Anunț de ULTIMĂ ORĂ: Ce se întâmplă cu plățile APIA în avans!
Agro-TV.ro, 31 octombrie 2025 12:50
Sfârșitul de săptămână vine cu un anunț de ultimă oră privind plățile APIA în avans către fermieri. Potrivit unui comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) remis vineri redacției AgroTV, în perioada 16-30 octombrie 2025, în cadrul campaniei de plăți în avans aferente anului de cerere 2025, au fost autorizați la plată […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
12:50
Sfârșitul de săptămână vine cu un anunț de ultimă oră privind plățile APIA în avans către fermieri. Potrivit unui comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) remis vineri redacției AgroTV, în perioada 16-30 octombrie 2025, în cadrul campaniei de plăți în avans aferente anului de cerere 2025, au fost autorizați la plată […]
Acum 4 ore
11:00
Până acum, vremea a ținut cu fermierii toamna aceasta, chiar dacă unii dintre ei au mai avut parte și de surprize și au fost nevoiți să intre încă o dată în câmp. Să vedem însă ce urmează de acum înainte, potrivit estimărilor meteorologice pe patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Pentru […]
09:50
Probleme la cultura de rapiță – Fermierii întorc sute de hectare din cauza unui fenomen provocat de ploi # Agro-TV.ro
După o perioadă de ploi intense care, în teorie, ar fi trebuit să salveze culturile de toamnă, mulți fermieri din sudul României se confruntă acum cu o problemă neașteptată: formarea crustei la sol, fenomen care compromite răsărirea și dezvoltarea normală la cultura de rapiță. În județele Ialomița, Călărași, Ilfov, dar chiar și în unele zone […]
Acum 6 ore
08:40
Negocierile pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) 2028-2034 se anunță tensionate. Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează că propunerile Comisiei Europene pot afecta grav dezvoltarea rurală și competitivitatea fermierilor români, prin eliminarea Pilonului II și reducerea sprijinului financiar real pentru fermieri. În emisiunea ”Agricultura la Raport”, europarlamentarul român, negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii […]
07:30
România se confruntă cu riscul de a pierde aproximativ 360 de milioane de euro din plățile directe pentru fermieri, ca urmare a unor corecții aplicate de Comisia Europeană, avertizează deputatul George Scarlat, membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. La finalul anului 2025, România înregistrează un grad scăzut de absorbție a fondurilor din Planul Național […]
Acum 24 ore
17:50
Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit joi o adevărată lovitură în plex chiar de la liderii grupurilor proeuropene din Parlamentul European. Aceștia i-au transmis că vor respinge bugetul UE pentru perioada 2028-2034 dacă executivul comunitar va insista pe comasarea fondurilor alocate Pilonul II din politica agricolă comună (PAC), destinat dezvoltării rurale, cu […]
15:40
„Diamantul olandez”, prezentat la Indagra. „Sectorul agricol al României are un potențial imens” # Agro-TV.ro
Sectorul agricol al României are un potențial imens și poate deveni lider în producția alimentară durabilă, a declarat Ralf van de Beek, directorul pentru agribusiness internațional și securitate alimentară în Ministerul Agriculturii, Pescuitului, Securității Alimentare și Naturii din Țările de Jos, prezent joi la Romexpo, unde a participat la evenimentul „Ziua Olandei @ Indagra”. „Sectorul […]
Ieri
12:40
Ministrul agriculturii, Forin Barbu, a anunțat miercuri că, prin programul INVESTALIM derulat de MADR, România va avea va avea cea mai mare fabrică de procesare a cartofului din UE, realizată de Grup Șerban Holding cu o investiție totală de circa 100 de milioane de euro. „Grup Șerban de la Bacău a accesat un proiect de […]
11:30
După experiența din anii trecuți, fermierii români încep să mizeze din ce în ce mai mult pe culturile de toamnă, în detrimentul celor de primăvară. În acest sens, cultura care aduce profit în cele mai multe cazuri este rapița, iar acest trend se va menține și în 2026 și 2027, susțin specialiștii. Potrivit lui Cezar […]
