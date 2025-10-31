Andronache (PNL), despre solicitarea PSD de chemare a premierului în plen: Era legitimă, dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată. Atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc
News.ro, 31 octombrie 2025 17:50
Deputatul PNL Gabriel Andronache declară, vineri, despre solicitarea făcută de PSD, ca premierul să vină luni în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a informa cu privire la redimensionarea trupelor SUA din România, că dezbaterea la Ora Prim-ministrului era legitimă, din perspectivă regulamentară, dacă era organizată de majoritatea parlamentară, nu de o bucată şi atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.
• • •
Acum 15 minute
17:50
Şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, împuternicit în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti # News.ro
Colonelul Toma Marius Cezar va ocupa, începând din 1 noiembrie, funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.
17:50
Miros de gaz pe casa scării într-un bloc din Râmnicu Vâlcea / Au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori / Verificările au stabilit că mirosul provenea de la o butelie / Scăpări de gaz la patru apartamente # News.ro
Pompierii intervin, vineri, după ce a fost semnalat miros de gaz pe casa scării într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Au fost evacuate 16 persoane adulte şi 3 minori, iar verificările au stabilit că mirosul provenea de la o butelie aflată într-un apartament care nu este racordat la reţeaua de gaze naturale.
17:50
Acum 30 minute
17:40
Echipa italiană Genoa a anunţat vineri despărţirea de directorul sportiv, Marco Ottolini, iar presa italiană pronostichează: următorul pe listă ar putea fi antrenorul Patrick Vieira.
Acum o oră
17:10
Baschet masculin: Un concert André Rieu mută meciul din BKT EuroCup, dintre U BT Cluj şi BAXI Manresa, în sala de la Turda # News.ro
Campioana U BT Cluj a anunţat, vineri, că este obligată să joace meciul din BKT EuroCup, din 12 noiembrie, cu spaniolii de la BAXI Manresa, în Turda Arena, sala din Cluj-Napoca fiind ocupată cu un concert al lui André Rieu. Clubul va asigura transportul abonaţilor, care însă sunt mai mulţi cu 1.000 decât capacitatea Turda Arena.
17:10
Marele Muzeu Egiptean (GEM), care va fi inaugurat oficial sâmbătă la Cairo, prezintă cele mai emblematice piese din epoca faraonilor: statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii, până acum dispersate în toată ţara, acum reunite pe o suprafaţă de peste 50.000 metri pătraţi de expoziţie, informează AFP.
Acum 2 ore
17:00
Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire. Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi # News.ro
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat, însă există în continuare turişti care ignoră recomandările profesioniştilor. „Unii oameni aleg, cu bună credinţă dar cu inconştienţă, să se expună unor riscuri uriaşe. Muntele nu iartă lipsa de pregătire”, remarcă Sebastian Marinescu. Acesta are şi un mesaj către cei care cred că amenzile ar fi soluţia: „Nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi”.
17:00
Un grup media pro-Orban cumpără principalul tabloid din Ungaria înaintea alegerilor din 2026 # News.ro
Indamedia, un grup media maghiar deţinut în proporţie de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk. Tranzacţia, anunţată de cele două companii vineri, are loc cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban are de făcut faţă unei provocări serioase, reprezentate de noul partid de opoziţie de centru-dreapta Tisza, care se află în frunte în majoritatea sondajelor, relatează Reuters.
17:00
Mihai Fifor: Lucrurile sunt cât se poate de simple, domnule prim-ministru: Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională. Şi nu vă temeţi, nu este o moţiune de cenzură # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îi transmite, vineri, premierului Ilie Bolojan, chemat luni la Ora prim-ministrului pentru a explica redimensionarea trupelor SUA în România, că lucrurile sunt cât se poate de simple, Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, conform Constituţiei României, iar prezenţa acestuia nu este opţională. Fifor îi mai spune premierului să nu se teamă, pentru că nu este o moţiune de cenzură, dar adaugă că, dacă evită din nou dialogul, atunci se întâmplă ceva grav, şi anume se rupe legătura de încredere dintre Guvern şi cetăţenii pe care pretinde că îi reprezintă.
