Pieton în stare gravă după un accident rutier produs pe Calea Șagului

Imobiliare.ro a realizat un nou studiu cu privire la vânzarea de apartamente. Pe de o parte, a fost studiat cât durează, de la publicarea anunțului până a încheierea contractului, vânzarea unui apartament. Pe de altă parte, aflăm cât de dispuși sunt vânzătorii să lase din preț, ce preferă cumpărătorii și cât de mari sunt creditele ipotecare pe care le accesează ei.