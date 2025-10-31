Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere
Fanatik, 31 octombrie 2025 11:50
Cristian Bălgrădean a acordat un interviu amplu pentru FANATIK și a dat verdictul înainte de meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, două dintre fostele sale echipe.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
12:00
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane euro pe el!” # Fanatik
Jose Mourinho a venit personal în România să transfere căpitanul echipei. Gigi Becali a cerut 12 milioane de euro pentru unul dintre fotbaliştii emblematici ai roş-albaştrilor.
Acum 30 minute
11:50
Cristi Bălgrădean aprinde derby-ul Dinamo – CFR Cluj: „Eu pe el l-aș băga în poartă”. Cât vrea să mai joace și ce planuri are după retragere # Fanatik
Cristian Bălgrădean a acordat un interviu amplu pentru FANATIK și a dat verdictul înainte de meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, două dintre fostele sale echipe.
Acum o oră
11:30
“Daniel Pancu a fost aproape de Beşiktaş!” Cum a ajuns, de fapt, antrenorul la CFR Cluj! Giovanni Becali: “Neluţu Varga s-a supărat, nu mai răspundea la telefon!” Ce clauză de reziliere are rapidistul la CFR # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că Daniel Pancu a fost dorit de Beşiktaş. Celebrul impresar a dezvăluit cum a ajuns antrenorul la CFR Cluj şi ce clauză de reziliere are.
11:20
Absență importantă anunțată înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Încercăm să-l punem pe picioare” # Fanatik
Cei de la CFR Cluj au prmit o veste neplăcută înainte de meciul pe care urmează să-l dispute astăzi, contra celor de la Dinamo, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 15 a SuperLigii.
Acum 2 ore
10:50
Leo Messi, refuzat: acum s-a aflat totul! Motivul incredibil pentru care transferul nu s-a realizat # Fanatik
Leo Messi tocmai și-a prelungit contractul cu Inter Miami, însă jucătorul argentinian ar fi dorit să meargă și să joace în alt campionat cât timp cel din Statele Unite va fi întrerupt.
10:40
Câte voturi ar lua Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei! Mitică Dragomir, profeție șoc # Fanatik
Anca Alexandrescu este surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei, iar Mitică Dragomir a dezvăluit ce șanse are jurnalista să ajungă primarul bucureștenilor.
10:20
Igor Surkis, „mitraliat” în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Să-l trimită în politică” # Fanatik
Igor Surkis (66 de ani) primește critici dure în Ucraina pentru transferul lui Vladislav Blănuță (23 de ani) la Dinamo Kiev. Atacantul român n-a jucat niciun minut în ultimele două meciuri
10:10
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență” # Fanatik
Florin Manea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre echipa din Serie A care putea să îl aibă antrenor pe Cristi Chivu înaintea celor de la Parma. Motivul pentru care nu a ajuns la formația italiană de tradiție.
Acum 4 ore
09:50
Bogdan Baratky știe de ce Gâlcă nu și-a menajat vedetele în Dumbrăvița – Rapid 0-4: „Temă de gândire pentru Rădoi” # Fanatik
Bogdan Baratky a detaliat în FANATIK după victoria de răsunet a Rapidului din Cupa României Betano, 4-0 cu Dumbrăvița, planul tactic al lui Constantin Gâlcă
09:40
Care sunt diferențele dintre Gigi Becali și prietenul său de la Metaloglobus. Mihai Teja a lucrat cu amândoi și a dat verdictul # Fanatik
După ce a lucrat cu Gigi Becali la FCSB, Mihai Teja colaborează acum cu Imad Kassas la Metaloglobus. Tehnicianul a vorbit despre diferențe dintre cei doi patroni.
09:20
Csikszereda, lăudată de Răzvan Burleanu în presa de limbă maghiară. Ce a spus președintele FRF # Fanatik
Csikszereda, formație nou-promovată în SuperLiga, a primit elogii din partea lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF a lăudat gruparea din Harghita în presa de limbă maghiară
09:10
Premii record la Turneul Campioanelor 2025. WTA dă mult mai mulți bani față de perioada în care juca Simona Halep # Fanatik
Turneul Campioanelor 2025 va avea loc în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 1-8 noiembrie, iar premiile din acest an sunt un adevărat record în istoria tenisului.
