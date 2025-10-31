FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an
B365.ro, 31 octombrie 2025 14:20
Administrația locală transmite că va fi amenajat un nou loc de joacă în Sectorul 6, pe Str. Vistiernicul Stavrinos 21A, din Militari. Consilierii locali Sector 6 au votat studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii […] Articolul FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
14:50
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura # B365.ro
Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București. Federația Română de Fotbal a trimis candidatura pentru organizarea acestui mare eveniment sportiv în Capitală. Finala Europa League din […] Articolul Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura apare prima dată în B365.
Acum 30 minute
14:30
Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii # B365.ro
Guvernul a programat organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie 2025 pentru PMB, Consiliul Județean Buzău și alte 12 primării. S-a estimat o cheltuială totală de peste 67,6 de milioane de lei. Sumele provin în […] Articolul Peste 67,6 milioane de lei pentru alegerile locale parțiale din București și alte părți ale țării, de pe 7 decembrie. Pe ce se duc banii apare prima dată în B365.
Acum o oră
14:20
FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an # B365.ro
Administrația locală transmite că va fi amenajat un nou loc de joacă în Sectorul 6, pe Str. Vistiernicul Stavrinos 21A, din Militari. Consilierii locali Sector 6 au votat studiul de fezabilitate, devizul general și indicatorii […] Articolul FOTO | Un nou loc de joacă apare în Militari. Va avea spații de sport echipate cu bare de tracțiuni, paralele, inele. Lucrările vor dura un an apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
14:00
VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantier pe încă un lot din cele trei de pe Autostrada Bucureștiului – A0 Nord pe care lucrările încă nu sunt […] Articolul VIDEO | Șantierul Lotului 1 Nord de pe A0 – Autostrada Bucureștiului evoluează bine, pe unele sectoare, lucrările sunt în avans. Un tronson ar putea fi gata mai devreme apare prima dată în B365.
13:40
Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete # B365.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Centrului pentru Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca. Lucrările vor costa 23 de milioane. Ieri s-au împlinit 10 ani de […] Articolul Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și redimensionat, la 10 ani de la incendiul din Colectiv. Bugetul a fost aprobat, anunță Rogobete apare prima dată în B365.
13:30
Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă # B365.ro
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, începând cu 1 noiembrie 2025, atribuindu-i totodată continuarea coordonării departamentului de politică externă. Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial […] Articolul Marius-Gabriel Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională numit de Nicușor Dan. Tot el va coordona și departamentul de politică externă apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
12:40
Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță # B365.ro
Asociația TNR contestă în instanță hotărârile consiliilor locate ale sectoarelor 3, 4 și 6 care interzic hrănirea animalelor fără stăpân pe domeniul public. TNR consideră măsurile nelegale și contrare drepturilor cetățenilor implicați în protecția animalelor. […] Articolul Bucureștenii din sectoarele 3, 4 și 6 nu au voie să hrănească animalele fără stăpân de pe stradă. Asociația TNR susține că hotărârile sunt nelegale și vor fi dezbătute în instanță apare prima dată în B365.
12:30
VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego # B365.ro
Un alt târg de Crăciun va fi organizat în București, mai exact în Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4, care în mai puțin de o lună se va transforma în „Tărâmul de Gheață”. Organizatorii anunță […] Articolul VIDEO ❄️ Parcul Lumea Copiilor devine „Tărâmul de gheață”, începând cu 27 noiembrie. Târgul de Crăciun din S4 va avea balon cu aer cald și tiroliană, pe 1 Decembrie cântă Fuego apare prima dată în B365.
12:30
Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici # B365.ro
Primăria Sectorului 3 are alte explicații despre colectarea selectivă a deșeurilor. Ieri, a avut loc o întâlnire între administrația locală și bucureșteni pe această temă. Cu sistemul de acum, poate se rezolvă problemele gunoiului din […] Articolul Saga colectării selective din Sectorul 3. Primăria are noi clarificări și anunță de când va fi aplicată taxa de gunoi aici apare prima dată în B365.
12:30
HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 # B365.ro
În Sectorul 5 a avut loc un nou proiect de sistematizare rutieră, iar noi străzi au devenit cu sens unic. Străzile vizate sunt între Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Anunțul a fost […] Articolul HARTA | Noi străzi cu sens unic în Sectorul 5, în zona Str. Spătarul Preda și Str. Sergent Mușat Constantin. Schimbările pentru șoferi, anunțate de PS5 apare prima dată în B365.
