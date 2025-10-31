Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a schimbat numele și a interzis transportarea usturoiului în bagaje. Modificarea este valabilă doar în acest weekend
BizBrasov.ro, 31 octombrie 2025 11:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a primit o notificare/sperietoare „oficială” de la „Contele Dracula”. Din această cauză, în perioada 31 Octombrie – 2 Noiembrie, aeroportul din Brașov va fi supus unui proces de rebranding, iar noua denumire va fi: „Dracula Airport Brașov-Transylvania”. Iată ce a transmis fiorosul Conte responsabililor de la aeroport: „Apreciez faptul că ați [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
11:40
A te instala la volan fără a avea permis de conducere sau beat a devenit o atitudine „normală” # BizBrasov.ro
Beat la volan sau fără permis a devenit o normalitate în zilele aceastea. Aseară în jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au oprit, pentru control, un autoturism, care circula pe strada Poiana Soarelui din stațiune, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 19 ani. Verificările efectuate de polițiști în [...]
Acum 30 minute
11:30
Agresiune pe stradă la Vulcan: o tânără de 19 ani, lovită de fostul iubit. Polițiștii au emis ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui tânăr de 19 ani care și-ar fi agresat fosta parteneră, tot de 19 ani, pe o stradă din localitatea Vulcan. Incidentul a avut loc pe 30 octombrie, în jurul orei 13.00, după ce între cei doi ar fi [...]
11:30
VIDEO La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, seara comemorării s-a încheiat cu o amendă pentru… depășirea orei de comemorare # BizBrasov.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat memoriei victimelor, a fost sancționat joi de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”. Potrivit procesului-verbal întocmit la ora 23:30, jandarmii au constatat că „ora de sfârșit a activității a fost depășită și nu au fost luate măsuri pentru [...]
Acum o oră
11:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a schimbat numele și a interzis transportarea usturoiului în bagaje. Modificarea este valabilă doar în acest weekend # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a primit o notificare/sperietoare „oficială” de la „Contele Dracula”. Din această cauză, în perioada 31 Octombrie – 2 Noiembrie, aeroportul din Brașov va fi supus unui proces de rebranding, iar noua denumire va fi: „Dracula Airport Brașov-Transylvania”. Iată ce a transmis fiorosul Conte responsabililor de la aeroport: „Apreciez faptul că ați [...]
11:10
Fabrica de Pulberi Făgăraș a fost închisă din cauza instalațiilor defecte, astfel că muniție și explozibili nu se mai pot produce în România # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi Făgăraș și-a suspendat activitatea temporar după ce conducerea nu a obținut autorizațiile ISCIR pentru instalațiile de producție a explozibililor. Sistarea producției pune în pericol celelalte fabrici de armament de stat deținute de Romarm, companie a Ministerului Economiei, care au nevoie de explozibili pentru a-și onora contractele la nivel internațional, în special cele [...]
11:00
De la creșe extinse, la rețele termice modernizate: bilanțul primului an de mandat al viceprimarului Lucian Patrașcu # BizBrasov.ro
Pe 31 octombrie se împlinește un an de când Lucian Patrașcu a depus jurământul ca viceprimar al municipiului Brașov — un an pe care îl descrie ca fiind „intens, plin de provocări, dar și de satisfacții profesionale”. „Un an trece repede atunci când muncești cu sens”, spune el. Și adaugă: „Am învățat cât de important [...]
11:00
Râșnov: S-a deschis noul traseu turistic destinat amatorilor de excursii și istorie: „Drumeție în istoria Râșnovului” # BizBrasov.ro
Miercuri, 29 octombrie 2025, chiar în ziua aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, a fost deschis publicului un nou traseu turistic în orașul Râșnov, „Drumeție în istoria Râșnovului”. Capetele traseului sunt Piața Unirii din Râșnov (fosta Piață Regina Maria în perioada interbelică) și Cetatea Râșnov, pe cărarea care merge în paralel [...]
Acum 2 ore
10:10
Meteorologii schimbă prognoza pentru noiembrie. Nu o să fie așa de cald cum au anunțat în urmă cu o săptămână # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care acestea se vor situa în jurul celor specifice. Specialiștii au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii. Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025 Valorile termice [...]