16:50
FC Botoşani: 8.771 lei strânşi pe „Municipal” la debutul campaniei „Să nu-i fie frig” / Campania continuă # News.ro
„Roş-alb-albaştrii” prezenţi la partida FC Botoşani – Farul Constanţa, meci încheiat cu scoul de 1-1 (0-0), care a contat pentru prima etapă a Grupei D – Cupa României, au demonstrat încă o dată că ştiu să fie necondiţionat alături de semeni, astfel că în urma coletei desfăşurată pe „Municipal” în cadrul campaniei „Să nu-i fie frig” s-a strâns suma de 8.771 lei, informează FC Botoşani.
16:30
Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate / Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.
16:30
Incident de paraşutare chiar în cadrul unui exerciţiu demonstrativ organizat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni” - FOTO # News.ro
Un incident a avut loc vineri, în timpul exerciţiului de paraşutare organizat pe platoul Dacia din Buzău, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Batalionului 52 Operaţii Speciale „Băneasa-Otopeni”. Unul dintre cei cinci militari care au executat saltul demonstrativ a fost nevoit să renunţe la paraşuta principală şi să aterizeze cu paraşuta de rezervă, după o defecţiune apărută în timpul deschiderii.
16:20
Partidul centrist olandez D66, confirmat câştigător al alegerilor legislative. Rob Jetten, favorit să preia funcţia de prim-ministru # News.ro
Partidul centrist olandez D66 a obţinut cele mai multe voturi în alegerile generale de miercuri, a anunţat vineri agenţia de ştiri ANP, ceea ce îl plasează pe liderul său în vârstă de 38 de ani, Rob Jetten, pe calea de a deveni cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării, relatează Reuters.
16:20
Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro, iar cu banii primiţi şi-au cumpărat un autoturism # News.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.
16:10
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat la CCR un proiect pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituţională, Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor. Şeful statului spune că legea a fost adoptată cu încălcarea limitelor reexaminării.
Acum 4 ore
16:00
Trump a organizat petrecerea de Halloween la Casa Albă cu supereroi şi sosii ale sale, în contextul închiderii administraţiei federale/ FOTO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
16:00
Grindeanu: Dacă nu suntem băgaţi în seamă, ştim să reacţionăm. Aşa cum am luat hotărârea să intrăm la guvernare, tot aşa putem să luăm şi alta / Nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, aşa ceva nu acceptăm / La guvern se tace în acest moment # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Hunedoara, că PSD, când intră într-un parteneriat, este un partener serios şi se ţine de cuvânt, dar dacă nu sunt băgaţi în seamă, ştiu să reacţioneze, iar aşa cum au luat hotărârea să intre la guvernare, tot aşa pot să ia şi alta. El a mai spus că, dacă vrei să ai o guvernare stabilă, nu se poate să nu ţii cont de ce propune PSD, pentru că aşa ceva social-democraţii nu acceptă, adăugând că la guvern se tace în acest moment, referitor la redimensionarea trupelor SUA din România. O guvernare care e doar pe tabele, care nu are nicio legătură cu oamenii, e doar, aşa, cu nişte cifre seci, asta nu e o guvernare bună, a mai spus liderul PSD.
16:00
Aproape 250 de companii la care statul român este acţionar au datorii de 9,5 miliarde de lei către bugetul public. ANAF anunţă că a început notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante # News.ro
Un număr de 249 de firme cu capital deţinut fie integral, fie majoritar de statul român datorează bugetului public 9,24 miliarde lei, până la data de 30 septembrie 2025 şi neachitate până la 30 octombrie, potrivit datelor publicate vineri de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Instituţia anunţă notificarea acestora pentru plata obligaţiilor fiscale restante.
