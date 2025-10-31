E gata încă un lot din autostrada Moldovei
Cotidianul de Hunedoara, 31 octombrie 2025 09:50
Circulația pe autostrada A7 între București și Adjud ar putea fi deschisă încă din acest an.
• • •
Acum 30 minute
10:00
42.000 de cazuri de infecții nosocomiale în spitalele din România anul trecut. Cele mai multe în secțiile de terapie intensivă și chirurgie
Managerii de spitale bagă în continuare problema sub preș. Trei județe raportează în batjocură.
Acum o oră
09:50
09:40
Poate că politicienii nu ar trebui să se comporte de parcă partenerul nostru strategic este interesat de numirile în guvernul României (a se vedea postarea lui Sorin Grindeanu pe Facebook referitor la părerea Oanei Gheorghiu despre Trump)?
09:30
Din ce în ce mai cătrănit, poporul își caută scăpări și puncte de sprijin, iar cei tineri, loviți de boala sorosismului și a progresismului adaptat la prefăcătoriile dîmbovițene, se adună al Universitate.
Acum 2 ore
09:20
Cum a fost tratat ministrul Sănătății din România într-un spital din Milano. Aproape de tragedie
Umărul drept a fost deplasat total. Era suspiciune de politraumă, cu multiple leziuni pe față, pe torace. Și am ajuns la un spital din Milano unde m-au neglijat total.
09:20
Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei stabilite pentru comemorare.
08:40
SUA reduc din decembrie prezența militară americană în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după ce a retras o parte din trupele aflate în România.
Acum 4 ore
08:10
Războiul lui Bolojan cu pensionarea anticipată. 37% sunt pensionări anticipate sau de invaliditate, în ultimii 5 ani
Aproape un milion de români au ieșit la pensie anticipat, au pensie de invaliditate sau de urmaș. Înseamnă 20% din totalul pensionarilor. Premierul Bolojan vrea să reducă pensionarea anticipată.
08:00
Un inspector ANAF din București a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei inspectori sunt cercetați sub control judiciar, într-un dosar privind favorizarea unor firme.
07:20
Tatăl unui tânăr mort la Colectiv: ,,A fost un transfer criminal de responsabilitate"
„Medicii ne-au spus că, dacă hotărâm să-l transferăm în străinătate, o facem pe riscul nostru și noi o să-l omorâm"
Acum 12 ore
02:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu i-a creionat președintelui Nicușor Dan o personalitate diferită față de cea pe care o afișează, zi de zi, în spațiul public.
30 octombrie 2025
22:30
„Au plecat la concert și n-au mai ajuns acasă." „10 ani nimeni nu a plătit." „Nimeni nu e vinovat dar sunt 65 de morți." „65 de povești fără final."
22:30
Ilie Bolojan exclude categoric varianta demisiei din funcția de prim-ministru.
22:10
DNA la Direcția Antifraudă București, angajați anchetați pentru luare de mită
O anchetă DNA scoate la ivală problemele de integritate pe care le au angajații Direcției Regionale Antifraudă București, după ce trei dintre ei sunt anchetați pentru fapte de corupție.
21:50
Poymarket, interzis în România. 600 milioane de dolari pariați la alegerile prezidențiale
21:40
Poymarket, interzis în România. Pariuri de 600 milioane de dolari în timpul alegerilor prezidențiale # Cotidianul de Hunedoara
Acum 24 ore
21:20
Premierul știa că Pentagonul va retrage o parte din soldații americani din țara noastră.
20:50
Șefii companiilor de stat și-au majorat salariile, deși România traversează o perioadă grea din punct de vedere economic.
20:10
Actorul candidează din partea POT.
20:10
După 24 de ore în arest, medicii Spitalului „Bagasar Arseni", din cauza cărora un om a murit, au scăpat de cătușe, dar au fost plasați sub control judiciar.
20:00
Cotidianul.ro vă oferă o altă perspectivă a relației pe care România o are în prezent cu Uniunea Europeană.
19:50
19:30
UPDATE Participanți la „Marșul pentru Colectiv": „Neam ucis de nosocomiale"
Bucureștiul comemorează cele 65 de victime ale incendiului de la Colectiv printr-un marș și o slujbă religioasă.