10:00
Vechiul CET Brașov s-ar putea transforma în hub energetic: parc fotovolatic, instalații pentru producerea de energie din biomasă și deșeuri și chiar o turbină eoliană # BizBrasov.ro
După ce fosta conducere a Primăriei Braşov a achiziţionat Platforma CET actuala administraţie locală a vrut să vadă care ar fi cea mai bună soluţie pentru revitalizarea acestui loc. Electrocentrale Grup SA a întocmit un studiu de oportunitate cu privire la transformarea vechii platforme într-un parc energetic. Studiul a fost prezent astăzi consilierilor locali. Pe modele [...]
Acum 4 ore
09:50
„Sunt structuri ANAF care sunt prea aproape de contribuabilii care ar trebui verificați” – Inspectorii vor fi trimiși în control în alte localități decât cele în care activează # BizBrasov.ro
Inspectorii ANAF vor putea desfășura inspecții fiscale la contribuabili de pe întreg teritoriul țării începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit informațiilor Profit.ro. O moficare în acest sens, astfel încât inspectorii să aibă atribuții la nivel național, fără să fie limitați de agenția județeană sau de regionala ANAF la care sunt angajați. Această măsură este parte [...]
09:30
S-a decis: orașul Sfântu Gheorghe „se leagă” de Brașov și Aeroportul Brașov, prin Trenul Metropolitan Brașov # BizBrasov.ro
S-a decis: Consiliul Local (CL) Sfântu Gheorghe a aprobat, joi, încheierea unui parteneriat cu alte nouă unităţi administrativ teritoriale pentru pregătirea, implementarea şi operarea proiectului „Tren Metropolitan Braşov”, iniţiat de Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov, conform covasnamedia.ro Investiţia, pentru care se intenţionează obţinerea unei finanţări europene nerambursabile prin Programul de Transport [...]
09:10
1,3 milioane de luminițe vor aduce bucuria Crăciunului la Brașov. Care sunt noutățile pentru sărbătorile de iarnă din acest an # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, echipajele fiind deja pe teren pentru montarea iluminatului festiv, primele modele luminoase fiind amplasate pe stâlpii de iluminat de pe b-dul Eroilor și str. Nicolae Iorga. ,,Ne pregătim intens pentru sărbătorile de iarnă. Știu că suntem pe final de octombrie, dar nici nu vă puteți imagina [...]
08:30
VIDEO După o intervenție care a durat peste 10 ore, salvamontiștii au reușit să aducă la baza muntelui un adolescent accidentat în drum spre Vârful Omu # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, o intervenție complexă a avut loc ieri pentru recuperarea de pe munte a unui adolescent accidentat. Ieri după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui adolescent aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Părinții au abandonat traseul, dar adolescentul și-a dorit să continue ascensiunea [...]
Acum 6 ore
06:40
Doi judecători de la Tribunalul Brașov, amenințați cu moartea: „O să-mi iau pistol și o să vă împușc!” / Individul era judecat după ce amenințase cu moartea doi magistrați de la Judecătoria Zărnești # BizBrasov.ro
Doi judecători de la Tribunalul Brașov, amenințați cu moartea: „O să-mi iau pistol și o să vă împușc!” / Individul era judecat după ce amenințase cu moartea doi magistrați de la Judecătoria Zărnești
Acum 8 ore
05:50
O parte din Centrul de Agrement din Poiana Brașov va fi scoasă la închiriat. Care este prețul de pornire # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să facă bani de pe urma Centrului de Agrement din Poiana Brașov. Pe lângă funcțiunile de petrecere a timpului liber, de la sala de escaladă, la zona de bowling, biliard și alte jocuri, centrul dispune și de o zonă de conferințe. Astfel, această zonă de la etaj, cu o suprafață de 1.710 [...]
05:40
Două piste pentru biciclete, tăiate de pe harta Brașovului. Proiectele nu respectau studiul de trafic # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni vor discuta, în ședința de plen de astăzi două proiecte de hotărâre prin care municipiul Brașov urmează să renunțe la amenajarea a două trasee pentru bicicliști: Traseul 1 (Terminal RATBV Poienelor – Gară – Bulevardul Victoriei – Centrul Civic) și Traseul 2 (Valea Cetății – Terminal Poienelor). Decizia vine după ce Comisia [...]
05:40
Instanța a obligat Primăria Brașov să vândă o locuință unui chiriaș de pe strada Lungă, după ce RIAL i-a refuzat în 2023 acest drept # BizBrasov.ro
Mai multe persoane care au locuit în case ale Primăriei Brașov, administrate de RIAL, au câștigat definitiv în instanță, anul acesta, dreptul de a-și cumpăra respectivele spații, după ce societatea care administra patrimoniul imobiliar al municipalității, în mandatul fostei administrații, a refuzat să încheie contracte de vânzare-cumpărare. Astfel, Primăria a fost obligată acum să pună [...]
