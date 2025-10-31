Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB
Premierul Ilie Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Potrivit Notei de Fundamentare a Hotărârii de Guvern, alegerile pentru PMB ar ajunge la miraculoasa sumă de 13,5 milioane de euro. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Potrivit poliției ucrainene, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii. În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au […]
100.000 de tineri au fugit din calea războiului din Ucraina în ultimele 2 luni. Cine mai ține linia frontului # Gândul
Războiul lui Vladimir Putin golește Ucraina de tineri. Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit țara în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie. Măsura, care avea ca scop să reducă presiunea asupra tinerilor și să încurajeze recrutarea voluntară, a generat […]
Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare # Gândul
Este anchetă de amploare în Gorj, acolo unde un bebeluș de doar luni a fost vândut de părinții săi. Tranzacţia s-a făcut între două familii din rromi din județ. Astfel, o familie de rromi care nu putea să aibă copii a reușit să convingă o altă familie să îi vândă ultimul copil născut. Anchetatorii din […]
Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni” # Gândul
Lucrările din șantierul Autostrăzii București Nord- Lot 1 sunt în avans față de graficul contractat. Ministrul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, spune că se are în vedere o devansare a termenului de finalizare cu aproape 6 luni. Execuția lucrărilor a început în luna martie 2025, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul […]
Cântăreața Lora, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri despre familia sa. Artista a vorbit despre părinții săi. Lora a fost invitată la emisiunea ”Puterea unui lider”, unde a făcut declarații despre părinții săi. Tatăl artistei a murit când aceasta avea doar patru ani. Lora și-a pierdut mama în anul 2020. Lora face […]
Victimele vaccinării anti-COVID pot da în JUDECATĂ statul. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis dreptul la despăgubiri # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că persoanele care susțin că au avut de suferit în urma vaccinării anti-COVID pot cere despăgubiri nu doar de la producătorii vaccinului, ci și de la statul român. Judecătorii au stabilit că procesele pot fi deschise atât pe legea care reglementează răspunderea pentru produse cu defecte, […]
Ion Cristoiu: Adevărata semnificație a retragerii americane: Rusia nu reprezintă un pericol pentru România # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre retragerea parțială a soldaților americani de pe teritoriul României. „Anunțul privind retragerea parțială a militarilor americani din România a stârnit o controversă social-politică, publică, neobișnuită. Această controversă a avut drept temă răspunsul la întrebarea: «Ce semnificație are această decizie […]
Dacă ești în căutarea celui mai bun și mai eficient produs pentru curățarea componentelor electronice, alcoolul izopropilic este cel de care ai nevoie. Alcoolul izopropilic, spre deosebire de spirt, are eficiență mai mare și este extrem de apreciat pentru proprietățile sale de solvent, dezinfectant și produs de curățare și degresare atât în uzul casnic, cât […]
Bancul de vineri este despre celebrul Bulă, care a cam chelit. Și, deși, mai are doar patru fire de păr pe cap, totuși decide să se ducă la frizer… Păi bine, Bulă, și cum ai vrea să te aranjez? – Cărare pe mijloc, două fire într-o parte și două într-o parte. În timp ce încerca […]
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80% la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români # Gândul
Peste 4.000 de comercianți români care vând pe Trendyol vor participa la campania de Black Friday, care se desfășoară între 31 octombrie și 11 noiembrie. Reducerile se aplică tuturor produselor disponibile pe platformă, indiferent de categorie. Campania va fi promovată de peste 9.000 de influenceri locali, pentru a aduce ofertele mai aproape de consumatori. Theo […]
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oriol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii petroliere ucrainene, transmnite The Kyiv Independent. Atacurile ar fi vizat centrala termoelectrică din Oriol – principala sursă de […]
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au reconstituit episodul care consolidează marginalizarea liderului comunist. Din apropiat al dictatorului și al familiei acestuia, ba chiar de posibil succesor al lui Ceaușescu, Iliescu este […]
Partidul lui Le Pen este în pragul puterii în Franța. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri # Gândul
