Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză
Gândul, 31 octombrie 2025 14:50
Mare, soare, plajă și suflu de „pământ” românesc în Madagascar, acolo unde Radu Mazăre, primar al Constanței pentru 15 ani și un personaj emblematic al politicii românești la vremea lui – și-a deschis un resort de patru stele. Fostul edil – care a transformat cândva Constanța într-un oraș exotic cu palmieri și carnavale – pe […]
• • •
Acum 5 minute
15:10
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă […]
15:10
Tensiunea ar putea crește între membrii familiei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, problemele financiare ar putea lua o întorsătură neplăcută. Nu te enerva din cauza asta. Folosește-ți toată priceperea financiară pe care o ai pentru a pune lucrurile în ordine. Încearcă să rămâi calm și stăpân […]
15:10
Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut # Gândul
Celebrul actor Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa. Totul a pornit de la o simplă […]
15:10
„Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. După propaganda făcută lui Radu Miruță, premierul Ilie Bolojan a devenit personajul „LĂUDAT” din serial # Gândul
Serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul Radu Miruță. Scandalul „Miruță” […]
Acum 15 minute
15:00
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă # Gândul
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat până astăzi în Altarul Catedralei Naționale. Vineri dimineață, chiar dacă a fost oficiat un Te Deum cu ocazia Zilei Clerului Militar, între orele 08:00-08:30, accesul în interiorul lăcașului de cult nu a fost restricționat în niciun fel, a precizat Biroul de Presă și relații publice al Patriarhiei Române. Coada […]
15:00
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv # Gândul
Șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, prezintă public scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, eveniment petrecut acum 10 ani, în București. Într-un scurt video, generalul Mastan a prezentat scuze publice în urma incidentului care a avut loc în seara de joi spre […]
15:00
Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare, vineri, 31 octombrie 2025. Celebra fortificație care, cândva, a fost o unitate militară de apărare este, în prezent, una dintre cele mai populare obiective turistice din România. Pentru că se sărbătorește Halloweenul, turiștii care ajung aici vor avea parte de o surpriză: cină de „groază”, un tur special, dar […]
Acum 30 minute
14:50
Acesta este un banc și trebuie tratat ca atare. Este unul despre medici…. – Vrei să ne jucăm de-a doctorul? – Da. – Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar. Să râdem în continuare: Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte […]
14:50
Mare, soare, plajă și suflu de „pământ” românesc în Madagascar, acolo unde Radu Mazăre, primar al Constanței pentru 15 ani și un personaj emblematic al politicii românești la vremea lui – și-a deschis un resort de patru stele. Fostul edil – care a transformat cândva Constanța într-un oraș exotic cu palmieri și carnavale – pe […]
Acum o oră
14:40
FOTO. Simona Secrier, declarații emoționante despre Mihai Constantinescu. Care a fost ultima CONVERSAȚIE cu artistul # Gândul
Simona Secrier, cea care i-a fost parteneră de viață regretatului artist Mihai Constantinescu, a făcut declarații emoționante despre acesta și a spus care a fost ultima conversație pe care au avut-o. Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Simona Secrier. Artistul a mai avut un mariaj cu Mihaela Constantinescu. La șase ani de la dispariția artistului, […]
14:30
14:20
IPS Teodosie a pierdut dreptul de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”. Patriarhul Daniel îi va prelua atribuțiile în cadrul instituției # Gândul
Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie de la „Ovidius”. Hotărârea a fost dată de sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit unor surse. Controversatul arhiepiscop al Tomisului a fost în centrul mai multor scandaluri publice, în ultimii ani, fiind un […]
14:20
