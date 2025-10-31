Obiceiul banal care îți schimbă ziua! Reduce stresul și te ajută să-ți îmbunătățești concentrarea

11:40

George Ivănescu, cunoscut drept Jaguarul de la „Insula Iubirii”, este din nou în centrul atenției, după ce fosta lui iubită, ispita Amelia, a făcut declarații dure despre comportamentlu său. Cei doi s-ar fi apropiat după încheierea emisiunii de la Antena 1, însă relația ar fi avut un final urât, pot