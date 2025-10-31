RATBV introduce curse suplimentare pe liniile 2B și 9, dar elimină cursele de pe linia 56 în timpul săptămânii
BizBrasov.ro, 31 octombrie 2025 18:00
Acum 30 minute
18:00
RATBV introduce curse suplimentare pe liniile 2B și 9, dar elimină cursele de pe linia 56 în timpul săptămânii
Acum o oră
17:40
DNA îi lasă pe liberalii brașoveni fără serviciu: Liviu Dragomir, inculpat și el în dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” / Expertul Cătălin Burdușa rămâne și fără contractele aflate în derulare # BizBrasov.ro
DNA îi lasă pe liberalii brașoveni fără serviciu: Liviu Dragomir, inculpat și el în dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” / Expertul Cătălin Burdușa rămâne și fără contractele aflate în derulare
Acum 2 ore
17:10
Investiție de 20 de milioane de euro într-o fabrică de panouri termoizolante la Ghimbav, în parteneriat cu ICCO # BizBrasov.ro
Producătorul de panouri termoizolante Topanel din Râmnicu Vâlcea a investit 20 de milioane de euro într-o nouă fabrică, Thermotop la Ghimbav, judeţul Braşov, în parteneriat cu grupul ICCO, unde se vor produce plăci termoizolante. „Topanel se află la finalul unui ciclu investiţional de aproximativ 35 de milioane de euro în total. Aproximativ 15 milioane euro [...]
16:30
Salvamontiștii brașoveni, după ce 5 oameni au murit și unul a fost grav rănit pe munte, în ultimele 2 săptămâni: „Educația este adevărata formă de protecție, iar lipsa ei continuă, din păcate, să coste vieți” # BizBrasov.ro
Salvamontiștii brașoveni avertizează: „Muntele nu pleacă nicăieri”. După ultimele tragedii care au avut loc în Masivul Piatra Craiului, munții Făgăraș și Bucegi, în urma cărăra 5 oameni au murit și un adolescent a fost grav rănit, salvamontiștii brașoveni își arată consternarea și vin cu sfaturi pentru cei care sunt îndrăgostiți de munte: „Pentru noi este [...]
Acum 4 ore
16:10
Echipamente de peste 31 de milioane de lei pentru lupta cu cancerul, la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a finalizat în cea mai mare parte achizițiile de aparatură medicală destinate diagnosticării și tratamentului bolilor oncologice la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Investițiile, în valoare totală de 31,06 milioane de lei, sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate și vizează dotarea Laboratorului de Anatomie Patologică și a Secției de [...]
15:30
Dezvăluirile meteorologului care l-a găsit pe copilul de 17 ani căzut ieri în râpă în Bucegi: „Poate vreți să știți ce am simțit când am ajuns la el și a deschis ochii” # BizBrasov.ro
Dezvăluirile meteorologului de la Stația Meteo Vf. Omu. După cum vă informa Biz Brașov, o intervenție complexă a avut loc ieri pentru recuperarea de pe munte a unui adolescent accidentat. Ieri după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui adolescent aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Părinții au abandonat [...]
15:20
VISIONAIRE și APARTERRE te invită la un Pop-Up store de toamnă plin de inspirație și stil / O zi de modă, rafinament și consiliere de styling alături de Fashion Directorul ELLE România, Domnica Margescu # BizBrasov.ro
VISIONAIRE și APARTERRE te invită la un Pop-Up store de toamnă plin de inspirație și stil / O zi de modă, rafinament și consiliere de styling alături de Fashion Directorul ELLE România, Domnica Margescu.
15:00
Două cupluri s-au „cinstit” la un restaurant din Centrul Brașovului, iar când să plătească, au dispărut. Jandarmii i-au prins pe „uituci” în două minute și acum sunt cercetați penal # BizBrasov.ro
O patrulă de jandarmi aflată în misiune pe strada Republicii din municipiul Brașov a fost sesizată de către un bărbat, angajat al Restaurantului Ursul Carpatin, în legătură cu faptul că doi bărbați și partenerele acestora au consumat mai multe produse pe terasa restaurantului și au plecat fără să achite nota de plată, în valoare de [...]
