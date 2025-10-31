FOTO. Ministrul Sănătății a inspectat lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara. Va fi finalizat în acest an
Timis Online, 31 octombrie 2025 15:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri, 31 octombrie, șantierul Centrului de Arși Gravi din Timișoara. Alături de domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și prof. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, ministrul a inspectat progresul lucrărilor și a subliniat că proiectul va fi finalizat în acest an.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 5 minute
16:30
Trei persoane rănite, printre care doi copii, după ce două mașini s-au ciocnit pe Calea Torontalului # Timis Online
Pompierii de la Detașamentul 2 Timișoara au intervenit vineri după-masă, pe Calea Torontalului, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În cele două mașini se aflau cinci persoane, printre care doi copii.
16:30
Istoria devine mai atractivă pentru elevii din Timiș printr-o platformă educațională gratuită # Timis Online
Elevii și profesorii din județul Timiș au la dispoziție o resursă educațională gratuită și interactivă prin platforma oradeistorie.ro, lansată în 2021. Inițiativa urmărește să transforme învățarea istoriei în experiențe vizuale și lecții practice, oferind resurse digitale gata de utilizat în clasă.
Acum o oră
15:50
FOTO. Ministrul Sănătății a inspectat lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara. Va fi finalizat în acest an # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat vineri, 31 octombrie, șantierul Centrului de Arși Gravi din Timișoara. Alături de domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și prof. Dorel Săndesc, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, ministrul a inspectat progresul lucrărilor și a subliniat că proiectul va fi finalizat în acest an.
15:50
Întrebat despre procesul pe care îl are cu instituția pe care o conduce, ministrul Culturii s-a enervat # Timis Online
András István Demeter, ministrul Culturii, s-a aflat vineri la Timișoara pentru a acorda premiul „Sculptura anului”. Chestionat în legătură cu procesul pe care îl are împotriva instituției pe care o conduce, acesta a devenit vizibil iritat.
Acum 2 ore
15:10
O familie cu șase copii din Timiș care locuiește într-un grajd are nevoie urgentă de ajutor. Cum puteți contribui # Timis Online
Un nou apel umanitar vine din partea preotului Mladenov Svetozar, care a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a sprijini familia Lazăr din localitatea Tomnatic, județul Timiș, o familie cu șase copii care trăiește în condiții extrem de dificile, fără curent electric și fără apă curentă.
Acum 4 ore
14:00
Aproape 1.500 de amenzi în valoare de 1 milion de euro aplicate de OPC Timiș în primele nouă luni din acest an # Timis Online
În primele nouă luni din acest an, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a făcut 1.925 de controale, care s-au soldat cu numeroase amenzi.
13:50
Societatea Drumuri Municipale (SDM) și compania Del Gaz desfășoară în perioada următoare mai multe lucrări, astfel că circulația rutieră va fi restricționată sau chiar închisă, după caz, pe străzile afectate. Măsurile au fost deja aprobate de comisia de circulație a primăriei, urmând să se aplice, în principiu, începând de luni, 3 noiembrie.
13:20
Timpark: clarificări privind funcționarea, respectarea Regulamentului și modalitatea de plată în zonele cu Tarifare Progresivă # Timis Online
În scopul asigurării unei informări corecte și responsabile a tuturor utilizatorilor serviciului de parcare municipală, Serviciul Public de Interes Local Pentru Administrarea Parcărilor Publice - TimPark reiterează aspecte esențiale legate de funcționarea sistemului.
13:20
Un tânăr de 27 de ani a fost rănit joi după-amiază pe Calea Șagului din Timișoara, într-un accident provocat chiar de el, în timp ce conducea cu permisul suspendat.
13:10
FOTO. „Spectacol floral”, la primăvară, în Parcul Justiției. Horticultura plantează 130.000 de flori # Timis Online
Pentru ca la primăvară Parcul Justiției să rămână un reper pe harta locurilor „instagramabile” din Timișoara, Horticultura a început încă din toamnă plantările. În aceste zile, angajații societății plantează în jur de 130.000 de bulbi de lalele din mai multe varietăți.
12:50
Timișorenii vor avea noi locații unde să scape gratuit de deșeuri. Continuă lucrările la centrele de aport voluntar ale primăriei # Timis Online
Primăria Timișoara are în execuție trei centre cu aport voluntar pe Calea Dorobanților, Aleea Pădurea Verde și pe Calea Moșniței, beneficiind de o finanțare prin PNRR. Aici, după ce vor fi finalizate lucrările, timișorenii vor putea scăpa gratuit de mai multe tipuri de deșeuri.
