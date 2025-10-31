Teste nucleare - de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare?
News.ro, 31 octombrie 2025 14:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
15:00
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # News.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
Acum 30 minute
14:50
Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # News.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendinţe în estetică şi înfrumuseţare. Denumită „Redefinirea esteticii în 2025” această producţie aduce în faţa publicului cei mai importanţi specialişti în domeniul esteticii medicale, care vor oferi informaţii despre inovaţia în estetică. Printre invitaţii speciali ai maratonului televizat organizat de Medika TV se numără şi Valentin Burada, fondatorul reţelei de clinici medicale Swiss Clinics.
14:50
Teste nucleare - de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
14:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi grav construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a vizitat şantierul, vineri, el arătând că, după testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimează că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave. În plus, personalul medical a fost instruit în Franţa, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcţioneze la cele mai înalte standarde internaţionale.
14:50
Directorul Oil Terminal: Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe acelaşi flux cu cea care pleacă în Ucraina # News.ro
Directorul Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, afirmă că motorina care soseşte din India în Portul Constanţa este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe acelaşi flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina, după ce autorităţile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanţa, în care funcţionează facilităţile de încărcare-descărcare şi depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanţi din India produşi din ţiţei rusesc sosite în Constanţa pe timpul verii..Ciutureanu a precizat că această măsură a fost luată de la 1 octombrie şi că în prezent nu a mai sosit marfă din India, dar cea rămasă pe navele care au venit în vară este separată.
14:50
Cum te costumezi de Halloween? Actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache oferă variante în filmul „În Pielea Mea” VIDEO # News.ro
De Halloween, actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache încearcă să intre în pielea personajelor pe care le sugerează prin costumele lor, într-un clip realizat special pentru a surprinde un moment înaintea unei petreceri de Halloween.
Acum o oră
14:40
UEFA: Munchen va găzdui finala Ligii Campionilor în 2028. Wembley şi Camp Nou sunt în competiţie pentru finala din 2029 # News.ro
Stadionul echipei Bayern München va găzdui o altă finală a Ligii Campionilor, în 2028, iar organizarea finalei din 2029 este o competiţie între Stadionul Wembley din Londra şi Stadionul Camp Nou din Barcelona, recent renovat.
14:30
Vicepreşedintele CJ Braşov Şerban Todorică Constantin, inculpat pentru abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri ai CA al „Apa Braşov” pentru a avea control asupra resurselor companiei # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Şerban Todorică Constantin, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul (ADIDAJ) Braşov an fost pus sub acuzare şi plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea astfel control asupra resurselor companiei.
14:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în 7 noiembrie, la mai bine de doi ani de la începerea lucrărilor de renovare, pentru un antrenament deschis publicului, a anunţat clubul catalan vineri.
14:30
Bihor: Bărbat anchetat penal după ce a lovit şi schingiuit pisica şefului său. El a intrat în biroul acestuia şi a lovit animalul cu piciorul şi cu alte obiecte # News.ro
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
14:20
UPDATE - FRF anunţă candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională / Lista celorlalte ţări şi stadioane care s-au arătat interesate să găzduiască finalele # News.ro
FRF anunţă, după succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under 21 şi Under 19, că doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Forul a anunţat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.
Acum 2 ore
13:50
Reluarea testelor nucleare este „responsabilă”, afirmă şeful Pentagonului despre anunţul lui Trump care a provocat proteste şi nedumerire # News.ro
Anunţul surprinzător al lui Donald Trump că doreşte să reia testele nucleare a continuat să provoace îngrijorare şi proteste în întreaga lume, fără ca sensul declaraţiilor sale să fie clarificat. La Kuala Lumpur, unde tocmai s-a întâlnit cu omologul său chinez Dong Jun, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat vineri proiectul, considerând că este justificat, relatează AFP.
13:50
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
13:40
FRF anunţă candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională # News.ro
FRF anunţă, după succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under 21 şi Under 19, că doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Forul a anunţat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.
13:40
Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti # News.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.
13:20
Dr. Lorelei Nassar vorbeşte despre frumuseţea zâmbetelor la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # News.ro
Pe 6 noiembrie, Medika TV organizează o emisiune maraton dedicată celor mai noi tendinţe în estetică. Denumit „Redefinirea esteticii în 2025” evenimentul televizat aduce în faţa telespectatorilor cei mai importanţi specialişti în domeniu, dedicând o secţiune şi esteticii dentare. Despre estetică în stomatologie va vorbi dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar.
