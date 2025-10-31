Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut!
Jurnal de Vrancea, 31 octombrie 2025 18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei seri, polițiștii vrânceni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident pe raza localității Câmpineanca. Din primele verificări a rezultat faptul că a avut loc o coliziune între un autoturism și un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a suferit leziuni grave, iar la acest moment echipajele medicale […] Articolul Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 10 minute
18:10
Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accident cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, în zona Mănăstirii Târnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în care a fost implicat un ATV. În urma incidentului a rezultat o victimă, conștientă la sosirea echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD […] Articolul Bărbat transportat cu elicopterul SMURD după ce s-a accident cu ATV-ul în zona Mănăstirii Tarnița apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 30 minute
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei seri, polițiștii vrânceni au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident pe raza localității Câmpineanca. Din primele verificări a rezultat faptul că a avut loc o coliziune între un autoturism și un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a suferit leziuni grave, iar la acest moment echipajele medicale […] Articolul Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara trecută, în jurul orei 22.00, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Lepșa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pornind de la ultimele ședințe ale Consiliului Județean Vrancea din ultima vreme, observăm cu toții o situație mai mult decât tensionată între Nicușor Halici, președinte PSD Vrancea și președinte al Consiliului Județean Vrancea și consilierii județeni din partea PNL Vrancea. Dacă până în prezent intervențiile și replicile din plenul Consiliului Județean Vrancea erau cenzurate și […] Articolul Atitudine jignitoare și sfidătoare a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, la adresa consilierilor județeni liberali, pe tema sistării lucrărilor la Campusul profesional integrat. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Local al Municipiului Buzău a adoptat joi, cu 20 de voturi „pentru” și o abținere, un proiect de hotărâre prin care se interzice circulația trotinetelor electrice în mai multe zone ale orașului. Măsura vine după numeroase sesizări ale cetățenilor și incidente în care au fost implicați utilizatorii acestor vehicule. Potrivit hotărârii, trotinetele electrice nu […] Articolul Trotinetele electrice, interzise în mai multe zone din municipiul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani din judeţul Galaţi a murit, vineri, într-un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit într-un lan de porumb din localitatea Nărteşti, comuna Gohor, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat în jurul orei 12:00, prin apel la numărul unic de […] Articolul O femeie de 70 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-un lan de porumb apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nicușor Halici a decis astăzi oprirea lucrărilor la Campusul profesional integrat! PNL Vrancea a votat împotriva sistării lucrărilor! Astăzi a avut loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Vrancea, având pe ordinea de zi un singur proiect de hotărâre: „Analiza și avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor de punere în […] Articolul Protest al consilierilor județeni PNL după ce majoritatea PSD-AUR-FD-PMP a oprit lucrările la campusul universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
12:10
Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță foarte bună pentru gimnastica focșăneană! Sportivele de la CSS Focșani – secția Gimnastică, pregătite de antrenoarele Ivan Trandafir Daniela și Parîng Nicoleta, s-au întors de la Campionatul Național Individual al junioarelor III, II și I de la Deva cu 4 medalii și numeroase clasări în primele 8 locuri ale celor mai bune gimnaste din […] Articolul Gimnastele CSS Focșani – 4 medalii și 11 finale la Naționalele de gimnastică de la Deva apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Seara trecută, în jurul orei 22.00, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra și Punctului de […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Lepșa! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că România a fost informată, practic, cu două zile înainte, iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, […] Articolul Cronica dimineții – 31.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma alegerilor desfășurate în zânul organizației politice USR Focșani, prin votul negreșit democratic al membrilor, partidul și-a ales noua formulă de conducere, „desemnată pentru a consolida prezența partidului în comunitate și de a continua demersurile pentru o administrație locală transparentă și modernă”. Așadar, noul președinte al USR Focșani este Alexandra Tătaru, consilier local și […] Articolul USR Focșani cârmuit de două doamne: fostul viceprimar Alexandra Tătaru și deputatul Corina Atanaiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua aduce introspecție și dorința de a te elibera de o povară emoțională. Evită confruntările, mai ales în familie. Seara e potrivită pentru planuri financiare sau reflecție. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Energie pozitivă în sectorul relațiilor. Poți clarifica o neînțelegere veche. În dragoste, sinceritatea e […] Articolul Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
