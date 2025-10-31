NVIDIA şi Oracle își unesc forțele pentru a construi cele mai puternice supercomputere AI din lume
Adevarul.ro, 31 octombrie 2025 16:00
Sistemele Solstice şi Equinox, dezvoltate împreună cu NVIDIA, Oracle şi Laboratorul Naţional Argonne, vor depăşi performanţa de procesare a El Căpitan și Frontier, liderii actuali ai lumii.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
16:30
O fetiță de 8 ani din Indonezia este în comă după ce a fost călcată în picioare de un elefant # Adevarul.ro
Un elefant sălbatic a călcat în picioare joi o fetiţă de 8 ani pe insula indoneziană Sumatra, provocându-i răni care îi pun viaţa în pericol, au relatat mass-media locale, informează vineri DPA.
Acum 30 minute
16:15
O mare companie metalurgică din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov # Adevarul.ro
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat o companie metalurgică din România specializată în producerea de țevi din oțel sudate.
16:15
Pentru prima dată după aproape patru decenii, UNESCO a decis să organizeze Conferința Generală – forul său suprem de decizie – în afara sediului tradițional de la Paris.
16:15
„Nu poţi fi şi pe cal, şi în căruţă". Radu Miruţă precizează că Ilie Bolojan nu va merge să dea explicaţii în Parlament # Adevarul.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, pentru a oferi explicaţiile cerute de PSD și AUR pentru retragerea trupelor americane din România.
16:15
Președintele Nicușor Dan sesizează CCR pe Legea prosumatorilor, inițiativa care modifică și completează Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. inițiativa a trecut pentru a doua oară de Parlament, după ce fostul președinte Klaus Iohannis a retrimis-o spre reexaminare.
Acum o oră
16:00
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost folosită în atacurile asupra Ucrainei # Adevarul.ro
Dezvoltarea, în secret, de către Rusia a unei rachete de croazieră l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să abandoneze un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat de Reuters.
16:00
NVIDIA şi Oracle își unesc forțele pentru a construi cele mai puternice supercomputere AI din lume # Adevarul.ro
Sistemele Solstice şi Equinox, dezvoltate împreună cu NVIDIA, Oracle şi Laboratorul Naţional Argonne, vor depăşi performanţa de procesare a El Căpitan și Frontier, liderii actuali ai lumii.
15:45
Trei arestări după explozia Rahova: un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate să facă verificări # Adevarul.ro
Un angajat Distrigaz și doi salariați ai firmei care venise să facă verificări la blocul din Rahova, unde, luna aceasta, a avut loc o explozie, au fost arestați.
15:45
Meciul care scoate în stradă mai multe troleibuze, autobuze și tramvaie. Mesajul transmis de CTP # Adevarul.ro
Mai multe linii de autobuz, troleibuz și tramvai vor fi suplimentate, sâmbătă 1 noiembrie, cu ocazia derby-ului de la Cluj. Sunt așteptați peste 20.000 de spectatori, așa că graficele de circulație ale unor linii de transport public vor fi prelungite.
15:45
„Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Moșteanu, Țoiu”. Ce îi cere Grindeanu cu insistență premierului Bolojan # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să vorbească în Parlament despre strategia României în contextul în care SUA își redimensionează trupele staționate.
15:45
Unitatea Militară Sadu va demonta muniția armatei și a poliției. Contract de 800.000 de euro, anunță Miruță # Adevarul.ro
Uzina Mecanică (UM) Sadu va primi suma de aproximativ 800.000 de euro pentru demontarea muniţiei existente în România, în depozitele Ministerului Apărării și ale Internelor, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță.
15:45
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor a scăzut cu 77% faţă de luna iulie, scrie BBC.
15:45
O mare bancă din România își dă dreptul să retragă bani din conturile clienților, fără acord. În ce condiții se va întâmpla asta # Adevarul.ro
Din 31 decembrie 2025, BRD își modifică regulile. Banca va putea corecta erori, returna plăți greșite sau bloca fonduri suspecte fără notificarea clientului. Ce trebuie să știi dacă nu ești de acord.
Acum 2 ore
15:30
„Posibil atac terorist”, dejucat de FBI. Mai multe persoane au fost arestate în Michigan # Adevarul.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
15:30
Jenson Button își trage frâna de mână. Campionul mondial din 2009 își încheie cariera de pilot.
15:15
Artistul care a vândut o banană cu 6 milioane de dolari a scos la licitație o toaletă din aur intitulată „America”. Prețul de pornire este uriaș # Adevarul.ro
Sotheby's a anunțat vineri că va scoate la licitație o toaletă din aur masiv, o sculptură a artistului italian Maurizio Cattelan, intitulată „America”. Artistul este același a cărui lucrare, o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York.
15:15
Rusia avertizează SUA după anunțul reluării testelor nucleare: „Poligoanele noastre sunt pregătite” # Adevarul.ro
Serghei Şoigu, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, a avertizat Statele Unite, vineri, 31 octombrie, în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste.