05:20
Ministrul Turismului, cu ochii pe cei care își închiriază apartamentele în regim turistic: „Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială” # BizBrasov.ro
Ministrul Turismului, Radu Miruță consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere turistic, însă operatorii care administrează sute de apartamente în regim hotelier trebuie supuși acelorași reguli ca hotelurile, folosindu-se date de la [...]
05:00
Câți bani îți poate bloca ANAF-ul. Cum funcționează sechestrul pe conturi și poprirea # BizBrasov.ro
Mulți români ajung în situația neplăcută de a afla că au datorii la ANAF abia atunci când li se blochează conturile bancare. Procedura de poprire pare una bruscă și nedreaptă pentru cei afectați, însă realitatea este alta. Fiscul urmează pași clari, stabiliți prin lege, înainte de a lua această măsură. În practică, comunicarea dintre instituție [...]
04:40
VIDEO O turmă de mistreți a „arat” un luminiș în Parcul Național Piatra Craiului. Dacă erau oameni, primeau o amendă usturătoare # BizBrasov.ro
O turmă de mistreți a fost filmată de camerele de supraveghere a faunei, în timp ce scurmă pământul de zor, în căutare de hrană: rădăcini, ghinde, râme sau rozătoare. În urma lor, rămân petice răscolite, dar acesta e semn bun – solul este aerisit, favorizând astfel germinarea semințișului. Arealul mistreţului în România este larg răspândit, [...]
Acum 24 ore
20:20
25 de salvatori montani, mobilizați în această seară pentru găsirea și recuperarea unui copil pierdut în Bucegi # BizBrasov.ro
Salvatorii au găsit copilul pierdut pe traseul spre Vârful Omu. Așa cum vă informa Biz Brașov, în această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior copilul a [...]
20:10
În timp ce liberalii brașoveni sunt inculpați de DNA, șeful lor, Adrian Veștea, are urări de bine pentru un tânăr ajuns consilier județean # BizBrasov.ro
În timp ce liberalii brașoveni sunt inculpați de DNA, șeful lor, Adrian Veștea, are urări de bine pentru un tânăr ajuns consilier județean
19:20
Un accident rutier neobișnuit a avut loc în această seară, în jurul orei 17:50, pe drumul județean DJ 104A, între localitățile Viștea de Sus și Drăguș. Potrivit primelor informații, un autoturism a acroșat un bivol aflat pe carosabil. În urma impactului, două persoane — un adult și un minor — au fost rănite. Ambele victime [...]
19:10
Căutări disperate în Bucegi: copil rătăcit pe munte, găsit de meteorologul de la stația de pe vârful Omu # BizBrasov.ro
În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior, copilul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu. După identificarea acestuia, o echipă [...]
18:30
Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, și Mirela Suciu, șefa HR-ului, au devenit inculpați în Dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” # BizBrasov.ro
Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, și Mirela Suciu, șefa HR-ului, au devenit inculpați în Dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa”
17:10
După ce ieri două copile au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Brașov, astăzi, polițiștii i-au „pândit” pe șoferii grăbiți. Peste 100 de abateri depistate în câteva ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat o amplă acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile privind acordarea priorității pietonilor și limitele legale de viteză. Activitatea a avut loc în data de 30 octombrie a.c., în două intervale orare distincte, pe principalele artere rutiere din municipiu identificate [...]
16:30
Scurgere de gaz în Făgăraș. Locatarii a 70 de apartamente stau fără apă caldă și căldură de 2 zile # BizBrasov.ro
O explozie similară celei din cartierul bucureștean Rahova a fost evitată marți, 28 octombrie, la Făgăraș. Patru scări din trei blocuri situate pe Bulevardul Unirii au rămas fără gaz, după ce a fost descoperită o scurgere masivă la unul dintre apartamente. Zeci de locatari stau de marți fără apă caldă și fără posibilitatea de a-și [...]
16:00
Jandarmii braşoveni au răspuns la peste 1.000 de sesizări privind prezenţa urşilor în primele nouă luni ale anului, peste jumătate din aceste apeluri la numărul de urgenţă 112 venind din municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) şi Grupării Mobile de Jandarmi Braşov. Astfel, în perioada [...]
