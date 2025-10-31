Vicepreședintele CJ Brașov, plasat sub control judiciar. Este acuzat că ar fi numit ilegal persoane în conducerea Companiei Apa Brașov
Adevarul.ro, 31 octombrie 2025 14:30
Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, a fost plasat sub control judiciar joi, 30 de zile, pe o durată 60 de zile, fiind acuzat de abuz în serviciu.
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială.
Bucureștiul visează, din nou, la o finală europeană. FRF vrea să aducă Europa League pe Arena Națională. Candidatură surpriză # Adevarul.ro
Arena Națională a mai fost gazda unei finale de Europa League, în sezonul 2011-2012.
Activitatea trupelor ruse în jurul orașului Pokrovsk din regiunea Donețk se intensifică, a avertizat șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, admițând că „situația este dificilă” pe acest front, dar că multe dintre afirmațiile părții ruse sunt doar propagandă neconformă cu realitatea.
Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. „O să primești ce meriți” # Adevarul.ro
Un tânăr care urma să devină tată a decedat la câteva luni după ce a suferit leziuni grave într-un accident de mașină în Florida. Înainte să moară a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată.
Vicepreședintele CJ Brașov, plasat sub control judiciar. Este acuzat că ar fi numit ilegal persoane în conducerea Companiei Apa Brașov # Adevarul.ro
Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, a fost plasat sub control judiciar joi, 30 de zile, pe o durată 60 de zile, fiind acuzat de abuz în serviciu.
Facturi mai mari la căldură. Energia termică se scumpește de la 1 noiembrie. Cât vor plăti bucureștenii # Adevarul.ro
Creşterea taxei de cogenerare şi a TVA pentru termoficare de la 1 noiembrie 2025 va duce la scumpirea energiei termice pe care o plătesc toţi românii care stau în blocurile conectare la reţeaua de termoficare.
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul USR la Primăria Municipiului Bucureşti # Adevarul.ro
USR a convocat duminică, 2 noiembrie, o ședință a Biroului Național pentru desemnarea candidatului USR la alegerile din 7 decembrie. Din partea USR intră în cursa pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Cioloș și fost președinte al USR.
Românii se pot bucura de un final de săptămână cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, de până la 24°C, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
De ce viața medicilor din România este amenințată de suprasolicitare. Explicațiile unui șef de la Urgențe: „O medicină a dezastrului în care cererea depășește oferta” # Adevarul.ro
Medicii, mai ales cei de la Urgențe, spun că suprasolicitarea personalului din spitalele românești este o problemă tot mai acută care poate da naștere la tragedii, precum cea de la Spitalul din Buzău. Iar factorii sunt numeroși, de la numărul de pacienți la presiunea societății.
Oficialii spitalelor din Gaza declară că Israelul a predat cadavrele a 30 de palestinieni, la o zi după ce militanții palestinieni din Gaza au predat Israelului rămășițele a doi ostatici.
Mii de pelerini așteaptă ore în șir la Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile pentru ca pelerinajul să se desfășoare în liniște” # Adevarul.ro
Mii de oameni continuă să aștepte vineri la coadă pentru a vizita Sfântul Altar al Catedralei Naționale din București, timpul de așteptare ajungând la aproximativ 6 ore. Coada se întinde pe o distanță de aproape 500 de metri și peste 140.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei.
„Las Fierbinți”, din nou în vizorul CNA. După Miruță, în serial apare și numele premierului: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” # Adevarul.ro
După controversa legată de menționarea ministrului Radu Miruță, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția CNA, de această dată pentru un episod în care este rostit numele premierului Ilie Bolojan.
S-au alocat banii pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Cât costă scrutinul din 7 decembrie # Adevarul.ro
Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, cea mai mare parte revenind Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Electorale Permanente.
România şi-a confirmat dominaţia pe scena mondială a frumuseţii feline. Trei pisici au fost desemnate cele mai frumoase la Campion Mondial 2025.
Ce a vrut să spună Trump prin reluarea „testelor nucleare”. Precizările făcute de Vance # Adevarul.ro
Anunțul de miercuri al președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare a suscitat întrebări cu privire la ce se referă mai exact acesta, având în vedere interdicția SUA privind testările prin detonare, relatează ABC News.
Gesturile care nu trec neobservate. Dan Alexa și Denise Rifai, complet amorezați pe străzile din Capitală. Tehnicianul și-a păstrat carisma # Adevarul.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrda, fosta parteneră de viață.
Centrul de Arşi de la Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Rogobete: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi banii pentru reorganizarea şi modernizarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Floreasca, pentru care vor fi alocate peste 20 de milioane de lei.