08:50
Povestea fascinantă a ”Palatului de Gheață” din inima Capitalei, care va fi scos la licitație pentru 4,5 milioane de euro # Fanatik
Palais de Glace, fostul sediu al Senatului României, va fi scos la vânzare. Bijuteria arhitecturală, cândva locul preferat al elitei bucureștene, are un preț stabilit la 4,5 milioane de euro
08:30
Dan Șucu face revoluție la Genoa după ce echipa a ajuns într-o situație critică în Serie A! Toată lumea din club e pe făraș, inclusiv antrenorul Patrick Vieira # Fanatik
Dan Șucu vrea să facă ordine și disciplină la Genoa, după ce echipa lui Patrick Vieira a ajuns „lanterna roșie” din Serie A. Mai multe capete sunt pe cale să cadă, în frunte cu cel al antrenorului francez
08:10
Speranțele lui Louis Munteanu, spulberate în direct: „Nu mai dă nimeni nici două milioane” # Fanatik
Louis Munteanu era văzut ca un produs bun de export al lui CFR Cluj, însă el a dezamăgit prin prestațiile din acest sezon. Cât mai valorează în acest moment atacantul clujenilor
Acum 6 ore
07:40
Fotbalistul de la U Craiova care a uimit Europa cu prestațiile din Conference League: „Artă defensivă” # Fanatik
Deși nu a obținut decât un punct în primele două etape din Conference League, Universitatea Craiova face impresie bună. Un fotbalist oltean a fost elogiat de site-ul UEFA
07:10
Bătaie ca-n filme în Cupa Olandei! Zeci de polițiști au intervenit ca să despartă suporterii. Video # Fanatik
O partidă din Cupa Olandei a fost martora unor momente greu de crezut la un meci de fotbal. Fanii echipelor au intrat pe teren și s-au bătut în văzul jucătorilor.
06:30
Sancțiuni fără precedent în fotbalul românesc! Comisia a dictat 43 de etape de suspendare după ce jucătorii s-au bătut cu suporterii. Video # Fanatik
Bătaie generală pe terenul de fotbal! Suporterii au intrat pe teren și i-au atacat pe adversari. Doi fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale. Sancțiunile dictate de comisii.
Acum 8 ore
05:50
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi datorată de FCSB la bugetul de stat. Exclusiv # Fanatik
Clubul patronat de Gigi Becali a căzut la o analiză de risc efectuată de către ANAF. Ce înseamnă asta pentru FCSB și care ar putea fi repercusiunile majore
Acum 12 ore
01:00
Universitatea Craiova este în doliu. Un apropiat al unui jucător condus de Mirel Rădoi a murit în războiul dintre Rusia și Ucraina. Despre cine este vorba.
00:20
Neglijează Dan Șucu Rapidul în favoarea celor de la Genoa? Răspunsul lui Victor Angelescu și dezvăluiri despre situația bizară cu Dumbrăvița # Fanatik
Victor Angelescu a oferit primele declarații după CSC Dumbrăvița - Rapid. Ce spune acționarul clubului despre absența lui Dan Șucu de la partida disputată pe Giulești.
00:10
Edi Iordănescu, emoții în Cupa Poloniei! Legia a ajuns în prelungiri după ce a fost condusă # Fanatik
Edi Iordănescu are emoții în Cupa Poloniei. Legia Varșovia a ajuns în reprizele de prelungiri după ce a fost condusă de Pogon Szczecin.
00:10
Antrenorul de la Dumbrăvița menține vii controversele după 0-4 cu Rapid: „Nu m-a interesat rezultatul” # Fanatik
CSC Dumbrăvița - Rapid 0-4 a fost unul din duelurile controversate din prima etapă din Cupa României Betano. Ce a spus antrenorul Florin Fabian după ce alb-vișiniii au fost „oaspeți” pe Giulești
00:00
Alex Dobre, lecție de profesionalism. De ce a ținut neapărat să joace în Dumbrăvița – Rapid din Cupa României Betano # Fanatik
Alex Dobre a oferit o lecție de profesionalism după victoria din Cupă. De ce a vrut căpitanul giuleștenilor să evolueze în partida CSC Dumbrăvița - Rapid.