11:40
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță # B365.ro
Municipiul Buzău devine primul oraș din România care interzice utilizarea trotinetelor electrice în parcuri, locuri de joacă și în curțile școlilor. Măsura este motivată de siguranța cetățenilor și de sesizările privind circulația necontrolată a acestor […] Articolul Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice nu-i București, ci Buzău. Măsura prevede și amenzi, astfel încât oamenii să fie în siguranță apare prima dată în B365.
11:30
Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie # B365.ro
Avem parte de un weekend cu vreme caldă și frumoasă în București, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) în prognoza actualizată pentru acest sfârșit de săptămână. Meteorologii explică că vremea se menține mult mai caldă […] Articolul Actualizare METEO | Weekend cu vreme caldă și frumoasă în București. ANM are prognoza pentru primul sfârșit de săptămână din noiembrie apare prima dată în B365.
11:20
Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni # B365.ro
În această dimineață, a avut loc un accident minor pe Aeroportul București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Un avion de mici dimensiuni, a Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista zonei. Aeronava a aterizat […] Articolul Un avion mic a aterizat greșit pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a deviat zboruri la Otopeni apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
10:50
Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani # B365.ro
Consilierii Generali au aprobat proiectul prin care terenul și clădirile Arenelor Romane din Sectorul 4 al Capitalei să fie transferate de la Guvernul României în domeniul public al Municipiului București. Acesta a fost propus de […] Articolul Arenele Romane din Parcul Carol , transferate în grija Primăriei Capitalei. Spațiul va fi transformat, proiectul include lucrări de reabilitare care vor dura cinci ani apare prima dată în B365.
10:30
Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break # B365.ro
În anul 2026, salariații din România vor avea 16 zile libere legale – cu una mai puțin decât în 2025 – însă, prin combinarea cu weekend-urile și câteva zile de concediu plătit, pot fi încropite […] Articolul Care sunt zilele libere din 2026. Calendarul complet, că poate vrem să ne facem deja planuri pentru mini-vacanțe – o tură la schi, o fugă la mare sau un city-break apare prima dată în B365.
10:20
ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului # B365.ro
Un accident grav a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul de mers dinspre Pitești spre București, la kilometrul 78. Centrul Infotrafic anunță că au fost implicate două ansambluri rutiere și o autoutilitară. Ceilalți conducători […] Articolul ALERTĂ | Accident cu două TIR-uri și o autoutilitară, pe Autostrada A1, pe sensul spre București. Trafic restricționat pe două benzi din cauza carambolului apare prima dată în B365.
09:50
VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% # B365.ro
Dacă ritmul actual de lucrări de pe traseul A7 se menține, anul acesta, vom putea circula de la București până la Adjud exclusiv pe autostradă, a declarat șeful CNAIR, Cristian Pistol. Stadiul lucrărilor de pe […] Articolul VIDEO | Scenariu rutier optimist: de la București la Adjud exclusiv pe autostradă, până la finalul anului. Lotul 2 al A7 este gata în proporție de 90% apare prima dată în B365.
09:50
Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv # B365.ro
Jandarmeria Română a anunțat vineri dimineață, 31 octombrie 2025, că vor fi făcute verificări în ceea ce privește aplicarea amenzii lui Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului în amintirea tragediei din Clubul Colectiv. Instituția spune […] Articolul Jandarmeria, prima reacție după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte, la comemorarea victimelor tragediei din Clubul Colectiv apare prima dată în B365.
09:40
Rănile Bucureștiului. Decăderea patrimoniului industrial din Capitală și din alte mari orașe, exprimată prin jurnale vizuale de artă # B365.ro
Toamna se numără ce-a mai rămas din patrimoniul industrial al Bucureștiului și din alte mari centre industriale, „mândria socialismului”. Vara trecută, artiști din opt țări au lucrat alături de comunități din șapte orașe post-industriale din […] Articolul Rănile Bucureștiului. Decăderea patrimoniului industrial din Capitală și din alte mari orașe, exprimată prin jurnale vizuale de artă apare prima dată în B365.