12:40
Recomandare de weekend de la Visit Timiș: Legende și trasee de poveste pentru cei pasionați de mister și istorie la Pietroasa # Timis Online
În weekend, de Halloween, Visit Timiș invită turiștii să descopere comuna Pietroasa, printr-un traseu care combină natura sălbatică cu locuri încărcate de povești și mituri.
Acum 6 ore
12:20
Workshop despre integrarea imigranților în România, organizat la UVT în parteneriat cu ADR Vest și Instituția Prefectului Timiș # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și Instituția Prefectului – Județul Timiș, organizează workshop-ul „Imigranții în România. Riscuri, oportunități și soluții pentru facilitarea procesului de integrare”, un eveniment dedicat dezbaterii provocărilor și perspectivelor actuale privind integrarea migranților în societatea românească.
12:10
Lucrări pe mai multe fronturi pe viitoarea autostradă Margina – Holdea. S-a trecut de 40% # Timis Online
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunță că lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al autostrăzii A1, între Margina și Holdea, avansează „constant”. Momentan, sunt deschis 11 fronturi de lucru pentru realizarea galeriilor.
11:30
Muzeul Interactiv al Copiilor (MIC) a transmis că a ajuns la final Concursul de Instalații MIC. Astfel, inițiativa menită să aducă împreună creativitatea, educația și inovația în spațiul muzeal dedicat copiilor va beneficia de 17 instalații în total. Cinci vor putea fi văzute chiar anul acesta.
11:00
Expoziție caritabilă de Ziua Toleranței. Fondurile vor merge către copiii din sistemul de protecție din Timiș # Timis Online
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, copiii din sistemul de protecție și voluntarii Ajungem MARI Timiș îi invită pe timișoreni la o expoziție caritabilă de artă, însoțită de o licitație silențioasă. Evenimentul își propune să arate cum arta poate deveni un mijloc de exprimare, vindecare și solidaritate.
10:50
VIDEO. În premieră națională, la Timișoara, firma Hexing a lansat noua baterie Livoltek # Timis Online
Grupul internațional chinezesc Hexing, care deține brandul Livoltek în România, aniversează primul an de activitate pe piața locală și anunță rezultate remarcabile: o cifră de afaceri estimată la 76 milioane lei (aproximativ 15 milioane de euro) pentru 2025.
Acum 8 ore
10:30
Un bărbat din Timiș, prins conducând fără permis și cu număr fals de înmatriculare, se află sub control judiciar pentru 60 de zile # Timis Online
Un bărbat de 47 de ani din Timiș a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând prin localitatea Otvești fără permis de conducere și cu plăcuțe de înmatriculare false.
09:40
Parada costumelor de Halloween, teatru de păpuși, festivalul jocurilor de societate, în acest weekend, la Iulius Town # Timis Online
În acest weekend, Iulius Town aduce atmosfera plină de mister a Halloween-ului și momente de distracție pentru întreaga familie. Cei mai mici sunt invitați să se costumeze în personajele lor favorite și să participe la petrecerea tematică. Totodată, Game On! Festival îi așteaptă pe pasionați cu o mulțime de jocuri de societate și experiențe de tip escape room. Iar la Tucano Coffee, iubitorii de animale pot participa la un eveniment dedicat lor și prietenilor blănoși.
09:20
Merită să intrați, zilele acestea, în spațiul Indecis Artist Run Space (Galeria Bastion 3), să vă impregnați de imaginația exploratorie a artiștilor grupului Sleepers. Proiectul lor, intitulat Unmapping, propune „o colaborare bazată pe alienare productivă – fiecare artist e amplificat în propria direcție, urmându-și propriul parcurs, în proximitatea și cu sprijinul celorlalți, producându-se interacțiuni imprevizibile între diferitele procese și practici”.
09:10
Vineri, 31 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 24 ore
00:10
Vineri, 31 octombrie, puteți sărbători Halloweenul la un film sau la o petrecere tematică în oraș.
30 octombrie 2025
23:50
Adolescent rătăcit în Bucegi, găsit cu traumatism la coloană de meteorologul de la Stația Meteo Omu # Timis Online
Un adolescent în vârstă de 17 ani, aflat cu familia pe munte, s-a rătăcit joi după-amiază în Masivul Bucegi, în timp ce urca spre Vârful Omu. Autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare, la care a participat și un elicopter, relatează HotNews.
