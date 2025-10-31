Ucraina a predat Lituaniei un soldat rus acuzat de tortură şi detenţie ilegală
Rador, 31 octombrie 2025 17:50
Ucraina a predat Lituaniei, pentru a fi judecat, un soldat rus capturat și acuzat de tortură și detenție ilegală, în ceea ce Kievul a declarat că este primul caz de acest fel în care este implicat sistemul de justiție al unei țări terțe în timpul războiului de aproape patru ani din Rusia. Soldatul, descris de […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
18:00
Primul centru de arși grav din ţară va fi finalizat în acest an, în decembrie, la Timișoara, anunță ministrul sănătății. Într-o postare pe internet, Alexandru Rogobete publică imagini de pe șantier și transmite că se lucrează intens, structura și heliportul sunt deja gata. Instalațiile sunt funcționale, în prezent se finalizează detaliile de interior și circuitele […]
Acum 15 minute
17:50
Acum 2 ore
17:00
Guvernul din Jamaica a anunţat vineri că uraganul Melissa a ucis cel puţin 19 persoane, iar eforturile de căutare şi salvare continuă în cele mai afectate zone. Armata jamaicană a ajuns pe jos în zonele izolate şi a ajutat la curăţărea drumurilor. Ajutorul extrem de necesar a început să ajungă în Jamaica, dar distribuirea lui […]
17:00
Un tribunal din Turcia a condamnat la închisoare pe viaţă 11 persoane vinovate pentru un incendiu izbucnit la un hotel # Rador
Un tribunal din Turcia a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru un incendiu care a ucis 78 de persoane într-o stațiune de schi din munții Bolu, în nord-vestul Turciei, în ianuarie, a anunțat presa de stat. Halit Ergul, proprietarul Hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat printre cei 11 inculpați […]
16:50
Guvernul de stânga al Spaniei a adus vineri un omagiu victimelor războiului civil din țară și a comemorat cele patru decenii de guvernare ale generalului Francisco Franco, înainte de cea de-a 50-a aniversare a morții sale. Franco a ajuns la putere printr-o lovitură de stat în iulie 1936 împotriva guvernului republican ales în mod democratic, […]
16:40
Instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru trei persoane reținute în dosarul exploziei din cartierul bucureștean Rahova # Rador
Instanța a dispus măsura arestului preventiv pentru cele trei persoane reținute în dosarul exploziei de acum două săptămâni din cartierul bucureștean Rahova. Un angajat al companiei Distrigaz și doi salariații ai firmei solicitate să facă verificări la imobilul avariat au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu două zile au avut loc […]
Acum 4 ore
15:50
Statul australian Victoria a adoptat un acord cu popoarele indigene, o premieră, marcând o recunoaștere mult timp refuzată a primilor locuitori din această țară, care vor putea fi de acum încolo reprezentați la nivelul statului, informează agenția France Presse. Acordul prevede în special înființarea unei adunări consultative a aleșilor aborigeni și formarea unui organism consultativ […]
15:40
UE a oferit UNICEF încă cinci milioane de euro pentru sprijinirea ucrainenilor din regiunile de pe linia frontului # Rador
Uniunea Europeană a alocat UNICEF încă cinci milioane de euro pentru sprijin înainte de iarnă și pentru acordarea de ajutor de urgență familiilor cu copii din regiunile de pe linia frontului din Ucraina – transmite Ukrinform. Astfel, contribuția totală a UE la activitățile umanitare ale UNICEF în cadrul intervenției de urgență, începută în februarie 2022, […]
15:40
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că Forțele Armate ale Ucrainei se pregătesc în perioada imediat următoare să execute noi lovituri de mare distanță asupra unor ţinte prioritare aflate pe teritoriul Federației Ruse. „Împreună cu conducătorii Serviciului de Securitate al Ucrainei și Serviciului de Informații Externe, am stabilit țintele prioritare pentru sancțiunile noastre cinetice de […]
15:40
Ministerul de Finanţe programează pentru săptămâna viitoare startul unei noi ediții de titluri de stat FIDELIS, cea de-a 10-a din acest an. Prin intermediul băncilor partenere se pot face, între 7 și 14 noiembrie, investiții în lei și euro, cu dobânzi atractive și neimpozabile, ce pot ajunge la 7,7% sau chiar la aproape 8% pentru […]