Acum 6 ore
13:50
500 de milioane de euro, costul necesar „renașterii” CET Brașov. Ce investiții sunt luate în calcul # BizBrasov.ro
Investiția necesară pentru transformarea vechii platforme CET Brașov într-un hub energetic modern și sustenabil s-ar ridica la aproximativ 500 de milioane de euro. Potrivit studiului de oportunitate realizat de compania Electrocentrale Grup SA, cea mai bună variantă de implementare ar fi printr-un parteneriat public-privat, existând investitori interesați de astfe de proiecte. Deocamdată, documentul a fost [...]
13:50
DNA, despre vicepreședintele CJ Brașov, pus sub control judiciar: „Inculpatul Șerban Todorică Constantin ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA” # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin a fost inculpat și pus sub control judicar de procurorii DNA Brașov, pentru acuzații foarte grave. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată [...]
13:40
13:20
55% dintre „orașele” din România nu îndeplinesc criteriul de a aveam minimum 10.000 de locuitori. În județul Brașov, localitățile Predeal și Rupea sunt în această situație # BizBrasov.ro
Orașele din România care nu mai sunt „orașe”. Curtea de Conturi recomandă, în urma unui audit efectuat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), iniţierea unei analize sistemice şi de reformă legislativă pentru consolidarea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) şi adaptării structurilor administrative locale la nevoile comunităţilor, conform unui comunicat al instituției citat [...]
13:00
Modificări în circulația trenurilor CFR Călători pe raza Regionalei Brașov, pentru lucrări pe segmentul Racoș – Rupea # BizBrasov.ro
12:40
Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov cresc, în medie, cu 9% din această iarnă # BizBrasov.ro
12:20
Trageri cu armament și muniție de luptă în Poligonul armatei din zona Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
Primăria din Râșnov a anunțat că în luna noiembrie, militari din armata României execută trageri de luptă în poligonul de luptă care se află în zona Cheia (Râșnov)-Predeal. Accesul cetățenilor în acel perimetru este strict interzis. „În perioada 03.11.2025 – 28.11.2025, în Poligonul de tragere al armatei, Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de [...]
Acum 8 ore
11:40
A te instala la volan fără a avea permis de conducere sau beat a devenit o atitudine „normală” # BizBrasov.ro
Beat la volan sau fără permis a devenit o normalitate în zilele aceastea. Aseară în jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au oprit, pentru control, un autoturism, care circula pe strada Poiana Soarelui din stațiune, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 19 ani. Verificările efectuate de polițiști în [...]
11:30
Agresiune pe stradă la Vulcan: o tânără de 19 ani, lovită de fostul iubit. Polițiștii au emis ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui tânăr de 19 ani care și-ar fi agresat fosta parteneră, tot de 19 ani, pe o stradă din localitatea Vulcan. Incidentul a avut loc pe 30 octombrie, în jurul orei 13.00, după ce între cei doi ar fi [...]
11:30
VIDEO La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, seara comemorării s-a încheiat cu o amendă pentru… depășirea orei de comemorare # BizBrasov.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat memoriei victimelor, a fost sancționat joi de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”. Potrivit procesului-verbal întocmit la ora 23:30, jandarmii au constatat că „ora de sfârșit a activității a fost depășită și nu au fost luate măsuri pentru [...]
11:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a schimbat numele și a interzis transportarea usturoiului în bagaje. Modificarea este valabilă doar în acest weekend # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a primit o notificare/sperietoare „oficială” de la „Contele Dracula”. Din această cauză, în perioada 31 Octombrie – 2 Noiembrie, aeroportul din Brașov va fi supus unui proces de rebranding, iar noua denumire va fi: „Dracula Airport Brașov-Transylvania”. Iată ce a transmis fiorosul Conte responsabililor de la aeroport: „Apreciez faptul că ați [...]
11:10
Fabrica de Pulberi Făgăraș a fost închisă din cauza instalațiilor defecte, astfel că muniție și explozibili nu se mai pot produce în România # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi Făgăraș și-a suspendat activitatea temporar după ce conducerea nu a obținut autorizațiile ISCIR pentru instalațiile de producție a explozibililor. Sistarea producției pune în pericol celelalte fabrici de armament de stat deținute de Romarm, companie a Ministerului Economiei, care au nevoie de explozibili pentru a-și onora contractele la nivel internațional, în special cele [...]
