Încă o lege trimisă de Nicușor Dan spre reexaminare, în Parlament: expropierea pentru cauză de utilitate publică
Digi24.ro, 31 octombrie 2025 16:20
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Actul normativ fusese trimis la Cotroceni, pentru promulgare, pe 15 octombrie.
• • •
Acum 10 minute
16:40
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul # Digi24.ro
Un cuplu din județul Gorj este cercetat pentru trafic de minori, după ce și-ar fi vândut bebelușul de trei săptămâni unui bărbat în schimbul sumei de 7.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unui autoturism. Copilul a fost găsit de polițiști la locuința cumpărătorului, un bărbat de 47 de ani, care ar fi fost trecut în fals ca tată în certificatul de naștere și ar fi încercat să obțină pașaport pentru a-l scoate din țară.
16:40
Scandal uriaș în Italia: tinerii din partidul Georgiei Meloni au cântat imnul fascist în fața unei filiale a formațiunii politice # Digi24.ro
Un videoclip cu scandări fasciste intonate în faţa sediului din oraşul Parma al partidului şefei guvernului italian, Giorgia Meloni, a provocat indignare în rândul opoziţiei italiene.
Acum 30 minute
16:30
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională, Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor. Şeful statului spune că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.
16:30
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # Digi24.ro
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean.
16:20
16:20
Petrecerea de Halloween la Casa Albă. Unii invitați au venit deghizați în Donald și Melania Trump # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
16:20
Preşedintele american Donald Trump a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani. În acest context, agenţia de presă Reuters publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
16:20
Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție: „Nu suntem aplaudaci” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că l-a chemat în Parlament pe premierul Ilie Bolojan „să explice românilor”ce își propune Guvernul pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate, după retragerea unor trupe americane din România. El a mai spus că a aflat din presă despre această decizie a Pentagonului.Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD. Tot luni, a fost chemat și de AUR, pentru a vorbi despre bugetul pe anul viitor.
Acum o oră
16:00
Trei arestări după explozia blocului din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei chemate la verificări ajung după gratii # Digi24.ro
Cei 3 suspecți din dosarul exploziei din Rahova au fost arestați preventiv. Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei care a verificat reţeaua de gaze de la blocul afectat de explozie. Ei vor ajunge în următoarele ore în spatele gratiilor.
15:50
Scandal în coaliție pe salariul Oanei Gheorghiu. PSD: „Nu e caritate din suflet, e pe bani”. Replica USR și PNL # Digi24.ro
Salariul pe care noul vicepremier al Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, l-a avut la Asociația Dăruiește Viață a devenit o nouă temă de scandal în coaliția de guvernare. PSD a acuzat-o la Digi24 - prin vocea senatorului Daniel Zamfir - pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în proiectul construirii spitalului din donații, pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună. Reprezentanții USR susțin că este normal ca angajații ONG-urilor să fie plătiți, în vreme ce Daniel Fenechiu, senator PNL, a spus că astfel de certuri în coaliția de guvernare au dus AUR „la scorul la care a ajuns”. La rândul ei, Oana Gheorghiu a trimis o precizare către Digi24, în care a arătat că a fost plătită cu 20.000 de lei pe lună, „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”.
15:50
Studiu: COVID-ul în timpul sarcinii, asociat cu risc mai mare de autism și probleme de dezvoltare la copii # Digi24.ro
Un studiu publicat în revista Obstetrics and Gynecology a analizat peste 18.100 de cazuri în Massachusetts de copii născuți de femei care au contractat virusul SARS-CoV-2 începând cu primele luni ale pandemiei de COVID-19 și până în 2021. Copiii născuți din mame infectate cu virusul care produce Covid-19 în timpul sarcinii au prezentat un risc mai mare de autism, alături de alte diferențe neurologice, cum ar fi întârzieri în dezvoltarea vorbirii și a motricității, potrivit unui studiu publicat joi și citat de The Washington Post.
15:50
Sediul central al AUR din Capitală a fost vandalizat. Momentul, surprins pe camerele de supraveghere. Polițiștii fac cercetări # Digi24.ro
Sediul AUR din Capitală a fost vandalizat, în noaptea de miercuri spre joi, după cum reiese și din imaginile afișate pe pagina de Facebook a partidului. Polițiștii au fost la fața locului și sunt efectuate în continuare cercetări pentru a identifica persoana bănuită de actele de vandalism.
