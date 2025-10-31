De 18 ani, Fundația Calea Victoriei construieşte o comunitate în jurul artei şi culturii
RFI, 31 octombrie 2025 16:30
Fundaţia Calea Victoriei este astăzi una dintre cele mai iubite instituţii culturale independente din România, locul unde oameni de toate vârstele descoperă bucuria de a învăţa şi de a explora, prin cursuri şi evenimente interactive. Povestim despre primii 18 ani de viață, cu Sandra Ecobescu, membru fondator şi Preşedinte al Fundaţiei Calea Victoriei.
• • •
PSD și AUR l-au chemat în Parlament pe Bolojan să dea explicații| Coaliția va rezista. Nu știu cât va rezista Guvernul ( Analist) # RFI
PSD și AUR s-au aliniat în premieră în Parlament. Partidele conduse de Sorin Grindeanu și George Simion l-au chemat la explicații pe premierul Ilie Bolojan luni la "Ora prim-ministrului”, pentru a discuta despre retragerea trupelor americane din România. E pentru prima oară când partidul lui Sorin Grindeanu se aliniază cu partidul extremist AUR împotriva premierului PNL Ilie Bolojan.
Teodorina Secară este doctor stomatolog, specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială. A ales medicina, asta după ce a terminat studii de filosofie și comunicare, iar curiozitatea, rigoarea și dorința de a fi în slujba celorlalți sunt repere și standarde personale. Cum funcționează filozofia, comunicarea pe Instagram cu subiecte din medicina dentară, într-o țară în care consumul de pastă de dinți este scăzut?
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă.
Dacă vrem investiții serioase, finanțări europene și acces la piețe internaționale, trebuie să fim competitivi prin sustenabilitate. Dragoș Tuță Mihaylov, fondatorul organizației comunitare ”Ambasada Sustenabilității” este invitatul emisiunii Ecofrecvența, cu Zoli Toth.
Cum trebuie pedepsit femicidul? Alina Gorghiu la RFI: Până la 20 de ani sau închisoare pe viață # RFI
Femicidul trebuie sancționat cu pedeapsa pentru omor calificat, declară la RFI deputata PNL Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale a Parlamentului ”România fără violenţă domestică”. Ea aduce în discuție două proiecte de legi: unul care elimină taxa pentru divorț și pentru partaj, altul prin care orice antreprenor care angajează o femeie victimă a violenței domestice sau a traficului de persoane primește de la stat o subvenție lunară de 2.250 de lei.
Consiliul Județean Cluj a început să producă energie electrică din deșeuri. Acest lucru este posibil cu ajutorul unei stații de dezintegrare moleculară a deșeurilor, inventată de un absolvent al Facultății de Chimie a Universității Babeș-Bolyai, care a devenit antreprenor. Practic, deșeurile sunt încălzite la temperaturi uriașe, în lipsa oxigenului. Ele se descompun în gaze și cenușă. Gazele sunt arse și produc energie electrică.
”O paradă imatură”. Iată cum califică la RFI deputata PNL Alina Gorghiu gestul PSD și AUR de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, pentru a da explicații legate de retragerea parțială a trupelor americane din România.
Marian Rădună unul dintre organizatorii marșului organizat aseară în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”
Cozi imense se înregistrează în jurul Catedralei din București, după slujba de sfințire de duminică. Zeci de mii de oameni așteaptă ore întregi, zi și noapte, pentru a intra în biserică. Nu lipsesc însă și falsurile, menite să producă diviziune în societate.
Exces de zel. Un jandarm l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor Colectiv. „Durerea are oră de închidere?” (Adevărul) # RFI
Ministra de Externe, Oana Țoiu: O să vedem o prezență întărită a NATO în România până la sfârșitul acestui an și anul viitor (Europa Liberă)
Dezbaterile pe teme salariale ignoră indicatorii economici care influențează piața muncii și implicit nivelul veniturilor angajaților
Peste o mie de persoane au participat joi seară la un marş în Bucureşti, pentru a comemora 10 ani de la tragicul incendiu din Clubul Colectiv, în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața. Oamenii s-au strâns la Universitate de unde au plecat, în liniște, către locul fostului club Colectiv, din sectorul 4.
Un deceniu mai târziu, doar 7 persoane au răspuns penal pentru acțiunile care au dus la moartea celor 65 de persoane din clubul Colectiv. O situație pe care societatea civilă o consideră nedreaptă. Pentru a corecta această injustiție, câteva ONG-uri au organizat un marș comemorativ joi, 30 octombrie 2025.
