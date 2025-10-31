WhatsApp va securiza backup-urile cu passkeys
Profit.ro, 31 octombrie 2025 11:20
Meta a anunțat că securizarea backup-urilor de date pentru WhatsApp va putea fi realizată prin intermediul așa-numitelor passkeys, ceea ce va simplifica operațiunea pentru utilizatori.
Acum 5 minute
11:50
Black Friday la Trendyol: Reduceri promise de până la 80%, în premieră cu branduri românești # Profit.ro
Trendyol, marketplace online internațional de top, dă astăzi startul campaniei de Black Friday, promițând reduceri de până la 80% la aproape toate produsele disponibile pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali.
Acum 15 minute
11:40
Dobânda la împrumuturile statului pe 10 ani a coborât sub 7% pentru prima dată în acest an - Ministerul Finanțelor # Profit.ro
Costul de finanțare la împrumuturile statului în lei pe 10 ani a coborât sub pragul de 7% pe an pentru prima dată în 2025, anunță Ministerul Finanțelor. Titlurile pe 10 ani sunt considerate, în general, o referință a pieței. Pe alte maturități, mai scurte, Guvernul s-a împrumutat sub 7% în mai multe rânduri anul acesta.
11:40
Organizatorii concursului Mașina Anului în Europa au publicat lista cu mașinile finaliste care se luptă pentru premiul suprem în ediția din 2026.
11:40
Dacă vrei să controlezi costurile sau conduci mașini joase, te interesează să eviți taxele, vignetelor sau drumurile neasfaltate.
Acum o oră
11:20
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
„Viitorul agriculturii nu se decide la Bruxelles, ci pe câmp” — mesajul ferm al Președintelui Clubului Fermierilor Români către liderii europeni # Profit.ro
Ciprian Andrei Olteanu: „Europa trebuie să aibă încredere în fermierii ei, iar statul să trateze agricultura ca pe un domeniu strategic.”
Acum 2 ore
10:50
Netflix anunță divizarea acțiunilor pentru a face titlurile mai accesibile investitorilor individuali # Profit.ro
Netflix a anunțat divizarea acțiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei.
10:30
Abateri, nereguli și fraude. Trinomul diferențial în materia infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE # Profit.ro
Delimitarea clară dintre abatere, neregulă și fraudă este esențială pentru aplicarea corectă a legii penale și administrative, mai ales în materia fondurilor europene.
10:30
Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
10:30
O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit, la aterizare, pista Aeroportului București Băneasa ”Aurel Vlaicu” și a intrat în zona înierbată, anunță Compania de Aeroporturi București.
10:20
Shell a raportat un profit trimestrial peste estimările analiștilor, susținut de o performanță operațională solidă și de rezultatele bune din activitățile de marketing și producție offshore, transmite CNBC.
10:10
Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, afirmă că anul acesta se va putea circula pe autostradă de la București la Adjud, dacă se va menține ritmul actual de lucru pe A7.
10:00
ULTIMA ORĂ Statele Unite retrag mii de soldați din Europa de Est. Sunt vizate România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Profit.ro
Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă.
10:00
Guvernanța cu scop: când leadershipul întâlnește sensul, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Ce se întâmplă atunci când organizațiile depășesc conformitatea și profitul — și încep să conducă ghidate de un scop real?
Acum 4 ore
09:50
Urban.ro - VIDEO Medicii sunt încurajați să prescrie „rețeta suedeză” ca metodă terapeutică # Profit.ro
Suedia a devenit prima țară din lume care poate fi ,,prescrisă" de medici.
09:40
R.Power S.A., dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară, a lansat oficial construcția Parcului Solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României.
09:30
BCR: Profitul net crește cu 11,2% la 9 luni, după eliberarea unui provizion făcut în cazul băncii pentru locuințe. Activele nete se majorează cu 4% # Profit.ro
BCR a raportat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele trei trimestre din 2025, în creștere cu 11,2% față de perioada similară a anului trecut, susținut de extinderea activității cu clienții și după realizarea unui venit extraordinar ca urmare a unei decizii favorabile în justiție în cazul băncii pentru locuințe.
09:30
Unul din principalele motive pentru care mulți dintre noi amână o amenajare interioară necesară privește costurile proiectului.
09:20
Administrația Trump va limita numărul de refugiați pe care îi va admite în Statele Unite anul viitor la un nivel simbolic de doar 7.500 de persoane, iar aceste locuri vor fi ocupate în mare parte de sud-africani albi, relatează The Guardian.
09:20
Casa-gradina.ro - Când și cum pornim încălzirea? Trucuri ca să ținem factura sub control # Profit.ro
În fiecare toamnă, pe măsură ce zilele se scurtează și temperaturile scad, apare aceeași întrebare în multe locuințe: când este momentul potrivit să pornim încălzirea?
