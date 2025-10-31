Casă distrusă de flăcări la Lepșa!

15:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O minoră de 13 ani din județul Vrancea a apelat numărul de urgență 112, în dimineața zilei de 27 octombrie, anunțând că s-a rătăcit împreună cu mama ei în timp ce culegeau ciuperci. Apelul a indicat că cele două, cu domiciliul în comuna Ruginești, se aflau într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău. Imediat […] Articolul Mamă și fiică din Vrancea, rătăcite într-o pădure din Bacău! Cele două au fost găsite la câțiva kilometri de casă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.