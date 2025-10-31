SUA pregătesc noi reduceri de trupe în Europa de Est. Următoarele pe listă: Bulgaria, Ungaria și Slovacia
Statele Unite intenționează să reducă prezența militară în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din luna decembrie, o continuare a procesului început deja în România, potrivit publicațiilor Kyiv Post și Stars and Stripes. Sursele citate vorbesc despre retragerea a aproximativ 3.000 de militari americani din regiune, în cadrul unei „recalibrări moderate" a prezenței SUA în Europa
Statele Unite intenționează să reducă prezența militară în Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând din luna decembrie, o continuare a procesului început deja în România, potrivit publicațiilor Kyiv Post și Stars and Stripes. Sursele citate vorbesc despre retragerea a aproximativ 3.000 de militari americani din regiune, în cadrul unei „recalibrări moderate" a prezenței SUA în Europa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva. "Nu ştiu dacă face bine guvernului o asemenea persoană, dar eu nu pot să nu spun
O firmă patronată de un apropiat de-ai lui Ionel Arsene, contract de 1 miliard de euro pentru Autostrada Unirii / Actualul ministrul al transporturilor, promovat de fostul „baron” de Neamț # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit, joi, Asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold Ltd – Intertranscom Impex – Evropeiski Patishta contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca) – Iași – Ungheni. Asocierea a fost declarată câștigătoare cu o ofertă de 4,76 miliarde de lei, iar contractul de proiectare
Olguța Vasilescu îi ia apărarea lui Grindeanu: „Firea a construit un spital, Băluţă, primarul de la Mioveni” # MainNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care este vicepreşedinte PSD, a afirmat, joi, că toată presa rezist susţine că preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a opus numirii Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier deoarece aceasta a construit un spital, iar PSD-iştii niciunul. Vasilescu susţine că Gabriela Firea a construit în spital în Bucureşti, Daniel
Inspector antifraudă din Bucureşti, reţinut de DNA pentru luare de mită / Alţi trei angajaţi, plasaţi sub control judiciar # MainNews.ro
DNA instrumentează un dosar care vizează mai mulţi angajaţi ai ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, unul dintre ei fiind reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de luare de mită. Alţi trei au fost plasaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, dare şi luare de mită. DNA anunţă, joi seară,
10 ani de la tragedia din Colectiv. Mii de oameni au ieșit în stradă: „Nimeni nu a plătit pentru moartea celor 65” # MainNews.ro
La 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, mii de oameni s-au adunat, joi seară, în Piața Universității din București, pentru a-i comemora pe cei 65 de tineri care și-au pierdut viața în noaptea de 30 octombrie 2015. Printre participanți s-au aflat reprezentanți ai mai multor organizații civice, dar și simpli cetățeni veniți să
Actorul George Burcea va candida din partea POT la Primăria Capitalei. În 2020 a fost prins drogat la volan # MainNews.ro
Actorul George Burcea a anunțat că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri. George Burcea a devenit cunoscut public după ce s-a căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan, cu care are doi copii. Cei doi au divorțat în anul 2022, iar disputa dintre ei a făcut în ultimii ani
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 zile, după ce Tribunalul București i-a respins contestația # MainNews.ro
Călin Georgescu, fostul candidat independent la prezidențiale, rămâne sub control judiciar, după ce Tribunalul București a respins, joi, contestația formulată de avocații săi. Decizia este definitivă. Magistrații Tribunalului București au analizat cererea depusă de avocații lui Călin Georgescu și au decis menținerea măsurii preventive pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise anterior Judecătoria Sectorului 1. Potrivit
Distrigaz Sud Rețele și trei angajați, puși oficial sub acuzare în dosarul exploziei din Rahova # MainNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au anunțat, joi, acuzațiile formulate în dosarul exploziei din cartierul Rahova, produsă pe 17 octombrie, în urma căreia 3 persoane au murit, 15 au fost rănite, iar zeci de apartamente și autoturisme au fost distruse. În anchetă sunt vizate societatea Distrigaz Sud Rețele, un operator economic
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, în ciuda opoziţiei PSD, că ei au spus ce aveau de spus, iar premierul şi-a asumat, întrebându-se ce puteau să facă altceva. "Nu ştiu dacă face bine guvernului o asemenea persoană, dar eu nu pot să nu spun
Lukoil vinde activele sale internaționale către o firmă fondată de un oligarh rus aflat pe lista sancțiunilor UE # MainNews.ro
Compania petrolieră Lukoil a anunțat că a acceptat o ofertă de cumpărare a activelor sale internaționale din partea Gunvor Group, la doar 3 zile după ce a făcut publică intenția de a-și vinde activele internaționale. „Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii de la OFAC [Biroul pentru Controlul Activelor
Politicianul centrist Rob Jetten se declară optimist în privința formării noului guvern după eșecul extremei drepte la alegerile parlamentare din Țările de Jos # MainNews.ro
Liderul partidului centrist D66 din Țările de Jos, Rob Jetten, și-a arătat optimismul cu privire la formarea noului guvern al țării după rezultatul favorabil obținut de formațiunea sa politică la alegerile parlamentare. Partidul Libertății (PVV), condus de politicianul de extremă dreapta Geert Wilders, a pierdut din susținerea publică față de precedentul scrutin parlamentar, relatează Reuters.
