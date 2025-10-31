Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Adevarul.ro, 31 octombrie 2025 10:00
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a explicat pentru „Adevărul” ce ar trebui să facă România în contextul anunțului Lukoil privind vânzarea activelor din România, atât a rafinăriei Petrotel, cât și a celor 320 de benzinării.
Acum 10 minute
10:15
Juventus și-a găsit antrenor. Noul nume de pe banca “Bătrânei Doamne” devine rivalul lui Chivu în Serie A # Adevarul.ro
Luciano Spalletti revine spectaculos pe bancă. Fostul selecționer al Italiei este noul antrenor al lui Juventus.
10:15
Pentru mulți, singurul lucru important privind războiul din Ucraina este să afle când se termină. Am o veste proastă: s-ar putea să trăim periculos aici, în estul Europei, mult timp de acum înainte. Dacă nu apare, între timp, vestea minunată a unui armistițiu.
Acum 30 minute
10:00
Incident pe Aeroportul Băneasa: o aeronavă a ratat aterizarea și a ajuns pe iarbă. Două curse au fost redirecționate spre Aeroportul Henri Coandă # Adevarul.ro
O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa „Aurel Vlaicu” și a intrat în zona cu iarbă, în cursul dimineții de vineri, 31 octombrie.
10:00
Scenă incredibilă. Au sărit din dubă să-l răpească, dar fotbalistul rus le-a dat o lecție atacatorilor. Tânărul i-a pus la pământ pe agresori # Adevarul.ro
Câteva persoane cu cagule negre au coborât dintr-o mașină și au încercat să-l urce cu forța în ea pe tânărul fotbalist.
10:00
10:00
Ucraina va începe din nou importurile de gaze naturale din Grecia prin Ruta Transbalcanică în luna noiembrie, pentru a compensa pierderile de producție cauzate de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice.
Acum o oră
09:30
Un adolescent plecat cu familia pe munte s-a rătăcit. Cum l-a găsit meteorologul de la Vârful Omu # Adevarul.ro
O drumeție pe munte s-a încheiat pe patul de spital pentru un adolescent de 17 ani, care s-a rătăcit joi după-amiază pe traseul de pe Valea Obârșiei, spre Vârful Omu. Tânărul se afla cu părinții, care s-au oprit la un moment dat, dar el a ales să continue singur.
Acum 2 ore
09:15
Decizia Jandarmeriei după amenda aplicată organizatorului marșului de la Colectiv: se fac verificări # Adevarul.ro
Jandarmeria Română a transmis un comunicat oficial după ce Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei de desfășurare a evenimentului.
09:15
Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, pe Autostrada A1. Un microbuz a intrat în coliziune cu un TIR. Cel puțin opt persoane sunt rănite.
08:45
Un preot a fost încătușat după un scandal în trafic, în Constanța. „A dat cu pumnii în mașină, țipa” # Adevarul.ro
Un preot de la o mănăstire din județul Constanța a fost încătușat de polițiști după o șicanare cu un șofer, încheiată violent.
08:45
Anul acesta, circulația pe autostrada București – Adjud ar putea fi posibilă, dacă ritmul actual de lucru pe A7 se va menține, afirmă șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
08:30
Un jaf armat a avut loc joi după-amiază la Laboratoarele Pourquery din Lyon, o companie specializată în tratarea metalelor prețioase. Cinci persoane înarmate au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire și a fura mai multe lingouri de aur.
08:30
A învins depresia. Revenire emoționantă pe teren a fotbalistului care a vrut să se arunce de pe un pod, la doar 22 de ani # Adevarul.ro
Depresia e considerată un tabu printre sportivi.
Acum 4 ore
08:00
SUA continuă retragerile de trupe din Europa de Est: țările din care pleacă încă 3.000 de soldați, după România # Adevarul.ro
Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective americane din România reprezintă doar prima etapă a unei ajustări mai largi, care va continua în Bulgaria, Ungaria și Slovacia chiar de la jumătatea lunii decembrie.
07:45
Ion Țiriac a scos din buzunar o avere. Donație impresionantă pentru românii rămași fără case # Adevarul.ro
800 de locuințe afectate, o sumă enormă donată.
07:30
Exces de zel. Un jandarm l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv. „Durerea are oră de închidere?” # Adevarul.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat joi seară de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”.
07:15
Decizia care i-a schimbat cariera. Ce sumă i-a oferit Dinamo lui David Popovici ca să-l „fure” de la Steaua # Adevarul.ro
CS Dinamo dispune de un buget mult mai mic decât al marii rivale.
07:15
Ce legături cu România are femeia care a readus-o pe Simona Halep în lumea bună a tenisului # Adevarul.ro
Fosta lideră mondială, desemnată ambasadoare a Turneului Campioanelor.
07:00
Marine Le Pen, victorie istorică: Adunarea Națională a Franței adoptă pentru prima dată un text propus de extrema dreaptă # Adevarul.ro
Adunarea Naţională a Franţei a adoptat joi, pentru prima dată în istorie, un text propus de grupul parlamentar de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen — un moment considerat simbolic pentru posibila normalizare a partidului în viaţa politică franceză.
