Halloween la Casa Albă. Donald și Melania Trump i-au întâmpinat pe copiii costumați cu această ocazie și le-au oferit dulciuri | VIDEO
Europa FM, 31 octombrie 2025 18:00
Halloween la Casa Albă: copii costumați în ursuleți, sirene, dinozauri, personaje din desene animate sau chiar prinți și prințese au primit bomboane de la cuplul prezidențial. Donald și Melania Trump n-au fost însă costumați, dar alți oficiali au păstrat tradiția: secretara Casei Albe a purtat un costum în formă de dovleac, iar un alt oficial […]
Premierul Republicii Moldova și-a prezentat miniștrii și prioritățile din mandat: Vă prezint o echipă capabilă să pregătească țara pentru aderarea la UE în următorii ani | AUDIO # Europa FM
La Chișinău, premierul desemnat al Republicii Moldova a cerut astăzi votul de încredere din partea Parlamentului. Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa de miniștri și principalele priorități, printre care finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu: „Vă promit că voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează” […]
România va deveni în 2026 stat membru OCDE, afirmă președintele Senatului. Mircea Abrudean explică avantajele pe care le-ar avea țara în urma aderării | AUDIO # Europa FM
„România se află într-o situație complicată din perspectiva încrederii”, a declarat astăzi președintele Senatului, Mircea Abrudean, în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului de Securitate Cibernetică de la Cluj. Oficialul a explicat că, din această cauză, se ajunge tot mai des la dezinformare și la „fake news”, pentru că „nu mai are nimeni încredere […]
Edi Iordănescu și-a dat demisia din funcția de antrenor al Legia Varșovia, la scurt timp după ce echipa a fost eliminată din Cupa Poloniei | AUDIO # Europa FM
Edi Iordănescu nu mai este de astăzi antrenorul echipei poloneze Legia Varșovia. Clubul de fotbal a anunțat că a decis de comun acord cu tehnicianul să pună capăt colaborării. Antrenorul român antrena din iunie Legia Varșovia. Demisia lui Edi Iordănescu de pe banca tehnică a echipei Legia Varșovia vine după ce, aseară, Legia a fost […]
FRF vrea ca finala Europa League să aibă loc la București. Burleanu: „Fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții” | AUDIO # Europa FM
Finala Europa League să se joace la București! – asta își dorește Federația Română de Fotbal, care a anunțat candidatura României pentru organizarea meciului din 2028 sau 2029. Meciul s-ar disputa pe stadionul Arena Națională din Capitală. Ultima finală Europa League găzduită de țara noastră a fost în 2012, când Atletico Madrid s-a impus cu […]
Turcia: Închisoare pe viață pentru 11 persoane găsite vinovate de incendiul de la hotelul de lux, unde 78 de oameni și-au pierdut viața în ianuarie # Europa FM
Unsprezece persoane au fost condamnate la pedepse cu închisoare pe viaţă pentru incendiul care a avut loc în ianuarie într-un hotel de lux din Turcia şi în care au murit 78 de persoane, printre care 30 de copii, a anunţat vineri tribunalul din Bolu, în nordul ţării, informează AFP, conform Agerpres. Decizia instanței turce îi […]
Alegeri locale parțiale. La cât se ridică costurile de organizare. Cei mai mulți bani ajung la Ministerul de Interne | AUDIO # Europa FM
Cât ne costă alegerile din 7 decembrie: aproape 68 de milioane de lei. Cei mai mulți bani merg la Ministerul de Interne – 45 de milioane de lei și la Autoritatea Electorală, 17 milioane. Bucureștenii își vor alege primarul general și, în aceeași zi, trebuie aleși primarii din 12 comune, precum și președintele Consiliului Județean […]
Judecătorul Mihail Udroiu se pensionează, la cerere, la 48 de ani. Este cunoscut pentru sentințele controversate din dosarul Nordis și achitatarea lui Nicolae Bănicioiu. Hotărâri discutabile a luat și judecătoarea Alexandra Rus | AUDIO # Europa FM
Încă 22 de magistrați se vor pensiona. Președintele Nicușor Dan a semnat decretele privind eliberarea lor din funcție. Printre ei, judecătorul care a respins arestările în dosarul Nordis și care l-a achitat pe Bănicioiu. Acesta are 48 de ani. Și o avere impresionabilă. Printre cei 22 de magistrați care se pensionează la cerere se află […]
