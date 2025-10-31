VIDEO Vedetele susțin România. Fă-o și tu, doar așa câștigăm împreună! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV
Profit.ro, 31 octombrie 2025 14:50
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial!
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
15:00
G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, s-a reunit la Toronto.
Acum 30 minute
14:50
VIDEO Vedetele susțin România. Fă-o și tu, doar așa câștigăm împreună! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV # Profit.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial!
Acum o oră
14:40
TAROM derulează în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie o campanie de reduceri dedicată destinațiilor interne, cu tarife ce pornesc de la 85 de euro dus-întors.
14:40
Vedetele susțin România. Fă-o și tu, doar așa câștigăm împreuna! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV # Profit.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial!
14:20
Regele Charles i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală.
14:20
Alegerile pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități vor costa peste 67 milioane lei # Profit.ro
Guvernul a stabilit o sumă estimativă de 67,6 milioane lei necesară pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, care le includ și pe cele pentru primăria Capitalei și președinția Consiliului Județean Buzău
Acum 2 ore
14:00
Black Friday 2025 aduce reduceri semnificative la sejururi, vacanțe de weekend și city break-uri în întreaga țară.
13:50
Bucureștiul își depune candidatura pentru finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională # Profit.ro
FRF a anunțat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.
13:50
Doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă.
13:50
Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # Profit.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendințe în estetică și înfrumusețare
13:20
DOCUMENT Diurnele și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități # Profit.ro
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, prestând servicii pentru diverși clienți.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0851 lei, de la 5,0856 lei, înregistrat joi.
13:10
Schimbarea obiceiurilor de consum taie 830 de miliarde de dolari din valoarea de piață a producătorilor de alcool # Profit.ro
Valoarea acțiunilor celor mai importanți producători mondiali de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă a scăzut cu un total de 830 de miliarde de dolari în ultimii patru ani, în contextul în care sectorul se confruntă cu o schimbare monumentală, transmite Bloomberg.
13:00
New York-ul a fost lovit de ploi torențiale care au provocat moartea a două persoane în metropolă, a anunțat primarul Eric Adams, în timp ce furtunile au perturbat zborurile, iar autoritățile meteorologice au avertizat că unele zone vor fi inundate, relatează Reuters.
13:00
DECIZIE Voucherele pentru panouri solare cu stocare destinate vulnerabililor, exceptate de la înghețarea semnării de contracte de finanțare prin PNRR # Profit.ro
Finanțarea UE nerambursabilă a firmelor selectate să instaleze panouri fotovoltaice cu sisteme de stocare la gospodării ale populației vulnerabile energetic, beneficiare de vouchere de sprijin pentru asta, va fi exceptată de la înghețarea semnării de contracte de finanțare PNRR impusă prin ″ordonanța austerității″ adoptată de Guvern în august anul acesta.
13:00
Delphi Economic Forum Bucharest: Bucureștiul pe harta celor mai importante forumuri economice din Europa # Profit.ro
Pe 18 noiembrie 2025, Bucureștiul va găzdui pentru prima dată Delphi Economic Forum Bucharest, una dintre cele mai importante platforme europene de dezbatere strategică, care aduce împreună lideri din mediul de afaceri, politică, instituții europene și mediul academic.
12:50
Dr. Lorelei Nassar vorbește despre frumusețea zâmbetelor la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # Profit.ro
Pe 6 noiembrie, Medika TV organizează o emisiune maraton dedicată celor mai noi tendințe în estetică.
12:50
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale, a anunțat firma de consultanță ExPro, citată de Reuters.
12:30
Harta cu orașe a României nu mai e de actualitate. Curtea de Conturi atenționează că au apărut modificări importante # Profit.ro
Peste jumătate dintre orașele mici ale României și 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unități administrativ-teritoriale (UAT) în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curții de Conturi care atrage atenția asupra faptului că există discrepanțe între lege și realitatea demografică în acest sens.
12:30
În conferința trimestrială cu investitorii, șeful Apple a evitat să ofere informații despre performanța individuală a noilor smartphone-uri lansate, dar a lăsat de înțeles că, per ansamblu, noua serie se vinde peste estimările inițiale.
12:20
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.
12:10
A zecea ediție FIDELIS din 2025 se va desfășura între 7-14 noiembrie.
12:10
Grupul Erste, profit de 2,57 miliarde de euro. Creștere semnificativă a cheltuielilor cu taxele bancare # Profit.ro
Grupul financiar Erste anunță o creștere ușoară a profiturilor la nouă luni, ca urmare a creșterii afacerilor în regiunea Europei Centrale și de Est și a unui cost încă redus cu riscul, în timp ce taxele bancare din regiune, inclusiv cea din România, au avut un impact mai ridicat.
12:00
PREMIERĂ Dobânda la împrumuturile statului pe 10 ani a coborât sub 7% pentru prima dată în acest an - Ministerul Finanțelor # Profit.ro
Costul de finanțare la împrumuturile statului în lei pe 10 ani a coborât sub pragul de 7% pe an pentru prima dată în 2025, anunță Ministerul Finanțelor. Titlurile pe 10 ani sunt considerate, în general, o referință a pieței. Pe alte maturități, mai scurte, Guvernul s-a împrumutat sub 7% în mai multe rânduri anul acesta.
11:50
Black Friday la Trendyol: Reduceri promise de până la 80%, în premieră cu branduri românești # Profit.ro
Trendyol, marketplace online internațional de top, dă astăzi startul campaniei de Black Friday, promițând reduceri de până la 80% la aproape toate produsele disponibile pe platformă, inclusiv la cele oferite de peste 4.000 de comercianți locali.