06:30
Oana Gheorghiu, despre Nicușor Dan: „Un tip de gașcă, cu umor fabulos, chiar dacă lumea nu știe” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că îl cunoaște pe Nicușor Dan din tinerețe și l-a descris drept „un tip special, cu un umor fabulos”. Ea a spus că l-a susținut de fiecare dată când a candidat, fiind convinsă că este „un om foarte sincer și foarte deștept”.
Acum 6 ore
06:15
Unicitatea poziționării Nuclearelectrica la nivel regional, un avantaj competitiv major al unei companii românești # Adevarul.ro
În contextul realizării obiectivelor României în materie de securitate energetică, cele mai importante demersuri ale Nuclearelectrica au fost legate de progresul proiectelor de investiții, cu referire la retehnologizarea Unității 1, proiectul Unităților 3 și 4, proiectul reactoarelor modulare mici.
05:15
Cum a transformat Putin istoria în armă și de ce ea a devenit esențială în războiul împotriva Ucrainei # Adevarul.ro
În vara lui 2021, Vladimir Putin a publicat un eseu de aproape 5.000 de cuvinte în care încerca să demonstreze că rușii și ucrainenii sunt „un singur popor”, despărțiți artificial de dușmanii Rusiei.
Acum 8 ore
04:15
O nouă formă de propagandă. Jucării explozive în formă de drone Shahed, jucăria la modă a copiilor din Rusia # Adevarul.ro
Pe platforma de comerț electronic Ozon, una dintre cele mai mari din Rusia, apar oferte pentru un „avion-jucărie” lansat manual, care reproduce designul dronei iraniene cu rază lungă de acțiune — aceeași tipologie de aparat care, săptămâna trecută, a lovit o creșă cu 48 de copii în orașul Harkov, în
03:15
Microplantele, de șase ori mai nutritive decât legumele mature. Cum să-ți transformi bucătăria în laborator # Adevarul.ro
În cartea sa Regenerează-ți creierul (Editura For You), dr. Alberto Villoldo recomandă cultivarea germenilor și a microplantelor acasă, pentru activarea enzimei Nrf2, „regulatorul principal al detoxifierii”.
02:45
Soții, mame, luptătoare, activiste: femeile mileniale care mențin Ucraina în funcțiune # Adevarul.ro
De la începutul invaziei ruse, Ucraina trăiește și rezistă nu doar prin soldații din tranșee, ci și prin femeile care, în spatele frontului, țin țara în viață.
Acum 12 ore
02:15
Boala care afectează tot mai des și persoane sub 40 ani. Ce să știi în cazul unui AVC. Medic: „Timpul înseamnă creier” # Adevarul.ro
Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgența medicală, de rapiditatea cu care pacientul ajunge la spital depinzând evoluția spre deces sau afectare neurologică gravă, sau, din contră, spre recuperare în multe cazuri aproape completă.
01:45
Ucraina se confruntă cu perspectiva unei ierni „catastrofale” pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Rusia continuă să lovească sistematic infrastructura energetică a Ucrainei, într-o campanie menită să lase țara fără electricitate și căldură în timpul iernii, relatează publicația germană Bild.
01:15
Când menstruația devine subiect de dezbatere publică. „La toaletă pot apărea situații de bullying sau vandalizare, iar controlul distribuției ar fi dificil” # Adevarul.ro
Un proiect privind montarea de dispensere cu absorbante gratuite în școlile din Brașov a devenit subiect de dezbatere publică între administrația locală și consiliera USR Ilinca Ghiza, care a inițiat propunerea.
00:45
Gigantul petrolier rusesc Lukoil, odinioară una dintre cele mai profitabile companii din imperiul energetic al Kremlinului, se clatină serios sub greutatea sancțiunilor occidentale.
00:15
31 octombrie: ziua în care s-a născut actorul Bud Spencer, cunoscut de români drept „Piedone” # Adevarul.ro
În ziua de 31 octombrie s-a născut Bud Spencer, cunoscut din filmele în care a jucat rolul comisarului Piedone. În aceeași zi, în 2005, s-a născut prințesa Leonor a Spaniei.
00:15
Doar două serii de bilete de tratament prin casele de pensii până la sfârșitul anului. Ce șanse mai au cei care vor să cumpere # Adevarul.ro
Casele județene de pensii mai au de distribuit două serii de bilete de tratament până la sfârșitul anului. Biletele din seria 17 au fost deja alocate, însă sunt șanse să mai prinzi unul liber din cele rămase nevalorificate.
00:00
Grindeanu consideră că „angajaţii din România trebuie să aibă salarii decente”. „Germania a mărit săptămâna asta salariul minim” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 30 octombrie, că „angajaţii din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a şi emis o Directivă în acest sens”.