07:40
Piața porumbului rămâne într-o perioadă de acalmie, pe fondul producției uriașe din Statele Unite ale Americii, care acoperă toate găurile de producție din Europa și celelalte zone. Deși prețul a scăzut ușor pe burse, prețurile oferite de către procesatorii din piața internă rămân o soluție mai bună pentru fermierii români care au marfă pe stoc. […]
06:30
Arabia Saudită, investiții majore în agricultura din România – Ce dă la schimb ministrul Barbu # Agro-TV.ro
România ar putea deveni un partener strategic pentru Arabia Saudită în domeniul agroalimentar, prin investiții directe în sectorul zootehnic, a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu. Oficialul a confirmat că discuțiile purtate cu partea saudită vizează realizarea unor investiții majore în sectorul ovin și bovin, în parteneriat cu fermierii români. ”Discuțiile pe care le-am avut cu […]
29 octombrie 2025
19:40
Măsuri radicale împotriva unei boli necruțătoare: Autoritățile din Vaslui înțeapă 40.000 de bovine! # Agro-TV.ro
Autoritățile sanitar-veterinare din județul Vaslui trag un semnal de alarmă cu privire la un risc crescut de răspândire a rabiei, fiind dispuse să treacă la măsuri radicale după ce un al șaptelea caz urmează să fie confirmat în scurt timp. Riscul de expunere la acest virus necruțător vine după o lungă perioadă în care județul […]
18:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță demararea unei noi tranșe de plăți pentru crescătorii de animale. Peste 2,5 milioane de lei urmează să intre în conturi începând de astăzi. Potrivit unui comunicat remis AGRO TV, APIA, prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat […]
17:00
Județul Iași se confruntă cu un nou caz de sclavie la stână, după teribila poveste descoperită anul trecut în care trei băieți au fost exploatați timp de 12 ani la o stână din comuna Schitu Duca. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au descoperit doi frați, de 31 și 39 de ani, care […]
15:10
Peste 850 de tone de carne și organe de ovine și caprine au plecat din Sălaj spre Europa, Algeria și Iran # Agro-TV.ro
Ovine Sălaj, singura companie din județ care exportă carne, a reușit să livreze în 2025 peste 850 de tone de carne şi organe de ovine și caprine în mai multe țări din Europa, dar și în Algeria sau Iran, conform datelor prezentate miercuri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, de șeful de Direcţiei Sanitare Veterinare şi […]
14:10
Vești excelente pentru fermierii din Transilvania! Începând cu 3 noiembrie 2025, compania DELTATEH, importatorul oficial în România al tractoarelor SOLIS, anunță deschiderea unui nou sediu oficial în județul Cluj, la adresa: Sat Răscruci Nr. 367B, Județul Cluj. Această extindere marchează o nouă etapă de dezvoltare pentru DELTATEH, compania care și-a câștigat încrederea fermierilor români prin […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Piața europeană e pe cale să intre într-o criză de ouă, prețurile înregistrând o creștere accelerată în Germania, după ce aproximativ 400.000 de păsări de curte – găini, rațe, gâște și curcani – au fost sacrificate până în prezent de la izbucnirea gripei aviare în această țară. Potrivit lui Robert Schmack de la Asociația Bavareză […]
08:40
Fonduri europene pentru tinerii fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să lanseze în luna decembrie 2025 una dintre cele mai așteptate linii de finanțare din Planul Strategic PAC 2023–2027 – DR-12 „Sprijin pentru consolidarea tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați”. Măsura este destinată sprijinirii noii generații de agricultori care vor […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) intră în linie dreaptă cu procesul de închidere a vechiului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), termenul limită pentru depunerea cererilor de rambursare fiind 31 octombrie 2025. Pentru a asigura finalizarea la timp a proiectelor finanțate prin PNDR 2014–2020 (cu prelungire pe perioada de tranziție), instituția a adoptat o […]
06:30
