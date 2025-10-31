“Leicester de România”: ce cotă are Botoşani pentru câştigarea titlului, o surpriză istorică pentru fotbalul românesc
Antena Sport, 31 octombrie 2025 10:20
Leicester a uimit lumea fotbalului în 2016, atunci când a câştigat titlul în Premier League, poate cea mai mare surpriză din istoria fotbalului mare. 10 ani mai târziu, în România, FC Botoşani vrea să le facă concurenţă "vulpilor". Dacă în urmă cu un an, Valeriu Iftime era aproape să plece de la echipa moldovenilor, acum, […]
Acum 30 minute
10:20
10:10
Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, diagnosticat cu cancer. Anunțul managerului general # Antena Sport
Baschetbalistul sârb Nikola Topic, jucătorul campioanei Oklahoma City Thunder, a fost diagnosticat cu cancer testicular şi va fi indisponibil pe termen nelimitat, a anunţat, joi, clubul din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), citat de EFE. Managerul general al echipei Thunder, Sam Presti, a anunţat presei că Topic a fost supus unei proceduri medicale în […]
Acum o oră
10:00
De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera # Antena Sport
Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit că a fost tentată în timpul carierei să lase gimnastica din România pentru a face pasul spre o universitate din Statele Unite, aşa cum a făcut în acest an şi Ana Bărbosu. De şapte ori campioană europeană, Larisa susţine că şi-a schimbat cariera după ce a văzut cum […]
10:00
Adversara FCSB-ului din Europa League, “în genunchi”. De jumătate de an nu i se mai întâmplase asta # Antena Sport
Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din faza principală Europa League, nu se află într-o situație extrem de plăcută. După ce în Europa League sârbii nu au început cu dreptul (un egal și două eșecuri), formația de pe "Marakana" nu se mai regăsește nici în campionat, unde a suferit recent primul eșec […]
Acum 2 ore
09:30
Alex Dobre, replică pentru Marius Lăcătuș după “dubla” din Dumbrăvița – Rapid: “Așa sunt de când eram mic” # Antena Sport
Alex Dobre a fost prezent la conferința de presă organizată după victoria Rapidului contra Dumbrăviței în Cupa Româiei, unde a primit o întrebare legată de afirmația făcută recent de Marius Lăcătuș. Legenda Stelei a spus în trecut că și-ar dori ca fotbalistul giuleștenilor să ajungă la fel ca el și să îl și depășească. Dobre […]
09:30
Csikszereda a promovat în acest sezon în Liga 1 şi echipa din Harghita a fost lăudată de Răzvan Burleanu, chiar în presa maghiară. Asta după ce preşedintele FRF a fost invitat la Miercurea Ciuc la un eveniment, „Întâlnirea de colaborare sportivă Harghita-Heves". Burleanu a vorbit despre organizarea excelentă a celor de la Csikszereda, care începe […]
09:20
Jenson Button şi-a anunţat, joi, retragerea din sportul automobilistic, ce va interveni după Cursa de opt de ore din Bahrain, programată în acest weekend, informează EFE. Button, în vârstă de 45 de ani, a fost campion mondial de Formula 1 în 2009 cu echipa Brawn GP şi s-a retras din "Marele Circ" în 2016, după […]
09:10
NBA şi-a dat acordul pentru afacerea record din baschetul american: “Tranzacţia urmează să fie finalizată” # Antena Sport
Proprietarii de echipe din liga profesionistă nord-americană de baschet au aprobat vânzarea record a echipei Los Angeles Lakers, cedată de familia Buss lui Mark Walter, a anunţat NBA într-un comunicat dat publicităţii joi, citat de AFP. "Tranzacţia urmează să fie finalizată", a mai precizat liga în comunicatul său. NBA aprobă vânzarea record a clubului Los […]
09:00
Edi Iordănescu, aproape de plecare! Ședință de urgență la Legia: “Am cerut deja o întâlnire cu conducerea” # Antena Sport
Edi Iordănescu s-a arătat extrem de resemnat după ce Legia Varșovia a suferit o nouă înfrângere, fiind eliminată din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, scor 1-2. Fostul selecționer a venit în fața jurnaliștilor și a bătut în retragere în privința postului său la Legia, spunând că deja a cerut o întâlnire alături de cei din […]
09:00
Vladislav Blănuţă, făcut din nou praf în Ucraina: “Să-l trimită în politică, dacă tot nu joacă!” # Antena Sport