Șoferii își vor putea plăti amenzile rutiere într-un cont unic național. Guvernul a aprobat normele după șapte ani de așteptare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat normele care permit plata amenzilor rutiere într-un cont unic național, simplificând procedura pentru șoferi. Procesele-verbale vor conține coduri QR pentru plată online, iar sistemul va fi testat inițial pentru amenzile date de poliția rutieră.
Dovleacul de Halloween simbolizează sufletele rătăcite și protecția împotriva spiritelor rele. Tradiția vine din legenda irlandeză a lui Jack O’Lantern și s-a transformat în America într-un obicei care unește credințele vechi cu bucuria sărbătorii moderne.
Un nou marketplace a dat startul campaniei de Black Friday 2025 vineri, cu reduceri valabile până pe 11 noiembrie. Promoțiile acoperă o gamă largă de produse, de la modă, frumusețe și articole pentru casă, până la electronice, jucării, produse pentru copii și bunuri de supermarket.
Poliţişti ameninţaţi cu topoarele de doi scandalagii care ascultau muzică la maxim. S-a tras și un foc de armă # Adevarul.ro
Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora.
Istvan Kovacs, nominalizat de IFFHS. Centralul este pe lista celor mai buni arbitri ai lumii în 2025 # Adevarul.ro
Istvan Kovacs este din nou printre greii lumii. Românul a fost nominalizat de IFFHS la premiul pentru „Cel mai bun arbitru al anului 2025”.
„Ne omoară Olguța pe toți”: reacția pe care ar fi avut-o Bolojan la ședința privind interzicerea târgurilor de Crăciun # Adevarul.ro
„Ne omoară Olguța pe toți”, ar fi spus premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern în care a intrat Ordonanța de Urgență 52. Primarul Craiovei a dezvăluit într-o conferință ce s-a întâmplat în momentul adoptării ordonanței care ar fi putut opri organizarea târgului de Crăciun.
Guvernul discută vineri bugetul Administrației Canalelor Navigabile pe 2025 și măsuri privind alegerile parțiale din decembrie. Recent, premierul Ilie Bolojan a criticat dublarea salariilor în companii de stat precum Administrația Canalelor Navigabile.
Cadavrul unui femei va fi deshumat: bărbatul care o avea în grijă își acuză concubina că ar fi omorât-o # Adevarul.ro
O femeie de 83 de ani înmormântată în Cimitirul Pantelimon va fi exhumată, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis urmărirea penală pentru omor calificat în cazul morții acesteia.
Premii record la Turneul Campioanelor 2025. WTA dă lovitura în Arabia Saudită. Câștigătoarea poate încasa peste 5 milioane de dolari. Simona Halep, ambasadoare de lux.
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri # Adevarul.ro
Un medic de la Spitalul Județean Buzău ar fi scos o fiolă de anestezic fără justificare oficială, iar substanța ar fi ajuns la doctorița Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă. Anchetatorii verifică stocurile de medicamente și iau în calcul varianta unei autoadministrări letale.
Nicușor Dan îl eliberează din funcție pe Cristian Diaconescu. Cine este noul consilier pe probleme de securitate. A fost semnat decretul de numire # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan îl eliberează, vineri, din funcție pe Cristian Diaconescu. Marius Lazurca este noul consilier pe probleme de securitate al șefului statului.
„Lui Trump îi va plăcea de Nicușor Dan”. Soluțiile unei experte de la Washington pentru reinventarea relațiilor româno- americane # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru „Adevărul”, expertul în securitate Antonia Pup recomandă urgentarea vizitei lui Nicușor Dan la Casa Albă și explică cu ce argumente îi putem determina pe americani să pună mai mult preț pe relațiile bilaterale.
Kievul avertizează jurnaliștii în privința ofertei lui Putin de a deschide un coridor pe front: Amintiți-vă ce s-a întâmplat la Ilovaisk # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei le-a recomandat jurnaliștilor internaționali să fie prevăzători față de oferta liderului Kremlinului, Vladimir Putin, care a propus un armistițiu temporar și acces pentru presă într-o zonă de conflict, cea mai fierbinte a frontului în acest moment, relatează
Nu o bombă, nici o lovitură de stat sau vreun inamic extern n-au împins America în pragul unui colaps politic. Sistemul se prăbușește sub propria sa greutate.
Un bebeluș a fost negociat de două familii și vândut ca o marfă, în Gorj. Cazul este anchetat de DIICOT # Adevarul.ro
O anchetă de amploare a fost demarată în Gorj, unde un bebeluș ar fi fost vândut unei familii de romi de către o alta, de aceeași etnie.