09:30
Duminica în familie la Trattoria Garibaldi, „tradițional italian”, cu gust, dar și cu puțin plastic # B365.ro
Ce faci când vrei să ieși duminica în oraș la un prânz cu familia? E greu de ales restaurantul perfect, așa că, de cele mai multe ori, rămâi la cel cunoscut, ca să n-ai surprize. […] Articolul Duminica în familie la Trattoria Garibaldi, „tradițional italian”, cu gust, dar și cu puțin plastic apare prima dată în B365.
09:30
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni” trece la programul de iarnă. Spațiile exterioare nu mai pot fi vizitate, iar turul în interior se schimbă # B365.ro
Administrația Prezidențială a României transmite că programul de vizitare al Complexului „Palatul Cotroceni” se suspendă parțial în sezonul rece. Vizitatorii nu vor mai putea accesa spațiile exterioare din cadrul Complexului „Palatul Cotroceni”, de mâine, 1 […] Articolul „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” trece la programul de iarnă. Spațiile exterioare nu mai pot fi vizitate, iar turul în interior se schimbă apare prima dată în B365.
09:10
“Am plâns peste program și au dat amendă!” | Bucureșteanul amendat de jandarmi la comemorarea victimelor Colectiv: Contest și îi fac plângere agentului constatator # B365.ro
Deznodământ revoltător azi-noapte, la comemorarea victimelor din Clubul Colectiv, când jandarmii l-au amendat pe unul ditre organizatorii evenimentelor – activistul Marian Rădună, care notificase marșul început în Piața Universității. La locul tragediei, un al doilea […] Articolul “Am plâns peste program și au dat amendă!” | Bucureșteanul amendat de jandarmi la comemorarea victimelor Colectiv: Contest și îi fac plângere agentului constatator apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
08:50
Șase secții de votare pentru nevăzători vor fi la alegerile parțiale de la PMB. Guvernul a aprobat proiectul pilot și alte măsuri speciale pentru scrutin # B365.ro
Alegerile de la Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a aprobat, prin ordonanță de urgență, măsuri și cheltuieli pentru organizarea scrutinului de la București, plus pentru alegeri locale din alte localități din […] Articolul Șase secții de votare pentru nevăzători vor fi la alegerile parțiale de la PMB. Guvernul a aprobat proiectul pilot și alte măsuri speciale pentru scrutin apare prima dată în B365.
08:00
VIDEO | Revoltă printre bucureșteni, după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte de jandarmi, la comemorarea victimelor Colectiv # B365.ro
Comemorarea victimelor din Clubul Colectiv, tragedia de acum 10 din în care au murit 65 de tineri, s-a încheiat cu o amendă de 3.000 de lei dată de jandarmi unuia dintre organizatori, pe motiv că […] Articolul VIDEO | Revoltă printre bucureșteni, după amenda de 3.000 de lei dată azi-noapte de jandarmi, la comemorarea victimelor Colectiv apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
04:00
Înainte de a ajunge la poveștile din titlu cu persoanele cu dizabilități o să vă povestesc cât de dezabilitat am fost eu ca să dau de ele. Nu știu tu, dar eu am destul de […] Articolul Câteva povești cu persoane cu dizabilități care zdruncină Bucureștiul apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
19:20
PS4 preia proiectul pentru extinderea liniei de tramvai între Unirii și Piața Sf. Vineri, PMB se ocupă de finanțare. Decizia a fost luată în ședința CGMB # B365.ro
În ședința de azi a Consiliului General al Municipiului București s-a votat și un proiect de asociere între PS4 și PMB pentru extinderea tramvaiului în zona Unirii. PS4 preia proiectul pentru extinderea tramvaiului în zona […] Articolul PS4 preia proiectul pentru extinderea liniei de tramvai între Unirii și Piața Sf. Vineri, PMB se ocupă de finanțare. Decizia a fost luată în ședința CGMB apare prima dată în B365.
18:20
Actorul George Burcea din Wednesday este candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura nu și-a anunțat-o din București, ci de la New York # B365.ro
Un alt candidat intră în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei, acela fiind actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul Wednesday. El va candida la Primăria Capitalei din […] Articolul Actorul George Burcea din Wednesday este candidatul POT la alegerile pentru Primăria Capitalei. Candidatura nu și-a anunțat-o din București, ci de la New York apare prima dată în B365.