Acum 2 ore
15:40
Amenzi și controale la un club din București: Balul Bobocilor cu 1.000 de liceeni, fără case de marcat și norme sanitare respectate # Digi24.ro
Polițiștii bucureșteni au descoperit, joi seară, într-un club din Capitală aproximativ 1.000 de liceeni. Este vorba despre club Oxya, iar adolescenții participau la Balul Bobocilor și o petrecere tematică de Halloween, potrivit surselor digi24.ro. Au fost legitimate 100 de persoane și date 10 amenzi în valoare totală de 47.000 lei, cum ar fi faptul că localul nu utiliza aparate de marcat electronice fiscale, normele sanitare pentru siguranț alimentelor și cele de pază și protecție.
15:30
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
15:10
Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul # Digi24.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
15:00
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință la 3 luni. Membru în CA: „Am participat și la 2 ședințe pe lună!” # Digi24.ro
Se întâmplă în cadrul Centrului Național de Învățământ, aflat în subordinea Ministerului Economiei, care oferă cursuri de formare profesională - de bucătar, ospătar și ghid turistic. Pentru a fi remunerați, membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă o ședință „cel puțin o dată la trei luni”, potrivit regulamentului publicat pe site. Centrul are și un director, care împreună cu cei cinci membri din CA însumează 6 șefi pentru doar 13 angajați din subordine.
15:00
Vicepreşedintele CJ Braşov, Şerban Todorică Constantin, a fost inculpat pentru abuz în serviciu. Acuzațiile aduse de DNA # Digi24.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Şerban Todorică Constantin, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, a fost pus sub acuzare şi plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea astfel control asupra resurselor companiei.
Acum 4 ore
14:40
Donald Trump a încheiat un turneu fulger în Asia, cu opriri în Malaezia, Japonia și Coreea de Sud, unde a semnat o serie de acorduri comerciale și de securitate. Acum, analiștii se întreabă cât de mult au avut de câștigat țările asiatice, în condițiile în care Washingtonul nu a oferit reciprocitate privind reducerea tarifelor.
14:40
Rusia s-a declarat pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul, a declarat vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.
14:20
Cinci oameni au fost răniți în Olanda, în momentul în care un tren de pasageri a spulberat un TIR. S-a întâmplat la o trecere de cale ferată din estul țării.
14:20
Statele UE se vor ajuta reciproc pentru a transporta tancuri pe continent în caz de război (Financial Times) # Digi24.ro
Comisia Europeană colaborează cu guvernele naționale și NATO pentru a coordona utilizarea în comun a camioanelor, vagoanelor de cale ferată și feriboturilor care pot transporta tancuri și artilerie grea pe tot continentul în caz de război. Una dintre ideile avansate este ca guvernelor naționale să li se acorde acces la mijloace comune de „mobilitate militară” care ar permite deplasarea armatelor pe teritoriul blocului comunitar în cazul în care Rusia continuă războiul dincolo de granițele Ucrainei, potrivit unor oficiali care au cunoștință de aceste planuri, citați de Financial Times.
14:20
Șoigu amenință SUA după ce Trump a ordonat reluarea testelor nucleare: „Nu ne-am dori ca stabilitatea să se deterioreze” # Digi24.ro
Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a avertizat vineri SUA în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste pe poligoanele sale de testare, în caz de necesitate.
14:10
Unul din judecătorii care l-au achitat pe Bănicioiu a ieșit la pensie la 48 de ani. Alți 21 de magistrați se vor pensiona în noiembrie # Digi24.ro
Mihail Udroiu, unul dintre judecătorii care l-au achitat pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, se va pensiona începând cu 1 noiembrie, după ce președintele Nicușor Dan a semnat un decret în acest sens. Pe lângă el, alți 21 de magistrați se vor pensiona începând cu aceeași dată, potrivit Administrației Prezidențiale.
14:10
A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70% # Digi24.ro
Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi între 7 și 14 noiembrie, în titluri de stat Fidelis, listate la Bursa de Valori București, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,70% în lei și 6,30% în euro. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.
14:10
Dacă vrem să înțelegem și să reducem fenomenul adicțiilor, indiferent dacă vorbim de substanțe sau de comportamente, trebuie să privim acolo unde prinde rădăcini: în comunitate.
14:10
Franța a înregistrat peste 100 decese, anul trecut din cauza violenței domestice. La fiecare trei zile, o femeie este ucisă de partener # Digi24.ro
Anul trecut, 107 femei au fost ucise în Franţa de actualul sau de fostul partener, o creştere cu 11% faţă de anul precedent, conform celor mai recente date furnizate de Ministerul de Interne francez.