Partidul Adunarea Națională (Rassemblement National- RN), condus de Marine Le Pen, începe să câștige teren în Franța. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Viavoice, pentru Liberation, 54% dintre francezi ar putea vota pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri. „Acesta nu este un sondaj privind intenția de vot, însă barometrul nostru privind potențialul electoral al Adunării […]
Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1 # Gândul
Chef Ștefan Popescu le-a arătat prietenilor virtuali cum se pregătește cel mai gustos ostropel de pui. A precizat că a folosit rețeta exactă a bunicii sale, iar ingredientele și modul de preparare se găsesc mai jos, în articol. Chef Ștefan Popescu încarcă des materiale video pe conturile sale prin care le arată prietenilor virtuali cum […]
Ion Cristoiu: „REȚELELE sociale au devenit un adversar al democrațiilor care sunt dictaturi” # Gândul
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30 octombrie 2025 a comentat declarațiile și poziția Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În discursul ei, Maia Sandu a spus că platformele de socializare, odinioară promisiuni ale libertății, au devenit spații vaste de manipulare folosite de regimuri autoritare, […]
Regulă nouă pentru cei care stau la bloc. De ce este interzis să-ți ÎNCHIZI balconul? Proprietarii, somați de urgență de autorități # Gândul
După explozia din cartierul Rahova, cauzată de o scurgere de gaze, tot mai multe situații periculoase sunt descoperite și în alte orașe din România. Autoritățile sunt în alertă și readuc la cunoștință proprietarilor de apartamente că este interzis să-și închidă balconul în anumite situații. Cei care ignoră normele de siguranță sunt somați să readucă balconul […]
Opt persoane au fost RĂNITE, după impactul dintre un microbuz și un TIR pe A1. Accidentul a avut loc la kilometrul 570, pe sensul de mers Arad-Nădlac # Gândul
Un TIR și un microbuz s-au ciocnit pe Autostrada 1 (A1), vineri dimineață, în apropierea localității Nădlac. În urma accidentului, opt persoane au fost rănite. Este vorba de cinci victime conștiente, cooperante și neîncarcerate, patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare. Celelalte trei persoane implicate au […]
Ion Cristoiu: „Ce s-a întâmplat cu numirea lui GHEORGHIU trebuia să ducă la ruperea coaliției” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre felul în care politicienii români se schimbă imediat ce ajung la putere. El spune că oamenii simpli, care ieri păreau normali, sunt prinși într-un sistem bazat pe lingușeală și interese. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Când ajungi acolo, ești prins […]
APIA începe plățile către fermierii care au terenuri cu suprafețe de peste 10 hectare. Câți bani vor încasa și când se fac primele transferuri # Gândul
Fermierii care au mai mult de 10 hectare de teren vor primi avansul din subvenții. La Iași, de pildă, reprezentanții APIA au hotărât să transfere banii către conturile beneficiarilor. Până acum au fost autorizate 8.000 de cereri, iar un sfert dintre beneficiari au primit, deja, sumele cuvenite. Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) […]
Scandal de proporții în Franța. Ministrul Justiției este acuzat de conflict de interese în cazul Sarkozy. Fostul șef de stat, „mentorul“ lui Darmanin # Gândul
Un grup de 29 de avocați a depus o plângere la Curtea de Justiție a Franței, joi seară, împotriva lui Gérald Darmanin pentru conflict de interese. Aceștia îl acuză pe actualul ministru al Justiției că și-a exprimat, la radio, intenția de a-l vizita pe Nicolas Sarkozy la închisoarea La Santé. Potrivit datelor BFMTV, documentul de […]
Achiziția grupului G4Media de către Titluri Quality, avizată de CEISD și autorizată de Consiliul Concurenței # Gândul
Consiliul Concurenței a transmis, joi, decizia Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) de avizare a tranzacției prin care compania Titluri Quality, deținută de antreprenorul Radu Budeanu, preia pachetul majoritar al Grupului G4Media. Pe baza avizului conform, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția. ”Potrivit analizei efectuate de către CEISD, încheiată prin emiterea avizului conform nr. 418/ […]
Exodul TINERILOR ucraineni enervează vestul Europei. Aproape 100.000 au fugit din țara bombardată de Rusia în doar două luni # Gândul
Războiul lui Vladimir Putin golește Ucraina de tineri. Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit țara în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie. Măsura, care avea ca scop să reducă presiunea asupra tinerilor și să încurajeze recrutarea voluntară, a generat […]
Experimentele Kremlinului în vreme de război. De ce aplică Putin formula „ȚAR BUN, BOIERI RĂI” pentru guvernatorii din unele regiuni ale Rusiei. „Excentrici, populiști, predispuși la scandaluri” # Gândul