15:50
Sorana Cîrstea se opreşte în sferturi la Hong Kong Open. Românca a fost eliminată de Leylah Fernandez # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 45 WTA şi cap de serie 7, a fost eliminată, vineri, de sportiva canadiană Leylah Fernandez, favorită 2, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Hong Kong Open.
15:40
Sorin Grindeanu: La Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Năstase mi-a şi confirmat, o să vină / Dacă nu ne aducem înapoi oamenii, nu reuşim să ne ducem în viitor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că a vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană iar Năstase i-a şi confirmat că o să vină. ”Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.
15:40
Autospecială a Poliţiei, implicată într-un eveniment rutier în Ploieşti. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale # News.ro
O autospecială a Poliţiei a fost implicată într-un eveniment rutier produs vineri în centrul municipiului Ploieşti, în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale, poliţistul şi celălalt şofer implicat completând formular de constatare amiabilă.
15:30
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele Conference League în 2028 şi 2029 # News.ro
Franţa, Ungaria, Italia, Kazahstan, Polonia şi Finlanda vor să găzduiască finalele din 2028 şi 2029 ale Conference League, a anunţat, vineri, UEFA.
15:30
Comisarii ANPC au controlat peste 1300 de operatori economici în această săptămână şi au dat amenzi de peste 4,5 milioane de lei / Ei au găsit diverse nereguli, printre care produse alimentare expirate şi preparate din carne nesigure # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în această săptămână peste 1300 de operatori economici şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse alimentare expirate, preparate din carne nesigure, lipsa informării a condiţiilor de păstrare ale produselor alimentare, absenţa traducerilor în limba română.
15:20
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum / Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est şi continuarea participării cu trupe militare în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din Republica Federală Germania, Gunther Krichbaum, aflat în vizită în România. În cadrul discuţiilor, oficialul german a transmis că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est, continuarea participării cu trupe militare în România şi colaborarea bilaterială în domeniul capabilităţilor militare. Premierul Bolojan a spus, la rândul lui, că Germania este principalul partener comercial al României şi această colaborare economică poate fi extinsă în perioada următoare, îndeosebi în domenii precum securitate şi apărare, având în vedere oportunităţile României de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE).
15:20
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor din Marea Britanie a scăzut cu 77% de la introducerea verificării vârstei # News.ro
Pornhub afirmă că numărul vizitatorilor din Marea Britanie pe site-ul său a scăzut cu 77% faţă de luna iulie, când au fost introduse verificări mai riguroase ale vârstei pentru site-urile cu conţinut sexual explicit, în conformitate cu Legea privind siguranţa online, scrie BBC.
15:00
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # News.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
14:50
Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # News.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendinţe în estetică şi înfrumuseţare. Denumită „Redefinirea esteticii în 2025” această producţie aduce în faţa publicului cei mai importanţi specialişti în domeniul esteticii medicale, care vor oferi informaţii despre inovaţia în estetică. Printre invitaţii speciali ai maratonului televizat organizat de Medika TV se numără şi Valentin Burada, fondatorul reţelei de clinici medicale Swiss Clinics.
14:50
Teste nucleare - de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă câte teste nucleare au avut loc, de ce au fost oprite şi de ce s-ar vrea acum reluarea lor.
14:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi grav construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a vizitat şantierul, vineri, el arătând că, după testările tehnice şi procedurile de acreditare, estimează că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave. În plus, personalul medical a fost instruit în Franţa, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, astfel încât acest centru să funcţioneze la cele mai înalte standarde internaţionale.
14:50
Directorul Oil Terminal: Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe acelaşi flux cu cea care pleacă în Ucraina # News.ro
Directorul Oil Terminal, Sorin Ciutureanu, afirmă că motorina care soseşte din India în Portul Constanţa este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe acelaşi flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina, după ce autorităţile de la Kiev au restricţionat, de la 1 octombrie, importurile de motorină prin portul Constanţa, în care funcţionează facilităţile de încărcare-descărcare şi depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, din cauza volumelor mari de carburanţi din India produşi din ţiţei rusesc sosite în Constanţa pe timpul verii..Ciutureanu a precizat că această măsură a fost luată de la 1 octombrie şi că în prezent nu a mai sosit marfă din India, dar cea rămasă pe navele care au venit în vară este separată.