13:50
România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. Pe ce stadion ar urma să aibă loc evenimentul # Digi24.ro
13:50
Guvernul a aprobat bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie. Sumele alocate și calendarul scrutinului # Digi24.ro
Guvernul a aprobat joi bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie și hotărârile de guvern pentru desfășurarea scrutinului. 67,6 milioane de lei vor costa alegerile la București și din alte 13 localități.
13:40
Gest rar al premierului britanic: Keir Starmer a plătit din fonduri proprii pentru a păstra un cadou de la Donald Trump # Digi24.ro
Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a plătit din fonduri proprii valoarea estimată a unui cadou primit de la Donald Trump, pentru a-l putea păstra, gest rar printre liderii britanici, care, de obicei, returnează sau predau darurile primite în vizite de stat.
13:30
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor # Digi24.ro
Simțindu-se amenințați de contestatarii radicali ai politicilor lor, câțiva membri importanți ai administrației Trump au decis să se mute în cartiere destinate militarilor din zona Washingtonului, unde să fie protejați nu doar de eventuale acte de violență, ci și de proteste, scrie The Atlantic. Potrivit publicației, cel puțin șase membri ai administrației ar fi în această situație, printre care Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem și Pete Hegseth.
13:30
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției celor dispuși.
13:20
Abrudean: Nu mai are nimeni încredere în politicieni, aia e clar. Foarte mulţi au vorbit mult prea mult şi au făcut mult prea puţin # Digi24.ro
România se află într-o situaţie complicată din perspectiva încrederii, nimeni nu mai are încredere în politicieni, dar foarte grav este că nimeni nu mai are încredere în instituţiile statului, a spus vineri preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean.
13:10
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public după amendarea organizatorului marșului comemorării victimelor Colectiv # Digi24.ro
Şeful Jandarmeriei Române Alin Mastan a prezentat public scuze pentru incidentul produs joi seară, după marșul de comemorare a 10 ani de la tragedia Colectiv, când organizatorul manifestației Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 lei. „Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a adăugat el.
13:00
Ministerul Finanţelor: Costul de finanţare al statului pe termen lung a scăzut sub 7% pentru prima dată în acest an # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor a anunţat vineri că, pentru prima dată în acest an, costul de finanţare al statului pe termen lung în lei a scăzut sub 7%, cel mai mic cost de împrumut anul acesta. Reprezentanţii ministerului precizează că această reducere graduală a costului de finanţare este susţinută şi de îmbunătăţirea percepţiei investitorilor, ca reacţie la programul de măsuri de consolidare fiscală luate de Guvern.
Acum 6 ore
12:40
Preşedintele american Donald Trump a sperat într-o reîntâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în recentul său turneu în Asia, dar analiştii cred că numărul unu nord-coreean, care şi-a consolidat relaţiile cu Moscova şi Beijing, nu avea motive să îşi dorească să se pozeze cu preşedintele SUA sub privirea presei internaţionale, scrie vineri AFP într-o analiză, transmite Agerpres.
12:40
Cadavrul unui bătrâne din Pantelimon va fi deshumat, după ce bărbatul care o avea în grijă și-a acuzat concubina că ar fi ucis-o # Digi24.ro
O femeie de 35 de ani este suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă. Presupusa criminală i-ar fi dat vârstnicei un cocktail de cafea, alcool, medicamente pentru boli psihice şi săpun lichid, după care ar fi sufocat-o cu o pernă. Ea a fost denunţată chiar de către partenerul său, fiind prinsă şi reţinută. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă tribunalul Ilfov a dispus exhumarea bătrânei.
12:40
Ministrul Sănătății anunță că Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca va fi reabilitat și modernizat. Câți bani vor fi investiți # Digi24.ro
Alexandru Rogobete a anunțat că vor fi realizate lucrări de reabilitarea, modernizarea și redimensionarea Centrului pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca. Suma alocată este de 23 milioane lei a adăugat ministrul Sănătății. El declara, joi pentru Digi24, că primul Centru de Arși va funcționa la începutul anului viitor, la Timișoara, și că îi e rușine că până acum aceste centre nu au fost construite.
12:40
Stephen Doughty, ministrul de stat al Marii Britanii: Populația României trebuiesă știe că are sprijinul NATO, al Regatului Unit # Digi24.ro
12:30
Tatăl lui Elon Musk dorește să obțină pașaportul rusesc: „Ar fi o mare onoare pentru mine” # Digi24.ro
Errol Musk, tatăl miliardarului american Elon Musk, a declarat într-un interviu acordat agenției TASS că ar dori să primească un pașaport rus.