11:40
Dobânda la împrumuturile statului pe 10 ani a coborât sub 7% pentru prima dată în acest an - Ministerul Finanțelor # Profit.ro
Costul de finanțare la împrumuturile statului în lei pe 10 ani a coborât sub pragul de 7% pe an pentru prima dată în 2025, anunță Ministerul Finanțelor. Titlurile pe 10 ani sunt considerate, în general, o referință a pieței. Pe alte maturități, mai scurte, Guvernul s-a împrumutat sub 7% în mai multe rânduri anul acesta.
11:40
Organizatorii concursului Mașina Anului în Europa au publicat lista cu mașinile finaliste care se luptă pentru premiul suprem în ediția din 2026.
11:40
Dacă vrei să controlezi costurile sau conduci mașini joase, te interesează să eviți taxele, vignetelor sau drumurile neasfaltate.
11:20
Meta a anunțat că securizarea backup-urilor de date pentru WhatsApp va putea fi realizată prin intermediul așa-numitelor passkeys, ceea ce va simplifica operațiunea pentru utilizatori.
Acum 6 ore
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
„Viitorul agriculturii nu se decide la Bruxelles, ci pe câmp” — mesajul ferm al Președintelui Clubului Fermierilor Români către liderii europeni # Profit.ro
Ciprian Andrei Olteanu: „Europa trebuie să aibă încredere în fermierii ei, iar statul să trateze agricultura ca pe un domeniu strategic.”
10:50
Netflix anunță divizarea acțiunilor pentru a face titlurile mai accesibile investitorilor individuali # Profit.ro
Netflix a anunțat divizarea acțiunilor în raport de 10 la 1, măsură care nu modifică valoarea fundamentală a companiei.
10:30
Abateri, nereguli și fraude. Trinomul diferențial în materia infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE # Profit.ro
Delimitarea clară dintre abatere, neregulă și fraudă este esențială pentru aplicarea corectă a legii penale și administrative, mai ales în materia fondurilor europene.
10:30
Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
10:30
O aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit, la aterizare, pista Aeroportului București Băneasa ”Aurel Vlaicu” și a intrat în zona înierbată, anunță Compania de Aeroporturi București.
10:20
Shell a raportat un profit trimestrial peste estimările analiștilor, susținut de o performanță operațională solidă și de rezultatele bune din activitățile de marketing și producție offshore, transmite CNBC.
10:10
Cristian Pistol, șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, afirmă că anul acesta se va putea circula pe autostradă de la București la Adjud, dacă se va menține ritmul actual de lucru pe A7.
10:00
ULTIMA ORĂ Statele Unite retrag mii de soldați din Europa de Est. Sunt vizate România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Profit.ro
Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă.
10:00
Guvernanța cu scop: când leadershipul întâlnește sensul, în dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Ce se întâmplă atunci când organizațiile depășesc conformitatea și profitul — și încep să conducă ghidate de un scop real?
09:50
Urban.ro - VIDEO Medicii sunt încurajați să prescrie „rețeta suedeză” ca metodă terapeutică # Profit.ro
Suedia a devenit prima țară din lume care poate fi ,,prescrisă" de medici.
09:40
R.Power S.A., dezvoltatorul polonez de parcuri energie solară, a lansat oficial construcția Parcului Solar Lazuri, situat în comuna Lazuri, județul Satu Mare, în nord-vestul României.
09:30
BCR: Profitul net crește cu 11,2% la 9 luni, după eliberarea unui provizion făcut în cazul băncii pentru locuințe. Activele nete se majorează cu 4% # Profit.ro
BCR a raportat un profit net de 2.467 milioane de lei (491 milioane de euro) în primele trei trimestre din 2025, în creștere cu 11,2% față de perioada similară a anului trecut, susținut de extinderea activității cu clienții și după realizarea unui venit extraordinar ca urmare a unei decizii favorabile în justiție în cazul băncii pentru locuințe.
09:30
Unul din principalele motive pentru care mulți dintre noi amână o amenajare interioară necesară privește costurile proiectului.
09:20
Administrația Trump va limita numărul de refugiați pe care îi va admite în Statele Unite anul viitor la un nivel simbolic de doar 7.500 de persoane, iar aceste locuri vor fi ocupate în mare parte de sud-africani albi, relatează The Guardian.
09:20
Casa-gradina.ro - Când și cum pornim încălzirea? Trucuri ca să ținem factura sub control # Profit.ro
În fiecare toamnă, pe măsură ce zilele se scurtează și temperaturile scad, apare aceeași întrebare în multe locuințe: când este momentul potrivit să pornim încălzirea?
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb obținut din soiurile Marsanne și Roussanne, un vin cu note florale, de fructe albe, migdale prăjite, vanilie și tente fine de miere de salcâm # Profit.ro
Recomandarea noastră de azi, Crozes-Hermitage Blanc 2023, este un vin alb sec, complex și elegant, din inima regiunii Rhône.
09:00
Bursele europene au scăzut, deși economia zonei euro a depășit așteptările. BCE a menținut dobânda cheie neschimbată # Profit.ro
Piețele bursiere europene au închis în teritoriu negativ, în pofida datelor economice care au arătat o creștere peste așteptări a economiei zonei euro și a deciziei Băncii Centrale Europene (BCE) de a menține dobânda de politică monetară neschimbată, transmite CNBC.
08:50
Pentru mulți iubitori de animale, dormitul cu câinele în pat a devenit o rutină.
08:30
Bucuresti.ro - Ghid de supraviețuire la metrou – regulile pe care nu le vei găsi pe panouri # Profit.ro
Bucureștiul nu are un manual oficial pentru mersul cu metroul, dar are o școală neoficială de supraviețuire urbană, cu lecții predate zilnic, fără anunțuri și fără examene scrise.
08:20
Una dintre cele mai emblematice băuturi din lume trece printr-o schimbare istorică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.