cu fețele înnegrite de fum.
00:00
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după montarea unei părți a turnului său central.
30 octombrie 2025
23:40
O scenă suprarealistă a fost surprinsă joi în cel mai iconic loc din Milano: Piazza Duomo, chiar în fața intrării principale în Domul din Milano.
23:30
Trei lecții atemporale ne ajută să avem o viață mai împlinită.
23:10
Cele trei zodii care vor aduce lumină și speranță în noiembrie: sufletele care te vindecă în cele mai întunecate momente # Jurnalul.ro
În noiembrie, trei zodii ies în evidență prin puterea lor de a aduce căldură, speranță și alinare celor care suferă. Află cine sunt acești oameni-magie și cum te pot ajuta să renaști din întuneric.
23:00
Monstruozitate la Galați: A adoptat un câine, apoi a trimis poza cu animalul spânzurat fostului proprietar # Jurnalul.ro
Un bărbat din județul Galați a adoptat câinele vecinei sale, o femeie de 70 de ani, după care i-a trimis poza cu animalul spânzurat.
22:30
Preot satanist, canonizat de Papa Leon. Bartolo Longo este cel mai nou sfânt al Bisericii Catolice # Jurnalul.ro
Bartolo Longo, omul care a trecut de la întuneric la lumină, de la ritualurile sataniste la sfințenie, a fost canonizat de Papa Leon al XIV-lea, devenind cel mai nou sfânt al Bisericii Catolice.
22:10
Teatrul de Comedie anunță o nouă premieră a stagiunii 2025/2026, spectacolul DĂ-I BICE! de David Mamet, în regia lui Răzvan Enciu, scenografia: Ioana Butnariu, proiect câștigător al programului Comedia ține la TINEri. Evenimentul va avea loc pe 6 și 7 noiembrie, la Sala Nouă, de la ora 19:00.
22:00
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, joi seară, în cadrul unei ediții speciale Observator moderată de Alessandra Stoicescu, că la compania de stat Romatsa, conducerea și-a dublat salariile în 2025, ajungând de la 72.000 de lei pe lună la 142.000 de lei brut.
21:40
Fundația Interart Triade începe un nou capitol sub numele Fundația Jecza, după 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena culturală a Timișoarei # Jurnalul.ro
După 25 de ani de prezență neîntreruptă pe scena Timișoarei, Fundația Interart Triade își începe un nou ciclu de viață sub numele de Fundația Jecza. Acest pas important va fi marcat în perioada 30-31 octombrie printr-o serie de evenimente intitulate „Zilele Fundației Jecza”. Expoziții, decernări de premii și întâlniri cu prieteni dragi vor marca începutul activității Fundației Jecza, sub noua identitate.
21:40
Doisprezece oameni au fost răniți și transportați la spital în urma unei coliziuni violente între două autoturisme care s-a produs joi seara, pe DJ 154A, în afara localității Ideciu de Jos, județul Mureș.
21:30
Proaspătul vicepremier Oana Gheorghiu a declarat că nu își dorește să intre în dispută cu liderul PSD Sorin Grindeanu, care s-a împotrivit numirii sale în guvern.
21:10
Ilie Bolojan: „Statul nu e neputincios, ci plin de legi proaste și miniștri care le-au tolerat” # Jurnalul.ro
Ilie Bolojan afirmă că statul nu e neputincios, ci paralizat de legi proaste și miniștri care le-au tolerat. Premierul critică salariile uriașe din companiile de stat și admite că neîncrederea românilor în politicieni este justificată.
21:00
În numele tatălui: Cristiano Ronaldo Jr. a debutat în naţionala Under 16 a Portugaliei # Jurnalul.ro
Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., a debutat joi pentru echipa naţională Under 16 a Portugaliei, jucând în victoria cu 2-0 împotriva gazdelor, Turcia, în Cupa Confederaţiilor, scrie EFE.
20:40
„Afacerea șpaga la ANAF”: Inspectori și șefi prinși cu mii de euro mită pentru a „închide ochii” la controale # Jurnalul.ro
DNA București a descoperit două rețele de corupție în ANAF: inspectori și șefi antifraudă ar fi primit zeci de mii de lei mită pentru a „aranja” controalele fiscale.
20:30
Neglijență criminală la spitalul Bagdasar-Arseni: Eroul care și-a salvat familia din flăcări a murit din nepăsarea medicilor # Jurnalul.ro
Mihai avea 52 de ani și o viață simplă, dar plină de iubire. Era tatăl unei fetițe de 9 ani și soț devotat. În noaptea de 24 august, apartamentul familiei din Călărași a fost zguduit de o explozie uriașă. Flăcările s-au extins instantaneu, dar Mihai a intrat în foc fără să ezite.
