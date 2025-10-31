Trump a transformat Casa Albă într-un carnaval de Halloween. Supereroi, copii costumați în el și decoruri luxoase în plin blocaj guvernamental
DigiFM.ro, 31 octombrie 2025 16:20
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 30 minute
16:30
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii # DigiFM.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.
16:20
Trump a transformat Casa Albă într-un carnaval de Halloween. Supereroi, copii costumați în el și decoruri luxoase în plin blocaj guvernamental # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
Acum o oră
15:50
Premierul britanic a plătit pentru a păstra colierul personalizat de la Trump. Ce se întâmplă cu celelalte cadouri primite de la președintele SUA # DigiFM.ro
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit, relatează dpa.
Acum 2 ore
15:30
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # DigiFM.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
15:30
România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. FRF a anunţat candidatura pentru organizarea evenimentului pe Arena Naţională # DigiFM.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat candidatura Bucureştiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională, se menţionează pe site-ul oficial al FRF.
Acum 4 ore
13:40
Şeful Jandarmeriei Române, scuze publice după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: "Un moment regretabil" # DigiFM.ro
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a transmis în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
13:20
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?” # DigiFM.ro
Elena Merișoreanu, îndrăgita interpretă de muzică populară, se pregătește să împlinească 77 de ani și trage un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află mulți pensionari din România.
Acum 6 ore
12:30
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Numele lui fusese vehiculat pentru conducerea SIE # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit vineri, 31 octombrie, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă.
12:30
Edi Iordănescu nu mai e antrenorul Legiei Varșovia. Conducea echipa poloneză din luna iunie # DigiFM.ro
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, 31 octombrie, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze. Legia a fost eliminată dramatic din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, care s-a impus cu scorul de 2-1, după prelungiri, în șaisprezecimi. Legia are doar două victorii în ultimele sale șapte partide în toate competițiile.
11:30
O Bursa de 10 pentru Gabriela! Din Comănești spre podium: copilul care învinge cu înotul și școala # DigiFM.ro
La marginea Comăneștiului, într-o casă mică și curată, o fetiță cu ochi mari își ține emoțiile cu greu. O cheamă Gabriela. Are note de 10, iubește desenul, face înot și visează să devină polițistă. „Ca să protejez oamenii”, zice ea, timida.
11:10
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am pierdut totul: sediul, arhivele, instrumentele” # DigiFM.ro
Johnny Depp a donat 65.000 de dolari pentru Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM), situat în estul provinciei Valencia, un centru muzical afectat de inundaţiile din estul Spaniei din 2024. Banii urmează să fie folosiţi pentru amenajarea unui nou sediu, transmite EFE.
11:10
Scandal în plină stradă la Constanța. Un preot a fost încătușat după ce a lovit o mașină cu pumnul: „Țipa încontinuu că sunt drogat” # DigiFM.ro
Un preot de 47 de ani a fost încătușat după ce a provocat un scandal violent în trafic, pe o stradă din Constanța. Scenele, demne de un film, s-au petrecut pe strada Murelor și s-au încheiat cu intervenția poliției și cu deschiderea unui dosar penal pentru distrugere.
11:00
Incident pe Aeroportul Băneasa. O aeronavă a Școlii de Aviație Civilă a ieșit de pe pistă. O cursă a fost redirecționată spre Otopeni # DigiFM.ro
O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit vineri, la aterizare, pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti. La bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite.
10:50
Prinţul William și prințesa Kate câştigă procesul privind încălcarea vieţii private intentat unei reviste franceze. „Sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie” # DigiFM.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor în timpul unei vacanţe private, potrivit unei notificări publicate joi în revistă, informează Reuters.
10:50
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea copiilor ei și că a făcut un contract fals cu tatăl lui # DigiFM.ro
La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, l-a dat în judecată pe fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, pe care îl acuză de fals în acte Mai mult, fosta prezentatoare tv spune că Honorius îi înstrăinează pe propriii fii de ea pentru a le lua moștenirea de la tatăl lor.