15:15
Progres de 40 la sută pe șantierul Autostrăzii Vestului. Când vor fi gata tunelurile de doi kilometri # Adevarul.ro
Aproape 800 de muncitori și peste 200 de utilaje au fost mobilizate pe șantierul „autostrăzii cu tuneluri” din vestul României, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj - Deva, în lungime de nouă kilometri.
15:15
Monica Niculescu, de neoprit la 38 de ani. Românca s-a calificat în semifinalele de dublu la Chennai # Adevarul.ro
Monica Niculescu s-a calificat în semifinalele probei de dublu la turneul WTA 250 de la Chennai.
15:15
Momentul în care un camion este spulberat de tren în Olanda. „Mai bine deteriorați o barieră decât să puneți o viață în pericol” # Adevarul.ro
Un accident feroviar a avut loc joi, 30 octombrie, în Olanda, pe ruta dintre Utrecht și Den Bosch.
15:15
Pedepse cu închisoare pe viaţă pentru 11 persoane responsabile de incendiul de la hotelul din Turcia, soldat cu 78 de morţi, inclusiv copii # Adevarul.ro
Mai multe persoane au fost condamnate la pedepse cu închisoare pe viaţă pentru incendiul care a avut loc în ianuarie într-un hotel montan din Turcia şi în care au murit 78 de persoane, printre care circa 30 de copii, a anunţat vineri tribunalul din Bolu, în nordul ţării
15:00
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
14:45
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 22 de magistraţi, printre aceştia fiind şi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, arată Administraţia Prezidenţială.
14:45
Bucureștiul visează, din nou, la o finală europeană. FRF vrea să aducă Europa League pe Arena Națională. Candidatură surpriză # Adevarul.ro
Arena Națională a mai fost gazda unei finale de Europa League, în sezonul 2011-2012.
Acum 4 ore
14:30
Activitatea trupelor ruse în jurul orașului Pokrovsk din regiunea Donețk se intensifică, a avertizat șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, admițând că „situația este dificilă” pe acest front, dar că multe dintre afirmațiile părții ruse sunt doar propagandă neconformă cu realitatea.
14:30
Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. „O să primești ce meriți” # Adevarul.ro
Un tânăr care urma să devină tată a decedat la câteva luni după ce a suferit leziuni grave într-un accident de mașină în Florida. Înainte să moară a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată.
14:30
Vicepreședintele CJ Brașov, plasat sub control judiciar. Este acuzat că ar fi numit ilegal persoane în conducerea Companiei Apa Brașov # Adevarul.ro
Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, a fost plasat sub control judiciar joi, 30 de zile, pe o durată 60 de zile, fiind acuzat de abuz în serviciu.
14:15
Facturi mai mari la căldură. Energia termică se scumpește de la 1 noiembrie. Cât vor plăti bucureștenii # Adevarul.ro
Creşterea taxei de cogenerare şi a TVA pentru termoficare de la 1 noiembrie 2025 va duce la scumpirea energiei termice pe care o plătesc toţi românii care stau în blocurile conectare la reţeaua de termoficare.
14:15
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul USR la Primăria Municipiului Bucureşti # Adevarul.ro
USR a convocat duminică, 2 noiembrie, o ședință a Biroului Național pentru desemnarea candidatului USR la alegerile din 7 decembrie. Din partea USR intră în cursa pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Cioloș și fost președinte al USR.
14:00
Românii se pot bucura de un final de săptămână cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului, de până la 24°C, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).
14:00
De ce viața medicilor din România este amenințată de suprasolicitare. Explicațiile unui șef de la Urgențe: „O medicină a dezastrului în care cererea depășește oferta” # Adevarul.ro
Medicii, mai ales cei de la Urgențe, spun că suprasolicitarea personalului din spitalele românești este o problemă tot mai acută care poate da naștere la tragedii, precum cea de la Spitalul din Buzău. Iar factorii sunt numeroși, de la numărul de pacienți la presiunea societății.
13:45
Oficialii spitalelor din Gaza declară că Israelul a predat cadavrele a 30 de palestinieni, la o zi după ce militanții palestinieni din Gaza au predat Israelului rămășițele a doi ostatici.
13:45
Mii de pelerini așteaptă ore în șir la Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile pentru ca pelerinajul să se desfășoare în liniște” # Adevarul.ro
Mii de oameni continuă să aștepte vineri la coadă pentru a vizita Sfântul Altar al Catedralei Naționale din București, timpul de așteptare ajungând la aproximativ 6 ore. Coada se întinde pe o distanță de aproape 500 de metri și peste 140.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei.
13:45
„Las Fierbinți”, din nou în vizorul CNA. După Miruță, în serial apare și numele premierului: „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” # Adevarul.ro
După controversa legată de menționarea ministrului Radu Miruță, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția CNA, de această dată pentru un episod în care este rostit numele premierului Ilie Bolojan.