15:00
Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările de întreținere și reparații desfășurate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) – Filiala Teritorială Vrancea continuă într-un ritm susținut, conform graficelor stabilite la începutul lunii septembrie. Intervențiile sunt realizate în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare CES Râmna Mijlocie și CES Odobești–Cotești, având ca scop principal reducerea riscului de inundații și menținerea funcționalității canalelor […] Articolul Lucrări ample de întreținere a canalelor CES în Vrancea – măsuri obligatorii pentru prevenirea inundațiilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duiliu Zamfirescu s-a născut pe 30 octombrie 1858, în satul Plăinești (azi Dumbrăveni), județul Vrancea, și a fost un scriitor, diplomat, jurist și om politic român, una dintre figurile majore ale literaturii române, ce a contribuit la modernizarea prozei românești și la consolidarea instituțiilor culturale ale epocii sale, cunoscut mai ales pentru romanele din ciclul […] Articolul Astăzi se împlinesc 167 de ani de la nașterea marelui scriitor, diplomat și om politic vrâncean, Duiliu Zamfirescu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat două percheziţii domiciliare în oraşul Buhuşi, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. „Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiaşi familii, ar fi realizat venituri din executarea […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală din monumente funerare. Sumele găsite la percheziție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, prin numărul 112 a fost anunțat producerea unui accident rutier pe raza comunei Cârligele (DJ 205 C), în care au fost implicate două autoturisme. Potrivit primelor informații, în urma impactului o persoană a fost rănită, această primind ajutor medical, ulterior fiind preluată și transportată la spital de o ambulanță SAJ. […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Cârligele, două autoturisme implicate! O persoană a fost transportată la spital! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, primarul municipiului Adjud, George Nica, a predat amplasamentul către compania STRABAG CONSTRUCT SRL, firma care a câștigat licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a infrastructurii stradale din municipiu – etapa a II-a a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură stradală, Municipiul Adjud”. Prin acest proiect amplu, vor fi reabilitate următoarele străzi: Primăverii, Eroilor, […] Articolul Adjud: 16 străzi vor fi reabilitate în etapa a II-a a proiectului de modernizare a infrastructurii rutiere apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 30 Octombrie 2025, la ora 12:16:59 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 120 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Gura Teghii din județul Buzău la 53 km V de Focșani, 59 km NV […] Articolul Cutremur în Zona Seismică Vrancea, cu epicentrul la 50 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scene cutremurătoare în comuna Poduri din județul Bacău, acolo unde un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, după care a încercat să se sinucidă. Incidentul a avut loc într-o anexă a locuinței, iar vestea a șocat întreaga comunitate. Potrivit primelor informații furnizate de anchetatori, imediat după comiterea faptei, bărbatul și-ar […] Articolul Criminal la 72 de ani! Și-a ucis soția apoi a încercat să-și pună capăt zilelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 30 octombrie 2025 – peste 44 de milioane de lei la Loto 6/49! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română anunță noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După tragerile de duminică, premiile acordate au depășit 3,29 milioane de lei. Joi, 30 octombrie 2025, jucătorii pasionați de noroc au din nou emoții. Loteria Română organizează noi trageri la cele mai populare jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] Articolul Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 30 octombrie 2025 – peste 44 de milioane de lei la Loto 6/49! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rata șomajului înregistrat la nivel național, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a fost de 3,15% la sfârșitul lunii septembrie 2025, marcând o scădere ușoară de 0,02 puncte procentuale față de luna august. Conform datelor oficiale, în evidențele ANOFM figurau 252.520 de persoane fără loc de muncă, dintre care 54.225 erau șomeri […] Articolul ANOFM: rata șomajului a scăzut la 3,15% în luna septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: A crezut că nu va fi prins, dar norocul nu i-a zâmbit. Un tânăr de 24 de ani, din localitatea Garoafa, a fost oprit la data de 29 octombrie, în jurul orei 07:00, de polițiștii Serviciului Rutier pe DN2 E85, chiar în localitatea sa de domiciliu, în timp ce conducea un autoturism. În urma interogării […] Articolul Tânăr din Garoafa prins la volan fără permis apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 octombrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Azi ești plin de energie și idei noi. Comunicarea cu cei din jur este esențială — poți convinge ușor, dar ai grijă la impulsivitate. O veste neașteptată îți poate schimba planurile de seară. ♉ Taur (20 apr – 20 mai) Concentrarea pe bani și stabilitate îți aduce rezultate. […] Articolul Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a medicul Ştefania Szabo. Mașina acesteia, ridicată pentru cercetări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat. Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent. […] Articolul Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a medicul Ştefania Szabo. Mașina acesteia, ridicată pentru cercetări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că până la finalul anului spitalele ar putea fi reclasificate în trei categorii şi precizează că acest proces nu înseamnă închiderea lor. „Reclasificare sau reorganizarea spitalelor nu înseamnă închiderea lor. Înseamnă reclasificare pe alte nivele. Spitale de categoria I, spitale de categoria a II-a, spitale de categorie a III-a […] Articolul Spitalele vor reclasificate în trei categorii până la finalul anului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, în plin exercițiu internațional în Poligonul Cincu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Poligonul Cincu, militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” desfășoară în aceste zile activități intense de instruire în cadrul exercițiului DAFA 25 (Dacial Fall 2025). Antrenamentele pun la încercare anduranța, colaborarea și precizia trupelor, prin scenarii complexe ce implică manevre tactice, coordonare în teren și reacții rapide în situații simulate de luptă. „Exercițiile din aceste […] Articolul Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, în plin exercițiu internațional în Poligonul Cincu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
ULTIMA ORĂ S-a anunțat incendiu la o casă din Cotești! Mai multe autospeciale ale ISU au pornit spre locul intervenției! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp, în jurul orei 13.00, prin 112 a fost anunțată producerea unui incendiu la o casă cu etaj din satul Budești, comuna Cotești. În acest moment intervin voluntarii SVSU Cotești care vor primi în curând sprijinul pompierilor militari ai ISU Vrancea. Aceștia vor acționa cu două autospeciale de stingere, o autoscară […] Articolul ULTIMA ORĂ S-a anunțat incendiu la o casă din Cotești! Mai multe autospeciale ale ISU au pornit spre locul intervenției! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
S-a semnat! Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu va construi și Drumul Expres Focșani–Brăila # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, prin companiile sale, a semnat astăzi două contracte majore în valoare totală de peste 10 miliarde de lei (circa 2 miliarde de euro). Printre acestea se numără și Drumul Expres Focșani–Brăila, cel mai lung tronson de mare viteză construit vreodată printr-un singur contract în țara noastră. Contractul pentru realizarea Drumului […] Articolul S-a semnat! Omul de afaceri Dorinel Umbrărescu va construi și Drumul Expres Focșani–Brăila apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea se numără printre județele incluse în noul program al Ministerului Mediului, prin care 18 ferme mixte din România vor fi transformate în „ferme model” pentru protejarea solului și a apelor. Programul face parte din schema de granturi „Sprijin pentru investiții de mediu în ferme model cu rol demonstrativ” și are o valoare totală de […] Articolul Ferme din Vrancea vor deveni ferme model la nivel național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani, Școală-ambasador a Parlamentului European # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Economic „Mhail Kogălniceanu” din Focșani a început noul an școlar 2024–2025 cu o recunoaștere de prestigiu: instituția a fost desemnată „Școală-ambasador a Parlamentului European”, ca urmare a implicării sale în programul educativ european EPAS – „Școli-ambasador ale Parlamentului European”. Programul, implementat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul […] Articolul Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” din Focșani, Școală-ambasador a Parlamentului European apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani – școală-ambasador a Parlamentului European # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Economic „Mhail Kogălniceanu” din Focșani a început noul an școlar 2024–2025 cu o recunoaștere de prestigiu: instituția a fost desemnată „Școală-ambasador a Parlamentului European”, ca urmare a implicării sale în programul educativ european EPAS – „Școli-ambasador ale Parlamentului European”. Programul, implementat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Ministerul […] Articolul Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani – școală-ambasador a Parlamentului European apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSM Focșani anunță, prin Secția de fotbal, că va oferi copiilor antrenamente și meciuri săptămânale gratuite, după un program conceput să le dezvolte micuților condiția fizică, talentul și aptitudinile pentru sportul cu balonul rotund. „Conform statisticilor, copiii vor avea stimă de sine mai mare, relații mai bune cu colegii și mai puține probleme de comportament”, […] Articolul CSM Focșani organizează cursuri gratuite de fotbal pentru copii și adolescenți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că România și ceilalți aliați NATO au fost informați oficial de decizia Statelor Unite privind redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate în Europa, inclusiv pe teritoriul României. Măsura face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii globale a forțelor militare americane, inițiat de Washington. Potrivit informațiilor […] Articolul ULTIMA ORĂ Americanii își retrag trupe din România! Ce spune MApN apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Patrimoniul istoric și turistic al județului Vrancea prinde viață: patru proiecte majore, aprobate pentru a fi depuse pentru finanțare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul reuniunii Comitetului Partenerial (Structura Partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane la nivelul județului Vrancea, care a avut loc la începutul acestei luni, au fost aprobate proiectele prioritare din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea 2021–2027, care vor fi depuse spre finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională […] Articolul Patrimoniul istoric și turistic al județului Vrancea prinde viață: patru proiecte majore, aprobate pentru a fi depuse pentru finanțare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. „Ce nu ştim, în […] Articolul Cronica dimineții – 29.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 octombrie 2025
23:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai nevoie de răbdare. O discuție legată de bani sau de o colaborare profesională ar putea lua o întorsătură neașteptată. Evită impulsivitatea — diplomația te ajută mai mult azi. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Zi excelentă pentru planuri legate de casă sau pentru o conversație sinceră […] Articolul Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
DGASPC Vrancea, workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților”, cu tema „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism”. Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 13:00, la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Petrești. Activitatea va fi […] Articolul DGASPC Vrancea, workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Administrația Piețelor Focșani anunță calendarul pentru încasarea tarifelor aferente lunii noiembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Piețelor Focșani S.A. informează comercianții că încasarea tarifelor lunare pentru utilizarea meselor și spațiilor din piețele municipiului, aferente lunii noiembrie 2025, se va face în perioada 29–31 octombrie 2025, la Casieria nr. 1, după următorul program: Miercuri, 29 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Joi, 30 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 Vineri, 31 octombrie: 9.00–12.00 și 13.30–15.00 […] Articolul Administrația Piețelor Focșani anunță calendarul pentru încasarea tarifelor aferente lunii noiembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea organizează un nou workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților”, cu tema „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism”. Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 13:00, la Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități Petrești. Activitatea va fi […] Articolul Workshop în cadrul programului educațional „Școala părinților” – „Kinetoterapia și dezvoltarea schemei corporale la copiii cu autism” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele României, Nicușor Dan, a semnat astăzi (28 octombrie) decretul care prevede acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, colonelului în retragere Iosif Rus, din județul Cluj, care a împlinit venerabila vârstă de 110 ani. De altfel, ceremonia a avut loc loc la Centrul Muzeal de Istorie Gherla, începând cu ora 12:00, marcând […] Articolul Președintele Nicușor Dan a decorat un veteran în vârstă de 110 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
AFM anunță suplimentarea bugetului pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prin intermediul unui comunicat de presă, AFM anunță că a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, din Programul Rabla 2025 destinat persoanelor fizice, motivând decizia cu cererea ridicată venită din partea cetățenilor. Totodată, a precizat instituția, acest lucru înseamnă diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice. Potrivit […] Articolul AFM anunță suplimentarea bugetului pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Ministrul Educaţiei vrea să revină asupra deciziei privind valoarea plății cu ora pentru profesori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Educaţiei, Daniel David, intenţionează să majoreze plata cu ora pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, dar şi să deblocheze posturile din