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi # Gândul
Administrația lui Donald Trump plănuiește să pregătească zeci de mii de soldați ai Gărzii Naționale a Statelor Unite pentru operațiuni interne — inclusiv pentru acțiuni în cazul tulburărilor în masă și protestelor stradale. Potrivit unei informațiilor The Guardian, un înalt oficial militar american a ordonat gărzilor naționale din toate cele 50 de state americane să […]
Acum 2 ore
14:10
Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție” # Gândul
Un incident rutier a avut loc la Brăila, joi, 30 octombrie 2025. Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni de un șofer în vârstă de 40 de ani. Conducătorul auto, care este cercetat penal, acum, a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”. Incidentul a avut […]
14:10
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații # Gândul
Țara arde și băncile se arpovizionează. Banca Națională a României a plătit 1.100.000 euro în două licitații pentru fructe de mare, pește și legume proaspete. BNR se apără și spune că e vorba de achiziții pe termen lung controlate de Curtea de Conturi, iar angajații scot bani din propriul buzunar pentru mesele consumate la cantină. […]
14:10
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% # Gândul
Guvernul Bolojan a reușit, pentru prima dată în acest an, să se împrumute în lei cu dobânzi sub 7%. Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost realizată o operațiune de succes prin care riscul de refinanțare al datoriei publice a fost redus. Cheltuielile cu dobânzile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut când […]
14:00
Spania va găzdui un summit „secret” al „coaliției celor dispuși” privind Ucraina, pe 4 noiembrie # Gândul
Spania va găzdui o reuniune secretă a „coaliției celor dispuși” pe tema Ucrainei, relatează El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa în condiții de strictă confidențialitate. Telefoanele vor fi colectate la intrare și depozitate separat, participanții fiind avertizați să nu dezvăluie niciun detaliu al întâlnirii. Întâlnirea secretă se va concentra pe creșterea ajutorului […]
14:00
Miercuri, 29 octombrie, Ferrari a marcat două momente semnificative pentru prezența sa în România. În cadrul unui eveniment exclusivist, a fost inaugurat oficial noul showroom Ferrari of Bucharest, aflat sub administrarea Holand Automotive Group, și a fost prezentat în premieră națională noul Ferrari Amalfi, cel mai recent Grand Tourer din gama mărcii. Manifestarea a reunit […]
14:00
„Explicațiile” lui Bolojan se lasă așteptate: premierul nu vrea să spună dacă dă raportul luni în Parlament – SURSE # Gândul
Premierul Ilie Bolojan încă nu ar fi luat o decizie dacă să se prezinte luni în Parlament – ca să dea explicații publice despre plecarea trupelor americane din România, spun surse politice pentru Gândul. Liderul PSD, Sorin Grindeanu l-a convocat deja pe Ilie Bolojan la „Ora Premierului”, în fața Parlamentului, după aflarea veștii din presa […]
13:50
Două noi modele DACIA urmează să fie lansate. Schimbări importante și pentru Logan, în 2026 # Gândul
Vești noi pe piața auto din Europa. Dacia se pregătește de următorea etapă și are în plan să lanseze două modele noi, și anume nou model electric de segment A și un model compact de clasă C. Schimbări importante sunt anunțate și pentru modelul Logan, care, în anul 2026, va cunoaște inovații pe grupul motopropulsor. […]
13:40
FOTO. Marea dorință a lui Gheorghe Turda. ”Să interpretez cântece BISERICEȘTI în Catedrala Mântuirii Neamului” # Gândul
Gheorghe Turda, în vârstă de 77 de ani, a mărturisit că are o mare dorință, și anume aceea de a interpreta cântece bisericești în Catedrala Mânturii Neamului. Gheorghe Turda este impresionat de Catedrala Mânturii Nemului (Catedrala Națională), pe care își dorește să o viziteze curând. Mai mult decât atât, artistul își dorește să interpreteze cântece […]
13:30
Sute de angajați ai DGASPC Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie. Ce răspuns au primit de la autoritățile județene # Gândul
