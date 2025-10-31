Ilie Bolojan, răspuns ferm la atacurile PSD: „Nu se pune problema plecării”
PSNews.ro, 31 octombrie 2025 10:20
Premierul Ilie Bolojan a respins ferm speculațiile privind o posibilă demisie, subliniind că prioritatea sa absolută rămâne stabilitatea guvernului și reducerea costurilor de împrumut ale statului. Concomitent, șeful executivului a lansat un atac direct la adresa managementului din companiile de stat, criticând aspru creșterile salariale nejustificate, dând ca exemplu situațiile de la Romatsa și Administrația
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
10:20
Tanczos Barna: Acord de principiu în coaliție pentru reducerea numărului parlamentarilor cu 10% # PSNews.ro
Există un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10% numărul de parlamentari, însă varianta de 300 de parlamentari este periculoasă pentru democrație și reprezentativitate, a explicat Tanczos Barna. Potrivit acestuia, există riscul de a apărea judeţe „monocolor". „Dacă se strânge foarte mult numărul de senatori, de exemplu, şi Constituţia nu este
10:20
Grindeanu insistă cu majorarea salariului minim: Toți angajații trebuie să aibă venituri decente # PSNews.ro
Președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat, joi seara, la Reșița, că angajații din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a și emis o directivă în acest sens. Întrebat despre semnalele venite din partea mediului de afaceri, care a avertizat că o creștere a
10:20
Premierul Ilie Bolojan a respins ferm speculațiile privind o posibilă demisie, subliniind că prioritatea sa absolută rămâne stabilitatea guvernului și reducerea costurilor de împrumut ale statului. Concomitent, șeful executivului a lansat un atac direct la adresa managementului din companiile de stat, criticând aspru creșterile salariale nejustificate, dând ca exemplu situațiile de la Romatsa și Administrația
10:20
Moșteanu: „Pentru a crește bugetul pentru Apărare, trebuie să luăm o felie cât mai mare din fondurile europene” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dezvăluit pentru publicația Politico planurile ambițioase ale României de a-și consolida bugetul militar și de a accesa mai multe fonduri europene. Țara noastră cheltuiește deja 2,3% din PIB pentru armată în prezent, dar intenționează să crească această alocare la 3,5% până în anul 2030. Obiectivul principal al discuției cu Politico
Acum 12 ore
21:40
Vineri, 31 octombrie – Steaua București vs. CSM Galați în Cupa României, la Patinoarul Berceni Arena # PSNews.ro
Vineri, 31 octombrie, este zi de meci la Patinoarul Berceni Arena, unde CSA Steaua București va întâlni echipa CSM Galați într-o confruntare în cadrul Cupei României. Suporterii sunt invitați să-și susțină echipa în această etapă crucială a competiției. Hocheiul pe gheață promite viteză și tactică, iar duelul dintre Steaua și Galați este întotdeauna un eveniment
Acum 24 ore
20:40
UE pregătește un fond de 5 mld. euro pentru tehnologiile critice discuții cu investitori de anvergură # PSNews.ro
Uniunea Europeană a purtat discuții cu primii investitori de anvergură pentru un fond care va sprijini companiile de pe continent care lucrează în domeniul calculului cuantic, inteligenței artificiale și altor tehnologii strategice, potrivit Bloomberg. Fondul suveran EIFO din Danemarca, Criteria Caixa SA din Spania și Fundația Novo Nordisk sunt în discuții pentru a investi în Scaleup
20:40
România revine la Eurovision după 2 ani de pauză. Participăm la ediția aniversară de la Viena din 2026 # PSNews.ro
Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune (SRTv) a aprobat, în ședința din 30 octombrie 2025, participarea României la cea de-a 70-a ediție a Eurovision Song Contest (ESC), care va avea loc în mai 2026, la Viena, Austria. Această hotărâre marchează reluarea unei tradiții îndrăgite, care a contribuit, de-a lungul anilor, la promovarea muzicii
20:40
10 ANI DE LA COLECTIV. VIDEO Marş în Bucureşti. Participanţii cer dreptate: ”Nimeni nu e vinovat, dar 65 sunt morţi” # PSNews.ro
Reprezentanţi ai mai multor organizaţii civice, dar şi simpli cetăţeni s-au strâns, joi seară, în Piaţa Universităţii din Bucureşti pentru a marca 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Programul serii prevede un marş până la clădirea în care s-a produs tragedia. Participanţii cer dreptate şi acuză că nimeni nu a plătit. Oamenii s-au
20:40
VIDEO Negocieri tensionate privind pensiile speciale. PSD acuză lipsa dialogului cu magistrații # PSNews.ro