Șefii regiunilor Vologda, Samara și Kursk au atras atenția, de mai multă vreme, prin politicile lor excentrice, comportamentul ciudat și predilecția de a căuta scandaluri cu lumânarea. După ce a petrecut ani încercând să depolitizeze rolul guvernatorilor regionali ai Rusiei, Vladimir Putin a permis, surprinzător, ca mai multe figuri „carismatice” controversate să iasă în prim-plan. […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a discutat despre relația României cu Statele Unite. Acesta a explicat faptul că americanii au fost decisivi în desprinderea țării din zona de influență sovietică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Independența lui Ceaușescu s-a bazat fundamental pe sprijinul Americii” Ion […]
ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend # Gândul
Vremea este frumoasă la sfârșit de săpătămână, cu temperaturi chiar mai ridicate decât normalul acestei perioade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). La primele ore ale dimineții, meteorologii nu au transmis nicio avertizare nowcasting pentru România, iar toate regiunile din țară erau în zona meteo „verde”. În exclusivitate pentru Gândul, la ora 09:00, meteorologul de […]
Cine sunt sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ORTODOX, greco-catolic și romano-catolic. Tinerii petrec azi Halloween-ul # Gândul
Vineri, 31 octombrie 2025, în ziua în care tinerii petrec de Halloween, creștinii sărbătoresc mai mulți sfinți, în calendarul în calendarul ortodox, greco-catolic și romano-catolic. Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul ortodox Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sf. Mc. Epimah Sărbătoriții zilei de 31 octombrie 2025, în calendarul greco-catolic […]
O garsonieră de doar 10 mp, scoasă la vânzare pentru o sumă astronomică. Costă cât 3 APARTAMENTE în București: „Intri pe ușă și sari direct în pat” # Gândul
După ce Clujul ne-a „obișnuit” cu prețuri de-a dreptul ireale la locuințe, acum vine rândul unui alt oraș din Europa să bată toate recordurile la acest capitol. Așa se face că o minisculă garsonieră, de doar 10,2 metri pătrați, aflată într-una dintre cele mai luxoase zone din Londra, să fie scoasă la vânzare pentru echivalentul […]
Scandal la Asia Express. Conflict între Anda Adam și producătorii emisiunii de la Antena 1: „Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” # Gândul
Un conflict a luat naștere între Anda Adam și producătorii emisiunii Asia Express de la Antena 1, în ediția precedentă. După reacția nervoasă a soțului ei, Joseph Adam, când i-a adus o serie de reproșuri, cântăreața a izbucnit în cursa pentru ultima șansă. Disensiunile între echipă și producători au pornit de la o interdicție pe […]
Se mișcă lucrurile pe A7. Cristian Pistol spune că, de anul acesta, se va putea circula doar pe autostradă, de la București la Adjud # Gândul
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță o „activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)”. Iar pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, mai spune că firma UMB Spedition se ocupă de lucrări se […]
Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii” # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională” # Gândul
În ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, expertul Dan Dungaciu a discutat despre dificultățile strategice ale României pe fondul contextului internațional actual, cu un focus special pe relația cu Statele Unite ale Americii și Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu susține că România este plasată într-o poziție […]
În ediția din 30 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu consideră că Nicușor Dan așteaptă momentul potrivit pentru a-l înlocui pe Bolojan, iar acest lucru s-ar putea produce cu sprijinul PSD. Jurnalistul a mai […]
De ce vin asiaticii să MUNCEASCĂ în România: „Aici am găsit viața pe ce care o visam și câștig de șase ori mai mult” # Gândul
Tot mai mulți muncitori din Asia aleg să vină în România, atrași de salarii mai mari și de șansa unui trai mai bun. Pentru mulți dintre ei, țara noastră a devenit locul unei noi vieți, o șansă la stabilitate, la familie și la demnitate, după ani și ani trăiți în sărăcie în țările natale. România […]
Celebrul Charlie Ottley promovează Constanța, în NOUL EPISOD „Flavours of Romania – This is Dobrogea” disponibil pe o platformă de streaming # Gândul
Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea unui nou episod al renumitei serii documentare „Flavours of Romania”, realizată de jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley. Episodul, intitulat „This is Dobrogea”, este disponibil pe platforma globală de streaming Netflix, începând din această toamnă, aducând în atenția publicului internațional patrimoniul cultural, gastronomic și turistic al uneia […]
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE # Gândul
Un incident aviatic s-a produs joi, pe aeroportul Băneasa din Capitală. Un avion școală a aterizat forțat, iar trenul de aterizare s-a rupt. Toate zborurile sunt anulate. Știre în curs de actualizare
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea credință” # Gândul
Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce […]
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor # Gândul
