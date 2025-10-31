Moșteanu: „Pentru a crește bugetul pentru Apărare, trebuie să luăm o felie cât mai mare din fondurile europene”

15:30

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a respins joi, 30 octombrie, acuzațiile lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, care a spus că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a adăugat că nu va intra în polemici cu Ciucu, care „probabil a intrat în […] Articolul Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București apare prima dată în PS News.