Finala Europa League din 2028 sau 2029 ar putea avea loc pe Arena Națională din București ⚽ FRF și-a depus candidatura

10:30

Campania electorală este acea situație în care candidații se pun în diverse situații menite să ne convingă că dumnealor sunt exact ceea ce ne trebuie, iar o astfel de situație este anunțul recent al lui […] Articolul Dl. Ciucu s-a mutat din bucătărie în situation room, de unde ne dă o veste majoră: Gata, mi-am făcut temele pentru București, știu exact ce am de făcut apare prima dată în B365.