17:50
STB ar urma să cumpere în leasing autobuze pentru linia 100 și alte trasee aglomerate din București. Un singur ofertant s-a înscris la licitație # B365.ro
În luna septembrie a acestui an, Societatea de Transport București lansa o licitație în SEAP pentru achiziția în leasing a unui număr de minimum 5, maximum 30 de autobuze. Anunțul are un singur ofertant, acela […] Articolul STB ar urma să cumpere în leasing autobuze pentru linia 100 și alte trasee aglomerate din București. Un singur ofertant s-a înscris la licitație apare prima dată în B365.
17:00
VIDEO | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale ale copacilor din București, proiectul fiind votat în CGMB. ONG-urile au militat pentru salvarea arborilor înainte de ședință # B365.ro
Societatea civilă a cerut, după defrișările ilegale din Parcul IOR, însăsprirea amenzilor pentru tăierile copacilor fără aviz. Azi, în ședința Consiliului General al Municipiului București, s-a votat un proiect în acest sens, care prevede creșterea […] Articolul VIDEO | Cresc amenzile pentru tăierile ilegale ale copacilor din București, proiectul fiind votat în CGMB. ONG-urile au militat pentru salvarea arborilor înainte de ședință apare prima dată în B365.
15:50
Un camion a luat foc pe Autostrada Bucureștiului A0. Traficul este oprit pe sensul Jilava – A1, anunță Centrul Infotrafic # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a luat foc un camion pe Autostrada Bucureștiului A0. Un martor a spus că este pe sens spre Bragadiru. Centrul Infotrafic anunță oprirea traficului pe două sensuri. Camion în flăcări […] Articolul Un camion a luat foc pe Autostrada Bucureștiului A0. Traficul este oprit pe sensul Jilava – A1, anunță Centrul Infotrafic apare prima dată în B365.
15:40
ALERTĂ | Avarie în rețeaua de gaze pe Strada Puțul lui Crăciun, unde se modernizează linia de tramvai din zona Expoziției. Aproape o mie de clienți sunt afectați # B365.ro
Distrigaz Sud Rețele a întrerupt, joi după-amiază, furnizarea gazelor naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei avarii produse unui element al rețelei de distribuție, în urma unor săpături mecanizate […] Articolul ALERTĂ | Avarie în rețeaua de gaze pe Strada Puțul lui Crăciun, unde se modernizează linia de tramvai din zona Expoziției. Aproape o mie de clienți sunt afectați apare prima dată în B365.
15:20
Găsirea cadoului perfect pentru femeia specială din viața ta poate părea uneori dificilă, mai ales atunci când îți dorești să o surprinzi cu ceva cu adevărat unic. Alegerea unui dar care să exprime cât de […] Articolul 5 idei unice de cadouri pentru femeia specială din viața ta (P) apare prima dată în B365.
15:20
4 linii STB ar putea avea traseele modificate, vineri seară, pentru meciul de fotbal Dinamo București – CFR Cluj. Are loc pe Arena Națională # B365.ro
Călătorii STB trebuie să știe că, vineri seară, 31 octombrie, 4 linii de troleibuze și autobuze ar putea avea traseele modificate. Motivul: pe stadionul Arena Națională are loc meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București […] Articolul 4 linii STB ar putea avea traseele modificate, vineri seară, pentru meciul de fotbal Dinamo București – CFR Cluj. Are loc pe Arena Națională apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | Ciprian Ciucu nu vrea corturi electorale pentru pre-campania sa. Spune că urâțesc Bucureștiul: „Să pună cine o vrea, eu nu. Nu am mare buget pentru panotaj” # B365.ro
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că le-a cerut colegilor să nu instaleze corturi electorale care să urâțească orașul. Actual primar al Sectorului 6, spune că nu are un buget mare […] Articolul FOTO | Ciprian Ciucu nu vrea corturi electorale pentru pre-campania sa. Spune că urâțesc Bucureștiul: „Să pună cine o vrea, eu nu. Nu am mare buget pentru panotaj” apare prima dată în B365.