Acum 8 ore
10:40
Messi este cel mai bine plătit jucător din MLS. Ce salariu are starul argentinian și cine completează podiumul # DigiFM.ro
Leo Messi (Inter Miami) este cel mai bine plătit jucător din Liga profesionistă nord-americană de fotbal, cu un salariu de 20.446.000 de dolari, potrivit listei publicate de Major League Soccer (MLS), transmite EFE.
10:30
Grindeanu, despre cursa pentru preşedinţia PSD: Mi-aş fi dorit să existe competiţie. Îl aştept pe Titus Corlăţean să redevină activ # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa că şi-ar fi dorit să existe o competiţie în cursa pentru conducerea PSD, menţionând că îl aşteaptă pe Titus Corlăţean să "redevină activ" în partid.
10:10
După reducerea numărului de soldați americani în România, aceeași măsură se va aplica și în alte state. Circa 3.000 de militari pleacă din Europa # DigiFM.ro
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, scrie Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România. Vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.
10:00
Jaf cu arme și explozibili la o rafinărie de aur din Lyon. Șase suspecți au fost deja arestați # DigiFM.ro
La nici două săptămâni de la jaful de la Luvru, indivizi înarmaţi au atacat joi, 30 octombrie, în plină zi, o rafinărie de metale preţioase, în principal aur, din Lyon. Au folosit explozibili şi au reuşit să fugă cu maşina înainte de a fi prinşi de poliţie, relatează AFP.
09:50
Regele Charles i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ și toate privilegiile. L-a obligat să părăsească și reședința de la Windsor # DigiFM.ro
Regele Charles al Marii Britanii i-a retras fratele său mai mic, Andrew, titlul de prinţ şi l-a obligat să părăsească reşedinţa din Windsor, a anunţat Palatul Buckingham, încercând astfel să distanţeze familia regală de scandalul Jeffrey Epstein în care este implicat, relatează Reuters.
09:40
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington # DigiFM.ro
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei în ceea ce privește cererile sale intransigente legate de Ucraina, a relatat vineri Financial Times (FT), conform Reuters.
09:40
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorul marşului de comemorare a victimelor Colectiv # DigiFM.ro
Conducerea Jandarmeriei va face verificări în cazul sancţiunii aplicate organizatorului marşului de comemorare a victimelor Colectiv şi va analiza dacă măsura a fost proporţională, justificată şi conformă atât literei, cât şi spiritului legii.
09:30
Meteorologii revizuiesc prognoza pentru luna noiembrie. doar primele zile vor fi peste media obișnuită, apoi urmează răcirea vremii # DigiFM.ro
Doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care se vor situa în jurul celor specifice, anunţă vineri meteorologii, care au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii.
09:30
Tanczos Barna, despre relația dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: „Nu există o problemă personală, au avut discuții aplicate și decizii clare” # DigiFM.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a apreciat că Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu nu au o problemă personală, o incompatibilitate, deoarece împreună au luat decizii şi au avut discuţii profunde, dar fiecare dintre ei are o carieră în spate şi ”există şi orgolii personale”.
Acum 24 ore
17:30
La Film Now, aerul de toamnă aduce ritm alert, nu melancolie. În noiembrie, accelerează direct spre acțiune, într-o cursă amețitoare alături de eroi care împing limitele la extremă. Unii aleargă mai repede decât pericolul, alții își apără onoarea în dueluri sângeroase, luptă din convingere sau poartă pe umeri destinul universului, în tot atâtea povești fără reguli sau momente de plictiseală!
Ieri
16:40
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare, bucureștene, tot în trafic?" # DigiFM.ro
Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și tatăl celor două fetițe ale solistei, și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea POT, partidul condus de Anamaria Gavrilă.
16:10
Avocata lui Horațiu Potra neagă orice implicare a Rusiei în extrădarea mercenarului prins la Dubai: "Singurul lucru pe care nu pot să vi-l spun este de ce nu a venit mai devreme în țară" # DigiFM.ro
Christiana Mondea, avocata lui Horaţiu Potra şi a fiului şi nepotului acestuia, neagă orice implicare a Rusiei în extrădarea familiei Potra, precum şi faptul că aceştia ar avea „avocaţi ruşi”.