30 octombrie 2025
23:45
Halloween-ul a venit mai devreme pe piețele financiare. Cifrele de coșmar sperie investitorii # Adevarul.ro
Anul 2025 a adus atât povești de succes, cât și dezamăgiri pe piețele internaționale. În timp ce giganți precum Rheinmetall și Nvidia au impresionat investitorii, alte companii au trecut printr-un adevărat coșmar bursier, provocând pierderi mari și neliniște în SUA, Europa, China și Japonia.
23:45
O navă de croazieră a eșuat pe Dunăre, în dreptul localității Gârla Mare, din cauza debitului foarte scăzut al fluviului. La bord se aflau aproximativ 200 de oameni.
23:15
Un fost ambasador al SUA la București spune că retragerea trupelor este decizia Pentagonului, în „absența” lui Trump # Adevarul.ro
Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat, joi seară, 30 octombrie, că cineva de la Pentagon ar fi luat decizia privind retragerea parțială a trupelor în absența președintelui Donald Trump, ceea ce este „o mare primejdie”.
23:15
Regele Charles al III-lea i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor.
23:00
Erling Haaland a dezvăluit băutura care îl face atât de puternic. Lichidul nu se găsește în comerț # Adevarul.ro
Erling Haaland are 25 de ani și este evaluat de site-urile de specialitate la aproape 200 de milioane de euro.
22:45
Andrei Pleșu, laude la adresa lui Bolojan: „Nu face manevre de acomodare sau de seducţie a poporului”. Ce spune despre Grindeanu # Adevarul.ro
Filosoful Andrei Pleșu a spus joi, 30 octombrie, despre premierul Ilie Bolojan că „e primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el”.
22:30
Veste dureroasă din NBA: un baschetbalist tânăr de la campioana Oklahoma City Thunder, diagnosticat cu cancer la testicule # Adevarul.ro
Nikola Topic, 20 de ani, joacă pentru campioana din NBA, Oklahoma City Thunder.
22:15
Horoscop vineri, 31 octombrie: Patru zodii primesc vești neașteptate în ultima zi a lunii # Adevarul.ro
Ultima zi a lunii octombrie aduce surprize și momente importante pentru patru zodii.
22:00
România a încercat să obțină la Bruxelles amânarea legii pensiilor magistraților, anunță Tanczos Barna # Adevarul.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi seară, 30 octombrie, că Guvernul a încercat să negocieze cu Comisia Europeană (CE) o întârziere a jalonului PNRR privind reforma pensiilor magistraților.
21:45
Sfaturile lui Dragoș Anastasiu pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: „O să-i fie foarte greu” # Adevarul.ro
Afaceristul Dragoş Anastasiu se declară fericit că premierul Ilie Bolojan a reuşit să o convingă pe Oana Gheorghiu să preia funcţia de vicepremier, avertizând-o însă că „o să-i fie foarte greu în poziţia în care este”.
21:45
Un elicopter s-a prăbușit în Anglia la scurt timp după decolare: un mort și trei răniți # Adevarul.ro
Un elicopter s-a prăbușit joi în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane.
21:30
Un sondaj ținut la secret de Kremlin arată ce cred rușii despre război. „Populația este obosită, sărăcită și nu vede o ieșire” # Adevarul.ro
Un sondaj confidențial comandat de Kremlin arată că majoritatea rușilor sunt tot mai obosiți de războiul din Ucraina.
Acum 24 ore
21:15
Oameni din mai multe orașe au ieșit în stradă la 10 ani de la Colectiv. La București au pornit în marş de la Piaţa Universităţii # Adevarul.ro
La zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015 și s-a soldat cu 65 de morți și peste 170 de răniți, în mai multe orașe din România s-au organizat marșuri comemorative sau adunări pentru a aprinde lumânări în memoria victimelor.
20:45
Black Friday 2025, o oportunitate pentru doamnele care vor să arate bine. Top 3 cele mai bune produse pentru ten, apreciate de clienți # Adevarul.ro
Black Friday 2025 poate fi o oportunitate pentru doamnele și domnișoarele care vor să aibă un ten luminos și perfect hidratat, fără cearcăne sau impurități, mai ales la petrecerile de Crăciun sau de Revelion. Brandurile de renume se întrec în oferte în această perioadă.
20:45
Premierul Bolojan explică plecarea trupelor americane: „O decizie pe care o respectăm” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat contextul în care trupele americane au fost reduse din Europa, inclusiv din România.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu intenționează să demisioneze și că prioritatea sa este stabilitatea Guvernului.
20:30
Diana Bulimar, de la bârnă la volan! Fosta gimnastă și-a luat dubă alături de iubitul ei: „Și-a dorit-o enorm!” # Adevarul.ro
Diana Bulimar a ajuns de la bârnă la volan. Fosta gimnastă și iubitul ei și-au cumpărat o dubă.
20:15
„Nu cred că domnul Grindeanu are ceva personal cu mine”. Oana Gheorghiu a comentat atacurile la adresa sa: ”Este mai degrabă o luptă politică” # Adevarul.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat principalele obiective ale mandatului său, dar și contextul politic tensionat apărut după nominalizarea sa în Guvernul condus de Ilie Bolojan.