Negocierile privind noua lege a pensiilor speciale revin în prim-planul politicii românești. Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că premierul Ilie Bolojan „a ignorat dialogul cu magistrații", riscând o nouă respingere a proiectului de către Curtea Constituțională. Drept urmare, România ar putea pierde peste 230 de milioane de euro din
20:40
Ministrul de Externe a Oana Ţoiu, anunţă, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ea explică şi de ce decizia reducerii trupelor SUA din
20:40
VIDEO Ciungu vs. Zamfir în scandalul Gheorghiu: „Trebuie să facem o diferență între a susține o cauză și a jigni| # PSNews.ro
Tensiunile politice legate de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier au continuat joi, într-o dezbatere aprinsă între reprezentanții PNL și PSD. În timp ce senatorul Daniel Zamfir (PSD) a criticat vehement declarațiile din trecut ale Oanei Gheorghiu la adresa fostului președinte american Donald Trump, liberalul Daniel Ciungu a apărat-o, susținând că este vorba despre
19:30
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune” # PSNews.ro
Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit la Interviurile Adevărul despre posibilitatea demiterii Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul anului viitor. Reprezentantul AUR este de părere că moțiunea de cenzură va fi depusă chiar de PSD, dacă nu o va face AUR. Marius Lulea estimează că viața Cabinetului Bolojan mai are doar câteva luni.
19:30
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că pune în pericol relațiile strategice ale României cu Statele Unite prin modul „improvizat și unilateral" în care a gestionat nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „Premierul acționează ca
19:30
Dacian Fall 2025. Ministrul Apărării, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând că demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO. Potrivit ministrului Apărării, "modelul de succes al colaborării româno-franceze din industria auto, transformarea
19:30
Scutiri istorice pentru contribuabili: Nicușor Dan a semnat legile ce schimbă regulile fiscale. Principalii beneficiari # PSNews.ro
Românii care lucrează, investesc sau dețin venituri în Regatul Unit sau Andorra scapă de o povară fiscală importantă. Președintele României, Nicușor-Daniel Dan, a promulgat două legi esențiale privind eliminarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 996/29 octombrie 2025. Actele normative promulgate de șeful statului – Decretul nr. 1015
19:30
VIDEO Zamfir: „Scuzele nu șterg jignirile la adresa Americii, România riscă o criză diplomatică” # PSNews.ro
Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a respins scuzele publice prezentate de Oana Gheorghiu după controversele privind declarațiile sale la adresa fostului președinte american Donald Trump, afirmând că „gestul e tardiv și nu repară prejudiciul de imagine adus relației României cu Statele Unite". Zamfir: „Când reprezinți guvernul, nu mai ești un simplu cetățean" „Scuzele nu șterg
19:30
New York declară stare de urgență pentru a putea finanța băncile alimentare. Ajutorul federal urmează să expire # PSNews.ro
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat joi starea de urgență pentru a aloca 65 de milioane de dolari pentru ajutorarea băncilor alimentare, întrucât finanțarea federală pentru programul național de bonuri alimentare urmează să expire la 1 noiembrie. Oregon și Virginia au emis, de asemenea, declarații de urgență pentru a elibera fonduri pentru asistență
19:30
VIDEO „Alegerile pentru PMB se vor juca între Drulă și Ciucu”. Surprizele majore anunţate de sociologul Bruno Ştefan # PSNews.ro
Invitat în emisiunea Puterea Știrilor, sociologul Bruno Ștefan a analizat șansele candidaților anunțați pentru Primăria Capitalei, în contextul alianțelor și mișcărilor recente de pe scena politică. Potrivit acestuia, Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) sunt, în prezent, într-o competiție strânsă, însă scenariul s-ar putea schimba rapid pe fondul fragmentării electoratului și al lipsei unei
19:30
Oana Gheorghiu: Nu există nicio legătură între retragerea unor sute de militari americani din România şi postările mele # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a respins joi, într-un interviu la Europa FM, acuzațiile potrivit cărora retragerea unor sute de militari americani din România ar avea vreo legătură cu postările sale critice la adresa fostului președinte american Donald Trump. Gheorghiu a subliniat că discuția este „o încercare forțată de a lega două lucruri care nu au nicio
