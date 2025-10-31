WhatsApp va securiza backup-urile cu passkeys

07:40

România a devenit principala poartă comercială pentru Republica Moldova, cu schimburi bilaterale de circa 3 miliarde de euro anual. Tot mai mulți antreprenori basarabeni își extind afacerile peste Prut, peste 16.000 de firme fiind deja înregistrate în România. La rândul lor, companiile românești investesc semnificativ în Republica Moldova – de la sectorul bancar și energie, până la infrastructură și IT. Potrivit lui Andrei Crigan, potențialul de dezvoltare comună este însă mult mai mare, iar fondurile europene de aproape 2 miliarde de euro disponibile pentru Chișinău pot accelera acest proces.