China și Canada reiau dialogul la nivel înalt pentru detensionarea relațiilor
Veridica.ro, 31 octombrie 2025 13:20
Ambele țări caută legături mai strânse pe fondul politicii tarifare americane care le afectează economiile
Acum 30 minute
13:20
Acum 4 ore
10:50
Bulgaria: fabrică de muniții care va juca un rol important în industria de apărare din UE # Veridica.ro
Bulgaria și gigantul german de apărare Rheinmetall au finalizat un acord pentru construirea unei noi fabrici de producție de armament la Sopot, în centrul Bulgariei.
Acum 6 ore
09:00
Rusia a testat o torpilă cu propulsie nucleară, motiv de laudă pentru Putin și alte oficialități, care de când a început războiul din Ucraina tot încearcă să sperie Occidentul cu arsenalul nuclear. Presa pro-Kremlin acordă spații ample subiectului, dar nu uită nici de obsesiile sale obișnuite – NATO, Ucraina și Emmanuel Macron.
Acum 24 ore
22:10
Zelenski cere noi sancțiuni pentru a forța Rusia să pună capăt războiului
21:50
Kievul neagă că trupele sale au fost încercuite la Pokrovsk.
21:30
Președintele Trump a spus că a ordonat reluarea testelor cu arsenal nuclear pentru că și alții o fac.
20:30
Merz susține candidatura Turciei la UE, în ciuda divergențelor legate de Israel și de standardele democratice # Veridica.ro
Cancelarul german a făcut prima sa vizită în Turcia de la preluarea funcției
Ieri
13:30
Moldova se poate integra în UE doar dacă se implică în război și este anexată de România, potrivit unor narațiuni false reluate de propaganda Kremlinului.
13:00
Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din această săptămână, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
12:50
Procurorul Parisului a declarat joi la postul de radio RTL că arestările au fost efectuate miercuri seară în capitala franceză și în împrejurimi, în special în departamentul vecin Seine-Saint-Denis.
12:40
Trump îşi explică decizia de reluare a testelor nucleare după o întrerupere de decenii # Veridica.ro
Preşedintele american a anunţat reluarea testelor înaintea întâlnirii cu omologul chinez
12:30
De ce nu a „capitulat” Republica Moldova și ce putem învăța din asta [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.ro
Cu istoricul Cosmin Popa
12:10
Cu 98% din voturile numărate la alegerile de miercuri, partidul centrist, D66 și Parridul libertății, PVV , de extremă dreapta erau la egalitate joi dimineață, ambele estimându-se să ocupe 26 de locuri în camera inferioară a parlamentului, cu 150 de locuri.
11:20
Donald Trump dă asigurări că reducerea de trupe din România „nu e foarte semnificativă” # Veridica.ro
La bordul Air Force One, în drum spre Washington, liderul de la Casa Albă le-a spus reporterilor că reducerea prezenței trupelor americane din România „nu este foarte semnificativă”
11:00
Postul era vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu în luna august.
10:40
Președintele Donald Trump a declarat joi, după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, că reduce tarifele vamale în schimbul unei represiuni asupra fentanilului și că va vizita China în aprilie.
10:40
Este important de știut că băncile din România oferă cetățenilor următoarele tipuri de carduri bancare: card de debit, card de credit și card asociat unui credit de nevoi personale.
29 octombrie 2025
21:40
Franța dă asigurări că apărarea flancului estic al NATO rămâne robustă , în pofida retragerii americane # Veridica.ro
Ministrul francez al apărării vine în vizită în România
20:20
SUA ridică sancțiunile impuse liderului separatiștilor sârbi din Bosnia, Milorad Dodik # Veridica.ro
Fostul președinte al sârbilor bosniaci a fost înlăturat din funcție pentru subminarea acordurilor de pace care au pus capăt războiului etnic din ani 90
19:40
Uraganul Melissa a trecut de Cuba după ce a provocat distrugeri fără precedent în Jamaica # Veridica.ro
Furtuna cu o forță diminuată a lovit estul Cubei și se îndreaptă spre Bahamas
18:50
Reducerea contingentului american din România a declanșat un val de indignare și atacuri de panică patriotică ale propagandei mioritice filoruse, condimentate din belșug cu dezinformări și acuze ridicole.
14:40
Sute de companii belaruse sprijină efortul de război al Rusiei, căreia îi livrează, printre altele, obuze, drone, sașiuri pentru vehicule militare și componente importate din Occident.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Negocierile de pace dintre Afganistan și Pakistan s-au încheiat la Istanbul fără un acord, a declarat miercuri ministrul informației din Pakistan, acuzând delegația de la Kabul că a obstrucționat orice progres.
09:40
Partidul pentru Libertate, formațiune de extremă dreapta, al lui Geert Wilders se confruntă cu o cursă strânsă în alegerile olandeze de miercuri și, chiar dacă va câștiga votul, speranțele sale de a forma un nou guvern par minime.
