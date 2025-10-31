Cupa României la fotbal, 40 de goluri în prima rundă
TeleM Iași , 31 octombrie 2025 10:20
Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României s-a încheiat. Principalele favorite, Rapid, Dinamo, FCSB,... Articolul Cupa României la fotbal, 40 de goluri în prima rundă apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
10:30
Iașul găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” # TeleM Iași
În perioada 05 – 08 noiembrie 2025, comunitatea medicală din România este invitată să participe... Articolul Iașul găzduiește cea de-a VIII-a ediție a Zilelor Cardiologice „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
10:20
Prima etapă a fazei grupelor din Cupa României s-a încheiat. Principalele favorite, Rapid, Dinamo, FCSB,... Articolul Cupa României la fotbal, 40 de goluri în prima rundă apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Cetatea de Scaun va fi restaurată „transparent” cu plasă metalică și acoperișuri reversibile # TeleM Iași
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunțat, joi, că împreună cu directorul Muzeului Național al... Articolul Cetatea de Scaun va fi restaurată „transparent” cu plasă metalică și acoperișuri reversibile apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Au aparut elemente noi in cazul muncitorului decedat ieri dupa amiaza pe santierul unui bloc... Articolul Ipoteză nouă în cazul decesului muncitorului de la blocul din zona Cicoarei apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Ilie Bolojan a catalogat drept anormală dublarea salariilor conducerii Romatsa din ultimul an # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că la ROMATSA, companie cu statut de monopol în... Articolul Ilie Bolojan a catalogat drept anormală dublarea salariilor conducerii Romatsa din ultimul an apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
În capitală, un marş a avut loc între Piaţa Universităţii şi locul unde s-a produs... Articolul Victimele incendiului de acum 10 ani de la Clubul Colectiv au fost comemorate apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
08:50
După România, SUA va reduce numărul trupelor militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia # TeleM Iași
În spatele ușilor închise, oficialii administrației le-au semnalat aliaților că reducerile de buget din România... Articolul După România, SUA va reduce numărul trupelor militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
08:30
Primele reprezentații ale lunii noiembrie oferite de Opera Națională Română din Iași sunt speciale. Acestea... Articolul Spectacol aniversar la Opera Iași: „Tosca”, de Giacomo Puccini apare prima dată în TeleM Regional.
08:10
Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7). Pe... Articolul Pe tronsonul 2 al Autostrăzii Focșani – Bacău stadiul lucrărilor a depășit 90 la sută apare prima dată în TeleM Regional.
08:00
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cavadinești au fost sesizați, prin apel la numărul unic... Articolul Galați | Bărbat reținut după ce a spânzurat un câine de copac apare prima dată în TeleM Regional.
07:50
Vicepremierul Tánczos Barna a criticat propunerea USR de reducere a numărului de parlamentari la 300,... Articolul UDMR nu susține propunerea USR de reducere a numărului de parlamentari la 300 apare prima dată în TeleM Regional.
07:50
Un bărbat din Valea Lupului și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit de la o țigară # TeleM Iași
Azi noapte, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit... Articolul Un bărbat din Valea Lupului și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit de la o țigară apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
18:10
Un pas important pentru sănătatea românilor: la Iași va fi construit unul dintre cele mai... Articolul Începe construirea Spitalului Regional de Urgență Iași apare prima dată în TeleM Regional.