16:00
Primul transplant de arteră pulmonară din lume, efectuat la Roma. Pacientul, în vârstă de 70 de ani # DigiFM.ro
Medicii de la spitalul Sant'Andrea din Roma au realizat în premieră un transplant de arteră pulmonară pe un pacient în vârstă de 70 de ani, diagnosticat cu cancer pulmonar, transmite ANSA.
15:50
Moşteanu: Strategia de apărare la nivel NATO se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi # DigiFM.ro
Ministrul Apărării a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că "strategia de apărare la nivel NATO este un lucru care se adaptează în mod continuu în funcţie de noile realităţi", iar după anunţul retragerii parţiale a trupelor americane din ţara noastră, Guvernul român se află "în continuă discuţie cu toţi aliaţii şi americani şi europeni", existând o cooperare foarte bună atât cu Statele Unite, cât şi cu Franţa".
15:50
Compania Distrigaz, acuzată de distrugere din culpă în cazul exploziei din Rahova: Nu a întreținut în condiții de siguranță sistemul de distribuție a gazelor # DigiFM.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au pus Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă, deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenție pentru a lua măsurile de urgență după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a întreținut în condiții de siguranță sistemul de distribuție a gazelor.
15:30
Două scări de bloc din municipiul Călăraşi, evacuate după ce în imobil s-a simţit miros de gaze. Scurgerea se producea într-un apartament în care nu se afla nimeni # DigiFM.ro
Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz. Acesta provenea dintr-un apartament în care nu se afla nicio persoană, iar pentru a preveni orice incident furnizarea în întregul imobil a fost sistată.
14:20
Guvernul aprobă măsurile pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. AEP, proiect pilot pentru votul persoanelor cu dizabilități de vedere # DigiFM.ro
Guvernul a aprobat, joi, mai multe măsuri pentru organizarea alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie, AEP urmând să implementeze un proiect pilot în Capitală, destinat exercitării votului de către alegătorii cu dizabilităţi de vedere. De asemenea, pentru personalul implicat în organizarea alegerilor locale parţiale din 7 decembrie 2025 se menţin cuantumurile indemnizaţiilor stabilite pentru alegerile din 4 mai 2025.
13:50
Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a devenit vicepremier: "Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am o problemă când devii oficial al statului român şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump" # DigiFM.ro
Sorin Grindeanu a spus că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu, la Palatul Cotroceni, el arătând că nu şi-a schimbat punctul de vedere în ceea ce o privește pe aceasta.
13:00
Horaţiu Potra urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces, susține avocatul său: „Este dispus să vină în ţară” # DigiFM.ro
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra - pe al cărui nume a fost emis un mandat de arestare în lipsă - va reveni în România. Declaraţia vine la o zi după ce The Guardian a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai.
11:20
10 ani de la Colectiv. Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, prima sa apariție publică de la Colectiv: „Am lucrat la aceste versiuni chiar din spital” # DigiFM.ro
La un deceniu de la tragedia care a marcat profund România, Andrei Găluț, solistul și unicul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, a revenit în fața publicului pentru prima dată după zece ani. Artistul a interpretat, într-o versiune acustică, piesa „The Day We Die”, devenită simbol al luptei împotriva corupției și al rezilienței celor răniți în incendiul din clubul Colectiv.
11:00
Devastatorul uragan Melissa. Cel puţin 20 de morţi în Haiti. În Jamaica, distrugerile au atins niveluri „nemaivăzute” # DigiFM.ro
Cel puţin douăzeci de persoane, dintre care zece copii, au murit, iar alte zece sunt date dispărute în urma ieşirii din matcă a unui râu în sudul statului Haiti, au anunţat autorităţile, informează miercuri AFP.
11:00
Oana Gheorghiu a depus jurământul de vicepremier în fața lui Nicușor Dan: "Oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România" # DigiFM.ro
Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.
11:00
Facturile la încălzire au crescut în Germania cu circa 82% după renunţarea la gazul rusesc # DigiFM.ro
Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire, relatează miercuri agenţia EFE.
