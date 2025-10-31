Regele Charles l-a dat afară din reședința regală pe Prințul Andrew

12:30

Peste jumătate dintre orașele mici ale României și 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unități administrativ-teritoriale (UAT) în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curții de Conturi care atrage atenția asupra faptului că există discrepanțe între lege și realitatea demografică în acest sens.