18:00
În această seara am intervenit la un accident rutier în comuna Măgura, sat Măgura. La... Articolul Bacău | O persoană a fost rănită într-un produs în comuna Măgura apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale. O primă... Articolul Sindicatele din Educație pregătesc greva generală apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
Românii care dețin case construite înainte de 1990 sau care au cumpărat locuințe în baza... Articolul Românii pot deveni proprietari pe terenurile aferente locuințelor vechi apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
Astazi a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor la Parcul Gherăiești. „A fost nevoie... Articolul Bacău | Contract de 8 milioane de euro pentru modernizarea Parcului Gherăiești apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Asociația HaiCaSePoate propune o investiție strategică de secol 21 pentru viitorul economic, social și turistic... Articolul Monorailul văzut drept viitorul verde al Iașului apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție din zona Cicoarei # TeleM Iași
Astăzi, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalat un accident produs... Articolul Un bărbat a murit după ce s-a prăbușit de la etajul 5 al unui bloc aflat în construcție din zona Cicoarei apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Antreprenorul nemțean Dan Amurăriţei a câștigat construcția Autostrăzii Moțca – Tg. Frumos # TeleM Iași
Compania Națională de Investiții Rutiere a atribuit, astăzi, Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski... Articolul Antreprenorul nemțean Dan Amurăriţei a câștigat construcția Autostrăzii Moțca – Tg. Frumos apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
La ora 12:09, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe luciul apei... Articolul Neamț | Trupul unui bărbat găsit plutind în râul Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Astăzi, în jurul amiezii, un apel la numărul unic de urgență 112 a semnalat faptul... Articolul Un bărbat și-a prins mâna într-un utilaj agricol la o lucrare în comuna Ceplenita apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
În urma unui control astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Galați – Port, echipele... Articolul Galați | Un transport de deșeuri din Rep. Moldova respins la frontieră apare prima dată în TeleM Regional.
13:40
În data de 29.10.2025, în dosarul penal în care sunt cercetate circumstanțele producerii exploziei ce... Articolul Primele rețineri după explozia blocului din Capitală apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Furnizarea apei potabile este întreruptă în localitățile Valea Lupului (parțial), Rediu (parțial), cartierele Canta, Păcurari,... Articolul O avarie de apă afectează mai multe cartiere din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
În jurul orei 12:00, dispeceratul integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a fost anunțat despre producerea unui accident... Articolul O persoană a fost rănită într-un accident produs pe Bvd. Tudor Vladimirescu apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
La ora 09:52, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că în comuna Români... Articolul Neamț | O bătrână a suferit arsuri grave după explozia unui aragaz apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
S-a așternut asfaltul pe majoritatea traseului de pe Autostrada Focșani – Domnești Târg # TeleM Iași
Până la ora actuală a fost așternut asfalt pe majoritatea traseului. Stadiul fizic al lucrărilor... Articolul S-a așternut asfaltul pe majoritatea traseului de pe Autostrada Focșani – Domnești Târg apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Suporterii naționalei din Iași vor avea parte de o surpriză sâmbătă, 1 noiembrie, la recent inauguratul... Articolul În 1 noiembrie, Miodrag Belodedici și Marius Niculae vin la România Store din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:30
Două persoane au fost reținute de DIICOT, fiind acuzate de trafic de persoane, supunerea la... Articolul Un consilier local PNL, reținut alături de fratele său pentru acuzații de sclavie apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Sistemul CNAS funcționează cu erori de mai multe zile. Pacienții ajung să suporte costuri ce ar trebui decontate # TeleM Iași
Tot mai mulți oameni sunt nevoiți să se întoarcă de la cabinetele medicale fără rețete... Articolul Sistemul CNAS funcționează cu erori de mai multe zile. Pacienții ajung să suporte costuri ce ar trebui decontate apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei # TeleM Iași
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei. După... Articolul Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui avertizează asupra unui risc crescut de răspândire a rabiei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est începe de azi # TeleM Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași găzduiește, începând de mâine, cea de-a patra ediție a... Articolul Simpozionul Cercetării Științifice Francofone în Europa Centrală și de Est începe de azi apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Prețuri avantajoase la servicii de vopsitorie cu AutoDel – descoperă rezultatele impecabile (P) # TeleM Iași