11:00
De la creșe extinse, la rețele termice modernizate: bilanțul primului an de mandat al viceprimarului Lucian Patrașcu # BizBrasov.ro
Pe 31 octombrie se împlinește un an de când Lucian Patrașcu a depus jurământul ca viceprimar al municipiului Brașov — un an pe care îl descrie ca fiind „intens, plin de provocări, dar și de satisfacții profesionale”. „Un an trece repede atunci când muncești cu sens”, spune el. Și adaugă: „Am învățat cât de important [...]
11:00
Râșnov: S-a deschis noul traseu turistic destinat amatorilor de excursii și istorie: „Drumeție în istoria Râșnovului” # BizBrasov.ro
Miercuri, 29 octombrie 2025, chiar în ziua aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, a fost deschis publicului un nou traseu turistic în orașul Râșnov, „Drumeție în istoria Râșnovului”. Capetele traseului sunt Piața Unirii din Râșnov (fosta Piață Regina Maria în perioada interbelică) și Cetatea Râșnov, pe cărarea care merge în paralel [...]
Acum 12 ore
10:10
Meteorologii schimbă prognoza pentru noiembrie. Nu o să fie așa de cald cum au anunțat în urmă cu o săptămână # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care acestea se vor situa în jurul celor specifice. Specialiștii au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii. Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025 Valorile termice [...]
10:00
Vechiul CET Brașov s-ar putea transforma în hub energetic: parc fotovolatic, instalații pentru producerea de energie din biomasă și deșeuri și chiar o turbină eoliană # BizBrasov.ro
După ce fosta conducere a Primăriei Braşov a achiziţionat Platforma CET actuala administraţie locală a vrut să vadă care ar fi cea mai bună soluţie pentru revitalizarea acestui loc. Electrocentrale Grup SA a întocmit un studiu de oportunitate cu privire la transformarea vechii platforme într-un parc energetic. Studiul a fost prezent astăzi consilierilor locali. Pe modele [...]
09:50
„Sunt structuri ANAF care sunt prea aproape de contribuabilii care ar trebui verificați” – Inspectorii vor fi trimiși în control în alte localități decât cele în care activează # BizBrasov.ro
Inspectorii ANAF vor putea desfășura inspecții fiscale la contribuabili de pe întreg teritoriul țării începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit informațiilor Profit.ro. O moficare în acest sens, astfel încât inspectorii să aibă atribuții la nivel național, fără să fie limitați de agenția județeană sau de regionala ANAF la care sunt angajați. Această măsură este parte [...]
09:30
S-a decis: orașul Sfântu Gheorghe „se leagă” de Brașov și Aeroportul Brașov, prin Trenul Metropolitan Brașov # BizBrasov.ro
S-a decis: Consiliul Local (CL) Sfântu Gheorghe a aprobat, joi, încheierea unui parteneriat cu alte nouă unităţi administrativ teritoriale pentru pregătirea, implementarea şi operarea proiectului „Tren Metropolitan Braşov”, iniţiat de Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov, conform covasnamedia.ro Investiţia, pentru care se intenţionează obţinerea unei finanţări europene nerambursabile prin Programul de Transport [...]
09:10
1,3 milioane de luminițe vor aduce bucuria Crăciunului la Brașov. Care sunt noutățile pentru sărbătorile de iarnă din acest an # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, echipajele fiind deja pe teren pentru montarea iluminatului festiv, primele modele luminoase fiind amplasate pe stâlpii de iluminat de pe b-dul Eroilor și str. Nicolae Iorga. ,,Ne pregătim intens pentru sărbătorile de iarnă. Știu că suntem pe final de octombrie, dar nici nu vă puteți imagina [...]
08:30
VIDEO După o intervenție care a durat peste 10 ore, salvamontiștii au reușit să aducă la baza muntelui un adolescent accidentat în drum spre Vârful Omu # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, o intervenție complexă a avut loc ieri pentru recuperarea de pe munte a unui adolescent accidentat. Ieri după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui adolescent aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Părinții au abandonat traseul, dar adolescentul și-a dorit să continue ascensiunea [...]
06:40
Doi judecători de la Tribunalul Brașov, amenințați cu moartea: „O să-mi iau pistol și o să vă împușc!” / Individul era judecat după ce amenințase cu moartea doi magistrați de la Judecătoria Zărnești # BizBrasov.ro
05:50
O parte din Centrul de Agrement din Poiana Brașov va fi scoasă la închiriat. Care este prețul de pornire # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să facă bani de pe urma Centrului de Agrement din Poiana Brașov. Pe lângă funcțiunile de petrecere a timpului liber, de la sala de escaladă, la zona de bowling, biliard și alte jocuri, centrul dispune și de o zonă de conferințe. Astfel, această zonă de la etaj, cu o suprafață de 1.710 [...]