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb obținut din soiurile Marsanne și Roussanne, un vin cu note florale, de fructe albe, migdale prăjite, vanilie și tente fine de miere de salcâm # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Crozes-Hermitage Blanc 2023, este un vin alb sec, complex și elegant, din inima regiunii Rhône.
09:00
Bursele europene au scăzut, deși economia zonei euro a depășit așteptările. BCE a menținut dobânda cheie neschimbată # Profit.ro
Piețele bursiere europene au închis în teritoriu negativ, în pofida datelor economice care au arătat o creștere peste așteptări a economiei zonei euro și a deciziei Băncii Centrale Europene (BCE) de a menține dobânda de politică monetară neschimbată, transmite CNBC.
08:50
Pentru mulți iubitori de animale, dormitul cu câinele în pat a devenit o rutină.
08:30
Bucuresti.ro - Ghid de supraviețuire la metrou – regulile pe care nu le vei găsi pe panouri # Profit.ro
Bucureștiul nu are un manual oficial pentru mersul cu metroul, dar are o școală neoficială de supraviețuire urbană, cu lecții predate zilnic, fără anunțuri și fără examene scrise.
08:20
Una dintre cele mai emblematice băuturi din lume trece printr-o schimbare istorică.
08:10
Nu aș fi scris articolul anterior, dacă nu ar fi avut loc, de curând, în România, o manifestație feministă împotriva femi(ni)cidului, dar care s-a lăsat cu păruială.
08:10
Cu trimitere la capetele de afiș ale lunii noiembrie, Netflix promite abonaților mistere și monștri. În fruntea listei se regăsește Stranger Things, unul dintre cele mai apreciate seriale originale ale platformei americane, care publică luna asta prima doză a celui de-al cincilea sezon.
08:00
VIDEO Schimbări majore în energie. Costin Bănică, Head of Energy & Infrastructure, IO Partners: Componenta speculativă a fost destul de puternică, însă s-au luat măsuri pentru a mai îngrădi această parte. Din ianuarie 2026 vom intra pe licitație - Profit. # Profit.ro
România se numără printre puținele țări europene unde legislația permite o dezvoltare rapidă a proiectelor din energie regenerabilă, iar autoritățile au jucat un rol activ în atragerea investițiilor. Cu toate acestea, perioada următoare va aduce schimbări majore pentru piață, odată cu trecerea la un sistem de licitație din 2026 și cu filtrarea proiectelor speculative.
Acum 6 ore
07:50
FOTO Nou vicepremier - Înainte de cariera de 13 ani de la ″Dăruiește Viață″, Oana Gheorghiu a condus 15 ani o firmă de expediții și intermedieri transporturi # Profit.ro
Noul vicepremier Oana Gheorghiu (56 de ani), cunoscută pentru activitatea de 13 ani în calitate de co-fondatoare, vice-președintă și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață, care a construit de la zero, din donații, Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, a condus anterior, timp de 15 ani, o firmă de servicii de expediții și intermedieri transporturi.
07:40
VIDEO România a devenit principala poartă pentru Republica Moldova. Andrei Crigan, președintele Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova-România: E cea mai comodă piață pentru a testa idei, produse și servicii - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România a devenit principala poartă comercială pentru Republica Moldova, cu schimburi bilaterale de circa 3 miliarde de euro anual. Tot mai mulți antreprenori basarabeni își extind afacerile peste Prut, peste 16.000 de firme fiind deja înregistrate în România. La rândul lor, companiile românești investesc semnificativ în Republica Moldova – de la sectorul bancar și energie, până la infrastructură și IT. Potrivit lui Andrei Crigan, potențialul de dezvoltare comună este însă mult mai mare, iar fondurile europene de aproape 2 miliarde de euro disponibile pentru Chișinău pot accelera acest proces.
07:40
Mini-reactoarele nucleare americane dorite și la Doicești: Japonia va investi până la 25 miliarde dolari în construirea de centrale în SUA, prevăd acordurile Trump-Takaichi # Profit.ro
Guvernul Japoniei și mai multe companii nipone vor investi până la 25 de miliarde de dolari pentru a construi în Statele Unite infrastructură de producție de energie electrică în bandă de mari dimensiuni, prin intermediul firmei americane de dezvoltare și operare de active energetice ENTRA1 Energy, partenerul de comercializare al NuScale, creatoarul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care și România ar putea ridica o centrală nucleară de 462 MW la Doicești.
07:30
Inspectorii ANAF vor putea desfășura inspecții fiscale la contribuabili de pe întreg teritoriul țării începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit informațiilor Profit.ro. O moficare în acest sens, astfel încât inspectorii să aibă atribuții la nivel național, fără să fie limitați de agenția județeană sau de regionala ANAF la care sunt angajați.
07:20
Apple a raportat venituri de 102,47 miliarde de dolari în ultimul trimestru, ceea ce reprezintă o creștere de opt procente față de aceeași perioadă a anului trecut.