Vladislav Blănuţă a fost din nou criticat în Ucraina. Viktor Leonenko (56 de ani), fostul atacant al lui Dinamo Kiev, cere explicaţii conducerii ucrainenilor pentru transferul de două milioane de euro al vârfului de 23 de ani. Asta în contextul în care jucătorul cotat la două milioane venit de la FCU Craiova nu a adunat […]
Acum 4 ore
08:30
Antonio Cassano a numit cei mai buni antrenori din Serie A. Cristi Chivu, remarcat și el de italian # Antena Sport
Antonio Cassano, fostul internațional italian cu un CV extrem de impresionant, s-a pronunțat în privința unei discuții legate de cei mai buni antrenori din Serie A. Ajuns la 43 de ani, fostul atacant a numit doi tehnicieni, respectiv pe Giano Piero Gasperini și pe Antonio Conte, ca fiind în topul managerilor din Serie A. Cassano […]
Acum 6 ore
05:50
Răspunsul lui Costel Gâlcă la întrebarea despre câştigarea Cupei, după ce Rapid s-a distrat cu Dumbrăviţa! # Antena Sport
Rapid București a început ca din tun actuala ediție a Cupei României și s-a impus cu scorul de 4-0 în duelul cu cei de la Dumbrăvița. Formația lui Costel Gâlcă a defilat pe stadionul Giulești și a controlat partida de la un capăt la celălalt. Costel Gâlcă, mulțumit de atitudinea echipei în meciul de Cupă […]
Acum 12 ore
00:10
Rapid a jucat în deplasare pe Giuleşti şi încasează banii de pe bilete! Anunţul lui Victor Angelescu # Antena Sport
Rapid București a pornit cu dreptul în noua ediție a Cupei României și s-a impus clar în fața celor de la CSC Dumbrăviţa, scor 4-0. Formația pregătită de Costel Gâlcă a jucat din postura de echipă oaspete pe stadionul Giulești. Gruparea alb-vișinie a controlat partida de la un capăt la celălalt, iar prestația jucătorilor l-a […]
00:00
“Ar fi un rezultat pozitiv şi un egal cu Craiova?” Răspunsul lui Alex Dobre după ce Rapid a umilit Dumbrăviţa # Antena Sport
Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a fost bucuros după ce giuleştenii s-au distrat cu Dumbrăviţa atât datorită rezultatului, cât şi faptului că a reuşit o "dublă" în această partidă. Dobre a înscris în minutele 70 şi 79 (penalty). Căpitanul Rapidului se gândeşte acum la derby-ul cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, […]
30 octombrie 2025
23:40
“O perioadă foarte grea” Reacţia lui Denis Ciobotariu la revenirea după două luni de absenţă! Ce a spus de derby # Antena Sport
Denis Ciobotariu (27 de ani) a revenit pe teren, în victoria cu Dumbrăviţa, cu 4-0. După meci el a vorbit despre această perioadă de absenţă. Denis Ciobotariu a precizat că este complet refăcut şi că este gata să joace şi în derby-ul cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe […]
23:40
23:30
Urmează ore decisive pentru viitorul conducerii manageriale şi tehnice de la Genoa. Dan Şucu pare decis să facă schimbări imediate, iar Gazzeta dello Sport anunţă prima măsură pe care o pregăteşte patronul român în următoarele ore. Mai exact, Şucu ar urma să-l numească în locul lui Marco Ottolini pe Diego Lopez, fost director sportiv la […]
23:00
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo # Antena Sport
30 octombrie 2025
Jurnal Antena Sport | Daniel Pancu a semnat cu CFR şi va debuta după meciul cu Dinamo
23:00
Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an # Antena Sport
30 octombrie 2025
Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei nu a ratat niciun aur la competiţiile din acest an
23:00
Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea # Antena Sport
30 octombrie 2025
Jurnal Antena Sport | Şeful federaţiei a admis că ştia de tensiunile dintre Golgotă şi Voinea
23:00
30 octombrie 2025
Jurnal Antena Sport | Rapidiştii au jucat fotbal pentru o cauză nobilă
22:30
Rezumatul meciului Eliza Samara – Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier # Antena Sport
30 octombrie 2025
Rezumatul meciului Eliza Samara – Hoi Kem Doo 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier
22:20
Prima echipă din SuperLigă care anunţă că va încerca transferul lui Alibec: “În iarnă” # Antena Sport
Denis Alibec îşi pregăteşte plecarea de la FSCB şi nu duce lipsă de oferte. Prima echipă care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. În meciul de Cupă cu Gloria Bistrița, Alibec a fost omul meciului pentru FCSB. El şi-a pierdut însă speranţa că se va mai impune la campioană în viitor. […]