Delir al lui Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție susține că SUA retrag o parte din trupele din România din cauza problemelor sale penale: „Vor urma și alte elemente” # MainNews.ro
Prezent marți la Tribunalul București unde se judecă cererea sa de ridicare a controlului judiciar, Călin Georgescu a susținut în fața jurnaliștilor prezenți că SUA a decis retragerea a o parte din trupele staționate în România din cauza problemelor sale penale. „Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de
Reacția lui Donald Trump la retragerea de trupe americane din România: „Nu este foarte importantă” # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a calificat drept „nu foarte importantă" decizia de a retrage trupe ale SUA din România. În țara noastră vor mai rămâne aproximativ 1000 de militari americani. În ciuda continuării războiului din Ucraina, SUA au decis să retragă soldați din mai multe state de pe Flancul Estic al NATO, printre care se
Platforma Polymarket, unde s-au pariat rezultatele alegerilor, a fost interiză în România # MainNews.ro
Autoritatea română de reglementare în domeniul jocurilor de noroc, ONJN, a anunțat joi că platforma Polymarket a fost adăugată pe lista operatorilor care desfășoară activități de pariuri fără licență pe teritoriul României, potrivit unui comunicat de presă transmis AGERPRES. Decizia vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a activității platformei în perioada alegerilor. Conform datelor publice
Ministrul Justiției: Nu am fost informat oficial despre revenirea voluntară a lui Horațiu Potra în România # MainNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că instituția pe care o conduce nu a fost informată oficial cu privire la intenția lui Horațiu Potra de a reveni în România, așa cum a fost vehiculat în spațiul public. Potra, acuzat de complot pentru o lovitură de stat și reținut în Dubai, ar fi exprimat, prin avocata
Un deceniu de la tragedia Colectiv: ICCJ a decis reluarea anchetei privind acțiunile autorităților și responsabilitatea spitalelor # MainNews.ro
La zece ani de la tragicul incendiu din Clubul Colectiv, care a curmat viețile a 65 de persoane, bilanțul justiției rămâne marcat de inegalitate și întârzieri. Deși unii vinovați au fost condamnați, responsabilitatea statului și a oficialilor de rang înalt continuă să fie o chestiune nerezolvată, cu o anchetă reluată de la zero la aproape
Percheziții la locuințele unor bărbați din Bistrița-Năsăud, Ilfov și București, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare și abuz de încredere. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de lei # MainNews.ro
Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele unor bărbați din județele Bistrița-Năsăud și Ilfov, precum și din București, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare, abuz de încredere și alte infracțiuni. Prejudiciul este estimat la 1,6 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, foștii administratori ai unor societăți comerciale ar fi delapidat activele firmelor, pe care le-ar fi adus
Polonia primește garanții: nu va exista reducerea trupelor americane pe teritoriul țării # MainNews.ro
Polonia a primit asigurări oficiale că prezența militară a Statelor Unite pe teritoriul său nu va fi diminuată, a declarat ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Această confirmare survine în urma unor discuții purtate cu secretarul american al apărării, precum și a consultărilor dintre ministrul adjunct al apărării, Paweł Zalewski, și șeful Statului Major General,
Claudiu Năsui critică dur măsurile lui Bolojan: „A fost o greșeală fatală, dezastruoasă pentru români” # MainNews.ro
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, spune că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan nu au adus mai mulți bani la buget, așa cum spera premierul, ci dimpotrivă, încasările au scăzut în termeni reali. Taxe mai mari, încasări mai mici. Din păcate cifrele oficiale pe luna septembrie arată ce v-am spus de luni de zile. Creșterea
Horațiu Potra vrea să revină voluntar în România pentru a fi judecat. Avocata sa a confirmat decizia # MainNews.ro
Horațiu Potra, acuzat de fapte grave împotriva ordinii constituționale, și-a exprimat dorința de a se întoarce voluntar în România, fără a mai aștepta finalizarea procedurilor de extrădare. Anunțul a fost făcut de avocata sa, Christiana Mondea, care a precizat că aceeași decizie a fost luată și de fiul și nepotul acestuia. Potrivit avocatei Mondea, decizia
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la Clubul Colectiv. Ce mesaj a transmis președintele la 10 ani de la tragedie # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineața, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria celor care au murit în urma incendiului produs în urmă cu 10 ani. Șeful statului a transmis că s-au făcut pași înainte, dar a subliniat și lipsa centrelor pentru marii arși. „Se împlinesc astăzi 10
Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier. Grindeanu și Abrudean au lipsit de la ceremonie # MainNews.ro