07:10
GRAFICE Încrederea în economia românească scade pentru a șaptea lună la rând, la un nou minim al ultimilor 5 ani # Profit.ro
Indicele de încredere în economia românească a continuat să scadă și în octombrie, pentru a șaptea lună consecutiv, din care șase luni în teritoriu recesionist. Managerii din industrie, servicii și retail au arătat mai mult pesimism decât în luna precedentă, în timp încrederea consumatorilor se menține în jurul minimelor din acest an.
07:00
FOTO Consecințe potențiale asupra României ale acordului Lukoil-Gunvor. Partea cea mai importantă a anunțului # Profit.ro
Anunțul făcut joi de Lukoil privind “acceptarea” unei oferte din partea celui de-al patrulea cel mai mare trader la nivel global, Gunvor Group Ltd., pentru LUKOIL International GmbH (filială 100% a PJSC „LUKOIL”, care deține active internaționale ale Grupului LUKOIL), poate avea consecințe asupra business-urilor rușilor în România, chiar dacă relația dintre proprietarul Petrotel-Lukoil și rețelei de 320 benzinării, divizia de trading a gigantului rus, firma elvețiană Litasco SA, și LUKOIL International GmbH este una neclară.
06:40
Autoritatea Rutieră Română semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:40
Dacia a atins o cotă de piață istorică în Europa și și-a egalat vânzările din anul record 2019 # Profit.ro
Piața europeană de automobile a înregistrat o nouă creștere în luna septembrie, de peste 10 procente, pe fondul cererii majorate de vehicule electrice și hibride. Dacia a profitat de momentul bun și a înregistrat un avans de aproape trei ori mai mare decât media pieței, relevă datele Profit.ro.
01:40
EXCLUSIV Unul dintre cei mai bogați unguri cumpără în România un teren ce i-a aparținut lui George Becali. Cel mai mare proiect de până acum al Cordia România # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de antreprenorii Péter și Gábor Futó (tată și fiu), aflați în topul celor mai bogați unguri, a semnat o promisiune de cumpărare a unui teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, care, în trecut, i-a apaținut omului de afaceri George Becali, potrivit surselor Profit.ro. Pe acest teren se va construi cel mai mare proiect de până acum al Cordia România.
01:40
ULTIMA ORĂ Vă veți lua singuri marfa din mașină. Șoferii de camioane nu vor mai putea fi obligați să descarce sau încarce - proiect # Profit.ro
Conducătorii auto angajați ai operatorilor de transport rutier nu vor mai putea fi obligați, prin contract de muncă, contract de transport, dispoziție internă a angajatorului sau solicitare din partea beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor, să efectueze operațiuni de descărcare sau încărcare a mărfurilor transportate. Obligația descărcării și încărcarii mărfurilor va reveni strict beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor.
01:40
FOTO Un brand celebru pleacă, altul vine în loc. Fratelli a intrat în locul La Mama Ateneu, închis după 22 ani CONFIRMARE # Profit.ro
Fratelli Group a deschis propriul restaurant în celebrul spațiu de la Ateneu în care a funcționat 22 de ani neîntrerupți restaurantul La Mama, din centrul Capitalei.
01:20
România revine la concursul internațional de muzică Eurovision.
30 octombrie 2025
23:20
Amazon.com a raportat rezultate trimestriale peste așteptări pentru divizia sa de servicii cloud, Amazon Web Services (AWS).
Acum 24 ore
22:20
Constructorul auto Stellantis a anunțat rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului, raportând o creștere a veniturilor nete față de anul precedent. Noul CEO a fost instalat chiar la jumătatea anului.
22:10
Dispare o bancă în România. Mesaj către clienți. Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank încheie fuziunea # Profit.ro
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank va fi acum încheiat.
22:00
ULTIMA ORĂ Gigant aerian american s-a înregistrat în România, posibil prim pas spre revenirea pe piața locală # Profit.ro
Gigantul aerian american Delta Air Lines a lansat procedurile pentru înregistrarea mărcii „Delta” în România.
21:20
Airbus a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al treilea.
21:00
O informație care „a transpirat” prea devreme. De ce a ascuns România 2 zile retragerea unor trupe SUA - Bolojan explică # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan explică faptul că anunțul privind retragerea unor trupe americane din România a fost amânat două zile de autoritățile de la București deoarece așa s-a convenit cu partea americană.
20:50
Investitorii de la BVB prelungesc impulsul corectiv, indicele BET pierde jumătate de procent GRAFIC # Profit.ro
După o escaladă din maxime în maxime, acțiuni importante de pe segmentul energetic bat în retragere și trag bursa în jos.
20:30
Antibioticele să coste mai mult decât bomboanele M&M! Mesaj Sandoz către guvernele din Europa # Profit.ro
Grupul elvețian farmaceutic Sandoz, lider global în domeniul medicamentelor generice și biosimilare, a cerut guvernelor europene să protejeze producția locală de antibiotice împotriva produselor chinezești mai ieftine, care au inundat piața după majorarea tarifelor vamale în SUA.
