RATBV introduce curse suplimentare pe liniile 2B și 9, dar elimină cursele de pe linia 56 în timpul săptămânii

14:50

Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra – pe al [...]