05:40
Două piste pentru biciclete, tăiate de pe harta Brașovului. Proiectele nu respectau studiul de trafic # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni vor discuta, în ședința de plen de astăzi două proiecte de hotărâre prin care municipiul Brașov urmează să renunțe la amenajarea a două trasee pentru bicicliști: Traseul 1 (Terminal RATBV Poienelor – Gară – Bulevardul Victoriei – Centrul Civic) și Traseul 2 (Valea Cetății – Terminal Poienelor). Decizia vine după ce Comisia [...]
05:40
Instanța a obligat Primăria Brașov să vândă o locuință unui chiriaș de pe strada Lungă, după ce RIAL i-a refuzat în 2023 acest drept # BizBrasov.ro
Mai multe persoane care au locuit în case ale Primăriei Brașov, administrate de RIAL, au câștigat definitiv în instanță, anul acesta, dreptul de a-și cumpăra respectivele spații, după ce societatea care administra patrimoniul imobiliar al municipalității, în mandatul fostei administrații, a refuzat să încheie contracte de vânzare-cumpărare. Astfel, Primăria a fost obligată acum să pună [...]
05:20
Ministrul Turismului, cu ochii pe cei care își închiriază apartamentele în regim turistic: „Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială” # BizBrasov.ro
Ministrul Turismului, Radu Miruță consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere turistic, însă operatorii care administrează sute de apartamente în regim hotelier trebuie supuși acelorași reguli ca hotelurile, folosindu-se date de la [...]
Acum 24 ore
05:00
Câți bani îți poate bloca ANAF-ul. Cum funcționează sechestrul pe conturi și poprirea # BizBrasov.ro
Mulți români ajung în situația neplăcută de a afla că au datorii la ANAF abia atunci când li se blochează conturile bancare. Procedura de poprire pare una bruscă și nedreaptă pentru cei afectați, însă realitatea este alta. Fiscul urmează pași clari, stabiliți prin lege, înainte de a lua această măsură. În practică, comunicarea dintre instituție [...]
04:40
VIDEO O turmă de mistreți a „arat” un luminiș în Parcul Național Piatra Craiului. Dacă erau oameni, primeau o amendă usturătoare # BizBrasov.ro
O turmă de mistreți a fost filmată de camerele de supraveghere a faunei, în timp ce scurmă pământul de zor, în căutare de hrană: rădăcini, ghinde, râme sau rozătoare. În urma lor, rămân petice răscolite, dar acesta e semn bun – solul este aerisit, favorizând astfel germinarea semințișului. Arealul mistreţului în România este larg răspândit, [...]
30 octombrie 2025
20:20
25 de salvatori montani, mobilizați în această seară pentru găsirea și recuperarea unui copil pierdut în Bucegi # BizBrasov.ro
Salvatorii au găsit copilul pierdut pe traseul spre Vârful Omu. Așa cum vă informa Biz Brașov, în această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior copilul a [...]
20:10
În timp ce liberalii brașoveni sunt inculpați de DNA, șeful lor, Adrian Veștea, are urări de bine pentru un tânăr ajuns consilier județean # BizBrasov.ro
19:20
Un accident rutier neobișnuit a avut loc în această seară, în jurul orei 17:50, pe drumul județean DJ 104A, între localitățile Viștea de Sus și Drăguș. Potrivit primelor informații, un autoturism a acroșat un bivol aflat pe carosabil. În urma impactului, două persoane — un adult și un minor — au fost rănite. Ambele victime [...]
19:10
Căutări disperate în Bucegi: copil rătăcit pe munte, găsit de meteorologul de la stația de pe vârful Omu # BizBrasov.ro
În această după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui copil aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Imediat au fost declanșate acțiunile de căutare în zonă, inclusiv cu ajutorului elicopterului. Ulterior, copilul a fost găsit de meteorologul aflat de serviciu la Stația Meteo Omu. După identificarea acestuia, o echipă [...]