18:30
VIDEO PNL despre cazul Oanei Gheorghiu: Nu trebuie să transformăm orice decizie administrativă într-o criză diplomatică # PSNews.ro
PNL a reacționat la acuzațiile venite din partea PSD privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, afirmând că decizia lui Ilie Bolojan „nu are implicații politice" și „nu afectează parteneriatul strategic cu Statele Unite". Reprezentantul liberal Daniel Ciungu a declarat în emisiunea Puterea Știrilor de miercuri, 29 octombrie, că „Oana Gheorghiu este un
18:30
DNA a destructurat o mega-rețea de șpagă din interiorul ANAF: Lista șefilor de la Antifraudă, prinși în flagrant # PSNews.ro
De la primele ore ale dimineții, procurorii DNA au descins în mai multe locații, într-un dosar de mită de proporții care vizează funcționari din ANAF – principala structură antifraudă a statului. Printre cei anchetați se numără șefi din Direcția Generală Antifraudă Fiscală, responsabili din cadrul Direcției Regionale Antifraudă București și inspectori antifraudă. Potrivit surselor Gândul, în
18:30
Se închid porțile la Cotroceni. Când vor putea românii vizita din nou grădinile Palatului # PSNews.ro
Administrația Prezidențială anunță că, odată cu venirea sezonului rece, vizitarea grădinilor și spațiilor exterioare de la Palatul Cotroceni va fi temporar oprită de la 1 noiembrie 2025. „Având în vedere apropierea sezonului rece, vă informăm că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, vizitarea spațiilor exterioare din cadrul Complexului «Palatul Cotroceni» va fi temporar suspendată",
18:30
De ce transportul public în București nu mai e un compromis, ci alegerea inteligentă a cetățeanului modern # PSNews.ro
O campanie civică inițiată de Asociația Educ pentru STB arată cum putem trece de la stresul zilnic la smart commuting. Trăim într-un oraș al contrastelor. Pe de o parte, o metropolă dinamică, plină de oportunități. Pe de altă parte, o capitală blocată de traficul auto, unde minutele se transformă în ore, iar drumul de acasă
18:30
PSD îl cheamă în Parlament pe Ilie Bolojan. Replică acidă din PNL: Avem un adversar în afara coaliţiei, nu în interior # PSNews.ro
Vicepreședintele PNL și europarlamentarul Gheorghe Falcă a comentat, în exclusivitate la Puterea Știrilor, decizia PSD de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan la explicații în Parlament. „Din punct de vedere democratic, eu cred că premierul oricărei țări trebuie să se prezinte în fața Parlamentului. Alte țări au chiar periodic o astfel de întâlnire. Și cred
18:30
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Cât timp au decis magistrații că trebuie să mai fie monitorizat # PSNews.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, transmite Agerpres. Decizia a fost luată, joi, de Tribunalul Bucureşti, instanţă care i-a respins lui Georgescu o contestaţie la o altă hotărâre
18:30
Ilie Bolojan, la 10 ani de la tragedia din Colectiv: Noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după tragedia din 2015, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente, conform News.ro. Potrivit premierului, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una
18:30
Consiliul Municipal Buzău a adoptat joi, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulaţia trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, după numeroase sesizări din partea cetăţenilor şi incidente în care au fost implicaţi utilizatorii acestor vehicule. Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu mai pot fi folosite în parcuri, la locurile de joacă, pe
17:30
Atenție, șoferi – După 7 ani de la promulgarea legii, amenzile de circulație vor putea fi plătite într-un cont unic # PSNews.ro
Guvernul – prin ministerele de Finanțe, Interne și Dezvoltare – a adoptat joi normele de aplicare a Legii nr
17:30
Măsuri pentru alegerile parțiale din 7 decembrie la Primăria Capitalei, CJ Buzău și unele circumscripții electorale # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o serie de măsuri pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a alegerilor locale parțiale, din 7 decembrie 2025, pentru primarul general al municipiului București, primării din unele circumscripții electorale și președintele Consiliului Județean Buzău. Măsurile sunt necesare întrucât termenul scurt până la debutul perioadei electorale, 2 noiembrie 2025, nu permite […] Articolul Măsuri pentru alegerile parțiale din 7 decembrie la Primăria Capitalei, CJ Buzău și unele circumscripții electorale apare prima dată în PS News.