Olanda: Rob Jetten ar urma să devină cel mai tânăr premier din istoria țării, după ce partidul pe care îl conduce a câștigat alegerile parlamentare anticipate | AUDIO # Europa FM
Olanda este pe cale să aibă cel mai tânăr prim-ministru din istoria sa și primul declarat deschis cu o altă orientare sexuală. Este vorba de Rob Jetten, 38 de ani, liderul partidului liberal progresist D66 care a câștigat alegerile legislative anticipate desfășurate miercuri în Țările de Jos. Se așteaptă, însă, negocieri dificile pentru formarea guvernului. […]
Greenpeace România atrage atenția că apele Mării Negre sunt poluate cu urme de petrol și combustibili, dar autoritățile locale contrazic ONG-ul | AUDIO # Europa FM
Semnal de alarmă transmis de activiștii Greenpeace România de Ziua Internațională a Mării Negre. ONG-ul de mediu a lansat prima hartă interactivă bazată pe imagini satelitare care ar indica porțiuni mari din apele teritoriale românești poluate în urma deversărilor de petrol și combustibili. Autoritățile de pe litoral susțin însă că apele mării sunt curate. Potrivit […]
Jandarmeria Română prezintă scuze după ce un agent l-a amendat pe organizatorul marșului de comemorare a victimelor din Colectiv: „Este un moment regretabil, vom învăța lecțiile care se impun’’ | AUDIO # Europa FM
Jandarmeria Română transmite scuze în urma incidentului de aseară din București, când organizatorul marșului de comemorare a victimelor din Colectiv a fost amendat. Marian Rădună a fost sancționat cu 3000 de lei pentru că s-ar fi depășit ora autorizată pentru comemorare. „Este un moment regretabil, vom învăța lecțiile care se impun’’ – a spus șeful […]
Spania: Sagrada Família, cea mai înaltă biserică din lume, după instalarea crucii pe turnul central # Europa FM
Sagrada Família devine cea mai înaltă biserică din lume, odată cu instalarea primei secțiuni a crucii pe Turnul lui Isus Hristos, marcând faza finală a lucrărilor de construcție, informează DPA, potrivit AGERPRES. Turnul central al catedralei măsoară acum 162,91 metri, inclusiv brațul inferior al crucii, depășind Catedrala din Ulm, Germania, care avea anterior cel mai […]
Incident la Aeroportul Băneasa: Un avion de mici dimensiuni a ratat aterizarea. Mai multe zboruri internaționale au fost deviate către Aeroportul Otopeni | AUDIO # Europa FM
Un avion de mici dimensiuni, folosit pentru studenții de aviație, a ieșit de pe pista de aterizare de pe Aeroportul Băneasa. Incidentul a avut loc în această dimineață, iar aterizarea eșuată a provocat blocarea pistei timp de o oră. Ca urmare, mai multe zboruri internaționale au fost deviate către Aeroportul Otopeni. O defecțiune sau o […]
Băiatul de 17 ani, care s-a accidentat pe un traseu către Vârful Omu, a fost recuperat de salvamontiști | AUDIO # Europa FM
Tânărul de 17 ani, care s-a accidentat aseară pe un traseu către Vârful Omu, a fost recuperat azi noapte de salvatorii montani. Intervenția a durat 7 ore și a mobilizat salvamontiști din trei județe. Băiatul plecase cu familia pe un traseu cu zăpadă, deși condițiile nu recomandau acest lucru, și, mai ales, fără un echipament […]
De anul viitor, este posibil ca angajații la stat să nu mai primească vouchere de vacanță, anunță ministrul Economiei: „Este o perioadă de constrângere bugetară” | AUDIO # Europa FM
Gata cu „lenea” bugetarilor: anul viitor este posibil ca angajații la stat să nu mai primească vouchere de vacanță, anunță ministrul Economiei, Radu Miruță. Acesta susține că lipsește echitatea în sistemul voucherelor: angajații din privat suportă cei 800 de lei pe care îi primesc lunar funcționarii care au salariul mai mic de 6.000 de lei […]
Marius Lazurca, numit în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Va conduce, în același timp, Departamentul Politică Externă # Europa FM