Lansare fonduri europene în noiembrie 2025! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea a două linii de finanțare extrem de așteptate de mediul de afaceri agricol – DR-23, dedicată investițiilor pentru procesarea produselor agricole și creșterea valorii adăugate, precum și și DR-16, dedicată investițiilor în legumicultură și cartofi. Cele două măsuri fac parte din Planul […]
28 octombrie 2025
17:30
Vânzările de terenuri agricole în România au înregistrat din nou o creștere semnificativă, de la 9.155 de tranzacții în luna august la 11.994 de tranzacții în luna septembrie, potrivit statisticii publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). De data aceasta, bătălia pentru întâietate în topul vânzărilor de terenuri agricole s-a dat între […]
15:20
Fermierii din România se confruntă tot mai des cu efectele secetei și ale degradării solului. Solurile acide își pierd structura, rețin tot mai puțină apă și, în timp, duc la scăderea producțiilor agricole. Puțini știu însă că nutrientul strategic care poate face diferența este calciul. Calciul – mai mult decât un corector de pH Calciul […]
14:40
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! # Agro-TV.ro
Mâine se deschide INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025 — cel mai mare eveniment agricol și alimentar din România! Ediția din acest an reunește instituții, profesioniști șicompanii din 20 de țări, într-un format orientat sprerezultate, dialog și colaborare reală. INDAGRA & INDAGRA FOOD 2025, cel mai important concept agricol și alimentar din România, are loc în […]
13:40
Publicaţia Cotidianul.ro se relansează, aducând în faţa cititorilor o nouă interfaţă, o nouă echipă editorială şi un angajament ferm pentru jurnalismul obiectiv şi relevant. Cu o istorie solidă în presa românească, Cotidianul îşi propune să fie o voce de referinţă în peisajul media, oferind zilnic informaţii de ultimă oră, analize echilibrate şi interviuri cu personalităţi din toate domeniile vieţii […]
13:10
De la începutul acestui an, Direcția Județeană de Mediu (DJM) Gorj a aprobat acordarea a circa 160.000 de lei drept despăgubiri pentru atacurile urșilor și lupilor asupra animalelor domestice de pe raza județului, se arată într-o informare a instituției dată marți publicității prin intermediul AGERPRES. „DJM Gorj a emis, de la începutul acestui an, 25 […]
10:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale introduce o nouă modificare a procedurilor ce vizează plățile AFIR. Astfel, pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, contractele de cesiune de creanță pot face referire și la transferul dreptului de rambursare a TVA de către beneficiar în favoarea furnizorului, în baza prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. […]
08:40
Taxa pe stâlp, sau impozitul aplicat construcțiilor speciale, a fost reintrodusă anul acesta, în încercarea de a duce venituri suplimentare la bugetul de stat, generând îngrijorări semnificative în rândul fermierilor, care se aflau deja în dificultate. Fermierii se temeau că taxa pe stâlp va crește costurile de producţie şi va eroda și mai mult competitivitatea […]
07:30
Piața utilajelor agricole traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimul deceniu. După pandemie, care a perturbat lanțurile globale de aprovizionare și a dublat prețurile echipamentelor, industria agricolă s-a confruntat cu un nou șoc – războiul din Ucraina. Deși fluxurile comerciale s-au reechilibrat parțial, costurile mașinilor agricole au rămas la niveluri foarte ridicate, iar […]
06:30
Prețul grâului și prețul porumbului ACUM la poarta fermei – ”Nimeni nu vrea să cumpere” # Agro-TV.ro
Piața cerealelor din România traversează un blocaj, spun fermierii. Prețul grâului și cel al porumbului sunt sub așteptările fermierilor, însă chiar și în aceste condiții, marfa nu dispare cu ușurință din hambare. Potrivit lui Ștefan Moraru, fermier din județul Călărași, după toate costurile de uscare, prețul porumbului ajunge undeva la 75 de bani/kg net în […]
27 octombrie 2025
18:30