17:30
Grindeanu: ”Aştept ca premierul să le explice românilor de ce au fost retrase trupele SUA” # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre retragerea de trupe SUA din România, că faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern şi prim-ministru, ministru de externe, faptul că a aflat despre aceste decizii, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, din presă, l-au determinat să-i […] Articolul Grindeanu: ”Aştept ca premierul să le explice românilor de ce au fost retrase trupele SUA” apare prima dată în PS News.
17:30
Lia Olguţa Vasilescu: ”În austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia” # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat joi, la reuniunea PSD Mehedinţi, că în austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap, nu s-au mai mărit pensii, nu s-au mai mărit salarii şi se vorbeşte foarte mult despre dat oameni afară iar în schimb, cu 9% deficit, ”guvernarea […] Articolul Lia Olguţa Vasilescu: ”În austeritatea dreptei s-au blocat investiţiile, s-a blocat economia” apare prima dată în PS News.
17:30
Candidat surpriză la Primăria Capitalei, din partea POT. Este actor și a făcut anunțul direct pe rețelele sociale # PSNews.ro
Actorul George Burcea a anunțat pe rețelele de socializare că va candida la funcția de primar al Bucureștiului, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT). Anunțul a fost dat de artist într-un videoclip postat pe rețele sociale. „Numele meu este George Burcea, am 37 de ani, sunt actor și da, am hotărât să las frumusețea de New […] Articolul Candidat surpriză la Primăria Capitalei, din partea POT. Este actor și a făcut anunțul direct pe rețelele sociale apare prima dată în PS News.
17:30
VIDEO Sociologul Bruno Ștefan, la 10 ani de la Colectiv: „România s-a măcinat din interior. Suntem fataliști” # PSNews.ro
La împlinirea a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, sociologul Bruno Ștefan a vorbit, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, despre cum s-a schimbat societatea românească în ultimul deceniu și de ce speranțele de reformă și implicare civică s-au risipit treptat. Expertul consideră că, deși nivelul de trai a crescut, „blazarea și resemnarea” au […] Articolul VIDEO Sociologul Bruno Ștefan, la 10 ani de la Colectiv: „România s-a măcinat din interior. Suntem fataliști” apare prima dată în PS News.
17:30
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină # PSNews.ro
Oana Gheorghiu, numită joi vicepremier al României, este partenera de viață a lui Corneliu State, manager al unei companii internaționale cu activitate în mai multe țări. Gheorghiu a depus jurământul în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, preluând funcția de la Dragoș Anastasiu. Ea este co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, implicată timp de peste […] Articolul Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină apare prima dată în PS News.
17:30
Organizaţia neguvernamentală Funky Citizens a anunțat joi, 30 octombrie, deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenţi care să monitorizeze procesul electoral la alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Cei interesaţi se pot înscrie pentru a observa scrutinul în Bucureşti, judeţul Buzău şi alte 12 localităţi din ţară. „Cu o experienţă solidă în acreditarea a peste 3.000 de […] Articolul Cum te poți înscrie ca observator independent la alegerile din 7 decembrie apare prima dată în PS News.