15:20
Radio România prin istorie. Episodul 2: Radio România în Al Doilea Război Mondial (1939–1945) # Rador
Introducere Anii 1939–1945 au reprezentat o perioadă de convulsii majore pentru România. După pierderea Basarabiei, Bucovinei de Nord și a Ținutului Herța în vara anului 1940, urmate de Dictatul de la Viena, țara s-a regăsit sub presiunea marilor puteri. În acest climat, Radioul României a devenit o instituție vitală pentru informarea publicului, folosit însă și […]
15:20
Preşedintele SUA s-a întors din turneul său în Asia şi a găzduit un eveniment de Halloween la Casa Albă # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întors din Asia joi după-amiază și a găzduit un eveniment de Halloween la Casa Albă. Potrivit Casei Albe, preşedintele Trump va părăsi vineri Casa Albă, în jurul orei 10:00 a.m. ET (ora 17:00, ora României) şi se va îndrepta spre Florida, unde sâmbătă va participa la o cină oficială […]
14:30
Radio România Internaţional sărbătoreşte Ziua Radioului în România, 1 noiembrie, cu o nouă plaftormă pentru podcasturi, care poate fi accesată la adresa www.romaniainternational.radio. Platforma cuprinde podcasturi, în special audio, dar şi video, din producţia proprie RRI, dar şi coproducţii în care RRI s-a implicat, deocamdată în limbile română, engleză, franceză, spaniolă şi italiană. În site-ul Radio […]
Acum 6 ore
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și-a prezentat programul și echipa de guvernare în fața legislativului de la Chișinău # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Procesul de aderare la Uniunea Europeană este prioritatea premierului desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Acesta şi-a prezentat astăzi programul şi echipa de guvernare în parlament, care urmează să supună la vot învestirea noului cabinet. Mariana Vasilache, de la Radio Chişinău, are detalii. Reporter: Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat în […]
13:40
Costul de finanţare a statului pe termen lung în lei a scăzut pentru prima dată în acest an la nivelul de sub 7% # Rador
Costul de finanţare a statului pe termen lung în lei a scăzut pentru prima dată în acest an sub 7%. Ministerul de Finanţe a preschimbat obligaţiuni scadente anul viitor, cu obligaţiuni cu o maturitate mult mai extinsă până în aprilie 2035, în sumă de peste 450 de milioane de lei. Operaţiunea a beneficiat de o […]
13:00
La microfon, Angelica Dan
12:50
Bulgaria marchează, pe 31 octombrie, Ziua Internaţională a Mării Negre. Iniţiativa a fost anunţată pe 31 octombrie 1996, la Istanbul, în cadrul reuniunii miniştrilor mediului din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina, informează Agenţia BTA. Obiectivul este creşterea conştientizării comunităţii internaţionale asupra necesităţii cooperării regionale pentru protejarea Mării Negre. Cu acest prilej, în Bulgaria, […]
12:40
România ocupă primul loc în regiunea Europei de Est la comenzile de produse cu tematică de Halloween # Rador
România ocupă primul loc în regiunea Europei de Est la comenzile de produse cu tematică de Halloween, arată astăzi o platformă de comerţ online. Potrivit datelor, românii au comandat un număr record de produse specifice, de la plăcintă cu dovleac, până la dovleci de decor, costume şi lumânări parfumate. Este o tendinţă care se menţine […]
12:10
Jandarmeria anunță verificări, după ce organizatorul comemorării victimelor din „Colectiv” a fost amendat # Rador
Jandarmeria anunță că face verificări, după ce vineri seară organizatorul comemorării victimelor din „Colectiv” a fost amendat pentru depășirea orei aprobate pentru manifestare. Conducerea instituției transmite că va analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Jandarmeria precizează că în cazul de față, din punct de vedere legal, […]
Acum 8 ore
12:00
Salvamont România a emis o avertizare pentru cei care vor să urce pe munte în acest weekend, în contextul în care în ultimele zile au avut loc mai multe accidente grave, cinci dintre ele mortale. Salvatorii montani precizează că la altitudini de peste 1.600 de metri stratul de zăpadă este înghețat și alunecos, creând condiții […]