13:20
Urmărire în trafic, într-o comună din Prahova, după ce un şofer beat şi cu permisul suspendat a şicanat alt şofer şi a refuzat să oprească la semnalul Poliţiei # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore după ce a urcat la volan beat, cu permisul de conducere suspendat şi a şicanat un şofer. Când Poliţia a intervenit, bărbatul a refuzat să oprească, fiind prind după o urmărire în trafic.
13:20
Galaţi - Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri într-un lan de porumb cuprins de flăcări # News.ro
Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri într-un lan de porumb cuprins de flăcări, în localitatea Nărteşti, comuna Gohor, din judeţul Galaţi.
13:20
Bistriţa-Năsăud: Patru persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu prejudiciu de 1,6 milioane de lei. Cei patru desfăşurau activităţi în domeniul comerţului online şi curieratului # News.ro
Patru persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu prejudiciu de 1,6 milioane de lei instrumentat de către anchetatorii din judeţul Bistriţa-Năsăud. Cei patru sunt suspectaţi că, după ce au desfăşurat activităţi economice în domeniul comerţului online şi curieratului, nu au plătit taxele către bugetul de stat şi datoriile către terţi, după care au vândut fictiv firmele, pentru a scăpa de răspundere.
Acum 4 ore
12:50
Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR # News.ro
Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR, fiind necesară în acest scop înlocuirea unui număr de 23 de proiecte pentru care nu au fost încheiate contracte de finanţare în cadrul Investiţiei 4 – Componenta 16. RePowerEU.
12:50
Şeful Jandarmeriei Române, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: Este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic # News.ro
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
12:50
New York-ul a fost lovit joi de ploi torenţiale care au provocat moartea a două persoane în metropolă, a anunţat primarul Eric Adams, în timp ce furtunile au perturbat zborurile, iar autorităţile meteorologice au avertizat că unele zone vor fi inundate, relatează Reuters.
12:40
Telemunca şi munca hibridă în 2026: obligaţiile legale ale angajatorilor şi riscurile de neconformare # News.ro
Telemunca şi munca hibridă au trecut în ultimii ani de la soluţii temporare la norme stabile în multe companii. În România, acest mod de lucru este reglementat prin Legea nr. 81/2018 şi completat de prevederile Codului Muncii. Cu toate acestea, în practică, mulţi angajatori nu aplică corect legislaţia, riscând amenzi, litigii şi probleme de conformitate. Odată cu apropierea anului 2026, este momentul ca firmele să îşi revizuiască politicile interne şi să implementeze mecanisme clare pentru gestionarea muncii flexibile.
12:40
Familia doctoriţei Ştefania Szabo face apel la presă să respecte intimitatea momentului despărţirii # News.ro
Familia Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită decedată în camera de gardă, a transmis, printr-un mesaj publicat pe contul de Facebook al fratelui acesteia, un apel către reprezentanţii mass-media, rugându-i să respecte dreptul la viaţă privată în aceste momente de profundă durere.
12:40
Expoziţia „Corneliu Baba. Chipul feminin - O privire în detaliu”, construită în jurul uneia dintre temele majore ale artei universale şi, în acelaşi timp, o constantă a căutărilor plastice ale artistului: portretul feminin, va fi deschisă în 14 noiembrie la Muzeul Colecţiilor de Artă din Calea Victoriei 111.
12:30
Contractele SaaS: ce trebuie să ştie juriştii şi antreprenorii tech despre software-ul ca serviciu # News.ro
Modelul Software as a Service (SaaS) a devenit omniprezent în arhitectura digitală a afacerilor moderne. De la start-up-uri la corporaţii, companiile folosesc servicii livrate prin cloud — CRM, aplicaţii de contabilitate, managementul echipelor, marketing sau suport — sub formă de abonament şi fără instalare locală.
12:20
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze.
12:10
Neamţ: Poliţişti ameninţaţi cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut că dea muzica mai încet / Un poliţist a tras un foc de avertisment / Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore # News.ro
Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora. Unul dintre poliţişti a fost nevoit să folosească armamentul din dotare şi a tras un foc de avertisment. În cele din urmă cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
12:10
Sabalenka vrea să câştige primul său titlu WTA Finals. Cele mai bune jucătoare luptă pentru trofeu la Riad # News.ro
Arina Sabalenka va încerca să-şi consolideze statutul de jucătoare numărul unu mondial câştigând primul său titlu WTA Finals la Riad, în cadrul turneului care începe sâmbătă, cu participarea tuturor celor patru campioane de Grand Slam ale anului într-o competiţie puternică.