09:20
Potrivit MAPN, circa 1000 de militari americani rămân în România. Reducerea contingentului reflectă o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.
09:10
Administrația Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România, o schimbare semnificativă care a stârnit îngrijorare în flancul estic al Europei și a subliniat o schimbare strategică în prioritățile militare globale ale Washingtonului.
09:00
Ucraina a trimis drone spre Moscova pentru a treia noapte consecutiv și a vizat alte câteva regiuni rusești, perturbând traficul aerian în întreaga țară și amenințând o uzină industrială din sudul Rusiei, au declarat miercuri autoritățile ruse.
08:30
Avioanele de război israeliene au lovit Gaza marți noaptea, la scurt timp după ce prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat armatei să efectueze „atacuri puternice” în Gaza, ca răspuns la atacul Hamas asupra soldaților israelieni.
08:10
Ziua în care se elucidează de ce a fost răpit în România șeful NATO și toată politica mondială # Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 44
07:50
Moscova nu crede în lacrimi
28 octombrie 2025
18:10
Partidul de guvernământ Visul Georgian a declarat că a apelat la Curtea Constituțională a țării pentru a interzice trei forțe cheie de opoziție.
17:40
Ministrul economiei din Germania a declarat marți că guvernul SUA a oferit asigurări scrise că afacerea germană a companiei ruse Rosneft va fi exceptată de la noile sancțiuni energetice, deoarece activele nu se mai află sub controlul Rusiei.
17:30
Prințul Andrew i-a găzduit pe Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și Harvey Weinstein la Royal Lodge, reședința privată a prințului din curtea Castelului Windsor.
17:20
Forțele americane au ucis 14 persoane în atacuri asupra a patru presupuse ambarcațiuni de droguri în Pacific, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth.
17:00
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat-o marți, la Tokyo, pe Sanae Takaichi, prima femeie lider a Japoniei, salutând promisiunea noului prim-ministru de a accelera dezvoltarea forței militare și semnând acorduri privind comerțul și pământurile rare .
13:50
Memorandumul, semnat și de Rusia, garanta suveranitatea și integritatea Ucrainei, dar propaganda rusă spune acum că invazia e legitimă întrucât Kievul a încălcat brutal principiile OSCE.
12:30
Ucraina are nevoie de sprijin european pentru încă doi, trei ani de luptă împotriva Rusiei # Veridica.ro
Preşedintele ucrainean cere o finanţare stabilă pentru această perioadă.
11:10
Ruptura periclitează guvernarea premierului socialist Pedro Sanchez
10:40
Mesaje schimbate între ei de membri ai tineretului republican din Statele Unite au conținut homofob și rasist și arată chiar susținere față de camerele naziste de gazare și viol. În Fâșia Gaza, încetarea focului nu a pus capăt dezinformărilor, care sunt folosite de ambele tabere.
10:30
Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu anul trecut.
10:20
Compania rusă spune că-şi vinde activele internaţionale din cauza recentelor sancţiuni
09:00
Părţile au discutat detaliile întâlnirii şi au subliniat importanţa relaţiilor bilaterale
27 octombrie 2025
18:40
Paul Biya, în vârstă de 92 de ani, care este la putere din 1982 și ar putea rămâne la putere după vârsta de 100 de ani, a înfuriat tinerii și opoziția țării cu decizia sa de a candida din nou, aceștia acuzând autoritățile că încearcă să fraudeze votul.
18:30
Guvernul de la Pdogorica a decis luni să suspende temporar regimul fără vize pentru cetățenii turci sub pretextul revizuirii și consolidării mecanismelor de monitorizare a intrării și șederii cetățenilor străini cât mai rapid posibil.
18:30
Norvegia spune că Rusia și-a lansat noua rachetă cu propulsie nucleară din Marea Barents # Veridica.ro
Vladimir Putin a anunațat că arma sa fără egal a trecut cu succes de testele finale
18:10
Procesul din Franța are loc după ce președintele Emmanuel Macron și soția sa au intentat un proces de defăimare în SUA la sfârșitul lunii iulie, în legătură cu un zvon amplificat și repetat online conform căruia Brigitte Macron s-ar fi născut bărbat.
17:30
Boala limbii albastre a fost detectată la frontiera cu Cehia
17:30
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți în Polonia sub suspiciunea de spionaj pentru un serviciu de informații străin, au anunțat luni dimineață autoritățile din Varșovia.
17:10
Premierul ungar Orban va discuta cu Trump săptămâna viitoare despre sancțiunile petroliere # Veridica.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va discuta, printre alte subiecte, sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești, la întâlnirea cu președintele american Donald Trump , care va avea loc săptămâna viitoare la Washington.
15:50
Baloane ale traficanților de țigări au perturbat repetat traficul aerian