Retragerea soldaților americani| Autoritățile române nu conștientizează importanta comunicarii strategice (Expert) # RFI
Anunțul retragerii unei părți a militarilor americani staţionaţi în România a stârnit numerose controverse legate de modul în care au comunicat autoritătile de la București decizia Washingtonului. Critici au venit atât din societate, din partea opozitiei, dar și din partea PSD. Sorin Grindeanu i-a atacat pe președinte, premier, miniștrii Apărării și de Externe, și chiar pe ambasadorul României la Washington, după anunțul retragerii unei părți din trupele americani din România. Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe această temă.
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la Colectiv: Oglinda unui stat care nu a funcţionat şi s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge şi aşa” # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a depus, joi dimineaţă, o coroană de flori şi a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care şi-au pierdut viaţa, în urmă cu zece ani, în incendiul produs în timpul concertului trupei rock Goodbye to Gravity în Clubul Colectiv, din Capitală. Şeful statului afirmă că tragedia de la Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcţionat şi s-a ghidat de prea multe ori după principiul „merge şi aşa”.
România nu este mai vulnerabilă, după anunțul SUA de retragere parțială a soldaților de pe flancul estic al NATO. Iată ce declară la RFI eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă, în opinia căruia România nu va intra în război cu Rusia.
Noi contre în coaliție. Dacă România va pierde fonduri europene, va fi doar din vina PSD, spune la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreședintele PNL reproșează Partidului Social Democrat că tergiversează reformele propuse de premierul Ilie Bolojan.
Anunțul Washingtonului privind o retragere parțială a militarilor staționați pe flancul estic al NATO a produs multă emoție la București. Este România mai vulnerabilă acum în fața amenințării rusești?
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată (Libertatea) # RFI
Ce înseamnă retragerea militarilor americani: o decizie previzibilă în cel mai prost moment posibil. Și un avertisment că România nu mai poate mima la nesfârșit investițiile militare (G4Media)
CFA România, asociația profesioniștilor în investiții din tara noastră, a lansat de curând studiul ”Listarea la BVB - Bursa de Valori București a unor pachete minoritare din companiile de stat”. Ce presupune aceasta, ce scoate ea în evidență și ce beneficii aduce statului și viitorilor acționari? Aflăm detalii dintr-o nouă ediție a emisiunii ”Ora de Risc” by XPRIMM, difuzată de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
Prea Sărac este noul podcast apărut în peisajul media românesc care vorbește despre impactul economic și emoțional al sărăciei în România post-pandemică — acolo unde aproape jumătate din populație trăiește cu nesiguranța zilei de mâine. Gazda podcastului, Andreea Vîlcu a stat de vorbă la Tânăr în Europa cu Andreea Pietroșel despre viața trăită „cu prea puțin” și despre rușinea care însoțește precaritatea.
Jurnalist ucrainean: Nu cred că Donald Trump înțelege încă implicațiile renunțării la vechii aliați # RFI
Jurnalistul ucrainean Peter Zalmayev, director al Eurasia Democracy Initiative și prezentator la televiziunea ucraineană, a comentat pentru RFI retragerea trupelor americane din România. Jurnalistul este de părere că președintele american Donald Trump nu conștientizează care vor fi efectele acestei retrageri. De asemenea jurnalistul ucrainean a vorbit și despre influența Chinei asupra războiului din Ucraina, dar și despre miracolul ucrainean de a rezista în fața agresiunii ruse.
SUA retrag trupe militare din România | Decizia vulnerabilizează continentul european ( Analist) # RFI
Statele Unite ale Americii îşi retrag o parte dintre militarii staţionaţi pe Flancul Estic al NATO, inclusiv din România. Este vorba în principal despre trupe amplasate în baza de la Mihai Kogălniceanu, a anunțat ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu a dat asigurări că afectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională. În aceste condiții în țara noastră vor rămâne aproxiamtiv 1000 de militari americani.