18:50
UVT lansează „Timișoara Ideas Fest”, primul festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea primului festival din România dedicat ideilor, gândirii critice și dialogului autentic, intitulat „Timișoara Ideas Fest”. Evenimentul va avea loc în perioada 10–13 noiembrie și va include mai multe conferințe, ateliere și dezbateri, alături de invitați din domenii diverse.
18:10
Trei persoane reținute și două companii cercetate penal după explozia din București soldată cu trei morți # Timis Online
Trei persoane au fost reținute, iar două companii, printre care Distrigaz Sud Rețele, sunt cercetate penal pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Sectorul 5, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15, relatează News.ro.
18:00
Premieră medicală la Roma: transplant de arteră pulmonară realizat cu succes la un pacient de 70 de ani # Timis Online
Medicii de la spitalul Sant'Andrea din Roma au realizat, în premieră, un transplant de arteră pulmonară la un pacient de 70 de ani diagnosticat cu cancer pulmonar, informează joi agenția italiană ANSA, citată de Agerpres.
18:00
Întâlnire despre munca invizibilă a femeilor care ține societatea în mișcare, la Timișoara # Timis Online
Ultima întâlnire din cadrul proiectului „Continuum Feminin II” aduce în prim-plan munca invizibilă a femeilor, constând în orele nesfârșite dedicate gătitului, curățeniei, îngrijirii copiilor și a persoanelor vârstnice, precum și susținerii familiei și comunității.
Ieri
16:10
FOTO. Ministrul Culturii, Demeter András István, vine la Timișoara pentru decernarea Premiului „Sculptura Anului 2025” # Timis Online
Demeter András István, ministrul Culturii, vine vineri, 31 octombrie, la Timișoara, unde îi va înmâna Premiul „Sculptura Anului 2025” artistului Vlad Nancă pentru lucrarea „Together”.
15:40
Vinuri de top și sprijin pentru copiii cu dizabilități la a zecea ediție Rovinhud Wine Show de la Timișoara # Timis Online
Peste o săptămână, la începutul lunii noiembrie, Timișoara (re)devine capitala vinului și a solidarității. A zecea ediție a Rovinhud Wine Show reunește pasiunea pentru vinurile de top și sprijinul acordat copciilor cu dizabilități, într-un eveniment unic în România, construit integral pe voluntariat.
15:30
Oprit de polițiștii din Sânandrei, un bărbat a fost amendat pentru că transporta ilegal lemne # Timis Online
Un bărbat din Timiș a fost oprit de polițiștii din Sânandrei în timp ce transporta lemne fără documente legale, pe raza localității Becicherecu Mic.
14:50
Cum alegi cea mai potrivită termoizolație pentru locuința ta + sfaturi pentru un montaj corect # Timis Online
Termoizolația corectă este un element cheie pentru eficiența energetică a casei tale. O locuință neizolată pierde multă căldură în iarnă și reține prea multă căldură vara, ceea ce duce la facturi mari și disconfort constant. Instalând un strat bun de izolație și asigurând montajul profesionist, poți reduce pierderile de energie până la ~18 % sau mai mult.
14:50
Probleme și la o insulă ecologică de pe Bogdăneștilor. Nu se ridică deșeurile nici când containerele sunt pline # Timis Online
În urma articolului recent despre insula ecologică din Piața Dacia, un cititor Tion ne-a semnalat probleme asemănătoare și la o alta, cea cu numărul 12, din zona Bogdăneștilor. Pe scurt, acesta se plânge de faptul că deși containerele sunt pline, echipele RETIM nu vin pentru a ridica deșeurile.
14:30
Toyota Hilux este recunoscută ca unul dintre cele mai robuste pickup-uri de pe piață, capabilă să facă față celor mai dure condiții. Pentru cei care își doresc un plus de protecție și un aspect personalizat, aceste bare de inox reprezintă o alegere inspirată. Fie că este vorba despre un bullbar, un rollbar sau praguri laterale, aceste accesorii îmbină estetica cu funcționalitatea, oferind un plus de siguranță și stil.
14:20
În spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”. Cei ce au întâlnit astfel de mesaje trebuie să fie vigilenți.
13:50
Două străzi din cartierul Elisabetin vor fi, în perioada următoare, afectate de restricții de trafic. Una, doar pentru două zile, dar cealaltă – până în decembrie. Aquatim desfășoară diferite lucrări în zonă.
