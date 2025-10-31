FOTO Anul acesta va fi finalizat primul centru de arși grav construit în România după Revoluție, spune ministrul Sănătății

16:20

Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului proiectul care prevede că furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea, iar valoarea eventualului surplus cantitativ va putea fi folosită pentru plata facturilor de curent electric la mai multe locuri de consum ale aceluiași prosumator, precum și la plata facturilor de gaze naturale, în anumite condiții.