Situația devine din ce în ce mai gravă în țară, pentru că nu mai sunt bani de salarii. De exemplu, 850 de angajați ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare nu și-au primit salariile pentru luna septembrie, iar disperarea crește de la o zi la alta. Unii asistenți maternali amenință […]
Acum 4 ore
13:10
Parlamentul din Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor. Mii de oameni au ieșit în stradă # Gândul
În Letonia izbucnește un incendiu politic. Parlamentul, după 13 ore de dezbateri, a votat în favoarea retragerii ţării dintr-un tratat internaţional vizând combaterea violenţei împotriva femeilor, după ce un partener conservator din coaliţia de guvernământ s-a alăturat iniţiatorilor acestui demers, în pofida opoziţiei premierului. Decizia nu este încă definitivă: președintele Letoniei Edgar Rinkevici are 10 […]
13:00
Lia Olguța Vasilescu intervine în scandalul numirii vicepremierului ONG-ist Oana Gheorghiu și contraatacă: Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou. Vicepremierul lui Bolojan, cunoscută după ce a construit un spital din donații # Gândul
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, reacționează în scandalul declanșat de numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Edilul PSD o ironizează pe noua membră a Guvernului Bolojan și amintește că la Craiova s-a construit „un spital adevărat, nu o clădire de turtă dulce”. „Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe […]
13:00
Actorul Jesse Eisenberg va dona un rinichi unui necunoscut. Ce motiv stă la baza deciziei starului din „The Social Network” # Gândul
Actorul Jesse Eisenberg (42 de ani) a uimit în urma deciziei pe care a luat-o, recent. Starul din „The Social Network” a anunțat, în cadrul emisiunii „Today”, faptul că este pregătit să doneze un rinichi unui necunoscut. Intervenția va avea loc în luna decembrie 2025. Actorul din „Now You See Me: Now You Don’t” a […]
12:50
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro # Gândul
Proiectul pentru extinderea magistralei M4 Străulești-Mogoșoaia a fost votat în Consiliul General al Municipiului București. Primăria Capitalei împuternicește astfel Primăria Sectorului 1 să realizeze acest proiect. „Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea […]
12:50
Serialul “Las Fierbinți” pare că a devenit tribuna de propagandă pentru Ilie Bolojan și pentru Guvern. Abundă în reclame și ode. Înainte era „pe vorbe”, acum este „pe fapte”. „Mie-mi place de Bolojan, că e bizon”. „Face ceea ce zice, le-a dat ordin să slujească cetățeanul”. Românii, îndemnați să-și taie salariul pe 1 an, precum Robi-Polițistul, să fie mulțumit Bolojan # Gândul
În ultima perioadă, cunoscutul serial „Las Fierbinți” s-a transformat într-o adevărată „tribună propagandistică” pentru premierul Ilie Bolojan. I se face reclamă constantă prin replici rostite de personajele din scenariu, iar spectacolul „Odă lui Bolojan” se află în plină desfășurare. Scenariștii din echipa serialului „Las Fierbinți” nu au ratat ocazia de a introduce anumite personaje politice […]
12:40
FOTO. Elena Cârstea dă amănunte din MARIAJUL ei. ”Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile” # Gândul
Binecunoscuta cântăreața Elena Cârstea, în vârstă de 63 de ani, a dat amănunte despre mariajul său cu Glenn Muttart. Elena Cârstea a părăsit România în urmă cu mulți ani. Artista s-a căsătorit cu Glenn Muttart. Elena Cârstea are două fete adoptate, Sanda și Adriana. În America, vedeta a lăsat deoparte muzica și a lucrat […]
12:40
Health EU Summit 2025: „De la dialog și planuri, la implementarea concretă a măsurilor pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate” # Gândul
Reprezentanți la cel mai înalt nivel ai administrației de la București, reprezentanți ai industriei medicale și ai organizațiilor de pacienți au luat parte la evenimentul Europa Connect – Health EU Summit 2025, comunicat de Gândul, care a adus în prim-plan teme precum sustenabilitatea sistemelor de sănătate, accesul la inovație, bolile rare și cardiovasculare, precum și […]
12:30
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025 # Gândul