19:20
UPDATE Participanți la marșul pentru comemorarea victimelor Colectiv: „Neam ucis de nosocomiale” # Cotidianul de Hunedoara
19:00
19:00
Armata rusă se infiltrează în Pokrovsk, finanțarea europeană scade, iar soluția pare crearea de către UE a unei spețe fără precedent pentru justiția internațională
18:20
Kremlinul și-a temperat declarațiile după ce Donald Trump a decis reluarea testelor nucleare
18:10
Prin decizia de astăzi, TVR își reafirmă angajamentul de a susține artiștii români, de a valorifica potențialul creativ al industriei muzicale și de a promova România
18:10
Actorul candidează din partea POT.
18:10
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București descrie în detaliu acuzațiile care stau la baza anchetei deschisă în urma exploziei blocului din cartierul Rahova.
17:50
Potrivit primului-ministru, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă.
17:40
Asociația Fondului pentru Mediu a publicat o listă cu 425 de ecotichete noi în cadrul Programului Rabla
17:10
Lukoil a acceptat oferta Gunvor pentru activele sale externe.
17:00
Tatăl lui Alexandru Iancu, tânărul care a murit la Colectiv, își strigă dezamăgirea
,,Odată cu incendiul de la Colectiv, România a descoperit că nosocomialele ucid. Înainte ne gândeam că ne-a tras curentul și am făcut pneumonie"
16:50
Un mare fotbalist se retrage din televiziune pentru a se ocupa de fiul său
Fostul căpitan al lui United, a anunțat că se va retrage din televiziune, pentru a se dedica îngrijirii fiului său
16:40
,,Nu vreţi să ştiţi ce crize au fost, s-a oprit şedinţa de guvern. Bolojan înţeleg că a spus: Ne omoară Olguţa pe toţi, hai să vedem ce facem cu Târgul de Crăciun."
16:00
Paul Scholes e retrage pentru a se ocupa de fiul său care suferă de autism
16:00
Persoanele care dețin informații despre bărbat sunt rugate să sune la 112.
15:50
A fost un moment pe care Patriarhia, şi pentru asta mulţumesc sfinţilor părinţi şi îi mulţumesc Patriarhului pentru acest gest pe care l-a făcut faţă de Armata Română, nu faţă de un ministru sau de altul.
15:30
Avocata lui Horaţiu Potra neagă implicarea Rusiei în extrădarea clientului său
Mondea spune că cei trei suspecţi „erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România" şi că „nici măcar în ceea ce priveşte măsura luării arestului ei nu au fost citaţi corespunzător".
15:10
Aproape jumătate din locuințele cu gaze din România nu au verificări și revizii, spune președintele AEI, Dumitru Chisăliță.
15:00
Ilie Bolojan se bazează pe experiența și încrederea câștigate de Oana Gheorghiu în ultimii ani în mediul civic.
15:00
Cătălin Drulă își face campanie cu numele lui Nicușor Dan.
14:40
Reacția Ministrului Justiţiei după ce Potra a spus că vrea să se întoarcă în țară
Radu Marinescu spune că dacă se decide trimiterea în România, atunci poliţiştii merg în Dubai şi îl aduc în ţară.
14:40
Grindeanu îl ironizează pe Drulă: Un deștept care a făcut zero kilometri de autostradă
Sorin Grindeanu îl atacă pe Cătălin Drulă pentru mandatul de la Ministerul Transporturilor.
14:20
PSD și AUR au votat cot la cot să-l aducă pe Bolojan la raport în Parlament
PSD vrea explicații despre retragerea americanilor.
14:20
Bombardamentele au vizat infrastructura energetică ucraineană, provocând pene de curent în mai multe regiuni.
14:10
Chestionat în legătură cu temerile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, privind posibilitatea unui blat pentru Capitală, Sorin Grindeanu insistă că partidul său nu caută susținere la partidul lui George Simion pentru a maximiza șansele lui Daniel Băluță. "Am văzut tot felul de teorii ale conspirației în ultimele 24 de ore. Nu o să comentez ce […]
14:10
Cele mai noi date de la Ministerul Sănătății privind spitalele pentru mari arși promise de zece ani încoace
13:30