Ieri
15:00
VIDEO | Peste 1.000 de copaci se plantează în Parcul Herăstrău. Bujduveanu a pus mâna pe lopată și a pus în pământ primul stejar, urmează frasini și pini # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că 1.000 de copaci vor fi plantați în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău). El a și luat lopata, apoi a pus în pământ primul stejar adus pentru plantarea […] Articolul VIDEO | Peste 1.000 de copaci se plantează în Parcul Herăstrău. Bujduveanu a pus mâna pe lopată și a pus în pământ primul stejar, urmează frasini și pini apare prima dată în B365.
14:10
Terasa cozy, modernă sau minimalistă? Ce stil ți se potrivește și cum alegi materialele potrivite? (P) # B365.ro
O terasă bine amenajată este mai mult decât un simplu spațiu exterior – este o extensie a casei tale, locul unde te relaxezi, socializezi și te bucuri de aer liber. Stilul pe care îl alegi […] Articolul Terasa cozy, modernă sau minimalistă? Ce stil ți se potrivește și cum alegi materialele potrivite? (P) apare prima dată în B365.
14:00
ESENȚIAL | Cele trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova, duse la Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă # B365.ro
În dosarul exploziei din Rahova au fost reținute, aseară, trei persoane, fiind vorba despre un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei care au făcut verificări la rețeaua de gaze de la blocul respectiv. Azi, […] Articolul ESENȚIAL | Cele trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova, duse la Judecătoria Sectorului 5 cu propunere de arestare preventivă apare prima dată în B365.
13:50
VIDEO | Singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou, la 10 ani de la Colectiv. Lansează „The Memento Project”, un tribut adus victimelor incendiului # B365.ro
La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, solistul Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, împreună cu alți 10 supraviețuitori, lansează un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor. Prima apariție publică, după […] Articolul VIDEO | Singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity cântă din nou, la 10 ani de la Colectiv. Lansează „The Memento Project”, un tribut adus victimelor incendiului apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Stadiul lucrărilor pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Scrioșteanu: Lucrările au evoluat, însă mobilizarea constructorului pe șantier e sub medie # B365.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a făcut o vizită pe șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului, pentru a verifica stadiul lucrărilor. El spune că, în ciuda faptului că de la […] Articolul FOTO | Stadiul lucrărilor pe Lotul 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului. Scrioșteanu: Lucrările au evoluat, însă mobilizarea constructorului pe șantier e sub medie apare prima dată în B365.
13:10
Incendiu la o casă pe Strada Ecaterina Teodoroiu din Voluntari. Pompierii sunt la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, ar fi izbucnit un nou incendiu lângă București, pe Strada Ecaterina Teodoroiu, din zona Voluntari. Un martor transmite că la fața locului sunt prezente echipajele de pompieri. Traficul din zonă […] Articolul Incendiu la o casă pe Strada Ecaterina Teodoroiu din Voluntari. Pompierii sunt la fața locului apare prima dată în B365.
13:10
Un cutremur cu magnitudine de 3.6 s-a produs la prânz, în zona seismică Vrancea, Buzău. Anunțul Institutului pentru Fizica Pământului # B365.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 s-a produs în această după-amiază în România. Cutremur în România, în această după-amiază Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului informează că azi, 30 octombrie, la ora 12:16:59 (ora […] Articolul Un cutremur cu magnitudine de 3.6 s-a produs la prânz, în zona seismică Vrancea, Buzău. Anunțul Institutului pentru Fizica Pământului apare prima dată în B365.
13:00
ESENȚIAL | Șoferul de autobuz care se juca păcănele la volan este cercetat disciplinar. STB: Comportamentele care pun în pericol siguranța călătorilor nu sunt tolerate # B365.ro
STB a transmis că șoferul prins că se juca la telefon la volan este cercetat disciplinar. El conducea un atobuz cu indicativul 220. Conform legislației aflate în viagoare, astfel de acțiuni se sacționează în mai […] Articolul ESENȚIAL | Șoferul de autobuz care se juca păcănele la volan este cercetat disciplinar. STB: Comportamentele care pun în pericol siguranța călătorilor nu sunt tolerate apare prima dată în B365.
12:30
Pericolul din București care îl ține pe Ciucu treaz noaptea. Candidatul PNL la PMB spune că primul pas e să-i recunoaștem dimensiunea reală # B365.ro
Candidatul Ciprian Ciucu, susținut de PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, spune care este cea mai mare problemă a Bucureștiului: riscul seismic și starea clădirilor vechi. Ciucu: Problema care mă ține treaz este […] Articolul Pericolul din București care îl ține pe Ciucu treaz noaptea. Candidatul PNL la PMB spune că primul pas e să-i recunoaștem dimensiunea reală apare prima dată în B365.
