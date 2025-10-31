SUA pregătesc noi reduceri de trupe în Europa de Est. Următoarele pe listă: Bulgaria, Ungaria și Slovacia

12:30

Oana Gheorghiu a oferit o primă reacție după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă nominalizarea sa în funcția de viceprim-ministră. Ea a transmis că afirmațiile sale precedente, făcute în calitate personală, nu angajează în niciun fel statul român sau guvernul. „Nimic din ceea ce am scris pe … Articolul Oana Gheorghiu, reacție către Sorin Grindeanu după solicitarea privind nominalizarea sa drept viceprim-ministră: „Nimic din ceea ce am scris înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României” apare prima dată în Main News.