11:10
Realizator: Cătălin Gomboș – Primul tronson al Autostrăzii Unirii A8 a fost atribuit unei asocieri de constructori, într-un contract cu valoare de aproape un miliard de euro. Este vorba de un lot de autostradă care este cuprins între Târgu Neamț și Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri. Reporter: Daniela Vasilescu – Durata […]
11:00
Instalaţii esențiale pentru siguranța nucleară a Ucrainei, avariate în urma atacurilor Rusiei # Rador
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că, din cauza acțiunilor militare ale Rusiei, au fost avariate stații de transformare importante pentru siguranța nucleară a Ucrainei. Potrivit RBC-Ucraina, care citează un comunicat al AIEA, vineri dimineaţă, agenţia a primit informații despre activități militare în Ucraina care au dus la deteriorarea unor stații de transformare […]
11:00
Autorităţile din Bulgaria au anunţat că marţi vor fi restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # Rador
Autorităţile din Bulgaria au anunţat că marţi vor fi restricţii de circulaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Astfel, traficul va fi întrerupt total în data de 4 noiembrie, între orele 09:00 şi 21:00, pentru toate categoriile de vehicule. Apoi, de la ora 21:00 şi până a doua zi la ora 09:00, circulaţia va fi permisă doar […]
Acum 12 ore
09:40
Realizator: Ciprian Sasu – Numărul delfinilor care au eşuat în acest an pe litoralul românesc al Mării Negre a trecut de 70. Specialiştii spun că este vorba despre o ciclicitate a fenomenului şi încearcă să afle care sunt cauzele. Marian Paiu, directorul executiv al organizaţiei neguvernamentale Mare Nostrum: Avem un număr mai mare decât numărul […]
09:40
Premierul ungar va încerca să obţină o scutire de la sancţiunile impuse de SUA petrolului rusesc # Rador
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat vineri că va trebui să îl convingă pe președintele american Donald Trump că Ungaria depinde de rețelele de conducte pentru aprovizionarea cu energie, în încercarea de a obține o scutire de la sancțiunile americane impuse petrolului rusesc. Orbán a declarat la radioul public că problema energiei va trebui soluționată […]
09:40
Un singur plan de pace pentru Ucraina – Administraţia Zelenski explică modul în care colaborează cu SUA şi UE # Rador
Şeful Biroului Preşedintelui de la Kiev, Andri Iermak, a explicat că Ucraina și aliații săi elaborează împreună un plan de pace comun, care va fi un document unic, ceea ce înseamnă că nu există „planuri” alternative propuse de alte țări. „În mass-media, circulă multe informații despre presupuse planuri alternative – chipurile, SUA ar avea unul, […]
09:40
Campusul Politehnicii Bucureşti găzduieşte de astăzi până duminică a paisprezecea ediţie a ROBOFEST, eveniment ce reuneşte sute de tineri ingineri din peste 30 de ţări. La Robochallenge, competiţie devenită reper internaţional pentru pasionaţii de robotică, participă aproape 1.200 de roboţi din întreaga lume. Vor fi 20 de probe spectaculoase, de la lupte de sumo între […]
09:20
Postul public ucrainean Suspilne raportează că, în noaptea de 30 spre 31 octombrie, mai multe drone au atacat obiective energetice situate în trei regiuni ale Federației Ruse. Loviturile au fost confirmate de canale rusești de Telegram, citând localnici. De asemenea, unele informații au fost parțial confirmate de oficiali. Potrivit canalului de Telegram Shot, în cursul […]
09:20
Nava de croazieră eşuată pe Dunăre, în dreptul localităţii Gârla Mare, din Mehedinţi, şi-a reluat drumul spre Viena # Rador
Nava de croazieră eşuată acum două zile pe Dunăre, în dreptul localităţii Gârla Mare, din Mehedinţi, şi-a reluat drumul spre Viena în cursul dimineţii, după ce debitul fluviului a crescut suficient pentru ca vasul să revină în plutire. Autorităţile au transmis că toate cele peste 200 de persoane aflate la bord au fost în siguranţă, […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Ședință de Guvern – ora 11:00, la Palatul Victoria – Ministere * Primirea de către secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a ministrului de stat pentru afaceri europene din Ministerul federal german de externe, Gunther Krichbaum la sediul MAE – Ambasade * Ambasada Mexicului […]