Presedintele Nicusor Dan este cel care trebuie să decidă dacă acceptă nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcţia de vicepremier, înaintată de premierul Bolojan. Nominalizarea este noul motiv de tensiune din Coaliție, în condițiile în care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, cere retragerea cofondatoarei Asociației Dăruiește Viață. Prin această numire am compromite relaţia cu Statele Unite şi ne-am îndrepta spre un dezastru ireparabil diplomatic, justifica social-democratul.Vă reamintesc, în luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu scria pe o reȚea de socializare că oficialii americani sunt ”doi golani”. Dupî critica din partea lui Grindeanu, Gheorghiu a revenit cu o postare online spunînd că acelea au fost opinii personale, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat” și a dat asigurări că, dacă va fi numită, va susţine cu loialitate poziţia Guvernului în relaţia cu SUA şi cu Administraţia Trump. Politologul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea din București, consideră că șeful statului nu are nici un motiv să nu o numească pe Oana Gheorgiu.
Tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei începând cu 1 ianuarie, au anunțat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, Florin Jianu, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, după cum notează Hotnews.ro.
Oana Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unor postări critice la adresa lui Trump: Au fost opinii personale, într-un context emoţional # RFI
Co-fondatoarea şi co-preşedinta Asociaţiei Dăruieşte Viaţă Oana Gheorghiu reacţionează după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale ca vicepremier din cauza unei postări critice la adresa preşedintelui SUA Donald Trump, subliniind că au fost opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare, formulate ” într-un context emoţional foarte încărcat”.
Reforma administrației publice trebuie să înceapă de la centru, după care să coboare spre local, declară la RFI deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe. Liderii coaliției caută de două luni un acord privind reducerea cheltuielilor în plan local.
Aproximativ jumătate din militarii americani staționați în România vor fi retrași (ministrul apărării) # RFI
În România vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani (dintr-un total de 2000 - n.r.), a precizat miercuri ministrul apărării Ionuț Moșteanu, în cadrul unei conferințe de presă organizată la scurt timp după ce ministerul anunțase printr-un comunicat că a fost informat oficial de autoritățile americane cu privire la redimensionarea trupelor staționate în România.
Premierul Ilie Bolojan ar trebui să fie mai flexibil, spune la RFI deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe afirmă că salariul minim trebuie majorat și speră că șeful Guvernului, care se opune acestei idei, va accepta până la urmă propunerea PSD. Marile confederații sindicale organizează miercuri proteste în Capitală și cer între altele majorarea pensiilor și a salariului minim.
Sindicaliștii au ieșit din nou în stradă, printre revendicări se află creșterea salariului minim # RFI
Patru confederații sindicale din România vor protesta în fața Guvernului României, miercuri, 29 octombrie, între orele 10.00 și 14.00. Printre revendicările lor se află creșterea salariului minim, pensii decente, o taxare mai justă și oprirea concedierilor din sistemul public.
Iritare la PSD, după ce premierul Ilie Bolojan a nominalizat-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier. O decizie de acest gen se ia prin consens în coaliție, spune la RFI deputatul social-democrat Adrian Câciu, care susține că o respectă pe cofondatoarea asociației ”Dăruiește viață”, care este ”o doamnă extraordinară, din perspectivă civică”. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut și el premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea.
România si Aliatii au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunțat miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.
Pentru a putea absorbi banii alocați prin programul SAFE, România are nevoie de mai mult dialog și mai multă transparență.
Grindeanu apără SUA de o femeie care a construit un spital. Nominalizarea Oanei Gheorghiu, motiv de tensiune în coaliție (Republica) # RFI
10 ani de la tragedia din Colectiv. Coriolan Ștefan, tatăl Andreei, tânăra scăpată din incendiu, dar ucisă de sistemul sanitar: „La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata" (Libertatea) - 10 ani de la „Colectiv": Ofițerul ISU condamnat după Colectiv nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în Republica Moldova (HotNews)
Carrefour pleacă din România? Poate că da, poate că nu, dar decizia depinde de situația financiară a grupului la nivel mondial și de evoluția businessului de pe piața românească. Exemplul Italia lasă orice variantă deschisă.
Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău # RFI
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită moarta în aceasta dimineata camera de gardă a unităţii sanitare. Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă. Colegii doctoriței acuză condițiile în care sunt obligați să lucreze și trag un semnal de alarmă că astfel de cazuri s-ar putea repeta oricând. În acest caz, procurorii de la Parchetul Tribunalului Buzău au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
Oana Gheorghiu, confondatoare „Dăruiește Viață” propusă în funcția de vicepremier| Premierul a trimis Administraţiei Prezidenţiale propunerea # RFI
Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă. Postul de vicepremier a fost ocupat iniţial de Dragoş Anastasiu, care a demisionat în luna iulie, în urma unui scandal legat de oferirea de mită unor funcţionari ANAF. Ulterior, postul a fost ocupat, interimat, de premierul Ilie Bolojan.