De obicei, în data de 8 a lunii sunt efectuate plățile pentru alocațiile care intră pe carduri, dar și livrările prin mandat poștal către beneficiari. Luna acesta, data respectivă va pica într-o zi de weekend, ceea ce înseamnă că banii vor fi livrați mai devreme. Anul acesta, data de 8 noiembrie 2025 pică într-o zi […]
12:20
Sediul central al partidului AUR a fost VANDALIZAT peste noapte. Cum a răspuns formațiunea la mesajele agresive scrise pe clădire # Gândul
Sediul central al partidului AUR a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi. Pe fațada clădirii au apărut mai multe mesaje critice la adresa formațiunii, toate scrise cu spray. Reprezentanții AUR au condamnat incidentul și au transmis că astfel de fapte „nu sunt acte de curaj, ci infracțiuni.” „Vandalizarea nu este un act de […]
12:20
În timp ce căuta râme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice. Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii […]
12:10
Bancul zilei include familia lui Bulă, deci și pe Bubulina. De fapt, este un dialog între cei doi… după ce stâlpul familiei a visat urât! – Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat? – Am avut un coșmar teribil, Bubulino. – Ce ai visat? – Am visat că s-a dat o nouă lege, potrivit […]
12:10
Nicușor Dan îl face pe Marius Lazurca consilier pe securitate națională. Inițial îl numise consilierul său pe politică externă # Gândul
Președintele României a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Inițial, Nicușor Dan l-a vrut șef la SIE și apoi a anunțat că se va ocupa de politica externă. Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și […]
12:10
Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege # Gândul
Parlamentul francez a aprobat o nouă lege care redefinește violența sexuală. De acum înainte, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat o infracțiune. Consimțământul trebuie să fie liber, informat și dat în prealabil. Tăcerea sau lipsa de rezistență nu vor fi considerate consimțământ, arată noua lege. Potrivit Le Monde, miercuri, 29 octombrie, Parlamentul […]
12:00
În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Potrivit poliției ucrainene, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii. În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au […]
11:50
100.000 de tineri au fugit din calea războiului din Ucraina în ultimele 2 luni. Cine mai ține linia frontului # Gândul
Războiul lui Vladimir Putin golește Ucraina de tineri. Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au părăsit țara în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie. Măsura, care avea ca scop să reducă presiunea asupra tinerilor și să încurajeze recrutarea voluntară, a generat […]
11:50
Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Cât costă alegerile pentru PMB # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a aprobat proiectul de organizare și finanțare a alegerilor locale din 7 decembrie. Potrivit Notei de Fundamentare a Hotărârii de Guvern, alegerile pentru PMB ar ajunge la miraculoasa sumă de 13,5 milioane de euro. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
11:50
Caz revoltător în județul Gorj, unde un bebeluș de 2 luni a fost VÂNDUT de părinții săi. Este anchetă de amploare # Gândul
Este anchetă de amploare în Gorj, acolo unde un bebeluș de doar luni a fost vândut de părinții săi. Tranzacţia s-a făcut între două familii din rromi din județ. Astfel, o familie de rromi care nu putea să aibă copii a reușit să convingă o altă familie să îi vândă ultimul copil născut. Anchetatorii din […]
11:50
Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni” # Gândul
Lucrările din șantierul Autostrăzii București Nord- Lot 1 sunt în avans față de graficul contractat. Ministrul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, spune că se are în vedere o devansare a termenului de finalizare cu aproape 6 luni. Execuția lucrărilor a început în luna martie 2025, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul […]
11:40