întreg sistemul. „În legătură cu plata cu ora, aceste măsuri ne-au asigurat salariile şi bursele până la sfârşitul anului. Sunt măsuri fiscal-bugetare fără de care n-am fi avut această situaţie. Evident că, dacă scade […] Articolul Ministrul Educaţiei vrea să revină asupra deciziei privind valoarea plății cu ora pentru profesori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Zeci de tone de trufe exploatate ilegal din pădurile județului vecin! Mai multe firme au rămas fără autorizații # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a descoperit nereguli majore în activitățile de recoltare a trufelor din pădurile județului. În urma unor controale desfășurate în ultimele luni, comisarii de mediu au constatat că mai multe societăți comerciale au depășit de zeci de ori limitele aprobate prin autorizațiile de mediu. Cazurile identificate sunt spectaculoase […] Articolul Zeci de tone de trufe exploatate ilegal din pădurile județului vecin! Mai multe firme au rămas fără autorizații apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
De la copilul din sistemul de protecție, la viitor ofițer al Armatei României! Povestea emoționantă a lui Andrei Răduță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-o vineri (24 octombrie) mohorâtă de toamnă, dar plină de emoție și căldură omenească, Andrei Răduță a depus jurământul militar ca student în anul I al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Momentul solemn a marcat începutul carierei sale militare — un drum al disciplinei, onoarei și devotamentului față de țară. Pentru Direcția Generală […] Articolul De la copilul din sistemul de protecție, la viitor ofițer al Armatei României! Povestea emoționantă a lui Andrei Răduță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Tehnologie modernă pentru școlile comunei Pufești. Primarul Damian: „Investițiile vor continua” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria comunei Pufești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Pufești, derulează un amplu proiect dedicat reducerii abandonului școlar și sprijinirii educației la nivelul întregii comune. Proiectul, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – componenta PNRAS, are o valoare de peste 200.000 de euro și beneficiază de continuarea implementării prin memorandum al Guvernului României. […] Articolul Tehnologie modernă pentru școlile comunei Pufești. Primarul Damian: „Investițiile vor continua” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Pe urmele toamnei în Parcul Natural Putna Vrancea – primul atelier de fotografie dedicat naturii sălbatice în Munții Vrancei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primul atelier de fotografie din Parcul Natural Putna Vrancea a adus împreună 12 fotografi amatori și profesioniști din cadrul Forona – Organizația Fotografilor de Natură din România, într-o expediție vizuală prin inima uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale țării. Echipamentele foto au fost martorii unor momente de toamnă autentică, surprinse în locuri emblematice […] Articolul Pe urmele toamnei în Parcul Natural Putna Vrancea – primul atelier de fotografie dedicat naturii sălbatice în Munții Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
ȘOCANT O tânără doctoriță găsită moartă în camera de gardă! Avea doar 37 de ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O dimineață cutremurătoare pentru cadrele medicale ale Spitalului Județean Buzău și pentru întreaga comunitate: medicul chirurg Ștefania Szabo, directorul medical al unității, a fost găsită fără viață în cabinetul unde își desfășura garda. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 7:00, când colegii au observat că medicul nu răspunde la apeluri și au mers să […] Articolul ȘOCANT O tânără doctoriță găsită moartă în camera de gardă! Avea doar 37 de ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Zeci de medalii pentru karateka CSM Focșani și Karate Club SATORI Focșani la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Karate SKDUN din Polonia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 24–26 octombrie 2025, orașul Będzin, Polonia, a devenit capitala mondială a karate-ului tradițional, găzduind Campionatul Mondial și Cupa Mondială SKDUN Karate Shotokan. Evenimentul a reunit 1.085 de sportivi din 27 de țări și 5 continente, confirmând nivelul uriaș de competiție și exigență. Printre ei s-au aflat și 13 sportivi focșăneni, reprezentând Karate Club […] Articolul Zeci de medalii pentru karateka CSM Focșani și Karate Club SATORI Focșani la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Karate SKDUN din Polonia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Încep lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură de la Biblioteca Județeană Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, o investiție esențială pentru salvarea și protejarea acestei clădiri istorice și pentru siguranța cititorilor și a bibliotecarilor. Obiectivul general al proiectului: Consolidarea structurală și restaurarea sălii de lectură […] Articolul Încep lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură de la Biblioteca Județeană Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat […] Articolul Cronica dimineții – 28.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.