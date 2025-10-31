IPS Teodosie a pierdut dreptul de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”. Patriarhul Daniel îi va prelua atribuțiile în cadrul instituției

13:30

Situația devine din ce în ce mai gravă în țară, pentru că nu mai sunt bani de salarii. De exemplu, 850 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie, iar disperarea crește de la o zi la alta. Unii asistenți maternali amenință […]