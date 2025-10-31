Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină”

13:40

Nu scriu ca turist entuziasmat după primul apus. Scriu ca român care trăiește în Calpe de 24 de ani, cu pașii învățați pe promenadă și cu Peñón-ul de Ifach drept busolă de serviciu. Aici am învățat că „acasă” nu e o clădire, ci o liniște care se așază în tine și nu mai pleacă. Și […] Articolul De ce Calpe? Mărturia unui român cu 24 de ani de ancoră aici apare prima dată în PRESShub.