Recesiunea bate la ușă. Experții Asociației CFA avertizează că România îndeplinește condițiile economice pentru a intra în recesiune. Pe de altă parte, analiştii asociaţiei anticipează o reducere lentă a inflaţiei, dar şi o depreciere uşoară a leului în următoarele 12 luni. Totodată, se estimează că și datoria publică va crește până la 59% din PIB. Cu toate acestea, conform rezultatelor sondajului, 83% dintre participanţi anticipează menţinerea în următoarele 12 luni a României în categoria de rating recomandată investiţiilor, însă riscul retrogradării se va menţine şi în următorii ani.
Mara și Tumbe ne prezinta vechi cântece din folclorul armânesc într-un spectru stilistic inedit # RFI
Tumbe este un proiect muzical, spațiu de explorare a sunetelor tradiționale armânești “călătorite” prin expresivități de fusion, jazz sau electro. Mara este voce la Tumbe, venită și ea din familie de armâni din România, se înscrie prin acest demers muzical într-un soi de misiune de neam. Pe 30 octombrie, Șaraimanic deschide scena pentru Tumbe, eveniment găzduit de Club Expirat din București.
Nicuşor Dan: În măsura în care PSD va decide în 2027 că Sorin Grindeanu e propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că e pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. ”Chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a spus şeful statului.
Sindicaliștii organizează un amplu protest miercuri, în București| Ei vor creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxare echitabilă şi stoparea austerităţii doar pentru cei vulnerabili # RFI
Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează miercuri un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă cetăţenii din România. Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă şi stoparea măsurilor de austeritate aplicate doar celor vulnerabili. Acţiunea este susţinută şi de Federaţia ”Solidaritatea Sanitară”.
Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS.
Timișoara începe să-și schimbe reputația. Românii o redescoperă, străinii o descoperă, iar unii chiar rămân peste noapte - ceea ce, pentru un oraș obișnuit cu vizite „fulger”, e deja o mică victorie. Un studiu realizat de Organizația de Management al Destinației Timișoara, împreună cu Universitatea de Vest, arată cum văd turiștii orașul: ce le place, ce i-a surprins și ce i-a enervat.
Cum ar fi dacă în farfuria de azi s-ar întâlni Banatul cu Indonezia? Poate sună ciudat, dar exact asta a făcut la Timișoara bloggerul culinar Dana Burlacu Visternicu, invitată într-o rezidență gastronomică. Dincolo de rețete, însă, a fost vorba despre mai mult decât mâncare - despre educație, sustenabilitate și redescoperirea gustului adevărat.
Din această lună funcționează unul dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România. Bazat pe inteligența artificială, acesta permite diagnosticarea și tratarea cu metode minim invazive pentru aproape întreaga gamă de afecțiuni vasculare ale creierului și măduvei spinării.
Propunerile PSD privind pensiile speciale ale magistraților sunt hilare, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. Social-democrații vor să crească de la 70% la 75% din ultimul salariu net cuantumul pensiei, în timp ce perioada de tranziție pentru vârsta de pensionare de 65 de ani ar urma să crească de la 10 la 15 ani, în viziunea PSD.
Cătălin Drulă are șanse foarte mari să câștige alegerile pentru Primăria Bucureștiului, spune la RFI deputatul USR Radu Mihaiu. El crede că fostul ministru al Transporturilor are un avantaj în fața candidaților PSD și PNL, Daniel Băluță, respectiv Ciprian Ciucu.
10 ani de la tragedia din Colectiv. „România e condamnată. Nu mai are vitalitate, vână, nu mai are simț civic", spune medicul Ruxandra Geambaşu, care şi-a pierdut singurul copil în urma incendiului (Libertatea) - România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară. Chiar și așa va avea tarife de două ori mai mici ca-n Bulgaria și de șase ori mai mici ca-n Ungaria (HotNews)
Parcă suntem într-o cursă contracronometru. Mai sunt trei ture de stadion și urmărim cu sufletul la gură cum se va încheia competiția. Mai exact, mai sunt trei luni și vom vedea dacă România reușește să se încadreze în ținta de deficit negociată cu Comisia Europeană, de 8,4% din PIB.
