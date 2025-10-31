AUR anunţă exact când va cădea Guvernul Bolojan: PSD va depune moţiunea în ianuarie
Primanews.ro, 31 octombrie 2025 11:50
AUR anunţă exact când va cădea Guvernul Bolojan: PSD va depune moţiunea în ianuarie
• • •
Acum 10 minute
12:00
Număr uriaş de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Naţională
12:00
Şedinţă extraordinară de guvern. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
Cine şi de ce a anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta
Acum 2 ore
11:00
Marş în Capitală în memoria victimelor tragediei de la Colectiv
10:50
Nu doar România e vizată. SUA vor reduce efectivele militare şi din Bulgaria, Ungaria şi Slovacia începând de luna viitoare
Acum 24 ore
23:00
Ilie Bolojan, despre demisie: „Nu se pune problema. Stabilitatea politică este esenţială pentru România”
23:00
Prima reacţie a ministrului de Externe Oana Ţoiu după anunţul retragerii trupelor americane: „Aliaţi NATO vor trimite noi forţe în România”
22:50
VIDEO. Ioan Mircea Pascu, fost ministru al Apărării, despre retragerea trupelor SUA: Ar trebui să ne uităm la exemplul Polonia. Ei au fost tot timpul în contact direct cu SUA
22:40
Ilie Bolojan: Anunţul privind retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu a fost amânat două zile la cererea Washingtonului
22:40
Dragoş Anastasiu, despre numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier: „Va fi vânată pentru fiecare greşeală”
19:00
Ruşii de la Lukoil vând activele internaţionale unei companii cu legături istorice cu Moscova. Rafinăria Petrotel şi benzinăriile din România, încă sub semnul întrebării
18:30
VIDEO. Ministrul Sănătăţii, pentru Cotidianul.ro, la 10 ani de la Colectiv: Am protestat faţă de clasa politică
18:30
Marş ade amploare pentru victimele incendiului Colectiv
18:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar încă 60 de zile în dosarul privind promovarea ideilor fasciste şi legionare
16:40
Austeritatea dreptei, explicată de stânga de la guvernare: S-au blocat investiţiile, s-a blocat economia, tot mediul de afaceri e în cap
16:30
Cele şapte condiţii puse de aliaţii lui von der Leyen pentru a nu bloca discuţiile pe buget. Siegfried Mureşan: Comisia este pregătită să revizuiască proiectul
16:00
ANALIZĂ. Ce este pragul alternativ şi de ce PSD ameninţă UDMR cu eliminarea lui
15:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: De o săptămână tăiem frunze la câini în coaliţie, facem fotosinteză
15:40
Aproape jumătate dintre locuinţele alimentate cu gaze naturale din România nu au realizate verificări şi revizii
15:30
PSD îl cheamă pe Bolojan în plenul Camerei Deputaţilor pentru a da explicaţii legate de retragerea trupelor americane din România
15:30
Viktor Orbán se duce în vizită la Trump pentru a solicita o derogare de la sancţiunile americane
13:30
Oana Gheorghiu a depus jurământul ca vicepremier. Sorin Grindeanu şi Mircea Abrudean au lipsit de la ceremonie
13:30
Grindeanu reia avertismentul pentru Bolojan: Dacă la finalul lui noiembrie pierdem 231 de milioane de euro, cineva trebuie să plătească
13:20
Trump, despre reducerea trupelor americane din România: Nu este foarte importantă
13:10
Record în Cupa României. Patronul unei echipe a intrat pe teren la 61 de ani
13:00
Trump s-a întâlnit cu Xi. Ce au convenit cei doi
Ieri
11:10
Ministrul Sănătăţii, la 10 ani de la Colectiv: ”Nepăsare, indolenţă, prostie”
29 octombrie 2025
21:50
Opoziţie în Congresul SUA faţă de retragerea trupelor americane: „România a fost un aliat puternic/ Decizia riscă noi agresiuni ruseşti”
21:40
VIDEO. Dan Grecu, despre retragerea trupelor SUA: E o incompetenţă nu doar a doamnei Ţoiu, se perpetuează cam de pe vremea lui Băsescu. Avem vreo 15 ani de când avem doar poziţia de "Yes, man"
20:00
Guvernul anunţă că salariul minim ar putea rămâne neschimbat şi în 2026. Ilie Bolojan: „România nu-şi permite o creştere în cascadă a cheltuielilor bugetare”
19:40
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier al României. Nicuşor Dan a semnat decretul de numire
18:40
Ziarul Cotidianul marchează 10 ani de la Colectiv cu seria „Nu ne-am făcut bine”
18:30
VIDEO. Există vreun motiv de teamă pentru români după retragerea trupelor americane? Hari Bucur Marcu, expert securitate, analizează la Prima News
17:20
ANALIZĂ. Decizia care va provoca un adevărat seism politic la Bruxelles
17:00
Cine îi va fi contracandidat lui Marcel Ciolacu la Buzău din partea AUR?
16:30
Pentagonul: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa
15:00
AUR îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicaţii despre buget şi energie
15:00
Legendarul stadion Maracana a fost scos la vânzare
14:40
Proiectul de lege care introduce pentru prima dată în legislaţia românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament
14:30
Camera Deputaţilor a votat pentru instituirea datei de 29 octombrie ca 'Ziua Reginei Maria'
14:30
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraţilor: M-au ciuruit. Au tras în pianist!
14:20
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei: Voi organiza referendum pentru desfiinţarea sectoarelor
14:10
”Piedone” a anunţat pe cine susţine la Primăria Capitalei. Nu este Anca Alexandrescu
14:00
Donald Trump a ajuns în Coreea de Sud, unde se va întâlni joi cu Xi Jinping la summitului APEC
14:00
Aliaţi din NATO au doborât recent o dronă deasupra unei baze militare din Estonia
14:00
13:50
Ministrul Apărării din Polonia: Nu am primit nicio notificare privind reducerea trupelor SUA
13:40
România ştia de luni că soldaţii americani pleacă. De ce a fost făcut anunţul abia azi
13:30
Oana Gheorghiu, prima reacţie după scandalul declaraţiilor despre SUA: Nu aş mai scrie în aceiaşi termeni