30 octombrie 2025
23:50
Costel Gâlcă a avut un reproș de făcut față de jucătorii săi chiar și după victoria cu 4-0 din Cupa României. Ce a spus despre revederea cu oltenii # Fanatik
Rapid nu a avut nicio problemă cu Dumbrăviţa, scor 4-0, în prima etapă din grupele Cupei României. Costel Gâlcă a avut un singur reproş pentru jucătorii săi la finalul meciului.
23:40
Denis Ciobotariu, înțepătură către rivalele FCSB și Craiova după Dumbrăvița – Rapid 0-4 în Cupa României Betano: „Se poate întâmpla” # Fanatik
Revenit pe gazon după o pauză de două luni în Dumbrăvița - Rapid 0-4 din Cupa României Betano, Denis Ciobotariu le-a ironizat pe rivalele FCSB și Universitatea Craiova
23:20
Pontul zilei de vineri, 31 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Dinamo – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 31 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Dinamo - CFR Cluj.
23:10
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă # Fanatik
Gestul la care a recurs un milionar celebru după ce și-a pierdut „cel mai bun prieten”. Este dispus să ofere o mică avere persoanei care i-l va aduce înapoi.
23:10
Rapid a trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi primul penalty din acest sezon! Moment controversat în Giulești. Video # Fanatik
Rapid a primit primul penalty din acest sezon, în meciul de Cupa României cu Dumbrăviţa. Iulian Călin nu a acordat iniţial penalty-ul, dar protestele giuleştenilor l-au convins să fluiere.
Acum 24 ore
23:00
Andrei Rațiu, pe primul loc în Europa! La ce capitol i-a depășit fundașul român pe Erling Haaland și Vinicius Junior # Fanatik
Andrei Rațiu a fost inclus într-un top select. Fundașul român este pe primul loc într-un clasament cu fotbaliști precum Erling Haaland și Vinicius Junior.
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 31 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 313 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din La Liga și Bundesliga
22:40
Los Angeles Lakers, unul dintre cele mai importante cluburi din NBA, a fost vândut pe o sumă record! Cât a costat formația la care este legitimat LeBron James.
22:30
Cum a reușit Andrei Nicolescu la Dinamo! Dănuț Lupu: “Puțină lume știe asta.. Nici eu nu credeam!” # Fanatik
Dănuț Lupu a vorbit la FANATIK DINAMO despre cum a reușit Andrei Nicolescu să o revitalizeze pe Dinamo după ce echipa a retrogradat. Ce ajutoare a avut oficialul "câinilor".
22:10
Polymarket, interzis în România! La câte milioane de euro au ajuns pariurile pe alegerile de la Primăria Capitalei # Fanatik
Platforma Polymarket a fost inclusă pe lista neagră a operatorilor de jocuri de noroc de pe teritoriul României. La alegerile prezidenţiale s-au pariat 600 de milioane de dolari, iar la Primăria Capitalei volumul a crescut mult în ultimele zile.
22:00
Jambor a spart în sfârșit gheața în Giulești! De cât timp a avut nevoie atacantul de un milion de euro ca să marcheze primul gol # Fanatik
Timotej Jambor a reușit să deschidă scorul în CSC Dumbrăvița - Rapid. Este prima reușită a atacantului slovac de la momentul transferului ce l-a costat de Dan Șucu un milion de euro.
