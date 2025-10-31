Cu rezultate rușinoase în Serie A, Dan Șucu a ajuns la capătul puterilor. Directorul sportiv, OUT de la Genoa, după transferurile ineficiente

09:30

O drumeție pe munte s-a încheiat pe patul de spital pentru un adolescent de 17 ani, care s-a rătăcit joi după-amiază pe traseul de pe Valea Obârșiei, spre Vârful Omu. Tânărul se afla cu părinții, care s-au oprit la un moment dat, dar el a ales să continue singur.