Marius Lazurca este noul consilier prezidențial pentru securitate națională, a anunțat vineri, 31 octombrie, Administrația Prezidențială. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Acesta va conduce, în același timp, și Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul […]
Ieftin din China sau susținerea economiei de la noi? Sunt mii de comenzi făcute de români în cadrul magazinelor online din Asia – asta în fiecare zi. Produsele sunt mai ieftine ca în magazinele din România. De exemplu, o husă de telefon la 5 lei, față de 50 de lei. Dar aceste comenzi vin cu […]
Câți bani spune primarul Olguța Vasilescu că aduce anual Târgul de Crăciun de la Craiova la bugetul local | AUDIO # Europa FM
Liber la festivaluri și târguri. Guvernul a modificat săptămâna aceasta controversata Ordonanță 52, care impunea măsuri de austeritate în primării. Documentul interzicea mai multe tipuri de cheltuieli, inclusiv pentru organizarea târgurilor de Crăciun. Astfel de evenimente generează venituri importante pentru orașele gazdă, spune Olguța Vasilescu, primar al Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România. Ea […]
Control judiciar pentru două luni în cazul celor doi medici de la Spitalulul „Bagdasar-Arseni”, în grija cărora s-a aflat un pacient cu arsuri grave care ulterior a murit | AUDIO # Europa FM
Cei doi medici acuzați de ucidere din culpă au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce un pacient cu arsuri în proporție de 70% din suprafața corpului a murit. Pacientul a fost plimbat pe la trei spitale din țară. În cele din urmă a ajuns la București, la Spitalulul Clinic de […]
Ilie Bolojan, despre retragerea trupelor americane din România: „Toate garanțiile de securitate care sunt și au fost date României sunt în picioare” # Europa FM
Guvernul României a fost informat abia luni despre intenția Statelor Unite de a reduce efectivele militare din Europa, a declarat premierul Ilie Bolojan la Antena 1. Premierul Ilie Bolojan a precizat că diminuarea prezenței trupelor americane, inclusiv din bazele din România, face parte dintr-o repoziționare strategică a armatei SUA, care vizează consolidarea flancului Asia-Pacific și […]
Uraganul Melissa se îndreaptă spre Insulele Bermude. În Haiti, furtuna a făcut cel puțin 24 de victime | AUDIO # Europa FM
Uraganul Melissa se îndreaptă spre Insulele Bermude. Zilele trecute a lăsat în urmă cel puțin 24 de morți în Haiti, a devastat regiuni întregi din Jamaica și a adus inundații în Cuba. Ajutorul internațional a început să sosească în țările afectate. Melissa a fost cel mai puternic uragan care a atins uscatul în ultimii 90 […]
Amenzile de circulație vor putea fi plătite online, într-un cont unic. Guvernul a aprobat normele de aplicare | AUDIO # Europa FM
Șoferii vor putea plăti amenzile rutiere într-un cont unic. Prevederile erau stabilite deja prin lege încă din anul 2019, dar le lipseau normele de aplicare, care au fost aprobate de Guvern în ședința de azi. Inițial, regulile se vor aplica, în sistem pilot, amenzilor de circulație rutieră date de către polițiști. Până acum, cei care […]
Rusia a folosit o rachetă de croazieră în Ucraina, determinându-l pe Trump să renunțe la tratatul nuclear, susține Kievul. Ministrul Afacerilor Externe: „Demonstrează lipsa de respect a președintelui Vladimir Putin față de Statele Unite” # Europa FM
Rusia a atacat Ucraina, în ultimele luni, cu rachete de croazieră 9M729 – același tip de armament a cărui dezvoltare secretă a determinat Statele Unite, în 2019, să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF). Informația a fost confirmată de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, într-o declarație acordată […]
Regele Charles al III-lea îi retrage „titlurilor și onorurilor” prințului Andrew, acuzat de legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein | AUDIO # Europa FM