20:10
George Enescu și Constantin Brâncuși, celebrați pe scena Operei Naționale din București cu sprijinul Institutului Cultural Român # Jurnalul.ro
Opera Națională din București și Institutul Cultural Român organizează un eveniment menit să omagieze două mari personalități ale culturii românești: George Enescu și Constantin Brâncuși, spirite creatoare ce definesc identitatea artistică a României moderne. Spectacolul „Sonoritățile Infinitului - De la muzica lui George Enescu la muzica lui Constantin Brâncuși” va avea loc în Sala Mare a Operei Naționale din București, pe 3 noiembrie 2025, ora 19.30.
20:00
Trotinetele electrice, interzise în centrul și parcurile din Buzău. Amenzi de până la 1.500 lei pentru cei care încalcă regulile # Jurnalul.ro
Buzău interzice trotinetele electrice în centru și parcuri. Nerespectarea regulii aduce amenzi între 500 și 1.500 de lei.
Acum 24 ore
19:40
Cei doi medici de Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” din Capitală care au fost reținuți sub acuzația de ucidere din culpă au primit control judiciar pe 60 de zile.
19:30
Schimbare majoră pentru contribuabili: se elimină dubla taxare pentru o categorie de români # Jurnalul.ro
Acorduri fiscale istorice: după 50 de ani, România își protejează cetățenii de abuzuri fiscale internaționale
19:10
Rezultate Loto 30 octombrie 2025: reporturi uriașe la 6/49 și Joker, cu premii de peste 8 milioane de euro. Află câștigurile de joi și cine sunt norocoșii jucători.
19:10
În noiembrie 2025, patru zodii — Vărsător, Fecioară, Scorpion și Gemeni — atrag abundența și norocul financiar prin puterea gândului. Descoperă cum manifestările lor devin realitate!
18:50
Majorările de taxe din vară împing inflația aproape de pragul de două cifre, potrivit unui raport publicat joi de Banca Națională a României (BNR).
18:40
WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie instant, va înceta să mai funcționeze pe mai multe modele vechi de telefoane Android și iPhone începând cu 31 octombrie 2025.
18:30
Kremlinul a reacționat, joi, cu prudență la declarațiile lui Donald Trump privind reluarea testelor nucleare de către Statele Unite, afirmând că Rusia nu a efectuat teste, dar că Moscova va urma exemplul Washingtonului dacă acesta va face acest lucru.
18:10
Început de noiembrie cu două comedii teatrale, Și cu pisica ce-ați făcut? și BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață! # Jurnalul.ro
Prima săptămână din noiembrie aduce două spectacole de teatru pline de umor „Și cu pisica ce-ați făcut?”, comedia semnată de Lia Bugnar, cu Rodica Mandache, Marius Manole, Medeea Marinescu și Maria Buză, și continuă cu „BRASTALICO FABADULU sau Ața și năvodu’ ei… de viață!”, unde Constantin Cotimanis, Tania Popa și Cătălin Crișan se întâlnesc într-o poveste plină de umor și muzică.
18:00
Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie # Jurnalul.ro
Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, potrivit CNAIR.
17:40
Conferința Națională Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” # Jurnalul.ro
Conferința Națională Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” va avea loc pe 31 octombrie 2025 începând cu ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Cladirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.
17:40
Recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneția # Jurnalul.ro
Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, beneficiind de patronajul Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Asociaţia Museart din Bucureşti, organizează joi 30 octombrie 2025, de la ora 18:00, recitalul de muzică clasică „Imagine Belle Époque” susţinut de pianista Sînziana Mircea. Evenimentul va avea loc în Sala de Conferinţe de la Palatul Correr, sediul Institutului, Cannaregio 2214, Veneţia.
17:30
Sorin Grindeanu critică tăcerea Guvernului după retragerea trupelor americane: „Românii trebuie să știe adevărul despre securitatea națională” # Jurnalul.ro
Sorin Grindeanu acuză Guvernul de tăcere privind retragerea trupelor americane din România. Liderul PSD cere explicații premierului Ilie Bolojan și avertizează: „Românii trebuie să știe adevărul despre securitatea națională”.
17:10
Numărul de personalitate este o oglindă a energiei tale sociale. Înțelegerea modului în care ziua ta de naștere și numele tău intră în joc în viața ta de zi cu zi este revelatoare. Numerologia explorează cine suntem și trăsăturile unice de personalitate care ne alcătuiesc.
17:00
Olguța Vasilescu acuză: Cîțu și Orban au lăsat un deficit de 9% și au cumpărat doar izolete! # Jurnalul.ro
Lia Olguța Vasilescu critică dur guvernările lui Florin Cîțu și Ludovic Orban, acuzându-le că au lăsat un deficit uriaș de 9% și au blocat economia. Primarul Craiovei susține că doar PSD a adus investiții reale și creșteri de pensii.
16:50
Ridicarea și manipularea sarcinilor grele implică riscuri semnificative dacă echipamentele utilizate nu sunt alese corect. În funcție de tipul proiectului, mediul de lucru și condițiile de exploatare, soluțiile pot varia între cabluri de oțel, lanțuri sau chingile textile (web slings). Fiecare opțiune are avantaje și limitări — alegerea corectă contribuie atât la eficiență, cât și la siguranță.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.