08:50
Platforma financiară Revolut a anunţat că va înceta furnizarea de servicii în leva pentru clienţii din Bulgaria, începând cu data de 17 decembrie. Serviciul este folosit de mulţi bulgari pentru transferuri de bani şi diverse plăţi. Compania a anunţat închiderea conturilor în leva şi crearea automată de conturi în euro, dacă acestea nu există deja. […]
08:40
Realizator: Ciprian Sasu – Guvernul are programată astăzi a doua şedinţă extraordinară din această săptămână. Pe ordinea de zi se va afla un act normativ referitor la investiţiile în industria românească de apărare, document ce are în vedere şi programul SAFE, un instrument financiar european conceput pentru a sprijini statele membre. Ce alte teme figurează […]
08:40
Realizator: Ciprian Sasu – Este trafic fluent în această dimineață pe majoritatea șoselelor țării; se înregistrează, totuși, aglomerații în apropiere de capitală. A oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mihai Sitaru: Semnalăm condiții de aglomerație specifică orelor dimineții, la intrarea în București, pe DN 1 dinspre Otopeni, pe DN 7 […]
08:40
Mercenarul Horațiu Potra a transmis, prin intermediul avocaților lui, că vrea să se predea autorităților din România # Rador
Mercenarul Horaţiu Potra a transmis mesaje printr-unul din avocaţii săi, potrivit cărora ar vrea să revină mai repede în România pentru a fi judecat şi a dovedi că este nevinovat. Horaţiu Potra se află în Dubai, unde a fost arestat în urmă cu o lună, împreună cu fiul său şi un nepot. Ei sunt trimişi […]
08:30
Radio Free Asia, înființat printr-un act al Congresului SUA pentru a relata despre țări cu libertate limitată a presei, își suspendă activitatea jurnalistică. Este prima dată când postul va ieși complet din emisie de la lansarea sa, în 1996. Radio Free Asia a concediat peste 90% din personal după ce administrația Trump a tăiat majoritatea […]
08:30
Bursa de Valori Bucureşti a închis în scădere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi. Principalul indice al Bursei, BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate, s-a depreciat cu 0,54%, până la valoarea de 22.487 de puncte. Cele mai lichide au fost titlurile Banca Transilvania, Electrica şi OMV Petrom. Moneda naţională […]
08:10
Nava de croazieră eşuată pe Dunăre în dreptul localității Gârla Mare din județul Mehedinți nu a putut fi scoasă din bancul de nisip # Rador
Nava de croazieră eşuată pe Dunăre în dreptul localității Gârla Mare din județul Mehedinți nu a putut fi scoasă din bancul de nisip. Manevrele de repunere pe linia de plutire, făcute cu ajutorul unei nave, nu au reușit, iar echipajul și cei 181 de pasageri rămân în continuare blocați pe Dunăre. Aceștia nu sunt însă […]
08:00
Orchestra Naţională Radio va susţine concertul aniversar cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la prima emisiune a Radioului public # Rador
Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Orchestra Naţională Radio va susţine în această seară tradiţionalul concert aniversar, pe scena Sălii Radio, cu ocazia împlinirii a 97 de ani de la prima emisiune a Radioului public. În program, lucrări de Richard Strauss şi Brahms. Evenimentul va aduce în atenţia publicului şi piesa „Muzică pentru Radio” […]
07:00
Cu cât aveți mai multe motive de sărbătoare în viața dvs., cu atât veți fi mai fericiți, pentru că sărbătorile, de orice fel ar fi ele, sunt manifestări ale faptelor bune, dispoziții evlavioase ale sufletului și „faceri” ireproșabile. Dacă le aveți pe toate acestea, atunci puteți prăznui mereu. Fie ele înrădăcinate de decenii sau chiar […]
Acum 24 ore
03:10
Un deceniu mai târziu, doar 7 persoane au răspuns penal pentru acțiunile care au dus la moartea celor 65 de persoane din clubul Colectiv. O situație pe care societatea civilă o consideră nedreaptă. Pentru a corecta această injustiție, câteva ONG-uri au organizat un marș comemorativ joi, 30 octombrie 2025. Se împlinesc 10 ani de la […]
00:30
Vicepreşedintele american, J.D. Vance a demarat testarea arsenalului nuclear al ţării, pentru a garanta că acesta funcţionează în mod adecvat. Demersul survine după ce preşedintele american, Donald Trump, a cerut Pentagonului să reia testele pentru prima dată după mai bine de 30 de ani. El a declarat că alte state îşi testează deja arsenalele nucleare./mbrotacel/lalexandrescu […]