15:10
Amenzi de un milion de lei la dezvoltatori imobiliari. Cea mai frecventă neregulă descoperită este nerespectarea suprafeței utile minime # BizBrasov.ro
Dezvoltatori imobiliari, sub lupa comisarilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de [...]
15:00
Primarul George Scripcaru a predat astăzi amplasamentul către firma care va realiza lucrările de restaurare și amenajare a Bastionului Postăvarilor, aceasta fiind prima fortificație din zidul de apărare al fostei cetăți a Brașovului (centrul istoric n.n.) care va intra în procesul de restaurare și redare a circuitului turistic. ,,Urmează să dezafectăm ceea ce este de [...]
14:50
Mercenarul Potra vrea să vină de bunăvoie să fie judecat în România, susțin avocații lui # BizBrasov.ro
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra – pe al [...]
14:10
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Vasile Abrudan este, începând de ieri, membru corespondent al Academiei Române # BizBrasov.ro
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, profesor universitar doctor inginer Ioan Vasile Abrudan a fost ales ieri membru corespondent al Academiei Române. Conform legii și statutului, Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare. Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este de 181, iar numărul maxim al membrilor [...]
13:50
Miliardarul Ion Țiriac vrea să extindă proiectul centrului multisport pe care îl va construi la Brașov. Discuții cu Primăria despre viitorul amplasament # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a primit o nouă vizită a unuia dintre cei mai cunoscuți brașoveni și români, fostul mare sportiv și om de afaceri Ion Țiriac. După discuția din luna mai, în care cei doi au discutat despre viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de Ion Țiriac și Municipalitate, astăzi primarul a prezentat mai multe [...]
13:40
RATBV va asigura în zilele de 1 și 2 noiembrie 2025 o capacitate de transport semnificativ mărită și un grafic de circulație cât mai eficient în condițiile creșterii fluxului de călători spre zona Bartolomeu – Cimitirul Municipal. Ca urmare, sâmbătă și duminică se introduce un traseu temporar până la Pensiunea Stupina, traseu denumit 41B (Livada [...]
13:30
RATBV sistează de luni, 3 noiembrie 2025, serviciul de transport gratuit al bicicletelor pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov, măsura fiind determinată de cererea redusă înregistrată în ultimele zile. Acest serviciu a fost reluat de RATBV în data de 18 aprilie , iar toate cele trei autobuze aflate în circulație pe linia 20 [...]
13:30
Odată cu creșterea traficului militar de pe Aeroportul Brașov, investițiile în infrastructura acestuia, regândite. Lucrările de extindere a platformelor de îmbarcare-debarcare încep anul viitor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a aprobat ieri demararea unei investiții în extinderea infrastructurii de la Aeroportul Internațional Brașov. Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Aeroportului, Mihai Pascu, aceste lucrări se impun în primul rând ca urmare a creșterii traficului aerian militar, care servește atât forțele armate române, cât și cele ale NATO cantonate în județul Brașov. [...]
13:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 120 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 53 km vest de Focşani, 59 km [...]
13:00
VIDEO Grupul de luptă al NATO de la Cincu, județul Brașov, nu este afectat de plecarea americanilor. Dimpotrivă, în plan este creșterea numărului de militari # BizBrasov.ro
Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate în România și cu ce tehnică militară sunt alte state NATO prezente în țara noastră. SUA au anunțat miercuri că își [...]
12:30
Apartamentele din Brașov au început să se vândă mai greu, față de începutul anului. În ultimii doi ani, locuințele de la poalele Tâmpei s-au scumpit cu 32% # BizBrasov.ro
Românii interesați de realizarea achizițiilor imobiliare și-au grăbit decizia de cumpărare în trimestrul III al acestui an. Această tendință a putut fi observată, cu mici excepții, la nivel național și a fost impulsionată de trei factori majori – anticiparea majorării TVA în cazul locuințelor noi, oferta în scădere și perspectivele de evoluție ale prețurilor pe [...]
12:20
„Parteneriatul strategic cu Statele Unite este garanția siguranței noastre naționale – România trebuie să transmită semnale clare de stabilitate și încredere” – Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Anunțul privind retragerea unei părți semnificative a militarilor americani din România și numirea unui nou vicepremier de către președintele României aduc în prim-plan o realitate pe care nu avem voie să o ignorăm: parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii reprezintă pilonul central al securității și stabilității noastre naționale, spune senatorul Marius Dunca, președintele PSD [...]