Hei, tu! Da, tu care alergi acum prin casă să gătești dovleci și să alegi costumul perfect pentru petrecere. Stai o secundă și gândește-te la unghiile tale. Anul ăsta, de Halloween, nu mai merge cu oja roșie ștearsă de pe mâini.
Primul pas spre visul tatălui: fiul lui Cristiano Ronaldo a debutat la naționala U16 a Portugaliei # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo Jr. a avut parte de un debut oficial la naționala Portugaliei U16. Primul pas al fiului portughezului de la Al-Nassr este pe urmele tatălui său.
Decizia s-a luat în toiul nopții! Edi Iordănescu părăsește Legia Varșovia. Ar putea da încă o șansă naționalei # Adevarul.ro
Suporterii Legiei Varșovia nu și-l mai doresc pe Edi Iordănescu pe banca tehnică a formației.
Solicitările Moscovei care au determinat SUA să anuleze summitul Trump-Putin de la Budapesta # Adevarul.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, după ce Rusia a refuzat să cedeze în privința cererilor sale legate de Ucraina.
Buldozerele Primăriei Timișoara au început să demoleze construcțiile ilegale: clanul Căldăraș, primul vizat # Adevarul.ro
Primăria Municipiului Timișoara a demarat un amplu proces de desființare a construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul public și privat, în baza sentințelor judecătorești definitive.
Brațul lung al justiției ucrainene a ajuns până în Siberia. Un locotenent-colonel rus a fost eliminat într-un atac condus de GRU # Adevarul.ro
Serviciul de informații militare (HUR) a publicat imagini cu explozia unei mașini în regiunea Kemerovo, sud-vestul Siberiei.
Îngrijirea fără contagiere: cum să prevenim bacteriile multirezistente la persoanele cu mobilitate redusă acasă # Adevarul.ro
Acasă poate părea un mediu sigur, dar atunci când locuiești cu o persoană dependentă — mai ales imobilizată la pat sau cu mobilitate foarte limitată — igiena nu mai este o rutină și devine o barieră esențială împotriva unuia dintre cele mai silențioase riscuri: bacteriile multirezistente.
„AUR și George Simion sunt puși astăzi în șah”. Strângerea candidaturilor pentru Capitală da startul intrigilor # Adevarul.ro
Intrarea candidatei independente Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei îngreunează situația AUR, care nu a anunțat încă o susținere.
IPS Teodosie nu mai are voie să dea binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius” # Adevarul.ro
Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a interzis lui IPS Teodosie să mai dea binecuvântări pentru angajări și promovări în Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, potrivit unor surse consultate de Info Sud-Est.
Cu rezultate rușinoase în Serie A, Dan Șucu a ajuns la capătul puterilor. Directorul sportiv, OUT de la Genoa, după transferurile ineficiente # Adevarul.ro
Omul de afaceri român s-a declarat nemulțumit de transferurile realizate în ultima fereastră de mercato.
O publicaţie rusă scrie despre retragerea trupelor SUA din România: „Nu este o slăbire a frontierelor estice ale NATO” # Adevarul.ro
Publicația rusă Kommersant analizează decizia de reducere a trupelor americane din România și subliniază că, „într-o serie de țări din regiune, se așteaptă ca Statele Unite să-și sporească prezența în viitorul apropiat”.
Juventus și-a găsit antrenor. Noul nume de pe banca “Bătrânei Doamne” devine rivalul lui Chivu în Serie A # Adevarul.ro
Luciano Spalletti revine spectaculos pe bancă. Fostul selecționer al Italiei este noul antrenor al lui Juventus.
Pentru mulți, singurul lucru important privind războiul din Ucraina este să afle când se termină. Am o veste proastă: s-ar putea să trăim periculos aici, în estul Europei, mult timp de acum înainte. Dacă nu apare, între timp, vestea minunată a unui armistițiu.
Incident pe Aeroportul Băneasa: o aeronavă a ratat aterizarea și a ajuns pe iarbă. Două curse au fost redirecționate spre Aeroportul Henri Coandă # Adevarul.ro
O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa „Aurel Vlaicu” și a intrat în zona cu iarbă, în cursul dimineții de vineri, 31 octombrie.
Scenă incredibilă. Au sărit din dubă să-l răpească, dar fotbalistul rus le-a dat o lecție atacatorilor. Tânărul i-a pus la pământ pe agresori # Adevarul.ro
Câteva persoane cu cagule negre au coborât dintr-o mașină și au încercat să-l urce cu forța în ea pe tânărul fotbalist.
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare # Adevarul.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a explicat pentru „Adevărul” ce ar trebui să facă România în contextul anunțului Lukoil privind vânzarea activelor din România, atât a rafinăriei Petrotel, cât și a celor 320 de benzinării.