Încă 18 ferme mixte vor de veni deveni „ferme model” la nivel național, prin schema de granturi „Sprijin pentru investiții de mediu în ferme model cu rol demonstrativ”, a anunțat, luni, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). Inițiativa face parte din programul RAPID – „Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România”, iar valoarea […]
17:20
6 mari lanțuri de retail suspectate de practici comerciale neloiale în sectorul lactatelor. Ce transmite Consiliul Concurenței # Agro-TV.ro
Sediile a șase mari lanțuri de retail din România au făcut obiectul unor inspecții inopinate ale Consiliului Concurenței, într-o anchetă aplicarea unor practici comerciale neloiale în lanțul de aprovizionare agricol și alimentar (Legea nr. 81/2022) în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate. Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței remis luni redacției AgroTV, retailerii […]
14:00
Consiliul AgriFish, reunit în perioada 27-28 octombrie 2025 la Luxemburg, va lua în discuție teme de interes major pentru pentru viitorul agriculturii și al pescuitului european, cu impact asupra fermierilor și producătorilor români. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale remis luni redacției AgroTV, în cadrul reuniunii AGriFish, România va fi reprezentată de […]
12:10
Pentru fermierii care încă mai au de semănat și se întreabă ce vreme ne aduce luna noiembrie, veștile venite de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) par încurajatoare. Potrivit meteorologilor, în săptămâna 27 octombrie-3 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această periooadă în cea mai mare […]
12:00
Un singur glas, o singură țară: Hai România, la Mondial! Susține și tu Naționala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia – România, LIVE pe Prima TV. Câștigăm împreună! # Agro-TV.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial! Vedetele noastre – Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Robert Niță și Miodrag Belodedici – susțin echipa națională. Bosnia – România este meciul decisiv. Victoria ne duce la barajul pentru Cupa Mondială 2026. Partida va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe […]
10:40
Tragedie în orașul prahovean Băicoi: o persoană a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu violent izbucnit luni dimineață la un saivan situat în apropiere de cartierul Țintea, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. Potrivit primelor informații venite de la reprezentații forțelor de intervenție, incendiul se manifestă generalizat la un saivan de aproximativ […]
09:40
Piața cerealelor aduce o schimbare neașteptată în această toamnă: orzul depășește pentru prima dată prețul grâului de panificație în paritatea CPT Constanța. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețul orzului a urcat la 192–193 euro/tonă, cu 2–3 euro peste grâul de panificație, o situație pe care nimeni nu o prevedea cu câteva […]
08:40
Schimbările climatice îi îndeamnă pe fermieri să recurgă la soluții radicale în încercarea de a-și menține afacerile pe o pantă ascendentă din punct de vedere al profitului. Având în vedere că porumbul și floarea soarelui au dus la pierderi considerabile în ultimii ani, unii fermieri au ales să renunțe cu totul la aceste culturi, optând […]
08:30
Cu cât se vinde porumbul boabe, în plină campanie de recoltare? Fermierul Ștefan Moraru, din județul Călărași, spune că a primit oferte de până la 90 de bani/kg din partea traderilor în această perioadă. Pentru fermierii care au avut acces la irigații și au obținut cantități mari, acest preț poate asigura un oarecare profit, însă […]
07:40
Fermierii care caută un model de afacere profitabilă în agricultură pot privi exemplul lui Alexandru Popa din Brăila, care deține o fermă modernă cu aproximativ 600 de capete pentru aboterizare. Investiția a început în 2019, iar trei ani mai târziu ferma a fost populată pentru prima dată. Alexandru Popa deține aproximativ 600 de capete pentru […]
07:40