12:10
„Stăm în frig și nu ne permitem să facem un duș. Curge apă rece pe conducta de apă caldă”, spune un bucureștean din Sectorul 5. Este furios pe avariile care nu se mai rezolvă # B365.ro
Sătul de toate avariile din sistemul de termoficare din Sectorul 5 și de estimările pentru repunerea în funcțiune care nu se respectă, un bucureștean a decis să scrie un mesaj, furios, pe un grup de […] Articolul „Stăm în frig și nu ne permitem să facem un duș. Curge apă rece pe conducta de apă caldă”, spune un bucureștean din Sectorul 5. Este furios pe avariile care nu se mai rezolvă apare prima dată în B365.
12:00
Parteneriat media Cetatea medievală se transformă într-un tărâm al legendelor și al magiei, la prima ediție a festivalului „Halloween în Cetate”. Spectacol unic de video mapping pe unele dintre cele mai frumoase clădiri istorice din […] Articolul Sighișoara, orașul lui Vlad Țepeș, devine capitala Halloweenului în acest weekend apare prima dată în B365.
11:50
Distrigaz este pusă sub învinuire de distrugere calificată, un angajat a fost reținut de polițiști. Cum răspunde compania în fața acuzațiilor # B365.ro
Compania Distrigaz ar fi fost pusă sub învinuire de distrugere calificată. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au făcut primele trei rețineri: un angajat Distrigaz și alți doi angajați de la firma […] Articolul Distrigaz este pusă sub învinuire de distrugere calificată, un angajat a fost reținut de polițiști. Cum răspunde compania în fața acuzațiilor apare prima dată în B365.
11:30
Scandal la Catedrala Națională. Credincioșii au forțat intrarea, după ce accesul a fost reconfigurat, pentru curățenie, printr-o ușă laterală # B365.ro
Mai mulți credincioși care așteptau în noaptea de miercuri spre joi să intre în Catedrala Națională au încercat să forțeze intrarea, după ce ușa principală a fost închisă temporar pentru curățenie. O ușa a Catedralei […] Articolul Scandal la Catedrala Națională. Credincioșii au forțat intrarea, după ce accesul a fost reconfigurat, pentru curățenie, printr-o ușă laterală apare prima dată în B365.
11:10
FOTO | „Colectiv rămâne oglinda unui stat care s-a ghidat după principiul «merge și așa»”, spune Nicușor Dan. Președintele a depus coroană și a aprins lumânare pentru victime # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a dat un mesaj cu ocazia împlinirii a 10 ani de la tragedia Colectiv. În urma incendiului de la clubul respectiv, 65 de persoane și-au pierdut viața, dintre care peste 30 în […] Articolul FOTO | „Colectiv rămâne oglinda unui stat care s-a ghidat după principiul «merge și așa»”, spune Nicușor Dan. Președintele a depus coroană și a aprins lumânare pentru victime apare prima dată în B365.
11:00
„Cum reușesc așa ceva?” O mașină s-a răsturnat pe Bd. Regele Mihai, aproape de Arcul de Triumf. Trafic îngreunat # B365.ro
Un accident a avut loc în urmă cu scurt timp la doi pași de Arcul de Triumf: o mașină s-a răsturnat pe Bulevardul Regele Mihai I al României. Traficul este îngreunat, șoferii sunt sfătuiți să […] Articolul „Cum reușesc așa ceva?” O mașină s-a răsturnat pe Bd. Regele Mihai, aproape de Arcul de Triumf. Trafic îngreunat apare prima dată în B365.
10:30
Dl. Ciucu s-a mutat din bucătărie în situation room, de unde ne dă o veste majoră: Gata, mi-am făcut temele pentru București, știu exact ce am de făcut # B365.ro
Campania electorală este acea situație în care candidații se pun în diverse situații menite să ne convingă că dumnealor sunt exact ceea ce ne trebuie, iar o astfel de situație este anunțul recent al lui […] Articolul Dl. Ciucu s-a mutat din bucătărie în situation room, de unde ne dă o veste majoră: Gata, mi-am făcut temele pentru București, știu exact ce am de făcut apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.