18:30
Vicepreședintele CJ Brașov, Todorică Șerban, și Mirela Suciu, șefa HR-ului, au devenit inculpați în Dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” # BizBrasov.ro
Ieri
17:10
După ce ieri două copile au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Brașov, astăzi, polițiștii i-au „pândit” pe șoferii grăbiți. Peste 100 de abateri depistate în câteva ore # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier au desfășurat o amplă acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile privind acordarea priorității pietonilor și limitele legale de viteză. Activitatea a avut loc în data de 30 octombrie a.c., în două intervale orare distincte, pe principalele artere rutiere din municipiu identificate [...]
16:30
Scurgere de gaz în Făgăraș. Locatarii a 70 de apartamente stau fără apă caldă și căldură de 2 zile # BizBrasov.ro
O explozie similară celei din cartierul bucureștean Rahova a fost evitată marți, 28 octombrie, la Făgăraș. Patru scări din trei blocuri situate pe Bulevardul Unirii au rămas fără gaz, după ce a fost descoperită o scurgere masivă la unul dintre apartamente. Zeci de locatari stau de marți fără apă caldă și fără posibilitatea de a-și [...]
16:00
Jandarmii braşoveni au răspuns la peste 1.000 de sesizări privind prezenţa urşilor în primele nouă luni ale anului, peste jumătate din aceste apeluri la numărul de urgenţă 112 venind din municipiul Braşov şi staţiunea Poiana Braşov, reiese dintr-un bilanţ al activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) şi Grupării Mobile de Jandarmi Braşov. Astfel, în perioada [...]
15:10
Amenzi de un milion de lei la dezvoltatori imobiliari. Cea mai frecventă neregulă descoperită este nerespectarea suprafeței utile minime # BizBrasov.ro
Dezvoltatori imobiliari, sub lupa comisarilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care au controlat aproape 500 de dezvoltatori imobiliari, iar principalele nereguli descoperite au fost legate de nerespectarea suprafeţelor utile minime. În urma deficienţelor constatate au fost date amenzi de aproape un milion de lei şi au fost retrase de la vânzare peste 3.000 de [...]
15:00
Primarul George Scripcaru a predat astăzi amplasamentul către firma care va realiza lucrările de restaurare și amenajare a Bastionului Postăvarilor, aceasta fiind prima fortificație din zidul de apărare al fostei cetăți a Brașovului (centrul istoric n.n.) care va intra în procesul de restaurare și redare a circuitului turistic. ,,Urmează să dezafectăm ceea ce este de [...]
14:50
Mercenarul Potra vrea să vină de bunăvoie să fie judecat în România, susțin avocații lui # BizBrasov.ro
Apărătorul lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat joi că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces. Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra – pe al [...]
14:10
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, Ioan Vasile Abrudan este, începând de ieri, membru corespondent al Academiei Române # BizBrasov.ro
Rectorul Universității Transilvania din Brașov, profesor universitar doctor inginer Ioan Vasile Abrudan a fost ales ieri membru corespondent al Academiei Române. Conform legii și statutului, Academia Română se compune din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare. Numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți este de 181, iar numărul maxim al membrilor [...]
13:50
Miliardarul Ion Țiriac vrea să extindă proiectul centrului multisport pe care îl va construi la Brașov. Discuții cu Primăria despre viitorul amplasament # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a primit o nouă vizită a unuia dintre cei mai cunoscuți brașoveni și români, fostul mare sportiv și om de afaceri Ion Țiriac. După discuția din luna mai, în care cei doi au discutat despre viitorul complex sportiv amenajat, în parteneriat, de Ion Țiriac și Municipalitate, astăzi primarul a prezentat mai multe [...]
13:40
RATBV va asigura în zilele de 1 și 2 noiembrie 2025 o capacitate de transport semnificativ mărită și un grafic de circulație cât mai eficient în condițiile creșterii fluxului de călători spre zona Bartolomeu – Cimitirul Municipal. Ca urmare, sâmbătă și duminică se introduce un traseu temporar până la Pensiunea Stupina, traseu denumit 41B (Livada [...]
13:30
RATBV sistează de luni, 3 noiembrie 2025, serviciul de transport gratuit al bicicletelor pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov, măsura fiind determinată de cererea redusă înregistrată în ultimele zile. Acest serviciu a fost reluat de RATBV în data de 18 aprilie , iar toate cele trei autobuze aflate în circulație pe linia 20 [...]