Sezonul însămânțărilor și recoltărilor de toamnă se apropie de final, însă fermierii adevărați încă nu au timp de odihnă, pregătirea solului pentru iarnă continuă. În agricultură se vorbește despre triada „Casa – Masa – Rasa”, care determină în mare măsură succesul recoltelor: Casa reprezintă mediul și solul – parametrii naturali ai acestuia și lucrările de […]
26 octombrie 2025
23:40
Hidroterapia cu lapte, altădată un răsfăț al regilor, poate fi testată în stațiunea Vața Băi # Agro-TV.ro
Pentru o piele mai catifelată încercați o baie în lapte. Este o metodă ideală de relaxare, iar cu puțină ciocolată cosmetică, experiența devine una cu adevărat specială. Poate fi testată în stațiunea Vața Băi, alături de vinoterapie și alte proceduri menite să restabilească echilibrul interior și să încetinească procesul de îmbătrânire. Hidroterapia cu lapte este […]
16:10
Pericol pe rafturile magazinelor care putea ajunge în farfuriile consumatorilor! Asta au găsit inspectorii sanitar veterinari din Buzău, în timpul controalelor efectuate în județ: tone întregi de carne posibil infestată cu virusul pestei porcine africane, sute de ouă cu salmonella, dar și cantități importante de pește neconform. Toate detaliile, în jurnalul de știri AGRO TV:
14:10
Ploile abundente din prima jumătate a lunii octombrie au fost o adevărată gură de oxigen pentru fermierii din sudul țării. Totuși, nu toate problemele s-au rezolvat odată cu venirea apei, iar culturile de toamnă se confruntă în continuare cu anumite fenomene care pun în pericol recolta viitoare. ”Ploaia a fost foarte binevenită, a fost din […]
12:10
O fermă de lactate a fost amendată și obligată să plătească cheltuieli de judecată după ce s-a constatat că deversările de gunoi de grajd au poluat un râu din apropiere. Incidentul a atras atenția autorităților de mediu și a subliniat importanța gestionării corespunzătoare a deșeurilor agricole. O fermă de produse lactate din Dorset, Anglia, a […]
08:10
Însămânțările de primăvară efectuate corect vor asigura o producție maximă fermierilor care au fost atenți asupra detaliilor. Deși pregătirea culturilor de primăvară începe cu stabilirea unui pat germinativ uniform și bine afânat, aceștia nu trebuie să uite și de cantitatea de azot administrată. Totodată trebuie să acorde atenție adâncimii de semănat, care trebuie să fie […]
25 octombrie 2025
17:10
Sezonul însămânțărilor și recoltărilor de toamnă se apropie de final, însă fermierii adevărați încă nu au timp de odihnă, pregătirea solului pentru iarnă continuă. În agricultură se vorbește despre triada „Casa – Masa – Rasa”, care determină în mare măsură succesul recoltelor: Casa reprezintă mediul și solul – parametrii naturali ai acestuia și lucrările de […]
15:00
Fermierii care caută un model de afacere profitabilă în agricultură pot privi exemplul lui Alexandru Popa din Brăila, care deține o fermă modernă cu aproximativ 600 de capete pentru aboterizare. Investiția a început în 2019, iar trei ani mai târziu ferma a fost populată pentru prima dată. Alexandru Popa deține aproximativ 600 de capete pentru […]
13:50
Un bărbat a ajuns după gratii după ce a agresat un consătean și i-a furat o furcă. Din primele investigații, se pare că cei doi au avut o ceartă aprinsă. Un bărbat în vârstă de 35 de ani din zona Hârlău, județul Iași, a ajuns în arest după ce a agresat un consătean și i-a […]
08:10
Pompierii au fost chemați să intervină de urgentă în ziua de vineri, într-o fermă de animale după ce aceasta a luat foc. Focul a pornit în satul Țuțora din județul Iași, de la un tablou electric și s-a extins rapid la acoperișul construcției, amenințând să cuprindă și adăposturile de animale din apropiere. Două autospeciale de […]
24 octombrie 2025
11:40
Soia din belșug, dar cine s-o ia? O problemă gravă pentru fermierii care au mizat pe această cultură # Agro-TV.ro
Recolta de soia obținută în această toamnă de fermierii americani este atât de mare încât ar putea acoperi o suprafață mai mare decât New Mexico, însă aceștia nu prea au motive de bucurie după ce China, cel mai mare cumpărător de produse agricole americane, a renunțat să le mai cumpere, transmite Bloomberg, citată de AGERPRES. […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.