16:30
Guvernul stabilește cadrul pentru construcția fabricilor militare în România. Primul pas spre banii din programul SAFE # PSNews.ro
Guvernul a dezbătut în ședința de astăzi o ordonanță de urgență ce stabilește cadrul prin care în România pot fi dezvoltate fabricile de armament și cele în care sunt realizate vehicule militare. E primul pas pe care Executivul îl face pentru a putea folosi banii europeni oferiți sub forma unui împrumut în programul SAFE. Suma […] Articolul Guvernul stabilește cadrul pentru construcția fabricilor militare în România. Primul pas spre banii din programul SAFE apare prima dată în PS News.
16:30
VIDEO Coaliţia de guvernare, la un pas să se rupă! Acuzaţii grele la adresa lui Bolojan: „Întinde coarda foarte mult” # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că premierul Ilie Bolojan „întinde coarda foarte mult” în relația cu social-democrații, iar numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier afectează relația României cu Statele Unite. „Domnul Bolojan întinde coarda foarte mult și coarda asta se poate rupe oricând. Dar dincolo de relația […] Articolul VIDEO Coaliţia de guvernare, la un pas să se rupă! Acuzaţii grele la adresa lui Bolojan: „Întinde coarda foarte mult” apare prima dată în PS News.
16:30
Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București # PSNews.ro
Jandarmii bucureșteni au amendat trei persoane joi, 30 octombrie, la adunarea publică din zona Tribunalului Bucureşti, unde Călin Georgescu a fost prezent pentru judecarea contestației fostului candidat la extinderea controlului judiciar. Doi bărbați și o femeie au fost amendați cu sancţiuni în valoare totală de 7.500 lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a […] Articolul Ce amenzi au dat jandarmii pentru scandalul făcut de suporterii lui Călin Georgescu la Tribunalul București apare prima dată în PS News.
16:30
Un fost consilier al lui Trump spune cât de riscantă e numirea Oanei Gheorghiu pentru relația României cu SUA # PSNews.ro
Premierul Bolojan a vrut-o pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier, dar există voci ce susțin că acest lucru ar compromite relația cu SUA, știut fiind că aceasta este o mare critică a președintelui Trump. Politologul Greg Scărlătoiu, românul care l-a consiliat pe Trump în primul mandat, și expertul în securitate Hari Bucur Marcu au […] Articolul Un fost consilier al lui Trump spune cât de riscantă e numirea Oanei Gheorghiu pentru relația României cu SUA apare prima dată în PS News.
16:30
Ministrul Justiției anunță posibila extrădare mai rapidă a lui Potra: „Procedurile se reduc” # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat joi că Horațiu Potra, mercenarul reținut, ar putea fi extrădat mai rapid în România, în cazul în care se confirmă că nu se opune procedurii și își exprimă acordul pentru predare, conform Agerpres. „Nu avem cunoștință că ar veni astăzi (joi – n.r.) Horațiu Potra. Avem cunoștință despre faptul […] Articolul Ministrul Justiției anunță posibila extrădare mai rapidă a lui Potra: „Procedurile se reduc” apare prima dată în PS News.
16:30
Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă atribuirea contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni. Compania Națională de Investiții Rutiere a deliberat în favoarea Asocierii Danlin XXL (Lider)-Groma Hold Ltd-Intertranscom Impex-Evropeiski Patishta. Ofertă câştigătoare are o valoare de 4,76 miliarde lei, iar contractul de proiectare și execuție poate fi semnat dacă în termen de […] Articolul Ministrul Transporturilor anunţă atribuirea contractului pentru primul tronson al A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni apare prima dată în PS News.
16:30
Sighiartău (PNL) acuză PSD de teatru politic, după ce l-a convocat pe Bolojan în Parlament # PSNews.ro
Deputatul liberal Robert Sighiartău (PNL) a reacționat joi, după ce PSD și AUR au depus solicitări pentru a-l chema pe premierul Ilie Bolojan la „Ora prim-ministrului” în Parlament. Liberalul acuză cele două formațiuni că folosesc instituția democratică pentru spectacol politic, nu pentru dezbatere reală. „PSD și AUR, din nou împreună — de data aceasta ca […] Articolul Sighiartău (PNL) acuză PSD de teatru politic, după ce l-a convocat pe Bolojan în Parlament apare prima dată în PS News.