Ai o mașină care îți e dragă și vrei să o întreții cu servicii profesionale... Articolul Prețuri avantajoase la servicii de vopsitorie cu AutoDel – descoperă rezultatele impecabile (P) apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier,... Articolul Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (#APIA), prin intermediul #Centrelor_Județene, efectuează plata ajutorului de... Articolul Sprijin financiar de peste 2,5 milioane lei pentru crescătorii de animale apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Ancheta procurorilor în cazul exploziei din cartierul Rahova a intrat într-o nouă etapă # TeleM Iași
Un angajat al Distrigaz Reţele Sud şi doi angajaţi ai unei firme private au fost... Articolul Ancheta procurorilor în cazul exploziei din cartierul Rahova a intrat într-o nouă etapă apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Noua variantă de traseu, propusă în urma analizelor din teren și a dezbaterilor punctuale desfășurate... Articolul A fost actualizat traseul Autostrăzii Bacău – Brașov apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Fosta companie de film a lui Zelenski produce acum drone și are comenzi de 1 miliard de dolari doar anul acesta # TeleM Iași
Multe companii au asamblat inițial drone din piese cumpărate din magazine, lucrând în subteran pentru... Articolul Fosta companie de film a lui Zelenski produce acum drone și are comenzi de 1 miliard de dolari doar anul acesta apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
În noaptea de vineri spre sâmbătă, pe 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv, pe Strada... Articolul 10 ani de la tragedia din Colectiv. Ce s-a schimbat în acest deceniu? apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Două persoane au ajuns la spital după un accident rutier petrecut azi noapte la ieșirea... Articolul Botoșani | Doi bărbați au plonjat cu mașina într-o râpă apare prima dată în TeleM Regional.
08:20
Un cunoscut analist avertizează că majorarea salariului minim ar putea adânci problemele economice ale României # TeleM Iași
Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că majorarea salariului minim, anunțată de autorități fără o analiză... Articolul Un cunoscut analist avertizează că majorarea salariului minim ar putea adânci problemele economice ale României apare prima dată în TeleM Regional.
08:00
Mediatorii ieșeni protestează împotriva propunerii legislative care acordă avocaților calitatea de mediatori de drept. Propunerea... Articolul Protest împotriva legii care îi transformă pe avocați în mediatori apare prima dată în TeleM Regional.
29 octombrie 2025
17:10
Ambasada SUA din România: „Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa!” # TeleM Iași
Ambasada SUA a transmis astazi ca, parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de... Articolul Ambasada SUA din România: „Această ajustare a poziției forțelor armate nu va schimba mediul de securitate din Europa!” apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Ieri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare... Articolul Caz de sclavie descoperit de polițiști la o stână din Hadâmbu apare prima dată în TeleM Regional.
14:50
Fostul șef al Statului Major al Armatei, generalul (r) Ștefan Dănilă: „Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborata cu situația politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940!” # TeleM Iași
Decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa, inclusiv în România, continuă să... Articolul Fostul șef al Statului Major al Armatei, generalul (r) Ștefan Dănilă: „Impredictibilitatea deciziilor Administrației Trump, coroborata cu situația politică internă ne aruncă într-o stare asemănătoare cu cea din anii 1939-1940!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Ionut Moșteanu după retragerea trupelor americane: „Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ!” # TeleM Iași
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reafirmat, într-o postare publică, soliditatea parteneriatului strategic dintre România... Articolul Ionut Moșteanu după retragerea trupelor americane: „Parteneriatul strategic România-SUA rămâne solid și activ!” apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Galați | Un bărbat a căzut de la înălțime după ce un autobuz a acroșat nacela în care se afla # TeleM Iași
Accident neobisnuit astazi in Galati. Un angajat al unei firme care monta instalatii pentru sarbatori... Articolul Galați | Un bărbat a căzut de la înălțime după ce un autobuz a acroșat nacela în care se afla apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Pompierii militari ieșeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă bătrânească din localitatea... Articolul Incendiu izbucnit la o casă bătrânească din comuna Bârnova apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Vieți distruse din teribilism: „Nu sunt constienti de gravitatea faptelor pe care le fac atunci când merg cu viteză” # TeleM Iași
Destin frant pentru o tanara de 19 ani din Sarca. Aceasta si-a pierdut viata intr-un... Articolul Vieți distruse din teribilism: „Nu sunt constienti de gravitatea faptelor pe care le fac atunci când merg cu viteză” apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.