Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025

Directorul Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, afirmă că motorina care soseşte din India în Portul Constanţa este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe acelaşi flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina, după ce autorităţile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanţa, în care funcţionează facilităţile de încărcare-descărcare şi depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanţi din India produşi din ţiţei rusesc sosite în Constanţa pe timpul verii..Ciutureanu a precizat că această măsură a fost luată de la 1 octombrie şi că în prezent nu a mai sosit marfă din India, dar cea rămasă pe navele care au venit în vară este separată.