Ieri
11:40
Guvernul aprobă normele pentru plata amenzilor rutiere prin toate mijloacele moderne. Până acum, amenzile se puteau achita doar la Trezorerie # BizBrasov.ro
Guvernul urmează să aprobe noi norme care se vor se aplica, în sistem pilot, pentru plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne. Aceste amenzi vor putea fi plătite într-un cont unic al Trezoreriei, prin toate mijloacele de plată moderne, pe lângă [...]
11:20
A patra scumpire din acest an la energie electrică. Cât vom plăti în plus de la 1 noiembrie și unde se vor duce banii # BizBrasov.ro
De la 1 noiembrie, facturile la energia electrică vor crește din nou, odată cu majorarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, una dintre componentele reglementate care apar în factură separat de prețul energiei. La final, însă, românii nu vor simți o scumpire semnificativă – creșterea fiind de aproximativ 0,47 bani/kWh. Este a patra majorare a [...]
11:10
Cunoștințele de inteligență artificială încep să devină obligatorii la angajare în mai multe domenii # BizBrasov.ro
Tot mai mulți angajatori au început să introducă pe lista de cerințe din anunțurile de angajare competențe digitale și cunoștințe de AI, atât pentru job-urile care au legătură directă cu acestea, precum cele din domeniul IT sau digital marketing, cât și pentru cele conexe, cum ar fi inginerie, vânzări, analiză de date, web design sau [...]
10:50
Primarul din Râșnov: „Imaginile difuzate recent din zona Stadionului Municipal și de pe strada Republicii din Brașov nu au nicio legătură cu canalizarea menajeră aferentă colectorului Râșnov-Cristian” # BizBrasov.ro
Primarul din Râșnov reacționează după ce în urmă cu o săptămână, primarul Brașovului a transmis un mesaj printr-un clip video publicat pe rețelele de socializare: „Când plouă în Râșnov, Cristian sau Ghimbav… refulează în Brașov. Cred că e timpul ca primarii din localitățile din jur să-și asume partea lor de responsabilitate, pentru că Brașovul nu [...]
09:50
VIDEO Percheziții ale polițiștilor brașoveni în această dimineață, în Covasna. În vizor sunt exploatări ilegale la balastiere din Brașov # BizBrasov.ro
Percheziții în Covasna. În această dimineață (30 octombrie a.c.), polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, la un imobil din județul Covasna, într-un dosar penal ce vizează activități [...]
09:40
În jurul orei 09:00, a fost semnalat un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, pe DN 73, la ieșirea din Râșnov, spre Tohanul Nou. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Secției de Pompieri Zărnesti, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SMURD [...]
09:40
Pioșenia s-a dus pe „apa sâmbetei”. Credincioșii care stăteau la rând să intre în Catedrala Națională au forțat intrarea # BizBrasov.ro
Incidente la Catedrala Națională, unde mii de credincioși așteaptă să intre în interior. Mai mulți oameni au rupt rândurile și au încercat să intre în lăcașul de cult. Catedrala Națională a fost închisă pentru cutățeni, lucru care a nemulțumit credincioșii care stăteau la rând să intre în interior. Oamenii au forțat dispozitivul de ordine al [...]
09:30
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, noutate absolută, astăzi. Zboruri în premieră, care pun Brașovul pe harta destinațiilor internaționale „corporate” # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav- astăzi o premieră absolută: un avion plin de italieni, care vin în Poiana Brașov pentru un team buiding. Este vorba de o cursă charter care pleacă de la Bari, Italia, operată de Enter Air, plină cu 180 de italieni care vin în stațiunea de lângă Brașov ca să învețe „cum să [...]
06:00
Foarte mulți oameni, atrași de produsele de pe rafturile supermarketurilor, uită de genți, portofele, haine. Este un prilej foarte bun pentru amatorii de furturi, care vânează permanent oportunități. Iar oportunitățile sunt permanent oferite de neatenția omului. Polițistul brașovean Daniel Zontea îi sfătuiește pe urmăritorii lui să fie atenți: „Cred că tuturor ni se întâmplă ca [...]
05:50
Ana Teleferic va ceda Primăriei 21% din vânzările pentru transportul pe cablu din Poiana Brașov, în contul utilizării domeniului schiabil # BizBrasov.ro
Ana Teleferic, ca operator al instalațiilor de transport pe cablu, trebuie să plătească o taxă specială pentru utilizarea domeniului schiabil din Poiană. Potrivit unui proiect de hotărâre ce ar urma să fie dezbătut de către consilierii locali în ședința de mâine, taxa specială pe care compania o va plăti municipalității este de 21% din veniturile [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.