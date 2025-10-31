Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan

09:00

Astăzi, la Primăria Sectorului 1 al Capitalei, va avea loc – de la ora 10:00 – o controversată ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi, potrivit informațiilor obținute de Gândul, se află un proiect de hotărâre prin care s-ar urmări revocarea „mascată” a unui act administrativ care și-a produs deja efectele juridice după ce […]