Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?”

13:00

Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra - pe al cărui nume a fost emis un mandat de arestare în lipsă - va reveni în România. Declaraţia vine la o zi după ce The Guardian a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai.