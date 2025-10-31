Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină”
PressHub, 31 octombrie 2025 19:30
La o locație secretă din mediul rural ucrainean, coloane de drone de atac sunt asamblate noaptea, în liniște aproape deplină, și lansate spre ținte strategice aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Obiectivele — rafinării petroliere, depozite de combustibil și noduri logistice militare — au fost intens vizate din vară încoace, într-o campanie de
19:20
Miliardarul și fostul deputat ucrainian Rinat Ahmetov a achiziționat una dintre marile fabrici ieșene, Arcelor Mittal, informează Ziarul de Iași. Fosta fabrică Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași, era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal. Acesta mai deține în România combinatul siderurgic Hunedoara și fabrica de țevi Roman, combinatul siderurgic
Acum 4 ore
16:50
Începând din luna decembrie a anului trecut s – a repus pe tapet, ca o ciorbă reîncălzită, problema relațiilor româno – ruse. Majoritatea părerilor exprimate pe Tik – Tok sau pe alte canale de social – media sunt cam puerile. Din acest motiv este necesară o scurtă rememorare istorică. Ascensiunea Rusiei ca mare putere a
16:30
Alexandru Rogobete: „Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie” # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi din țară. Spitalul de la Timișoara ar putea trata primii pacienți la începutul lui 2026. Acesta va avea 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi
Acum 6 ore
15:00
Aktual24|Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice # PressHub
Sorin Grindeanu, actualul și viitorul președinte al PSD, pare să fi uitat lecțiile pe care le-a primit PSD în perioada Liviu Dragnea mai ales din partea străzii. Am putea merge chiar mai departe și să ne gândim chiar la Victor Ponta. Unele dintre acțiunile de azi ale PSD nu au nicio logică și sunt de-a
Acum 8 ore
13:10
Președintele Nicușor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, relatează Administrația Prezidențială. Acesta va rămâne în funcția de conducere a Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale. Astfel, Lazurcă îi ia locul lui Cristian Deaconescu, aflat în funcție din februarie 2025.
13:10
Cine conduce Romatsa și Canalele Navigabile, instituțiile unde austeritatea nu există: directori cu indemnizații uriașe # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a dat două exemple de instituții ale statului în care directorii și-au majorat cu de la sine putere indemnizațiile în ciuda măsurilor de austeritate impuse de deficitul bugetar uriaș al țării. Astfel, el a nominalizat Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile. Cine coordonează cele două instituții? Prima este condusă de un consiliu de
Acum 12 ore
11:10
Organizatorul „Marșului pentru Colectiv”, amendat: ar fi depășit ora limită a manifestației # PressHub
Mihai Rădunu, unul din organizatorii Comemorării victimelor de la Colectiv, a fost amendat joi seara, cu 3000 de RON, pentru că manifestația a depășit ora 23:00. Acesta, alături de ONG-ul „Corupția ucide!" susțin că măsura este eronată, întrucât, în cazul comemorărilor, nu este nevoie de notificarea autorităților sau încheierea de protocol. Jandarmeria anunță verificări, relatează
10:10
„Aceeași Mărie cu altă pălărie”? Lukoil anunță că-și vinde activele din străinătate, sub presiunea sancțiunilor internaționale # PressHub
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancțiunile anunțate recent de Statele Unite, a anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei, a transmis Reuters. În data de 22 octombrie, președintele american, Donald Trump, a anunțat primele sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil
09:50
Prințul Andrew va fi lipsit de titlurile regale și obligat să părăsească reședința din Windsor Fratele regelui va fi cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, potrivit Palatului Buckingham, ca urmare a scandalului Epstein # PressHub
Prințul Andrew va fi lipsit de toate titlurile și onorurile regale și va trebui să se mute din reședința sa de la Royal Lodge, în Windsor, a anunțat Palatul Buckingham. Regele Charles a inițiat un „proces formal de retragere a stilului, titlurilor și onorurilor deținute de Prințul Andrew", care va fi cunoscut de acum înainte
09:30
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Rusia: explozii la centrale și rafinării în trei regiuni # PressHub
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost lovite în noaptea de 31 octombrie, în urma unor valuri de atacuri cu drone care au provocat explozii, pene de curent și intervenții de urgență. Țintele au inclus o centrală termoelectrică, o substație electrică și o rafinărie de petrol – toate obiective strategice pentru sistemul energetic
Acum 24 ore
22:30
