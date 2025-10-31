Andronache (PNL), despre solicitarea PSD de chemare a premierului în plen: Era legitimă, dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată. Atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc

16:00

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Hunedoara, că PSD, când intră într-un parteneriat, este un partener serios şi se ţine de cuvânt, dar dacă nu sunt băgaţi în seamă, ştiu să reacţioneze, iar aşa cum au luat hotărârea să intre la guvernare, tot aşa pot să ia şi alta. El a mai spus că, dacă vrei să ai o guvernare stabilă, nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, pentru că aşa ceva social-democraţii nu acceptă, adăugând că la guvern se tace în acest moment, referitor la redimensionarea trupelor SUA din România. O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e doar, aşa, cu nişte cifre seci, asta nu e o guvernare bună, a mai spus liderul PSD.