12:20
Pete Hegseth a semnat un pact de apărare pe 10 ani cu India și a avertizat China: SUA își vor apăra interesele # Digi24.ro
Secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, s-a întâlnit în Malaezia cu omologii din China și India, în marja reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN. El a semnat un pact de cooperare militară pe zece ani cu India și a transmis Beijingului că Statele Unite își vor apăra ferm interesele și echilibrul de putere în regiunea Indo-Pacific.
12:20
Raport: Jumătate din oraşe şi 15% din comune nu au numărul de locuitori prevăzut în lege. Cheltuieli mari de personal # Digi24.ro
Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curţii de Conturi care atrage atenţia asupra faptului că există discrepanţe între lege şi realitatea demografică în acest sens. Auditorii au constatat, în urma analizelor făcute privind oraşele şi comunele, că valoarea ridicată a cheltuielilor de personal poate limita dezvoltarea acestora. Auditorii constată că actualul cadru legislativ „nu oferă instrumentele necesare pentru a reorganiza eficient administraţia locală şi a răspunde nevoilor specifice ale comunităţilor”.
12:10
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, un decret, prin care i-a dat noi atribuții consilierului prezidențiale Marius Lazurca. Astfel, acesta se va ocupa și de probleme de securitate națională, nu doar de cele de politică externă din cadrul Administrației Prezidențiale.
12:10
Letonia a votat pentru retragerea din Convenţia de la Istanbul pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor # Digi24.ro
Letonia a votat joi în favoarea retragerii ţării dintr-un tratat internaţional vizând combaterea violenţei împotriva femeilor, după ce un partener conservator din coaliţia de guvernământ s-a alăturat iniţiatorilor acestui demers, în pofida opoziţiei premierului, cât şi a preşedintelui, potrivit Reuters.
12:00
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta facturile # Digi24.ro
Începând de sâmbătă, 1 noiembrie, românii vor plăti mai mult atât pentru energia electrică, cât și pentru energia termică, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță a anunțat că majorarea se datorează creșterii contribuției pentru congenerarea de înaltă eficiență, o taxă introdusă în 2011, plătită de toți consumatorii de energie electrică.
12:00
Mii de oameni la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile să asigurăm cele mai bune condiții” # Digi24.ro
Mii de oameni încă așteaptă vineri, 31 octombrie, la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore, iar reprezentanții Patriarhiei au transmis pentru Digi24.ro că depun „toate eforturile posibile” astfel încât să asigure cele mai bune condiții în așa fel încât pelerinajul să se desfășoare „într-o atmosferă de calm, rugăciune și liniște”. De la evenimentul de sfințire a picturii Catedralei și până în prezent, Altarul Catedralei Naționale a fost vizitat de 140.000 de credincioși.
11:30
Cecenia obligă femeile să se îmbrace „islamic”, cu părul acoperit. Nou cod vestimentar în școli, instituții publice, spații comerciale # Digi24.ro
Autoritățile din Cecenia au anunțat că vor chema la „discuții informative” femeile care apar în public fără vălul islamic. Autoritățile spun că această campanie va promova modestia și respectul pentru tradițiile locale. Apărătorii drepturilor omului spun că aceasta este o încercare subtilă de a controla mai strict viața femeilor. În practică, măsurile vizează în special femeile și fetele, cărora li se cere să poarte văl/hijab și îmbrăcăminte lungă și largă, în timp ce hainele considerate „nepotrivite” sunt interzise, relatează site-ul independent rus Meduza.
11:30
Câte locuințe sunt asigurate în fiecare localitate din ţară. PAID România a publicat harta # Digi24.ro
PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) a publicat, începând cu luna octombrie, situaţia completă a gradului de cuprindere în asigurare a fondului locativ public şi privat pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din ţară, a anunţat vineri compania.
11:30
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că intenționează să explice de ce Ungaria depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia atunci când se va întâlni cu președintele american Donald Trump.
11:20
Reporteri fără Frontiere: Putin, Orban și Erdogan, pe lista cu „prădători ai libertății presei” # Digi24.ro
Organizația Reporteri fără Frontiere (RSF) a publicat vineri lista celor 34 de „prădători ai libertății presei”, acuzându-i că atacă jurnaliștii și dreptul la informație. Clasamentul din 2025 include președinții Rusiei, Vladimir Putin, Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și premierul Ungariei, Viktor Orban, alături de forțele armate israeliene.
11:20
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său.