De ce s-a scumpit cu 20% în 3 ani transformarea fostei Policlinici Mari din Oradea în sediu al CJ Bihor # PressHub
CJ Bihor mai are câteva luni până să se mute din clădirea Prefecturii din Parcul Traian în cea din strada Republicii nr. 35 pe care mulți orădeni o cunosc sub denumirea „Policlinica Mare", iar costul reabilitării acesteia a crescut cu o cincime. Deși nu l-a luat la rost niciunul dintre ceilalți aleși ai bihorenilor, președintele
21:50
Aktual24 | ”Nunta” lui Georgescu la Tribunalul București: ”inimioară” din care zboară porumbei albi # PressHub
Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții aduși de AUR să îl susțină. De data aceasta, admiratorii lui Georgescu au venit cu o "inimioară" cu porumbei albi, scrie Aktual24.ro. Scenele au avut loc joiu în fața Tribunalului București, unde Georgescu speră din nou să scape de controlul judiciar. Un susținător de-al său a venit
21:30
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Universității, de unde au plecat în marș către fostul club, unde, în urmă cu 10 ani, s-a întâmplat tragedia. Manifestația se desfășoară sub titlul: "Solidaritate pentru dreptate; 10 ani
Ieri
18:10
Reducerea prezenței militare americane din România a stârnit întrebarea firească: ce înseamnă pentru Republica Moldova? Dincolo de titluri, mesajul oficial al comandamentului american din Europa arată clar că vorbim despre o ajustare de postură, nu despre o retragere, iar capacitatea de a disloca rapid forțe pe flancul estic rămâne disponibilă. În plan practic, la baza
17:40
Regiunile și agricultura trebuie despărțite. Siegfried Mureșan conduce opoziția majorității europarlamentare # PressHub
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual 2028-2034, a inițiat și transmis joi o scrisoare oficială Comisiei Europene prin care cere modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul buget. Scrisoarea este semnată de europarlamentarul român alături de liderii principalelor grupuri pro-europene: PPE, Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii. Semnatarii,
17:00
Liderii grupurilor pro-europene solicită Comisiei Europene modificarea bugetului UE pentru a asigura o finanțare separată pentru Agricultură și Coeziune # PressHub
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual 2028-2034, a inițiat și transmis joi o scrisoare oficială Comisiei Europene prin care cere modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul buget. Scrisoarea este semnată de europarlamentarul român alături de liderii principalelor grupuri pro-europene: PPE, Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii. Semnatarii,
16:50
Secția de Urmărire Penală a Parchetului General, condusă din ianuarie 2024 de procurorul Remus Iulian Popa, nu a venit cu o soluție față de plângerea a șase victime din dosarul Colectiv, nici la 7 luni de la momentul în care instanța supremă i-a cerut să facă o anchetă efectivă față de politicienii care au gestionat
15:50
Proiect USR pentru ca pacienții să ia parte la deciziile privind serviciile medicale oferite de spitale # PressHub
Pacienții vor fi reprezentați în consiliile de administrație ale spitalelor și, astfel, vor lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ștefan Tanasă. „Un sistem de sănătate funcțional presupune ca pacientul să se afle în centru. Facem un pas, în acest sens, prin
15:10
40 de ani de Schengen. Comisia Europeană oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor # PressHub
Comisia Europeană a anunțat joi că oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor, prin programul DiscoverEU, parte a Erasmus+. Această rundă specială, care se deschide astăzi, marchează cea de-a 40-a aniversare a spațiului Schengen și este destinată tinerilor născuți în 2007. „În urmă cu patruzeci de ani, Schengen a deschis porțile către o Europă
14:30
Interviu Aktual24 | Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial” # PressHub
Justiția din România se află în centrul unor dezbateri aprinse, după „iertările" pe bandă rulantă decise de Înalta Curte și Curțile de Apel în numeroase cazuri flagrante de corupție, dar mai ales din cauza deciziilor controversate ale Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților. Pentru a înțelege mai bine impactul acestor hotărâri asupra sistemului judiciar
14:00
Clujul pornește prima stație din țară care transformă deșeurile în energie. Proiect-pilot într-un domeniu cu probleme cronice # PressHub
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică. Stația este amplasată în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), un proiect a cărui istorie complicată – marcată
13:40
Nu scriu ca turist entuziasmat după primul apus. Scriu ca român care trăiește în Calpe de 24 de ani, cu pașii învățați pe promenadă și cu Peñón-ul de Ifach drept busolă de serviciu. Aici am învățat că „acasă" nu e o clădire, ci o liniște care se așază în tine și nu mai pleacă. Și
13:10
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină „voluntar" în România din Dubai. Potra a plecat în Dubai după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în 29 septembrie anul
12:30
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la „Colectiv” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineața, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului care a avut loc în urmă cu 10 ani, în care și-au pierdut viața 65 de tineri, iar alți 162 au fost răniți. „Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a
12:00
Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii: 16 tuneluri și 60 de poduri pe un sector de 31 km # PressHub
Cel mai dificil lot din sectorul montan al autostrăzii A8, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Ieri s-au parafat documentele, scrie Ziarul de Iași. Desemnată pe 18 iulie câștigătoare a licitației pentru atribuirea contractului de proiectare și construire a lotului Grințieș-Pipirig, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euroasfalt a
11:30
Zece ani de la „Colectiv”: „Corupția încă ucide”, spun organizatorii marșului comemorativ # PressHub
Un marș al tăcerii, la București, va marca joi seară 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, care a schimbat pentru totdeauna viețile celor care au supraviețuit tragediei. Astfel de marșuri au loc anual, după incendiul din seara de 30 octombrie 2015 din Clubul Colectiv. 65 de tineri și-au pierdut viața, iar alți 162
11:20
Oana Gheorghiu a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar și consilieri prezidențiali. Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de
10:30
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rah
10:20
În Olanda, partidul centrist D66 este favorit să câștige alegerile generale anticipate, în fața ultra-naționalistului Geert Wilders, în pierdere de viteză. Partidul liberal-progresist D66 este prognozat să devină cea mai mare formațiune din parlamentul olandez, după alegerile anticipate provocate de partidul Libertății (PVV) al lui Geert Wilders. Acesta ar putea pierde o treime din mandate. […] Articolul Alunecarea Europei spre dreapta se mai amână apare prima dată în PRESShub.
10:00
Urmările nebuniei lui Putin Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina. Acestea prevăd înghețarea tuturor activelor Rosneft și LukOil din SUA și a zeci de subsidiare ale acestora. De asemenea […] Articolul LukOil-ul din România a stârnit politicienii dâmbovițeni apare prima dată în PRESShub.
08:00
Întâlnirea dintre Xi și Trump în Coreea de Sud: un nou început sau continuarea tensiunilor? | GeoDef # PressHub
Pe măsură ce anul se apropie de final, administrația Trump pare să traverseze o perioadă de ascensiune diplomatică, cu o activitate intensă pe plan global și regional. Deși președintele american a reușit să impulsioneze o serie de inițiative economice și să transmită imaginea unei politici externe ferme, întâlnirea programată joi cu omologul său chinez, Xi […] Articolul Întâlnirea dintre Xi și Trump în Coreea de Sud: un nou început sau continuarea tensiunilor? | GeoDef apare prima dată în PRESShub.
07:10
Pace în Ucraina printr-o negociere Trump – Xi? Mizele politice colaterale ale unui summit comercial # PressHub
Președintele american Donald Trump și-ar dori ca China să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a convinge Kremlinul să înceapă negocieri de pace pentru a pune capăt războiului de trei ani din Ucraina. „Mi-ar plăcea ca China să ne ajute în privința Rusiei”, a declarat Trump, adăugând că și președintele Xi Jinping ar dori ca războiul […] Articolul Pace în Ucraina printr-o negociere Trump – Xi? Mizele politice colaterale ale unui summit comercial apare prima dată în PRESShub.
29 octombrie 2025
21:40
Rezervă strategică de 750 milioane de euro pentru securitatea energetică a Estoniei, aprobată de Comisia Europeană # PressHub
Comisia Europeană a aprobat o măsură în valoare de 750 milioane de euro pentru crearea unei rezerve strategice de energie electrică, destinată să asigure securitatea aprovizionării în situații de urgență pentru Estonia. Această rezervă strategică este un mecanism de capacitate care remunerează proiectele capabile să furnizeze electricitate sau să reducă cererea în cazuri de penurie, […] Articolul Rezervă strategică de 750 milioane de euro pentru securitatea energetică a Estoniei, aprobată de Comisia Europeană apare prima dată în PRESShub.
21:20
A fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare # PressHub
Consiliul Judeţean (CJ) Satu Mare a aprobat, în şedinţa de miercuri, Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, investiţie de aproape 6 miliarde de lei, informează administraţia locală, potrivit Agerpres. „Consilierii judeţeni sătmăreni au aprobat astăzi Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi Devizul general pentru realizarea Drumului Expres Petea […] Articolul A fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru Drumul Expres Petea – Satu Mare – Baia Mare apare prima dată în PRESShub.
20:10
China furnizează Ucrainei componente de drone la un preț scăzut, însă Beijingul a început să reducă treptat vânzările acestor componente către Kiev și aliații săi. Un expert ucrainean face apel la UE să intervină. China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente de drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor […] Articolul Aktual24 | China subminează producția de drone a Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Analiză: Americanii își retrag jumătate dintre efectivele militare din România, e vorba despre soldații de elită din brigada mobilă staționată la baza Mihail Kogălniceanu. De fapt, țara se află într-un grup de state estice de unde SUA au planuri să se retragă. Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România sunt statele de unde americanii își recheamă trupele de […] Articolul Pleacă 1000 de militari SUA: Cum joacă România cu Rusia apare prima dată în PRESShub.
19:20
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de numire în funcția de membru al Guvernului a Oanei Gheorghiu, în funcția de viceprim-ministru, a anunțat Administrația Prezidențială. Decretul a fost trimis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi […] Articolul Oana Gheorghiu, numită vicepremier de președintele Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
17:30
Armata SUA, despre reducerea prezenţei în Europa: Nu este vorba despre o retragere americană / Nu va schimba mediul de securitate din Europa # PressHub
Armata Statelor Unite ale Americii a anunțat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa. Potrivit unui comunicat de presă al Armatei SUA pentru Europa, Brigada 2 Infanterie de Luptă a Diviziei 101 Aeropurtate se va retrage, conform programului, la unitatea de […] Articolul Armata SUA, despre reducerea prezenţei în Europa: Nu este vorba despre o retragere americană / Nu va schimba mediul de securitate din Europa apare prima dată în PRESShub.
17:20
Implicare mai mare a femeilor în politică, mai multă transparență și acces liber la informație. Recomandările OSCE pentru politica românească # PressHub
Raportul final al Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE, marcând încheierea procesului de analiză a alegerilor prezidențiale repetate din 2025 are o serie de recomandări nu numai pentru îmbunătățirea procesului electoral, dar și pentru evitarea unui nou „accident” electoral, ca cel de anul trecut. Acestea includ, printre altele, asigurarea unei implicări […] Articolul Implicare mai mare a femeilor în politică, mai multă transparență și acces liber la informație. Recomandările OSCE pentru politica românească apare prima dată în PRESShub.
16:10
A început montarea iluminatului de sărbători în Sibiu. Când se deschide Târgul de Crăciun # PressHub
Primăria Sibiu a început montarea iluminatului pentru sărbătorile de iarnă, în Piaţa Mare din centrul istoric al municipiului, informează Agerpres. Târgul de Crăciun se va deschide în 14 noiembrie. Organizatorii târgului au anunţat, de asemenea, artiştii invitaţi la deschiderea oficială: Ducu Bertzi, Radu Nechifor şi DreamCatchers Band. „Crăciunul începe la Sibiu! Pe 14 noiembrie seara […] Articolul A început montarea iluminatului de sărbători în Sibiu. Când se deschide Târgul de Crăciun apare prima dată în PRESShub.
16:00
Aktual24|”Suveraniști” cu arme albe au incercat să se infiltreze printre protestatarii sindicaliști din Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit # PressHub
Un grup de pretinși ”suveraniști” a încercat să se infiltreze, miercuri dimineață, printre sindicaliștii care au venit să protesteze în Piața Victoriei, relatează Aktual24. ”În această dimineață, jandarmii din cadrul dispozitivului de ordine publică, aflați în misiune pentru asigurarea măsurilor de siguranță la protestul care se desfășoară în Piața Victoriei, au interceptat, în apropierea zonei […] Articolul Aktual24|”Suveraniști” cu arme albe au incercat să se infiltreze printre protestatarii sindicaliști din Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit apare prima dată în PRESShub.