Oana Gheorghiu a depus joi jurământul pentru funcția de vicepremier, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni, un eveniment marcat de absența notabilă a unor figuri politice cheie. Ceremonia a avut loc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, alături de consilieri prezidențiali precum Ludovic Orban și Marius
Distrigaz Sud, reacție după ce a fost pusă sub calitatea de suspect în cazul exploziei din Rahova: „Nu a fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele” # MainNews.ro
Compania Distrigaz Sud Rețele a reacționat după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a informat-o că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, soldată cu trei decese și mai mulți răniți. Într-un comunicat de presă, reprezentanții firmei au subliniat că, până în prezent, nu a fost emisă „nicio concluzie tehnică
Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un acord privind metalele rare și reducerea taxelor vamale # MainNews.ro
Președinții Statelor Unite ale Americii și Chinei, Donald Trump și Xi Jinping, s-au întâlnit în Coreea de Sud în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două cele mai mari economii ale lumii. Cei doi lideri au ajuns la un acord privind metalele rare și au convenit reducerea taxelor vamale, relatează The Guardian. Liderul de la Casa
Germania adoptă cea mai mare creştere a salariului minim de la introducerea acestuia în urmă cu zece ani # MainNews.ro
Guvernul german a adoptat cea mai importantă creştere a salariului minim de la introducerea acestuia, în urmă cu zece ani, însă mai puţin importantă decât aştepta Partidul Social Democrat (SPD, centru-stânga), membru al coaliţiei
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova. Vizați de măsură sunt un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul respectiv. Reținerea celor trei persoane … Articolul Procurorii au decis reținerea a trei persoane în dosarul exploziei din Rahova apare prima dată în Main News.
Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie # MainNews.ro
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public … Articolul Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie apare prima dată în Main News.
Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” # MainNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând executivul că a girat pasiv decizia Pentagonului de retrage din România aproximativ 1.000 de militari. „Asistăm la o retragere simbolică, dar dureroasă, a sprijinului american din România. Este un semnal prost, rezultat al neputinței și … Articolul Grindeanu lansează un nou atac asupra Guvernului Bolojan, după retragerea trupelor americane: „Rezultat al neputinței și tăcerii” apare prima dată în Main News.
Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri # MainNews.ro
Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală au fost reținuți miercuri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzați că nu au acordat îngrijiri medicale corespunzătoare unui pacient internat în secția de arși, ceea ce a dus la decesul acestuia, relatează Agerpres. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie … Articolul Doi medici de la „Bagdasar-Arseni”, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri apare prima dată în Main News.
Guvernul a transmis, miercuri, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut pe ţară garantat în plată să rămână şi anul viitor la nivelul din acest an iar consultările vor continua şi luna viitoare. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a spus partenerilor sociali motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public … Articolul Guvernul anunță înghețarea salariilor în sistemul bugetar. Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie apare prima dată în Main News.
Blat PSD – AUR pentru înscăunarea lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău? Fratele candidatului AUR, sprijinit de Ciolacu să ajungă vicepreședinte ASF # MainNews.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor l-a prezentat oficial, miercuri, pe deputatul Ștefăniță Avrămescu drept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta urmează să-l înfrunte pe fostul premier Marcel Ciolacu, înscris la rândul său în cursa electorală. La eveniment au fost prezenți liderul formațiunii, George Simion, prim-vicepreședintele Mugur Mihăescu, cunoscut publicului din rolul „Garcea”, … Articolul Blat PSD – AUR pentru înscăunarea lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău? Fratele candidatului AUR, sprijinit de Ciolacu să ajungă vicepreședinte ASF apare prima dată în Main News.
Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor de apărare din Congresul SUA se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România # MainNews.ro
Senatorul Roger Wicker, republican din Mississippi și președinte al Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama și președinte al Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, au transmis miercuri o declarație comună în care își exprimă dezacordul și îngrijorarea față de decizia Pentagonului de a opri rotația brigăzii americane … Articolul Cei doi preşedinţi republicani ai Comisiilor de apărare din Congresul SUA se opun deciziei Pentagonului de a reduce prezenţa trupelor americane în România apare prima dată în Main News.
Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vice-premier, în ciuda scandalului provocat de PSD # MainNews.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoare a asociației „Dăruiește Viață”, va fi învestită în funcția de vicepremier. O ceremonie în acest sens este programată joi, ora 10:00, la Palatul Cotroceni, conform unui anunț făcut de Guvern. Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marți Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să preia funcția de viceprim-ministru. Aflat în conflict deschis cu … Articolul Oana Gheorghiu va fi învestită în funcția de vice-premier, în ciuda scandalului provocat de PSD apare prima dată în Main News.
Avertisment pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente # MainNews.ro
Românii care merg în Spania, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, sunt avertizați că a fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru miercuri. În concret, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului … Articolul Avertisment pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente apare prima dată în Main News.
Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion spion rus Il-20 deasupra Mării Baltice # MainNews.ro
Două avioane de vânătoare poloneze au interceptat o aeronavă de spionaj rusească II-20 deasupra Mării Baltice, marți 28 octombrie, potrivit unui anunț al armatei polonez, emis miercuri. Aeronava opera fără un transponder activ. Avionul rusesc II-20 nu depusese un plan de zbor pentru „misiunea de recunoaștere” în spațiul aerian internațional, a anunțat comandamentul operațional al Varșoviei într-un … Articolul Două avioane de luptă poloneze au interceptat un avion spion rus Il-20 deasupra Mării Baltice apare prima dată în Main News.
Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu mai încurc nicio apă” # MainNews.ro
Fostul președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a anunțat miercuri că îl susține pe Daniel Băluță, candidatul PSD, în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. „Nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei”, a declarat Piedone într-o conferință de presă comună cu Daniel Băluță. Liderul Partidului Național … Articolul Piedone anunță că îl susține pe Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu mai încurc nicio apă” apare prima dată în Main News.
INTERVIU Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea militarilor americani: „Este o reducere cu un efect geopolitic, dar nu neapărat cu un efect militar” # MainNews.ro
Retragerea planificată de Statele Unite a aproximativ 1.000 de militari din România nu reprezintă un semnal de slăbire a angajamentului NATO, ci mai degrabă o măsură simbolică, motivată de nevoia de reducere a cheltuielilor militare, afirmă generalul (r) Virgil Bălăceanu, într-un interviu acordat pentru MainNews. Potrivit generalului, efectele deciziei vor fi mai degrabă geopolitice decât … Articolul INTERVIU Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea militarilor americani: „Este o reducere cu un efect geopolitic, dar nu neapărat cu un efect militar” apare prima dată în Main News.
Putin promite un armistițiu temporar și cere capitularea trupelor ucrainene din estul Ucrainei # MainNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor de la Kiev un nou apel pentru predarea unităților ucrainene încercuite în estul țării, în special în orașele Kupiansk (regiunea Harkov) și Pokrovsk (regiunea Donețk). Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite a liderului de la Kremlin la Spitalul Militar Central din Moscova, unde s-a întâlnit cu … Articolul Putin promite un armistițiu temporar și cere capitularea trupelor ucrainene din estul Ucrainei apare prima dată în Main News.
Victorie de etapă pentru societatea civilă din Sectorul 3. Robert Negoiță renunță pe moment la controversatul proiect de modernizare a Parcului IOR # MainNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local controversatele proiecte de modernizare a Parcului IOR, precum și a parcurilor „Gheorghe Petrașcu” și „Titanii”. Decizia edilului marchează o victorie de etapă pentru grupurile societății civile, care s-au opus planurilor sale. Potrivit proiectului, în Parcul IOR ar fi urmat … Articolul Victorie de etapă pentru societatea civilă din Sectorul 3. Robert Negoiță renunță pe moment la controversatul proiect de modernizare a Parcului IOR apare prima dată în Main News.
Mesajul transmis de Ambasada SUA: Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite # MainNews.ro
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis recent un mesaj clar, venind în contextul anunțului privind retragerea parțială a trupelor americane de pe teritoriul României. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Alianța Nord-Atlantică (NATO), Matthew Whitaker, a evidențiat, prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare de către Ambasada SUA la București, … Articolul Mesajul transmis de Ambasada SUA: Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite apare prima dată în Main News.