Cântăreața Lora, în vârstă de 43 de ani, a făcut mărturisiri despre familia sa. Artista a vorbit despre părinții săi. Lora a fost invitată la emisiunea ”Puterea unui lider”, unde a făcut declarații despre părinții săi. Tatăl artistei a murit când aceasta avea doar patru ani. Lora și-a pierdut mama în anul 2020. Lora face […]
11:40
Victimele vaccinării anti-COVID pot da în JUDECATĂ statul. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis dreptul la despăgubiri # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că persoanele care susțin că au avut de suferit în urma vaccinării anti-COVID pot cere despăgubiri nu doar de la producătorii vaccinului, ci și de la statul român. Judecătorii au stabilit că procesele pot fi deschise atât pe legea care reglementează răspunderea pentru produse cu defecte, […]
11:40
Ion Cristoiu: Adevărata semnificație a retragerii americane: Rusia nu reprezintă un pericol pentru România # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre retragerea parțială a soldaților americani de pe teritoriul României. „Anunțul privind retragerea parțială a militarilor americani din România a stârnit o controversă social-politică, publică, neobișnuită. Această controversă a avut drept temă răspunsul la întrebarea: «Ce semnificație are această decizie […]
11:40
Dacă ești în căutarea celui mai bun și mai eficient produs pentru curățarea componentelor electronice, alcoolul izopropilic este cel de care ai nevoie. Alcoolul izopropilic, spre deosebire de spirt, are eficiență mai mare și este extrem de apreciat pentru proprietățile sale de solvent, dezinfectant și produs de curățare și degresare atât în uzul casnic, cât […]
11:30
Bancul de vineri este despre celebrul Bulă, care a cam chelit. Și, deși, mai are doar patru fire de păr pe cap, totuși decide să se ducă la frizer… Păi bine, Bulă, și cum ai vrea să te aranjez? – Cărare pe mijloc, două fire într-o parte și două într-o parte. În timp ce încerca […]
11:30
(P) Black Friday la Trendyol: Reduceri de până la 80% la toate categoriile de produse și oferte de la peste 4.000 de comercianți români # Gândul
Peste 4.000 de comercianți români care vând pe Trendyol vor participa la campania de Black Friday, care se desfășoară între 31 octombrie și 11 noiembrie. Reducerile se aplică tuturor produselor disponibile pe platformă, indiferent de categorie. Campania va fi promovată de peste 9.000 de influenceri locali, pentru a aduce ofertele mai aproape de consumatori. Theo […]
11:20
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oriol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii petroliere ucrainene, transmnite The Kyiv Independent. Atacurile ar fi vizat centrala termoelectrică din Oriol – principala sursă de […]
11:20
Cât de prigonit a fost, de fapt, Ion Iliescu de dictatorul Ceaușescu? Lavinia Betea: „Nu este niciun fel de disidență” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au reconstituit episodul care consolidează marginalizarea liderului comunist. Din apropiat al dictatorului și al familiei acestuia, ba chiar de posibil succesor al lui Ceaușescu, Iliescu este […]
11:20
Partidul lui Le Pen este în pragul puterii în Franța. Mai mult de jumătate dintre francezi vor să voteze pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri # Gândul
Partidul Adunarea Națională (Rassemblement National- RN), condus de Marine Le Pen, începe să câștige teren în Franța. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Viavoice, pentru Liberation, 54% dintre francezi ar putea vota pentru extrema dreaptă la următoarele alegeri. „Acesta nu este un sondaj privind intenția de vot, însă barometrul nostru privind potențialul electoral al Adunării […]
Acum 6 ore
11:10
Secretul lui chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos ostropel de pui. Rețeta tradițională pregătită de juratul de la Antena 1 # Gândul
Chef Ștefan Popescu le-a arătat prietenilor virtuali cum se pregătește cel mai gustos ostropel de pui. A precizat că a folosit rețeta exactă a bunicii sale, iar ingredientele și modul de preparare se găsesc mai jos, în articol. Chef Ștefan Popescu încarcă des materiale video pe conturile sale prin care le arată prietenilor virtuali cum […]
