Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume

Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au părăsit țara de la sfârșitul lunii august, în urma deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a relaxa restricțiile de călătorie în timp de război pentru această categorie de vârstă. Politica, menită să încurajeze înrolarea voluntară și să împiedice familiile să trimită adolescenți în străinătate, a provocat în schimb o creștere a migrației. Poliția de frontieră din Polonia a raportat aproximativ 99.000 de treceri de frontieră de la sfârșitul lunii august, mai mult decât dublul cifrelor anterioare, scrie TVPWorld. În Germania, sosirile săptămânale în această categorie de vârstă au crescut la aproximativ 1.800. Oficialii occidentali spun că această tendință ar putea agrava criza de forță de muncă din Ucraina, pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al patrulea an și numărul victimelor de pe câmpul de luptă continuă să crească, scrie focus.de.