16:30
Campania pentru Primăria Capitalei domină agenda. PNL îl oficializează pe Ciprian Ciucu, PSD își aliniază forțele în jurul lui Daniel Băluță, iar USR încearcă să recupereze teren prin atacuri directe la tema transparenței bugetare. Guvernul încearcă să tempereze presiunea bugetară prin rectificare și limitarea cheltuielilor, în timp ce protestele sindicale mențin tensiunea socială. Cuprins (TOC) […] Articolul PSNews Watchlist – Top 10 știri 28 octombrie 2025| PNRR, OUG 52, Protestele sindicale apare prima dată în PS News.
16:30
Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre pensiile magistraţilor, că de o săptămână coaliţia taie frunze la câini, face fotosinteză, pentru că Guvernul îşi permite să piardă 231 de milioane de euro. Liderul social-democrat a mai arătat că, nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea, şi vor vedea […] Articolul Sorin Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză apare prima dată în PS News.
16:30
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie. Când va fi reluată circulația # PSNews.ro
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria. Potrivit Companiei de Drumuri, autoritățile din țara vecină au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri […] Articolul Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie. Când va fi reluată circulația apare prima dată în PS News.
15:30
VIDEO Andrei Găluţ, solistul Goodbye to Gravity, şi 10 supravieţuitori muzicieni au lansat „The Memento Project” # PSNews.ro
La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienţei în faţa suferinţelor provocate de corupţie, Andrei Găluţ, solistul formaţiei Goodbye to Gravity, alături de 10 supravieţuitori muzicieni, a lansat „The Memento Project”, un proiect caritabil dedicat victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu. Este vorba despre înregistrarea în […] Articolul VIDEO Andrei Găluţ, solistul Goodbye to Gravity, şi 10 supravieţuitori muzicieni au lansat „The Memento Project” apare prima dată în PS News.
15:30
Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București # PSNews.ro
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a respins joi, 30 octombrie, acuzațiile lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, care a spus că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Daniel Băluță în alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta a adăugat că nu va intra în polemici cu Ciucu, care „probabil a intrat în […] Articolul Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București apare prima dată în PS News.
15:30
Zona euro crește peste așteptări: Franța și Spania trag economia înainte, Germania și Italia frânează # PSNews.ro
Economia zonei euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al treilea din 2025, peste așteptările analiștilor. Franța și Spania au susținut evoluția pozitivă, în timp ce Germania și Italia au stagnat. Datele preliminare publicate de Eurostat confirmă rezistența neașteptată a economiei europene în perioada iulie–septembrie, după mai multe luni marcate de incertitudini economice și tensiuni […] Articolul Zona euro crește peste așteptări: Franța și Spania trag economia înainte, Germania și Italia frânează apare prima dată în PS News.
15:30
Alin Burcea, fondatorul Paralela 45, reacție acidă la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, proștii erau mai deștepți” # PSNews.ro
Război deschis în turismul românesc. Fondatorul Paralela 45 și președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alin Burcea, lansează un atac virulent la adresa ministrului Economiei și Turismului, Radu Miruță și îl acuză că „nu înțelege absolut nimic din economia de piață”. Într-o postare dură pe rețelele de socializare, Burcea afirmă că „pe vremuri, proștii erau mai […] Articolul Alin Burcea, fondatorul Paralela 45, reacție acidă la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, proștii erau mai deștepți” apare prima dată în PS News.
15:30
Ultimul domnitor al Moldovei revine acasă. Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași # PSNews.ro
Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în țară și înhumate lângă Palatul Culturii, a declarat primarul Mihai Chirica. Potrivit acestuia, demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare, […] Articolul Ultimul domnitor al Moldovei revine acasă. Grigore Alexandru Ghica va fi reînhumat lângă Palatul Culturii din Iași apare prima dată în PS News.