21:40
Lumea echitației din Marea Britanie este în doliu, după ce tânărul Tommie Jakes s-a stins din viață joi, 30 octombrie 2025, la vârsta de doar 19 ani. Presa din Anglia scrie că ar fi vorba de un deces subit, el fiind găsit fără suflare în propria locuință. Acesta era considerat un real talent în lumea […]
Acum 24 ore
21:30
10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR! # Antena Sport
În minutul 90+6, centralul partidei a dictat penalty pentru Botoşani, la scorul de 1-1. Seruca l-a faultat pe Bodișteanu, iar arbitrul a dictat lovitură de pedeapsă. Faultul era evident, însă Lopez a așteptat în zadar mai bine de 3 minute lângă punctul cu var să execute penalty-ul. În urma consultării VAR-ului, care a durat mai […]
21:20
Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni # Antena Sport
Marius Ștefănescu a fost cedat de FCSB în Turcia, după ce patronul a fost nemulțumit de evoluțiile sale în tricoul roș-albaștrilor. La trei luni de la transferul la Konyaspor, fotbalistul român a marcat și primul său gol. S-a întâmplat într-un meci de calificare în faza principală a Cupei Turciei, contra unei formații din a patra […]
20:50
Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier # Antena Sport
30 octombrie 2025
Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier
20:40
Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!” # Antena Sport
Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR, dar acum ruptura pare totală! Tehnicianul face acuze grave la adresa patronului Varga, dar şi a jucătoilor! Nu a scăpat nici Iuliu Mureșan de atacul italianului. „Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, […]
20:30
Vlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă # Antena Sport
După ce a înregistrat evoluții foarte bune în ultimele meciuri jucate de Pafos, Vlad Dragomir a fost din nou decisiv pentru formația cipriotă. Echipa românului joacă pentru câștigarea Supercupei, contra celor de la AEK Larnaca. Surpriza lui Mircea Lucescu de la partida cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, și-a făcut simțită […]
20:00
Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele” # Antena Sport
UTA Arad a obținut un rezultat de egalitate în prima etapă a grupelor Cupei României, scor 1-1 cu Petrolul Ploiești. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne" a avut un discurs dur la adresa jucătorilor săi, cei vizați fiind în primul rând cei […]
19:40
Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor. Anunţul oficial a fost făcut chiar de clubul italian. "Luciano Spalletti e noul antrenor al Juventus: tehnicianul a semnat un contract până pe 30 iunie 2026", este comunicatul remis presei de […]
19:20
Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze # Antena Sport
Andrei Mostovoi, jucător al echipei Zenit Sankt Petersburg, a fost victima unei tentative de răpire la 23 octombrie. Ajutat de un prieten, sportivul a reuşit să scape de răpitorii săi. Trei zile mai târziu, a jucat pentru Zenit şi a marcat împotriva echipei Dinamo Moscova, relatează RMC Sport. Andrei Mostovoi nu s-a „panicat" pentru a […]
19:10
Motivul pentru care celebrul milionar român de 47 de ani merge cu metroul şi autobuzul în Capitală! # Antena Sport
Bogdan Lobonţ (47 de ani) a adunat milioane de euro de-a lungul carierei, dar preferă să meargă cu metroul şi autobuzul în Capitală. Lobonţ s-a despărţit, recent, de CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care avea funcţia de director sportiv. (IMAGINI CU BOGDAN LOBONŢ ÎN GALERIA FOTO) Bogdan Lobonţ merge cu metr
19:00
“Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului! # Antena Sport
Victor Piţurcă crede că CFR Cluj a făcut o alegere bună cu instalarea lui Daniel Pancu, dar rapidistul va avea viaţă grea în Ardeal! Fostul selecţioner crede că lotul de jucători de la CFR este unul slab, iar Pancu va avea probleme să pună la punct o stragie de joc. ”În primul rând, mă bucur […] The post “Nu antrenezi nici în liga a treia!” Victor Piţurcă face praf un fost tehnician al CFR-ului! appeared first on Antena Sport.