CNIR a semnat cu Umbrărescu contracte de 2 miliarde de euro pentru Autostada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila # MainNews.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, miercuri, cu grupul UMB Tehnostrade contractele pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig din Autostrada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila. Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil lot al Autostrăzii ,,Unirii” A8, contractul pentru lucrări de proiectare și execuție a fost semnat cu Asocierea UMB -Euro-Asfalt (Bosnia Herțegovina) are … Articolul CNIR a semnat cu Umbrărescu contracte de 2 miliarde de euro pentru Autostada Unirii și Drumul Expres Focșani – Brăila apare prima dată în Main News.
The Guardian: Cum încearcă Kremlinul să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai # MainNews.ro
Rusia depune eforturi considerabile pentru a bloca extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai, un mercenar româno-francez acuzat de complot la o lovitură de stat în România, conform unei investigații realizate de publicația The Guardian. Persoane cu legături strânse cu Kremlinul încearcă să intervină pentru a obține eliberarea acestuia înainte de a fi trimis în țară … Articolul The Guardian: Cum încearcă Kremlinul să oprească extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan despre retragerea de militari americani din România: „Prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că retragerea de militari americani din România marchează revenirea la nivelul de prezență de dinaintea războiului din Ucraina. „Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este … Articolul Nicușor Dan despre retragerea de militari americani din România: „Prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina” apare prima dată în Main News.
Ministrul Educaţiei şi Cercetării din România, Daniel David, a adresat o scrisoare omologului său ucrainean, exprimându-şi profunda preocupare faţă de intenţia Ucrainei de a reduce semnificativ numărul liceelor cu predare în limba română, începând cu anul şcolar 2027-2028. Demersul survine în contextul unor măsuri de reformă educaţională implementate în Ucraina, care ar afecta în special … Articolul Ministerul Educației solicită dialog cu Ucraina privind viitorul școlilor românești apare prima dată în Main News.
NATO comentează „ajustarea posturii militare a SUA” în România: „Nu este o situație neobișnuită” # MainNews.ro
Un oficial NATO a comentat ajustarea prezenței militare americane în România, subliniind că „nu este ceva neobișnuit”, după ce s-a anunțat că numărul soldaților americani din țară va fi redus la jumătate, potrivit Reuters. Reprezentantul Alianței Nord-Atlantice a precizat că, în ciuda reducerii, prezența SUA în Europa rămâne mai mare decât în ultimii ani. „NATO … Articolul NATO comentează „ajustarea posturii militare a SUA” în România: „Nu este o situație neobișnuită” apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, discuții cu premierul Ilie Bolojan, axate pe situația tensionată din coaliția de guvernare. Întâlnirea vine pe fondul unor divergențe semnificative și al lipsei de consens pe mai multe decizii cruciale. Printre subiectele abordate s-au numărat reforma administrației, problema pensiilor magistraților și majorarea salariului minim, puncte în … Articolul Nicușor Dan și Ilie Bolojan, discuții la Cotroceni pe fondul tensiunilor din coaliție apare prima dată în Main News.
Oana Gheorghiu, reacție către Sorin Grindeanu după solicitarea privind nominalizarea sa drept viceprim-ministră: „Nimic din ceea ce am scris înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României” # MainNews.ro
Oana Gheorghiu a oferit o primă reacție după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă nominalizarea sa în funcția de viceprim-ministră. Ea a transmis că afirmațiile sale precedente, făcute în calitate personală, nu angajează în niciun fel statul român sau guvernul. „Nimic din ceea ce am scris pe … Articolul Oana Gheorghiu, reacție către Sorin Grindeanu după solicitarea privind nominalizarea sa drept viceprim-ministră: „Nimic din ceea ce am scris înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României” apare prima dată în Main News.
Un segment de pe sensul Turda-Aiud al A10 s-a surpat. Autoritățile au semnalizat zona și au început lucrări de remediere a problemei, circulația fiind deviată temporar. Surparea se întinde pe o distanță de câțiva metri pe sensul de mers Aiud-Turda, la kilometrul 66. Între porțiunea care a luat-o la vale și șoseaua nesurpată este o … Articolul Noi probleme pe A10. Un segment de pe sensul Turda-Aiud s-a surpat apare prima dată în Main News.
Avertisment înainte de Black Friday: tot mai mulți români rămân fără bani în conturi din cauza fraudelor bancare # MainNews.ro
Pe fondul apropierii campaniilor de Black Friday, tot mai mulți români cad pradă unor fraude bancare tot mai complexe. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) avertizează că a primit zeci de plângeri în ultimele săptămâni, semnalând nu mai puțin de zece tipuri de escrocherii care vizează consumatorii. Fenomenul capătă proporții alarmante, … Articolul Avertisment înainte de Black Friday: tot mai mulți români rămân fără bani în conturi din cauza fraudelor bancare apare prima dată în Main News.