14:50
Cum te costumezi de Halloween? Actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache oferă variante în filmul „În Pielea Mea” VIDEO # News.ro
De Halloween, actorii Oana Gherman şi Sergiu Costache încearcă să intre în pielea personajelor pe care le sugerează prin costumele lor, într-un clip realizat special pentru a surprinde un moment înaintea unei petreceri de Halloween.
14:40
UEFA: Munchen va găzdui finala Ligii Campionilor în 2028. Wembley şi Camp Nou sunt în competiţie pentru finala din 2029 # News.ro
Stadionul echipei Bayern München va găzdui o altă finală a Ligii Campionilor, în 2028, iar organizarea finalei din 2029 este o competiţie între Stadionul Wembley din Londra şi Stadionul Camp Nou din Barcelona, recent renovat.
14:30
Vicepreşedintele CJ Braşov Şerban Todorică Constantin, inculpat pentru abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri ai CA al „Apa Braşov” pentru a avea control asupra resurselor companiei # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Şerban Todorică Constantin, care este şi preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul (ADIDAJ) Braşov an fost pus sub acuzare şi plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu. El e acuzat că a viciat procedura de numire a doi membri în Consiliul de Administraţie al companiei „Apa Braşov” pentru a avea astfel control asupra resurselor companiei.
14:30
FC Barcelona va reveni pe Camp Nou în 7 noiembrie, la mai bine de doi ani de la începerea lucrărilor de renovare, pentru un antrenament deschis publicului, a anunţat clubul catalan vineri.
14:30
Bihor: Bărbat anchetat penal după ce a lovit şi schingiuit pisica şefului său. El a intrat în biroul acestuia şi a lovit animalul cu piciorul şi cu alte obiecte # News.ro
Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.
14:20
UPDATE - FRF anunţă candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională / Lista celorlalte ţări şi stadioane care s-au arătat interesate să găzduiască finalele # News.ro
FRF anunţă, după succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under 21 şi Under 19, că doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Forul a anunţat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.
Acum 6 ore
13:50
Reluarea testelor nucleare este „responsabilă”, afirmă şeful Pentagonului despre anunţul lui Trump care a provocat proteste şi nedumerire # News.ro
Anunţul surprinzător al lui Donald Trump că doreşte să reia testele nucleare a continuat să provoace îngrijorare şi proteste în întreaga lume, fără ca sensul declaraţiilor sale să fie clarificat. La Kuala Lumpur, unde tocmai s-a întâlnit cu omologul său chinez Dong Jun, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat vineri proiectul, considerând că este justificat, relatează AFP.
13:50
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
13:40
FRF anunţă candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională # News.ro
FRF anunţă, după succesul în organizarea tragerii la sorţi a grupelor şi a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum şi organizarea Campionatelor Europene Under 21 şi Under 19, că doreşte să continue să promoveze România ca o destinaţie de top pentru evenimente sportive majore. Forul a anunţat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională.
13:40
Cătălin Drulă, desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti # News.ro
Cătălin Drulă va fi desemnat oficial, duminică, candidat al USR la Primăria Municipiului Bucureşti, în cadrul Conferinţei municipale a filialei Bucureşti şi în şedinţa Biroului Naţional, în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.
13:20
Dr. Lorelei Nassar vorbeşte despre frumuseţea zâmbetelor la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # News.ro
Pe 6 noiembrie, Medika TV organizează o emisiune maraton dedicată celor mai noi tendinţe în estetică. Denumit „Redefinirea esteticii în 2025” evenimentul televizat aduce în faţa telespectatorilor cei mai importanţi specialişti în domeniu, dedicând o secţiune şi esteticii dentare. Despre estetică în stomatologie va vorbi dr. Lorelei Nassar, medic specialist în chirurgie oro-maxilo-facială în cadrul Clinicii de Implantologie Lorelei Nassar.
13:20
Urmărire în trafic, într-o comună din Prahova, după ce un şofer beat şi cu permisul suspendat a şicanat alt şofer şi a refuzat să oprească la semnalul Poliţiei # News.ro
Un bărbat din judeţul Prahova a ajuns în arestul Poliţiei, fiind reţinut pentru 24 de ore după ce a urcat la volan beat, cu permisul de conducere suspendat şi a şicanat un şofer. Când Poliţia a intervenit, bărbatul a refuzat să oprească, fiind prind după o urmărire în trafic.
13:20
Galaţi - Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri într-un lan de porumb cuprins de flăcări # News.ro
Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri într-un lan de porumb cuprins de flăcări, în localitatea Nărteşti, comuna Gohor, din judeţul Galaţi.
13:20
Bistriţa-Năsăud: Patru persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu prejudiciu de 1,6 milioane de lei. Cei patru desfăşurau activităţi în domeniul comerţului online şi curieratului # News.ro
Patru persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală, delapidare şi abuz de încredere, cu prejudiciu de 1,6 milioane de lei instrumentat de către anchetatorii din judeţul Bistriţa-Năsăud. Cei patru sunt suspectaţi că, după ce au desfăşurat activităţi economice în domeniul comerţului online şi curieratului, nu au plătit taxele către bugetul de stat şi datoriile către terţi, după care au vândut fictiv firmele, pentru a scăpa de răspundere.
12:50
Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR # News.ro
Guvernul a adoptat un Memorandum pentru autorizarea Ministerului Investiţiilor să încheie noi contracte pentru proiecte care fac obiectul renegocierii PNRR, fiind necesară în acest scop înlocuirea unui număr de 23 de proiecte pentru care nu au fost încheiate contracte de finanţare în cadrul Investiţiei 4 – Componenta 16. RePowerEU.
12:50
Şeful Jandarmeriei Române, după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: Este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic # News.ro
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a afirmat în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
12:50
New York-ul a fost lovit joi de ploi torenţiale care au provocat moartea a două persoane în metropolă, a anunţat primarul Eric Adams, în timp ce furtunile au perturbat zborurile, iar autorităţile meteorologice au avertizat că unele zone vor fi inundate, relatează Reuters.
12:40
Telemunca şi munca hibridă în 2026: obligaţiile legale ale angajatorilor şi riscurile de neconformare # News.ro
Telemunca şi munca hibridă au trecut în ultimii ani de la soluţii temporare la norme stabile în multe companii. În România, acest mod de lucru este reglementat prin Legea nr. 81/2018 şi completat de prevederile Codului Muncii. Cu toate acestea, în practică, mulţi angajatori nu aplică corect legislaţia, riscând amenzi, litigii şi probleme de conformitate. Odată cu apropierea anului 2026, este momentul ca firmele să îşi revizuiască politicile interne şi să implementeze mecanisme clare pentru gestionarea muncii flexibile.
12:40
Familia doctoriţei Ştefania Szabo face apel la presă să respecte intimitatea momentului despărţirii # News.ro
Familia Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită decedată în camera de gardă, a transmis, printr-un mesaj publicat pe contul de Facebook al fratelui acesteia, un apel către reprezentanţii mass-media, rugându-i să respecte dreptul la viaţă privată în aceste momente de profundă durere.
12:40
Expoziţia „Corneliu Baba. Chipul feminin - O privire în detaliu”, construită în jurul uneia dintre temele majore ale artei universale şi, în acelaşi timp, o constantă a căutărilor plastice ale artistului: portretul feminin, va fi deschisă în 14 noiembrie la Muzeul Colecţiilor de Artă din Calea Victoriei 111.