18:50
Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” # Antena Sport
Chiar dacă Mirel Rădoi a negat problemele din cadrul clubului, imediat după succesul din Cupă cu Sănătatea Cluj, situația de la Universitatea Craiova este una cât se poate de tensionată. Răbdarea suporterilor s-a văzut la meciul de miercuri, când i-au fluierat în multe momente pe proprii jucători. Adrian Mutu este de părere că se greșește […] The post Adrian Mutu sare în apărarea lui Mirel Rădoi, după situația tensionată din Bănie: „Să termine cu prostiile astea” appeared first on Antena Sport.
18:20
Performanţă uriaşă reuşită de Istvan Kovacs! Românul se numără printre cei 25 de centrali nominalizați de IFFHS pentru distincția de cel mai bun arbitru din lume. El pare favorit să câştige mai ales că a condus finala Champions League. Conforma Federației Internaționale de Istorie și Statistică a Fotbalului, Istvan Kovacs se află pe lista arbitrilor […] The post Istvan Kovacs este nominalizat la titlul de cel mai bun arbitru din lume appeared first on Antena Sport.
18:10
Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius # Antena Sport
Andrei Rațiu este în formă maximă în acest sezon și a jucat în toate partidele pentru Rayo Vallecano în campionatul Spaniei. Fundașul român continuă să evolueze la nivel ridicat, în speranța că va prinde curând un transfer la o echipă de top. Mai mult decât atât, internaționalul român este pe primul loc într-o ierarhie selectă, […] The post Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius appeared first on Antena Sport.
18:00
Adrian Mutu: “Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria”. Apelul către fanii români # Antena Sport
Adrian Mutu (46 de ani) a făcut apel către fanii naţionalei să fie alături de tricolorii lui Mircea Lucescu în tentativa lor de a duce România la World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, din America, se vede exclusiv în Universul Antena, ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030. Adrian […] The post Adrian Mutu: “Nu credeam că naţionala e în stare să bată Austria”. Apelul către fanii români appeared first on Antena Sport.
17:30
Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” # Antena Sport
Universitatea Craiova este în prezent un butoi cu pulbere, în ciuda succesului clar obținut în grupele Cupei României, scor 4-1 cu Sănătatea Cluj. Tehnicianul are șanse mari să plece din Bănie, chiar dacă a dezmințit zvonurile apărute în presă. Victor Pițurcă a comentat situația din cadrul clubului și a avut un mesaj pentru tehnicianul Craiovei, […] The post Victor Pițurcă îl susține pe Mirel Rădoi în scandalul de la Craiova: „E ușor de plecat” appeared first on Antena Sport.
17:30
Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari” # Antena Sport
Florin Tănase a cunoscut succesul la FCSB, unde Gigi Becali a recunoscut recent că fotbalistul a câştigat bine anul trecut: 1 milion de euro, din salariu şi bonusuri! El a făcut bani frumoşi şi în urma transferurului la Al Jazira, aolo unde avea un salariu de 1,5 miloane de euro. Cu banii strânşi fin fotbal, […] The post Afacerea care îi aduce lui Florin Tănase 15 milioane de euro. Mitică Dragomir l-a dat de gol: “Stă pe cai mari” appeared first on Antena Sport.