Prințului Andrew i se retrage titlul și va părăsi reședința sa din Windsor. Regele Charles al III-lea a inițiat „un proces formal” pentru retragerea „titlurilor și onorurilor” fratelui său, prințul Andrew, acuzat pentru legăturile sale cu finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein, a anunțat Palatul Buckingham. Fratele regelui Charles a negat acuzațiile. Potrivit anunțului Palatului […]
Testele nucleare sunt necesare pentru a verifica buna funcționare a arsenalului american, asigură vicepreședintele american JD Vance | AUDIO # Europa FM
Testele nucleare sunt necesare pentru a verifica buna funcționare a arsenalului american. Declarația aparține vicepreședintelui american JD Vance și vine după ce Donald Trump a anunțat, cu o zi înainte, reluarea de către Statele Unite a unor asemenea teste. Precizările vicepremierului sunt în contextul în care Donald Trump a declarat pe platforma sa Truth Social […]
Germania creşte salariul minim pe economie. Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de această măsură | AUDIO # Europa FM
În Germania, Guvernul federal a decis să majoreze salariul minim pe economie în două trepte, din ianuarie anul viitor și de la începutul anului 2027, relatează agenția spaniolă de știri EFE. Social-democrații, care formează împreună cu conservatorii cancelarului Friedrich Merz coaliția de guvernare, au promis în campania electorală pentru alegerile legislative desfășurate în februarie creșterea […]
Oana Gheorghiu: Vreau să scoatem absurdul din relația cetățean-instituțiile statului | AUDIO # Europa FM
Oana Gheorghiu, proaspătul vicepremier al României, spune că își doreștte, prin noua funcție, să scoată absurdul din relația cetățean – instituțiile statului. Prezentă la Piața Victoriei de la Europa FM, Gheorghiu susține că își propune să simplifice viața cetățeanului. Atribuțiile Oanei Gheorghiu în guvernul condus de Ilie Bolojan sunt legate de digitalizare, debirocratizare și reforma […]
Oana Gheorghiu, viceprim-ministru al Guvernului: Cred că ar fi fost nepotrivit ca Grindeanu să vină la învestire, pentru că am înțeles că nu este de acord cu această numire | VIDEO # Europa FM
Invitată joi la emisiunea Piața Victoriei, moderată de Sebastian Zachmann, Oana Gheorghiu, viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a discutat despre controversele declanșate după ce a fost numită în această funcție de premier. Liderul interimar al PSD a criticat dur numirea sa, susținând că postările făcute pe rețelele de socializare de către Oanei Gheorghiu, împotriva administrației Trump, […]
Trei persoane au fost reținute pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Rahova, cu propunere de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Trei persoane au fost reținute pentru distrugere din culpă în dosarul exploziei din Rahova, cu propunere de arestare preventivă. Este vorba despre un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei private autorizate pentru revizia de gaze. Ieri, procurorii au făcut mai multe percheziții în acest dosar. Au fost descinderi la 8 adrese din București, […]
Brașov: Acțiune dificilă pentru salvarea unui băiat de 17 ani la Vârful Omu. Salvamontiști din trei județe și un echipaj SMURD, mobilizați | AUDIO # Europa FM
Acțiune complicată pentru salvarea unui băiat de 17 ani în zona Vârful Omu. Tânărul a plecat cu familia pe un traseu cu zăpadă, a căzut și s-a rănit la coloană. O familie a plecat de la Peștera spre Vârful Omu, fără echipament adecvat, pe un traseu acoperit de zăpadă. Din cauza condițiilor dificile, părinții tânărului […]
Prima didactică și bonusul pentru personalul administrativ, plătite din bani europeni. Ministrul Daniel David: „Am primit aprobarea Comisiei Europene” | AUDIO # Europa FM
Ministerul Educației va plăti prima didactică pentru educatori, profesori și învățători din bani europeni. Ministrul Daniel David anunță că a primit acceptul Comisiei Europene în acest sens. Este vorba de prima de 1.500 de lei, acordată profesorilor o dată pe an, în octombrie, pentru achiziția de materiale didactice. Și de bonusul de 500 de lei […]
Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat punctul de vedere/ Am o problemă când devii oficial al statului român și ai aceste poziții împotriva administrației Trump” | AUDIO # Europa FM
În ziua în care cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu, a depus jurământul ca vicepremier, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu și-a schimbat punctul de vedere în privința acestei numiri. Liderul social-democrat i-a cerut ieri premierului să renunțe la această nominalizare, iar astăzi i-a urat succes proaspătului vicepremier. Sorin Grindeanu, liderul interimar […]
Statele Unite reiau testele armamentului nuclear după mai bine de trei decenii. Donald Trump: „Nu am avut de ales” | AUDIO # Europa FM
Statele Unite reiau testele armamentului nuclear, după mai bine de trei decenii, la cererea președintelui american. Donald Trump susține că a luat decizia „ca urmare a programelor de testare ale altor țări”. Rusia a reacționat la aflarea veștii: „Vom vedea cum răspundem”, a transmis Kremlinul. Anunțul lui Trump a fost condamnat și de Campania Internațională […]
Spitalele de mari arși. Sorin Grindeanu consideră că România nu a avut în ultimii ani „pârghiile și managementul potrivit ca să deblocheze aceste lucruri absolut necesare pentru români” | AUDIO # Europa FM
La 10 ani de la incendiul din Colectiv, în urma căruia 65 de tineri au murit, România nu are nici acum un spital de mari arși. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat astăzi, de colega noastră Gabriela Mladin, de ce nu avem nici acum spitalul promis mai ales că PSD a tot […]
Horațiu Potra vrea să se întoarcă „voluntar” în România, unde este vizat de un mandat de arestare. Ce spune ministrul Justiției despre posibilitatea revenirii mercenarului din Dubai | AUDIO # Europa FM
Mercenarul Horațiu Potra, arestat în Dubai, anunță că dorește să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Ministrul Justiției spune că nu știe o dată exactă privind revenirea lui Potra în România, dar că așteaptă o comunicare oficială din partea Emiratelor Arabe. Potra a fugit din România în februarie, la scurt timp după ce […]
Jandarmeria dezminte acuzațiile de agresiune asupra unei femei însărcinate în timpul scandalului de la Tribunalul București, unde Călin Georgescu a fost prezent la audieri | AUDIO # Europa FM
Jandarmeria Română dezminte acuzațiile potrivit cărora forțele de ordine ar fi agresat o femeie însărcinată. Reacția vine după scandalul de la Tribunalul București, unde a venit la audieri fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Aici, doi bărbați au fost reținuți după ce au provocat forțele de ordine. Acuzațiile de agresiune asupra femeii însărcinate au apărut […]
USR a inițiat un proiect care propune ca pacienții să participe la deciziile spitalelor privind serviciile medicale. Adrian Wiener, co-inițiator: „Nu există formalizată prezența lor acolo” | AUDIO # Europa FM
Pacienții vor putea lua parte la deciziile spitalelor din România privind serviciile medicale, este un proiect legislativ inițiat de USR. Reprezentanții pacienților vor participa astfel în Consiliile de Administrație ale spitalelor, unde vor avea rol consultativ și neremunerat. Până acum, asociațiile de pacienți aveau doar un rol informal în Consiliile de Administrație, ne-a declarat deputatul […]
ANPC a retras de la vânzare peste 3.000 de apartamente noi în urma unor controale: Nu respectau suprafețele utile minime prevăzute în legislație | AUDIO # Europa FM
ANPC a retras de la vânzare peste 3.000 de apartamente noi în urma unor controale. Dezvoltatorii imobiliari au fost sancționați cu amenzi de aproximativ 980.000 de lei pentru depășirea limitelor legale ale suprafețelor. Au fost verificate aproape 500 de firme, iar nereguli au fost descoperite la peste 200 dintre acestea. Cele mai multe apartamente scoase […]
Cum a convins-o Ilie Bolojan pe Oana Gheorghiu să intre în politică? Ce relație are cu președintele Nicușor Dan? Cum va lucra cu PSD, după ce Sorin Grindeanu s-a opus numirii sale în Guvern? Aflați răspunsurile astăzi, de la 18.15, la Europa FM.