Adrian Zuckerman îi recomandă Oanei Țoiu să aibă o discuție cu Marco Rubio pe marginea plecării trupelor americane din România. „Eu cred că trebuie să fie discuții între ministra de Externe Țoiu și Rubio, că acuma a venit înapoi. Președintele Trump a spus că «ăsta nu-i un lucru mare». În opinia mea, eu nu cred […]
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central # Gândul
Barcelona Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central al lui Iisus Hristos a fost ridicată la locul său. Capodopera lui Antoni Gaudí se înalță acum la 162,91 metri deasupra orașului, depășind cu 1,38 metri turla Catedralei din Ulm, Germania, care deținea până […]
Proces „supranatural” între doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți. Pensia alimentară a fiicei lor a ajuns „mărul discordiei” # Gândul
Doi foști soți din Iași, ambii medici rezidenți, au ajuns în fața instanței cu scopul de a se judeca pentru banii alocați pensiei alimentare unicului lor copil. Pretențiile fostei soții pentru majorarea pensiei de întreținere au fost respinse de bărbat. El a precizat că banii respectivi ar fi folosiți cu alt scop. A fost invocată […]
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina # Gândul
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Moscova a transmis o notă diplomatică fermă în legătură cu cererile americane privind pacea din Ucraina. Summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, care urma să aibă loc la […]
Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis” # Gândul
Presa americană este pur și simplu fascinată de parcursul spectaculos al Soranei Cîrstea, sportiva din Târgoviște care, la 35 de ani, a reușit o revenire incredibilă în tenisul mondial. Publicațiile din Statele Unite spun că povestea ei de viață „își are locul într-un documentar Netflix”. Sorana Cîrstea trăiește una dintre cele mai impresionante reveniri din […]
ANSVSA a retras de la raft mai multe produse comercializate în România, după ce s-a constatat un nivel ridicat de opium și antibiotic # Gândul
Câteva produse comercializate în supermarketurile din Iași și din alte orașe ale României au prezentat un nivel mai mare de opium și antibiotic. În acest sens, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o serie de alerte, în octombrie 2025, iar produsele au fost retrase de la rafturi, având un potențial […]
Federația Română de Baschet (FRB) anunță încheierea unui parteneriat strategic care marchează un moment semnificativ în dezvoltarea și consolidarea baschetului feminin din România. Din actualul sezon competițional, cele două competiții majore vor purta denumirile oficiale Liga Națională de Baschet Feminin Banca Transilvania și Liga 1 de Baschet Feminin Banca Transilvania. Acest parteneriat reflectă angajamentul ambelor […]
Marșul dedicat victimelor Colectiv s-a lăsat cu amendă de 3.000 de lei pentru organizator. „Atât am învățat noi, la limba română” # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro” # Gândul
Ajuns la 30 de ani, Florin Tănase se concentrează și pe afaceri, nu numai pe fotbal. Jucătorul FCSB caută să își asigure un viitor liniștit pentru el și familia sa, după ce se va retrage din carieră. Obișnuit să marcheze în meciurile importante, „Tase” punctează și în afara terenului. Dragomir: „Are 4 blocuri” Astfel, preferatul […]
Organizatorul mișcării dedicate victimelor de la Colectiv spune că a fost amendat, de jandarmi, pentru că ei nu fac diferența între marș și comemorare # Gândul
„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital […]
RAPID iese la atac înaintea derby-ului de la Craiova. Alex Dobre, mesaj războinic pentru olteni: „Rezultat pozitiv înseamnă o victorie” # Gândul
Rapidul s-a impus fără drept de apel în primul meci din grupele Cupei România, 4-0 cu CSC Dumbrăvița, pe „Giulești”, cu formația bucureșteană în rol de echipă oaspete. Alex Dobre a reușit o „dublă”, iar la finalul meciului le-a transmis un mesaj războinic oltenilor, adversarii din etapa următoare a Superligii. Trupa lui Costel Gâlcă arată […]
După retragerea din România, americanii își reduc efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare # Gândul
După reducerea efectivelor militare americane din România, SUA va lua o măsură similară și în Bulgaria, Ungaria, Slovacia. Administrația Trump a notificat mai multe administrații din Europa referitor la o reașezare a efectivelor militare americane staționate pe teritoriile mai multor state europene. Datele indică faptul că Pentagonul are în plan să pregătească o reducere a […]
31 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Marco van Basten împlinește 61 de ani. Își pierd viața River Phoenix și Sean Connery # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 31 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Marco van Basten, născut pe 31 octombrie 1964 în Utrecht, Olanda, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Talentul său, tehnica desăvârșită și capacitatea de a marca goluri […]