17:20
Victor Piţurcă (69 de ani) este încrezător că Steaua va obţine dreptul regulamentar de promovare în Liga 1 în acest sezon. Astfel, începând cu sezonul următor, Steaua ar putea promova dacă va reuşi acest lucru din punct de vedere sportiv. Piţurcă a anunţat că se fac paşi pentru ca echipa Armatei să devină entitate privată […] The post Anunţul lui Victor Piţurcă despre promovarea Stelei în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
17:20
1. Pancu a semnat cu CFR Cluj CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Daniel Pancu şi va prelua echipa după meciul cu Dinamo. El a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire. 2. Îndemnul lui Mutu Adrian Mutu îl apără pe Mirel Rădoi şi îi îndeamnă pe fanii Universităţii Craiova […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 30 octombrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” # Antena Sport
Imaginile cu soţia lui Laurențiu Popescu plângând în tribune, în momentul în care Stevanovic a marcat în propria poartă, au emoţionat pe toată lumea. Printre ei s-a numărat şi Florin Gardoș, care a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le cere fanilor să fie mai atenţi atunci când critică un fotbalist. „Poate […] The post Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” appeared first on Antena Sport.
16:50
După un prim sezon fantastic în tricoul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga anunța oferte de aproximativ 18 milioane de euro în schimbul atacantului român. Fotbalistul care cucerea titlul de golgheter în sezonul precedent nu a plecat în cele din urmă nicăieri, iar cifrele din actuala stagiune sunt mult sub valoarea de piață pe […] The post Victor Pițurcă, verdict sumbru pentru Louis Munteanu: „Să plece! A regresat” appeared first on Antena Sport.
16:40
Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi # Antena Sport
Printre cei care au sărit să ajute românii afectaţi de inundaţii, în Bucovina, se numără şi miliardarul Ion Țiriac. Apele au lovit mai multe sate, dar cei mai afectaţi de inundaţii au fost locuitorii din Broştenii, acolo unde 800 de case au fost afectate. Pentru aceşti oameni, Fundația Țiriac va oferi ajutor de aproximativ 500.000 […] The post Românii care primesc 500.000 de dolari de la Ion Țiriac. Miliardarul, un nou gest pentru cei năpăstuiţi appeared first on Antena Sport.
16:30
Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!” # Antena Sport
Situația de la Universitatea Craiova este una destul de tensionată, chiar dacă Mirel Rădoi neagă că ar exista un conflict între club și suporteri. Lucrurile de acest gen pot destabiliza formația din Bănie, care se vedea principala favorită la câștigarea titlului. După remiza de la Metaloglobus, a existat o discuție aprinsă între jucători și fani, […] The post Gigi Becali ironizează Universitatea Craiova, după conflictul cu suporterii: „Pofta-n cui!” appeared first on Antena Sport.
16:30
Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11” # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat dur pe finanţatorul echipei Sănătatea Cluj, care a evoluat în meciul de Cupă cu Universitatea Craiova, scor 1-4. Aurelian Ghişa (61 de ani) a intrat pe teren în minutul 89 al meciului. Aurelian Ghişa a evoluat în 2017 şi împotriva lui FCSB, tot într-un meci din Cupa României. […] The post Valeriu Iftime s-a revoltat! Finanţatorul pe care l-a “distrus”: “Un circ. Avem patroni care fac primul 11” appeared first on Antena Sport.
16:00
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB” # Antena Sport
Iuliu Mureşan, cel care a revenit în funcţia de preşedinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre viitorul lui Louis Munteanu. La scurt timp după anunţul oficial legat de numirea lui Daniel Pancu pe banca echipei din Gruia, Mureşan a fost întrebat de situaţia atacantului de 23 de ani După ce în vară, […] The post Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB” appeared first on Antena Sport.
15:40
“Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani # Antena Sport
Antrenorul echipei AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a declarat, miercuri, că este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din lotul echipei pentru meciul din etapa a 11-a a Ligue 1 împotriva Paris FC, sâmbătă. Potrivit lui Sébastien Pocognoli, noul antrenor al AS Monaco, este „posibil” ca Paul Pogba să facă parte din echipa monegască pentru […] The post “Coşmarul” se apropie de final pentru Paul Pogba. E gata să joace primul meci după doi ani appeared first on Antena Sport.
15:30
“CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii # Antena Sport
Alexandru Musi a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că el şi colegii săi de la Dinamo Bucureşti trebuie să fie concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte din partida de pe teren propriu cu CFR Cluj. “Urmează meciul cu CFR Cluj, trebuie să fim concentraţi 100% pentru a scoate maximum de puncte. Eu […] The post “CFR sau FCSB în play-off?” Alexandru Musi a dat răspunsul înaintea confruntării lui Dinamo cu clujenii appeared first on Antena Sport.