Ilie Bolojan, la zece ani de la Colectiv: „Este o lecție despre cât de mult contează pentru siguranța cetățenilor ca statul să facă legi corecte și să vegheze la respectarea lor” # Europa FM
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia împlinirii a zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, subliniind impactul profund asupra societății românești și lecțiile rămase în urma evenimentului. Premierul a descris Colectiv nu doar ca pe o amintire dureroasă, ci și ca simbol al nevoii de responsabilitate, empatie și solidaritate […]
Avion militar rusesc, interceptat de Forțele Armate Poloneze deasupra Mării Baltice | AUDIO # Europa FM
Un alt avion rus care zbura deasupra Mării Baltice a fost interceptat de polonezi, anunță ministrul Apărării de la Varșovia. Armata a transmis că miercuri a depistat un alt avion rus în misiune de recunoaștere. Țările membre NATO din flancul estic sunt în alertă maximă din septembrie, după ce avioane și drone rusești au încălcat […]
Primul transplant de arteră pulmonară din lume a fost efectuat la Roma. Beneficiară a fost o femeie trecută de 70 de ani, care suferea de cancer. Artera transplantată provenea de la un donator din Barcelona, unde fusese crioconservată. La patru săptămâni după operație, femeia a fost externată și și-a reluat viața normală. Unitatea de Chirurgie […]
Nicușor Dan, mesaj la zece ani de la tragedia din clubul Colectiv: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat” / „Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale” # Europa FM
Victimele tragediei care a avut loc în urmă cu zece la Colectiv sunt pomenite, joi, în faţa fostului club din București. „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul ”, a transmis președintele Nicușor Dan, care a depus o coroană de flori în […]
Cristian Tudor Popescu, despre învestirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier: „Această numire mie mi se pare cea mai importantă din structurile guvernamentale din mulți ani” | AUDIO # Europa FM
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier este cea mai importantă dintre numirile făcute în funcții guvernamentale după 1989, consideră scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. În emisiunea „Deșteptarea”, gazetarul a amintit că Oana Gheorghiu vine din afara sistemului și nu a avut nicio legătură cu partidele politice. Cristian Tudor Popescu: „Pentru că acest om […]
Peste 20 de decese în Haiti din cauza uraganului Melissa. Evacuări au loc în Bahamas, înainte ca furtuna să ajungă în arhipelag | AUDIO # Europa FM
Uraganul Melissa a ajuns în Bahamas, după ce a măturat Jamaica și Cuba. Guvernul din Bahamas a ordonat evacuări. Între timp, autoritățile din zonele devastate încep să facă bilanțul dezastrului lăsat în urma de cea mai puternică furtună din acest an. Cel puțin cinci persoane au murit în Jamaica. Cele mai multe victime – cel […]
Daniel David cere o discuție cu partea ucraineană privind unele licee care ar urma să fie desființate la Cernăuți: „Trebuie să protejăm învățământul în limba română acolo” | AUDIO # Europa FM
Ministrul Educației, Daniel David, cere consultări Ucrainei după apariția informațiilor privind desființarea unor licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți. Țara noastră insistă asupra respectării dreptului la educație în limba maternă pentru minoritatea română. Daniel David i-a trimis o scrisoare omologului său ucrainean, Oksen Lisovyi, în care propune discuții între cele două ministere […]
Atenție la ofertele nerealiste de Black Friday. Recomandările autorităților pentru cumpărături online sigure | AUDIO # Europa FM
Atenție ca de Black Friday să nu cădeți în plasa hackerilor. Este mesajul transmis de autorități. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) vine și cu o serie de sfaturi pentru a profita în siguranță de oferte. Deja unele magazine online au dat startul promoțiilor de Black Friday. În acestă perioadă, suntem asaltați de mesaje cu […]
10 ani de la Colectiv: s-a schimbat ceva în România? Astăzi se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. 64 de oameni şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015. Un deceniu în care am trimis în continuare marii arși în afara țării pentru că nu este operațional niciun centru care […]
Programul Rabla pentru mașini ar putea fi oprit în 2026 din lipsă de bani. Diana Buzoianu: „Dacă vom avea o discuție reală pe bugete, în mod real prioritatea nu va fi programul Rabla” | AUDIO # Europa FM
România nu mai are bani să susțină programul Rabla și în 2026 – spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Singura soluție pentru menținerea programului de reînnoire a parcului auto sunt banii europeni, prin viitorul fond social pentru climă, mai spune oficialul. Cu acești bani va fi încurajată achiziționarea de vehicule electrice de către persoane cu venituri […]
Cinci noi suspecți au fost arestați în cazul jafului de bijuterii din coroana Franței de la Luvru, relatează presa franceză. Aceștia au fost arestați miercuri seară în apropiere de Paris. Bijuteriile în valoare de 88 de milioane de euro nu au fost încă recuperate. Poliția franceză a arestat cinci noi suspecți. Între ei, și principalul […]