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
12:00
Ilfov: Femeie suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă/ Decesul a fost consemnat drept moarte din cauza vârstei/Concubinul a reclamat fapta # News.ro
O femeie de 35 de ani este suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă. Presupusa criminală i-ar fi dat vârstnicei un cocktail de cafea, alcool, medicamente pentru boli psihice şi săpun lichid, după care ar fi sufocat-o cu o pernă. Ea a fost denunţată chiar de către partenerul său, fiind prinsă şi reţinută.
11:50
Curtea de Conturi: Jumătate dintre oraşe şi 15% dintre comunele României nu au numărul de locuitori prevăzut în lege. Sunt discrepanţe între lege şi realitatea demografică. Cheltuielile mari de personal pot limita dezvoltarea UAT. E nevoie de reformă # News.ro
Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT) în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curţii de Conturi care atrage atenţia asupra faptului că există discrepanţe între lege şi realitatea demografică în acest sens. Auditorii au constatat, în urma analizelor făcute privind oraşele şi comunele, că valoarea ridicată a cheltuielilor de personal poate limita dezvoltarea acestora. Auditorii constată că actualul cadru legislativ „nu oferă instrumentele necesare pentru a reorganiza eficient administraţia locală şi a răspunde nevoilor specifice ale comunităţilor”.
11:50
„O decizie ruşinoasă”. Parlamentul din Letonia a votat pentru ieşirea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor # News.ro
Letonia ar putea deveni prima ţară din UE care se retrage dintr-un tratat internaţional istoric de combatere a abuzului domestic şi a violenţei împotriva femeilor, în urma unui vot parlamentar. Deputaţii letoni au votat joi cu 56 de voturi pentru, 32 împotrivă şi două abţineri retragerea din Convenţia de la Istanbul – un tratat al Consiliului Europei menit să standardizeze sprijinul acordat femeilor victime ale violenţei. Se întâmplă la doar un an de la intrarea sa în vigoare, relatează POLITICO.
11:50
Neamţ: Poliţişti ameninţaţi cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut că dea muzica mai încet / Un poliţist a tras un foc de avertisment / Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore # News.ro
Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora. Unul dintre poliţişti a fost nevoit să folosească armamentul din dotare şi a tras un foc de avertisment. În cele din urmă cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.
11:40
"Totul e corect", serial cu Kim Kardashian, Naomi Watts şi Glenn Close, debutează în 4 noiembrie pe Disney+/ VIDEO # News.ro
„Totul e corect" („All's Fair"), noul serial dramatic cu tematică juridică creat de renumitul Ryan Murphy, va debuta pe Disney+ în 4 noiembrie. Cu o distribuţie de excepţie, Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts şi Sarah Paulson, serialul ce spune povestea unor femei puternice şi independente, care îşi stabilesc propriile reguli într-o lume plină de competiţie şi provocări.
11:40
Ministerul Finanţelor anunţă că pentru prima dată în acest an costul de finanţare al statului pe termen lung în lei scade sub 7%, cel mai mic cost de împrumut anul acesta # News.ro
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au anunţat că pentru prima dată în acest an costul de finanţare al statului pe termen lung în lei scade sub 7%, cel mai mic cost de împrumut anul acesta. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au precizat că această reducere graduală a costului de finanţare este susţinută şi de îmbunătăţirea percepţiei investitorilor, care vin ca reacţie la programul de măsuri de consolidare fiscală luate de Guvern.
11:30
BÂTE & ASOCIAŢII obţine o soluţie favorabilă într-un litigiu relevant în domeniul achiziţiilor publice # News.ro
Societatea de avocaţi BÂTE & ASOCIAŢII a reprezentat cu succes compania BTTC CONSTRUCT, obţinând pentru aceasta o soluţie favorabilă definitivă în cadrul unui important litigiu privind atribuirea contractului de achiziţie publică pentru modernizarea şi extinderea unei şcoli din Timişoara.
11:30
R. Moldova - Premierul propus Alexandru Munteanu îşi prezintă echipa şi cere votul de încredere al Parlamentului. Miniştrii de externe şi al apărării din guvernul precedent au fost păstraţi în funcţii # News.ro
Candidatul desemnat de preşedinta Maia Sandu la funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va solicita vineri votul de încredere în Parlament, după ce în prealabil prezintă în faţa deputaţilor programul său de guvernare şi echipa pe care o propune.