00:20
Răsfoind ziarele străine, obervăm că, pe plan politic și nu numai, lumea este în continuă mișcare, iar politicienii, importanți sau mai puțin importanți, par să rămână cei care fac jocurile, hotărând soarta întregii lumi. Ilustrând afirmațiile de mai sus, președintele Statelor Unite, Donald Trump și liderul chinez, Xi Jinping, par să fi ajuns la o […]
00:20
Premierul Ilie Bolojan, solicitat de grupul parlamentar al PSD să participe luni la Ora prim-ministrului # Rador
Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților a solicitat participarea premierului Ilie Bolojan la ședința de plen de luni în cadrul dezbaterii politice Ora prim-ministrului pentru a discuta despre decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage o parte din militarii din România. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus ieri la Gorj că […]
30 octombrie 2025
22:40
Victimele incendiului de acum 10 ani de la Clubul Colectiv au fost comemorate în București și în alte orașe din țară # Rador
Victimele incendiului de acum 10 ani de la Clubul Colectiv au fost comemorate astăzi în București și în alte orașe din țară. În capitală, un marș a avut loc între Piața Universității și locul unde s-a produs tragedia, care a ucis 65 de oameni și a rănit 180. Participanții au cerut dreptate pentru cei care […]
22:20
Regele Charles al Marii Britanii a decis să îi retragă titlurile și onorurile fratelui său mai mic, Andrew # Rador
Regele Charles al Marii Britanii a decis să îi retragă titlurile și onorurile fratelui său mai mic, Andrew și să îi ceară să părăsească reședința sa, a anunțat joi Palatul Buckingham, pe fondul legăturilor acestuia cu infractorul sexual defunct Jeffrey Epstein. Potrivit comunicatului, prințului Andrew i-a fost transmisă o notificare oficială prin care i se […]
21:50
Fostul ministru al Mediului a depus la Parlament un proiect de lege pentru extinderea sistemului de garanţie-returnare # Rador
Fostul ministru al Mediului, deputatul PNL Mircea Fechet a depus la Parlament un proiect de lege pentru extinderea sistemului de garanţie-returnare și la alte ambalaje. El subliniază că sistemul și-a dovedit eficiența, gradul de colectare fiind în prezent de peste 90%, comparabil cu cel aplicat în alte state ale Uniunii Europene. Mircea Fechet: Aducem SGR-ul […]
21:30
Administrația Trump anunţă că limitează la 7.500 numărul refugiaților admiși în Statele Unite # Rador
Administrația Trump va limita numărul de refugiați admiși în Statele Unite la 7.500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-o notificare publicată joi, se va aplica pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere drastică față de plafonul anterior de 125.000 stabilit de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost oferită nicio justificare […]
21:10
Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va începe din 22 noiembrie. Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00. Într-un comunicat de presă, Autoritatea Electorală Permanentă își reafirmă determinarea de a colabora cu toate instituțiile implicate pentru organizarea în condiții […]
20:50
Românii se grăbesc să viziteze noua catedrală de la Bucureşti, cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Rador
Maria Rusu și soțul ei au condus toată noaptea din orașul lor natal, Cluj, din vestul României, până în capitala ţării, București, pentru a vizita catedrala națională aproape finalizată, acum cea mai mare biserică creștină ortodoxă din lume. La fel ca dna Rusu, sute de mii de români din întreaga țară și din străinătate s-au […]
20:30
Horațiu Potra, asociat al fostului candidat la Președinția României Călin Georgescu, urmează să fie judecat # Rador
Horaţiu Potra, un asociat al fostului candidat la Președinția României, Călin Georgescu, se va întoarce de bunăvoie din Dubai în România pentru a fi judecat pentru acuzații de periclitare a securităţii naționale, a declarat joi avocata sa. Autorităţile din România, stat membru al NATO şi al UE, au anulat alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut […]