13:45
S-au alocat banii pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Cât costă scrutinul din 7 decembrie # Adevarul.ro
Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, cea mai mare parte revenind Ministerului Afacerilor Interne și Autorității Electorale Permanente.
13:45
România şi-a confirmat dominaţia pe scena mondială a frumuseţii feline. Trei pisici au fost desemnate cele mai frumoase la Campion Mondial 2025.
13:15
Ce a vrut să spună Trump prin reluarea „testelor nucleare”. Precizările făcute de Vance # Adevarul.ro
Anunțul de miercuri al președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor cu arme nucleare a suscitat întrebări cu privire la ce se referă mai exact acesta, având în vedere interdicția SUA privind testările prin detonare, relatează ABC News.
13:15
Gesturile care nu trec neobservate. Dan Alexa și Denise Rifai, complet amorezați pe străzile din Capitală. Tehnicianul și-a păstrat carisma # Adevarul.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrda, fosta parteneră de viață.
13:15
Centrul de Arşi de la Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Rogobete: „Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi banii pentru reorganizarea şi modernizarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Floreasca, pentru care vor fi alocate peste 20 de milioane de lei.
13:00
Șoferii își vor putea plăti amenzile rutiere într-un cont unic național. Guvernul a aprobat normele după șapte ani de așteptare # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat normele care permit plata amenzilor rutiere într-un cont unic național, simplificând procedura pentru șoferi. Procesele-verbale vor conține coduri QR pentru plată online, iar sistemul va fi testat inițial pentru amenzile date de poliția rutieră.
13:00
Căldura și confortul de acasă: cu E.ON Life și E.ON ServExpress, ai mereu pe cine conta # Adevarul.ro
Confortul de acasă nu înseamnă doar liniște și siguranță, ci și certitudinea că totul funcționează așa cum trebuie. Aburul apei calde într-o dimineață rece sau căldura care te învăluie când ajungi acasă – toate acestea sunt parte dintr-un sentiment simplu, dar esențial...
12:45
Dovleacul de Halloween simbolizează sufletele rătăcite și protecția împotriva spiritelor rele. Tradiția vine din legenda irlandeză a lui Jack O’Lantern și s-a transformat în America într-un obicei care unește credințele vechi cu bucuria sărbătorii moderne.
12:45
Un nou marketplace a dat startul campaniei de Black Friday 2025 vineri, cu reduceri valabile până pe 11 noiembrie. Promoțiile acoperă o gamă largă de produse, de la modă, frumusețe și articole pentru casă, până la electronice, jucării, produse pentru copii și bunuri de supermarket.
12:45
Poliţişti ameninţaţi cu topoarele de doi scandalagii care ascultau muzică la maxim. S-a tras și un foc de armă # Adevarul.ro
Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora.
12:45
Istvan Kovacs, nominalizat de IFFHS. Centralul este pe lista celor mai buni arbitri ai lumii în 2025 # Adevarul.ro
Istvan Kovacs este din nou printre greii lumii. Românul a fost nominalizat de IFFHS la premiul pentru „Cel mai bun arbitru al anului 2025”.
12:45
„Ne omoară Olguța pe toți”: reacția pe care ar fi avut-o Bolojan la ședința privind interzicerea târgurilor de Crăciun # Adevarul.ro
„Ne omoară Olguța pe toți”, ar fi spus premierul Ilie Bolojan în ședința de Guvern în care a intrat Ordonanța de Urgență 52. Primarul Craiovei a dezvăluit într-o conferință ce s-a întâmplat în momentul adoptării ordonanței care ar fi putut opri organizarea târgului de Crăciun.
Acum 6 ore
12:15
Guvernul discută vineri bugetul Administrației Canalelor Navigabile pe 2025 și măsuri privind alegerile parțiale din decembrie. Recent, premierul Ilie Bolojan a criticat dublarea salariilor în companii de stat precum Administrația Canalelor Navigabile.
12:15
Cadavrul unui femei va fi deshumat: bărbatul care o avea în grijă își acuză concubina că ar fi omorât-o # Adevarul.ro
O femeie de 83 de ani înmormântată în Cimitirul Pantelimon va fi exhumată, după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis urmărirea penală pentru omor calificat în cazul morții acesteia.
12:00
Premii record la Turneul Campioanelor 2025. WTA dă lovitura în Arabia Saudită. Câștigătoarea poate încasa peste 5 milioane de dolari. Simona Halep, ambasadoare de lux.
12:00
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri # Adevarul.ro
Un medic de la Spitalul Județean Buzău ar fi scos o fiolă de anestezic fără justificare oficială, iar substanța ar fi ajuns la doctorița Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă. Anchetatorii verifică stocurile de medicamente și iau în calcul varianta unei autoadministrări letale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.