13:40
Cu ocazia sărbătorii de Halloween, celebrată mâine, 31 octombrie, mulți români se pregătesc să achiziționeze costume, decorațiuni și diverse accesorii tematice. În acest context, InfoCons – Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra riscurilor ascunse ale unor produse aflate pe piață și pune la dispoziția publicului Aplicația Europeană Gratuită InfoCons, care oferă în timp real alerte rapide privind produsele nealimentare neconforme la nivelul Uniunii Europene.
13:40
Studiu Imobiliare.ro: Apartamentele din Timișoara se vând rapid, iar vânzătorii sunt mai dispuși să lase din preț # Timis Online
Imobiliare.ro a realizat un nou studiu cu privire la vânzarea de apartamente. Pe de o parte, a fost studiat cât durează, de la publicarea anunțului până a încheierea contractului, vânzarea unui apartament. Pe de altă parte, aflăm cât de dispuși sunt vânzătorii să lase din preț, ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei.
12:50
Eleganță și funcționalitate în grădina ta – jardinierele EDA Volcania disponibile acum pe irigatii.ro # Timis Online
Amenajarea grădinii nu mai este doar o chestiune de estetică, ci o expresie a stilului personal și a dorinței de confort.
12:50
Primăria are în evidență peste 100 de construcții construite sau extinse ilegal de proprietari pentru care există și dispoziții judecătorești de demolare. În cazul în care proprietarii nu le dărâmă pe cont propriu, poate interveni primăria. Deja a făcut-o pe strada Glad, în cazul unui garaj extins ilegal.
11:50
O echipă de la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a urcat pe podiumul național la competiția STS CTF 2025, dedicată securității cibernetice și organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Evenimentul a reunit la București cele mai bune echipe din universități civile și academii militare din țară.
11:50
Cinci ani de când Fritz a devenit primarul Timișoarei. „Am pus câteva riduri și, din păcate, și kilograme” # Timis Online
În 2020, Dominic Fritz, considerat atunci outsider, câștiga alegerile locale în fața edilului-șef în funcție Nicolae Robu și ajungea să îi urmeze acestuia în fotoliul de pe C.D. Loga, nr. 1. La cinci ani de când depunea jurământul, useristul recunoaște că „a pus câteva riduri și, din păcate, și kilograme”.
11:10
Accident pe Calea Torontalului. Un motociclist a fost rănit după ce s-a ciocnit cu un autoturism # Timis Online
Un accident rutier a avut loc joi dimineață, pe Calea Torontalului din Timișoara, unde un autoturism și o motocicletă s-au ciocnit. Motociclistul a fost rănit și a primit îngrijiri medicale.
11:00
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social s-a reunit, miercuri, 29 octombrie, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, pentru a discuta valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
10:40
În tot mai multe locuințe, bibliotecile sunt pline până la refuz. Volume adunate în zeci de ani, colecții moștenite sau cărți cumpărate impulsiv ocupă rafturile și, adesea, mai mult de jumătate din cutiile de depozitare dintr-un apartament. Pentru mulți proprietari, apare inevitabil întrebarea: ce fac cu aceste cărți atunci când nu le mai citesc și nici nu mai au loc pentru ele?
10:30
Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv vor fi pomenite, joi, în fața fostului club, potrivit Agerpres.
10:30
Hoț de biciclete prins la Timișoara după o serie de spargeri. Prejudiciul se ridică la 10.000 de euro # Timis Online
Un bărbat de 36 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 4 Timișoara, fiind acuzat că ar fi furat mai multe biciclete din parcările și subsolurile unor blocuri din oraș. După audieri, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
10:20
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației “Dăruiește Viață”, care a construit din donații un spital pentru copii, a depus jurământul și a devenit, oficial, viceprim-ministru.
09:50
Un accident rutier a avut loc joi pe DJ 591, în comuna Sânmihaiu Român, fiind rănit un bărbat.
09:10
Joi, 30 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:40
Interviu cu Cornelia-Elena Micicoi, prefectul județului Timiș: „Îmi doresc ca oamenii să nu mai fie trimiși acasă pentru că n-au dosar cu șină” # Timis Online
Vineri, 31 octombrie, se împlinește o lună de când Cornelia-Elena Micicoi, cu sprijinul USR Timiș, a preluat mandatul de prefect al județului. Am stat de vorbă cu reprezentantul Guvernului în teritoriu despre provocările funcției, priorități, problemele găsite și alte aspecte despre care puteți citi în interviul de mai jos.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.