21:50
Florinel Coman, în cel mai de jos moment din cariera lui! Cât a jucat „Mbappe” în ultimul meci din Qatar # Fanatik
Florinel Coman își continuă seria mai puțin bună din Qatar. „Mbappe” de România este de nerecunoscut, iar în ultimul meci din campionat a fost utilizat extrem de puțin
21:40
Neluțu Varga i-a dat răspunsul lui Gigi Becali! Suma exorbitantă pentru care Louis Munteanu poate merge la FCSB # Fanatik
Telenovela transferului lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB continuă. Deși nu este perioadă de mercato, patronii Neluțu Varga și Gigi Becali „negociază” prin declarații publice
21:30
Este din nou doliu în sportul mondial! O veste tragică a zguduit de această dată lumea echitației. Un tânăr jocheu de doar 19 ani a murit la scurt timp după ultima cursă
21:20
MM la Fanatik, vineri, 31 octombrie, ora 15:00. Horia Ivanovici, unu la unu cu Mihai Stoica înainte de U Cluj – FCSB # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor analiza ce se întâmplă la FCSB înainte de meciul cu U Cluj din Superliga, vineri, 31 octombrie, ora 15:00, la „MM la Fanatik”
21:10
Cum a ajuns firma lui Selly, care organizează Beach, Please!, pe lista datornicilor la ANAF. Festivalul a generat zeci de milioane de euro în economie # Fanatik
Cu un buget de 16 milioane de euro, festivalul Beach, Please! organizat de vloggerul Selly apare în listele ANAF cu o datorie de peste 35.000 de euro. Cum s-a ajuns aici
21:00
Profețiile lui Dumitru Dragomir pentru meciurile din weekend. Ce vede la Dinamo – CFR Cluj și U Craiova – Rapid # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat meciurile din weekend din SuperLiga și a spus ce se va întâmpla. Vezi pe FANATIK ce predicții a avut „Oracolul”.
21:00
Fără precedent! Ce gest este dispus să facă pentru Rapid: „Renunț la bani dacă iau campionatul!” # Fanatik
Florin Manea este pregătit să facă un gest impresionant în cazul în care Rapid va lua campionatul în acest sezon. La ce sumă este dispus acesta să renunțe pentru succesul giuleștenilor.
20:50
Ion Țiriac, donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov! Proiectul gândit de miliardar în orașul natal # Fanatik
Ion Țiriac a efectuat o donație de 90.000 de euro pentru copiii din Brașov. Cu ce idei pentru dezvoltarea orașului natal a venit cunoscutul miliardar român.
20:40
Suma de bani pe care Giovanni Becali i-a dat-o mamei lui Denis Alibec: „A uitat de ei, mă cert cu femei? N-a respectat contractul” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit ce sumă de bani i-a oferit în urmă cu un deceniu mamei lui Denis Alibec, pentru ca fotbalistul să semneze cu firma sa de impresariat.
20:40
Marius Ștefănescu a spart gheața în Turcia! Fostul fotbalist de la FCSB a avut nevoie de 3 luni să înscrie pentru noua echipă # Fanatik
Marius Ștefănescu, fotbalistul vândut de FCSB în Turcia, a înscris primul său gol pentru noua echipă. Mijlocașul a avut nevoie de 3 luni pentru a semna prima reușită.
20:30
Mutare bombă în Liga Florilor! Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o forţă din campionat cu patru jucătoare. Exclusiv # Fanatik
Mutare spectaculoasă în Liga Naţională de handbal feminin! FANATIK a aflat că Bogdan Burcea pleacă de la Corona Braşov la o altă forţă din Liga Florilor. Şi va lua cu el patru jucătoare.
20:20
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România # Fanatik
În ce ipostază a fost surprins David Popovici pe străzile din Capitală. Încă o dată, marele campion demonstrează că este de o modestie ieșită din comun.
20:10
Andrea Mandorlini, atac nuclear după ce a fost demis de la CFR! Dezvăluiri din vestiar făcute de italian # Fanatik
Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după ce a fost dat afară de la CFR Cluj. Antrenorul italian, acid cu Neluțu Varga. Ce l-a nemulțumit în timpul șederii în Gruia.
20:00
Vlad Dragomir, de neoprit! Mijlocașul, decisiv pentru Pafos în Supercupă, după ce marcase în trei meciuri consecutive în campionat. Video # Fanatik
Vlad Dragomir o duce de minune la Pafos! Pasă de gol în Supercupa Ciprului. Internaționalul român e decisiv pentru echipa sa de câteva săptămâni bune.
19:50
Istvan Kovacs, nominalizat pentru titlul de „cel mai bun arbitru din lume” în 2025! Cine sunt ceilalţi doi români care se luptă pentru trofeu # Fanatik
Anul 2025 a fost unul excelent pentru arbitrajul românesc. Istvan Kovacs a condus finala Champions League şi este nominalizat pentru titlul de cel mai bun arbitru alături de doi alţi români.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.