Acum 6 ore
11:10
Este un moment cheie în lupta pentru a-i ţine pe cei dopaţi departe de competiţie, pe măsură ce se apropie Jocurile Olimpice de iarnă, spune şeful WADA # News.ro
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina sunt încă la trei luni distanţă, dar acum este un moment cheie în lupta pentru a-i ţine pe cei dopaţi departe, a declarat directorul de informaţii şi investigaţii al WADA, Gunter Younger, potrivit Reuters.
11:10
Un exemplar Wild Forest’s Nordri, impunător Norvegian de Pădure alb născut în România, a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări, în cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, desfăşurat la Romexpo.
11:00
Şeful Pentagonului s-a întâlnit în Malaezia cu omologii din China şi India. Hegseth a semnat un pact de apărare pe 10 ani cu India şi a transmis Beijingului că SUA îşi vor apăra cu fermitate interesele în regiune # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a discutat vineri cu omologii din China şi India, începând o serie de întâlniri faţă în faţă la o reuniune ASEAN de apărare, găzduită de Malaezia, în contextul în care Washingtonul încearcă să-şi consolideze legăturile de securitate regională, relatează Reuters.
10:50
Două accidente s-au produs vineri dimineaţă pe autostrada A 1, pe raza judeţului Argeş. În primul eveniment rutier au fost implicate două TIR-uri şi o autoutilitară, iar în al doilea au fost implicate două autovehicule, fiind vorba despre o autoutilitară care s-a răsturnat şi un autoturism.
10:40
Reuters: Rusia foloseşte acum în Ucraina rachete dezvoltate în secret care l-au determinat pe Trump să renunţe în 2019 la tratatul nuclear INF, susţine Kievul. Expert: O problemă pentru securitatea europeană # News.ro
Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA la pactul de control al armelor nucleare pe care Washingtonul îl avea cu Moscova, susţine ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, citat de Reuters.
10:10
Vladimir Cosma povesteşte istoria compoziţiilor sale din cele mai celebre filme: „Este mult mai dificil să compui muzică pentru o comedie decât pentru un film dramatic”/ VIDEO # News.ro
Vladimir Cosma, celebrul compozitor şi dirijor francez de origine română, care a semnat muzica din filmele „Grand blond avec une chaussure noire”, „Aventures de Rabbi Jacob” şi „La Boum”, revine pe scenă în decembrie la Paris pentru două concerte-eveniment. El a vorbit, într-un interviu pentru BFMTV, despre cariera sa şi despre crearea unora dintre cele mai emblematice piese ale sale.
10:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Serbia că în această perioadă se desfăşoară manifestări comemorative în Novi Sad, cu posibilitatea apariţiei unor proteste spontane şi în alte centre urbane, inclusiv în capitala Belgrad.
10:00
Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între preşedintele Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, după ce Rusia a rămas inflexibilă şi a transmis că nu este dispusă să negocieze şi să facă vreo concesie la condiţiile sale pentru a înceta războiul în Ucraina. Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între miniştrii de externe ai celor două ţări, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, scrie, vineri, Financial Times, citând persoane care au cunoştinţă despre situaţie, relatează Reuters.
10:00
Finala Copa Libertadores va fi din nou 100% braziliană, după calificarea echipei Palmeiras, joi, în ultimul act al competiţiei sud-americane echivalentă cu Liga Campionilor.
09:50
O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit la aterizare pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată / Două curse Ryanair au fost redirecţionate către Aeroportul ”Henri Coand # News.ro
O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit vineri, la aterizare, pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti. La bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite.
09:40
Precizări ale Jandarmeriei după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare: S-au dispus de urgenţă verificări privind modul de aplicare a sancţiunii - VIDEO # News.ro
Jandarmeria anunţă că face verificări după ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare.. Verificările urmează să stabilească ”dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii”. ”Se poate aprecia că agentul constatator nu a înţeles pe deplin spiritul legii şi particularităţile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoţional şi simbolic„, arată instituţia.
09:20
Precizări ale Jandarmeriei după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare: S-au dispus de urgenţă verificări privind modul de aplicare a sancţiunii # News.ro
Jandarmeria anunţă că face verificări după ce, joi seară, organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat pentru depăşirea orei aprobate pentru manifestare.. Verificările urmează să stabilească ”dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.