15:10
Regiunea rurală din Giurgiu a atins o rată de creare a firmelor de 16,2%, conform unui buletin de politici publicat recent de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene.Astfel, Giurgiu este depășit doar de regiunea Lääne-Eesti (Estonia) cu 17%. Ambele au surclasat regiuni urbane considerate hotspot-uri, precum Madrid, Malta sau Paris. Buletinul subliniază că, […] Articolul Giurgiu ocupă printre primele locuri în anteprenoriatul rural, conform Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
15:10
Scriitoarea Ana Blandiana și teologul Wilhelm Dancă, aleși membri titulari ai Academiei Române # PressHub
Scriitoarea Ana Blandiana și teologul Wilhelm Dancă au fost aleși, miercuri, membri titulari ai Academiei Române. Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită în sesiunea din 29 octombrie, a decis, prin vot secret, alegerea unui număr de trei membri titulari și doi membri corespondenți. Au fost aleși membri titulari: Ana Blandiana (Otilia-Valeria Rusan), Secția de filologie […] Articolul Scriitoarea Ana Blandiana și teologul Wilhelm Dancă, aleși membri titulari ai Academiei Române apare prima dată în PRESShub.
14:20
The Guardian: Persoane apropiate Kremlinului încearcă să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de organizarea unei lovituri de stat # PressHub
Personalități ruse apropiate Kremlinului pun la cale o încercare de ultim moment de a opri extrădarea din Dubai a unui mercenar român dat în urmărire internațională pentru organizarea unei lovituri de stat în România, dezvăluie cotidianul The Guardian. Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Franceze, a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 […] Articolul The Guardian: Persoane apropiate Kremlinului încearcă să oprească extrădarea mercenarului Horațiu Potra, acuzat în România de organizarea unei lovituri de stat apare prima dată în PRESShub.
14:00
Evenimente cu artificii în fiecare weekend, în Arad. Locuitorii din zonă sunt deranjați, dar autoritățile spun că e legal # PressHub
Tot mai mulți arădeni se plâng, în ultimele luni, de numărul mare de jocuri de artificii care au loc aproape în fiecare weekend, mai ales în zona centrală a orașului. Fie că e vorba despre nunți, botezuri, majorate sau concerte, artificiile au devenit o prezență constantă, spre nemulțumirea locuitorilor din jur, scrie Special Arad. „Nu […] Articolul Evenimente cu artificii în fiecare weekend, în Arad. Locuitorii din zonă sunt deranjați, dar autoritățile spun că e legal apare prima dată în PRESShub.
13:20
Miercuri, 29 octombrie, a avut loc protestul împotrivaa măsurilor de austeritate ale guvernului Bolojan, organizat de sindicatele din sectorul public. În jur de 20.000 de participanți au fost prezenți. Un număr de sindicate din diferite domenii au fost prezente, precum cele din învățământ, silvicultură,ale Poliției Locale Penitenciare, etc. PressHUB a stat de vorbă cu participanții, […] Articolul EXCLUSIV: Protestul anti-austeritate de la București. Ce au transmis sindicatele? apare prima dată în PRESShub.
12:40
Olanda revine la urne, în alegeri anticipate provocate de liderul extremist Geert Wilders # PressHub
Ungaria, Slovacia și recent Cehia sunt statele care au marcat vizibil alunecarea UE spre dreapta naționalistă, anti-imigrație. Un trend care ar putea fi întărit de alegerile din Olanda, generalizându-se, dacă nu ar fi fost și recentul „accident” irlandez, victoria în alegerile prezidențiale a independentei de stânga Catherine Connolly. La mai puțin de doi ani după […] Articolul Olanda revine la urne, în alegeri anticipate provocate de liderul extremist Geert Wilders apare prima dată în PRESShub.
12:30
O analiză a datelor oficiale arată o realitate șocantă în administrația publică din județul Gorj: aproape 83% dintre primării, adică 58 din 70, folosesc adrese de e-mail de pe servicii comerciale gratuite precum @yahoo.com sau @gmail.com pentru comunicarea instituțională, scrie Sud Vest. Această practică, deși pare banală, reprezintă o vulnerabilitate critică de securitate, o încălcare […] Articolul 58 de primării din Gorj folosesc adrese de e-mail care le expun la riscuri de securitate apare prima dată în PRESShub.
11:40
Ministrul Apărării Moșteanu confirmă: din România vor fi retrase aproape jumătate din efectivele militare americane # PressHub
Actualizare: Într-o conferință de presă miercuri dimineață, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că efectivele americane de la bazele militare de la Deveselu și Câmpia Turzii vor rămâne neschimbate, singura schimbare fiind la baza Mihail Kogălniceanu, unde „va fi sistată rotirea unei brigăzi”. Moșteanu a spus, citat de agențiile de presă, că în România vor […] Articolul Ministrul Apărării Moșteanu confirmă: din România vor fi retrase aproape jumătate din efectivele militare americane apare prima dată în PRESShub.
