Accident grav la Câmpineanca! Conducător de scuter lovit de un șofer băut!

11:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română anunță noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După tragerile de duminică, premiile acordate au depășit 3,29 milioane de lei. Joi, 30 octombrie 2025, jucătorii pasionați de noroc au din nou emoții. Loteria Română organizează noi trageri la cele mai populare jocuri: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] Articolul Reporturi uriașe la tragerile Loto de joi, 30 octombrie 2025 – peste 44 de milioane de lei la Loto 6/49! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.