10:50
Fostul rege al Spaniei afirmă că a plecat în exil „pentru a-şi ajuta” fiul. Juan Carlos a abdicat în 2014, în favoarea lui Felipe al VI-lea # DigiFM.ro
Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I afirmă că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, pe fondul suspiciunilor de corupţie, pentru a-şi "ajuta" fiul şi moştenitorul, Felipe al VI-lea. Declaraţia a fost făcută într-un interviu acordat revistei Le Figaro Magazine, care a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariţia memoriilor sale, notează AFP.
10:40
10 ani de la Colectiv. Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor: "Oglinda unui stat care nu a funcţionat şi s-a ghidat de prea multe ori după principiul 'merge şi aşa'" # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a depus joi dimineaţa, 30 octombrie, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria celor care au murit în urma incendiului produs în urmă cu 10 ani.
10:30
10 ani de la Colectiv. Arafat şi Bănicioiu, anchetă clasată după opt ani şi reluată de la zero. Piedone, un an de închisoare, apoi achitare. Au plătit patronii, pompierii şi artificierii # DigiFM.ro
Doar câteva persoane au plătit pentru moartea a 65 de persoane în urma incendiului din Clubul Colectiv, la 10 ani de la tragedie. Au fost condamnaţi patronii, doi pompieri şi artificierii. Niciun oficial al statului nu a fost tras la răspundere, cu excepţia primarului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost eliberat după doar un an din patru, în urma unei căi extraordinare de atac. Şi, din închisoare, a fost instalat direct în funcţia de primar al Sectorului 5.
10:30
Sfidat de Putin, Trump ordonă reluarea testelor nucleare, suspendate cu peste 30 de ani în urmă # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a ordonat joi reluarea testelor SUA cu arme nucleare, suspendate cu peste 30 de ani în urmă, după o serie de anunţuri făcute de omologul său rus Vladimir Putin privind dezvoltarea de noi arme atomice de către Rusia, relatează France Presse.
10:10
Actuala coaliţie de guvernare nu se va rupe, pentru că nu există alternativă, susţine preşedintele USR, Dominic Fritz.
10:00
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au reținut, miercuri seara, trei persoane în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
09:50
Donald Trump spune că reducerea numărului de soldați americani în România "nu este foarte importantă" # DigiFM.ro
Președintele american Donald Trump a apreciat că reducerea desfășurării de trupe americane în România "nu este foarte importantă".
09:40
Incendiu în Sectorul 2 din Capitală. Şase persoane au fost evacuate. Un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri # DigiFM.ro
Un incendiu a izbucnit joi dimineaţă, la o casă din Sectorul 2 al Capitalei. Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri.
09:40
Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au decis reducerea numărului de soldați americani în România # DigiFM.ro
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului lui Catherine Vautrin, noul ministru francez al Apărării.
09:40
10 ani de la Colectiv. Alex şi Bogdan au pierit în urma incendiului de la Colectiv. Pentru părinţii lor, sunt zece ani de durere şi de întrebări fără răspuns # DigiFM.ro
Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru Iancu, tânăr care s-a stins în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, la trei săptămâni după tragedie, spune că statul nu are pusă la punct o lege de funcţionare a spaţiilor publice şi nici măcar un spital destinat marilor arşi finalizat la ora actuală. Laurenţiu Istrate, tatăl lui Bogdan Istrate, care la la 22 de ani s-a a murit în Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală, la două săptămâni de la incendiiu, se declară total dezamăgit pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta şi crede că fiul său ar fi avut şanse dacă ar fi fost transferat în străinătate.
09:30
Ministrul Sănătăţii, după decesul medicului Ștefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu" # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, el precizând că nu ştie de ce doctoriţa Lavinia Ştefan Szabo, care a decedat, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.
09:20
Au trecut 10 ani de la tragedia din clubul bucureștean care a ucis 65 de tineri și a lăsat răni adânci nu doar în familiile victimelor, ci și în încrederea oamenilor în sistemul de sănătate. Deși autoritățile promiteau atunci o reformă și construirea de centre dedicate marilor arși, România încă nu are, nici astăzi, o secție complet funcțională comparabilă cu cele din alte țări europene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.